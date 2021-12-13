Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Mevlut Çavuşoğlu, kardeş ülke dediğiniz Katar, Exxon Mobil şirketi ile Türkiye'nin, arama ruhsatı vermesine karşı çıktığı Güney Kıbrıs ile 5'inci parselde, doğalgaz arama ve üretim paylaşımı anlaşması imzaladı. Katar Petrolleri Ortaklığının yüzde 40, Exxon Mobil yüzde 60 pay sahibi olacak. Anlaşma haberini üstelik Katar Haber Ajansı QNA verdi. Sn. Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’in bu bölgesine gemileri sokmayız. vururuz dediğiniz noktada para kasanız Katar, sokmayız dediğiniz yere giriyor. Panik yok, sakin olun. Salı sallanır diyorlar. Salı sallanmazsa, silah kınından çıktıktan sonra ateş edilmeden o kına tekrar girmez. Buyurun, asın, kesin vurun.

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Sn. Önder Sennaroğlu, Seçim Yasasına göre İskele’den 5 Milletvekili parlamentoya girecek. Dünya bile dönüyorsa yüzünüze gülenlerin döneceğinden de hiç şüpheniz olmasın. Yaseminlere bakım ile uğraşan iki kişi ile orduda Çavuşluk mertebesinden daha yukarı terfi edemeyen iki kişi iki ayrı koldan, nalıncı keseri gibi oyları kendilerine yontunca, Meclis Başkanı olmanıza karşın yarışı 6. Sıradan bitirdiniz. Ve oyun dışında kaldınız. Sn. Sennaroğlu, Fazla değer, sonrasında bazı insanlar kendilerini çok önemsedi. Brutüs gibi fazla önemsenince bıçağı arkanızdan saplayıverdi. Yanlışı orada yaptınız.

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Sn. Cemal Özyiğit, Yapılan anketlerde TDP’nin yükselişinin tesadüf olmadığını dünkü aday adaylarının sıralama toplantısına gösterilen ilgiden anlaşıldı. Cemal Başkan TDP’nin bu yükselişi sonrasında, eskiden çizme giydiği için asan kesenler sınıfından olanları, galiba bu seçimde bandoflacıklarını giydirerek angoniciklerin yanına ‘Lego’ oynamaları için göndereceksiniz. Ayşaba, Umulmadık taş bu defa baş yarmayacak. Bu defa beyin kanamasına neden olup, bazılarını bitkisel hayata sokacak dedi.

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Sn. Serdar Denktaş, bülbül ne çekerse sesinden sizde kontrolsuz salvo atışlarınızdan çekersiniz. Sagocuğunu giyip, benden bu kadar dedikten, Meclise Adios demeye hazırlandığınız esnada, fren balataları yenen yokuş aşağı giderken freni patlayan kamyon gibi, Baraka Aktivisti Münür Rahvancıoğlu’na yönelik sözleriniz Mahkeme Duvarına tosladı. Kaporta haşat olurken, son dakika golü sonrasında tamir için tazminat miktarı bukez cebe hasar verecek. Sevgili Serdar, bir aileyi hayırsız evlat. Esnafı asık surat, zengini arsız avrat, şoförü aşırı sürat. Siyasetçiyi de freni patlayan sözler yıkar.

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Sn. Erdoğan Sorakın, CTP 23 Ocak tarihinde yapılacak erken seçimde yarışacak olan adayları belli oldu. Ancak Amiral gemisinin 2’nci kaptanı, herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan, seçime girmesi halinde de CTP’nin oy oranını hatırı sayılır bir şekilde yükseltecek olan Erdoğan Sorakın ismine listede rastlayamadık. CTP’nin adaylarını tenzih ederek söylüyorum. Büyük hayaller küçük insanlarla yaşanmaz. Büyük savaşlarda, büyük komutanlar ile kazanılır. Büyük komutanlardan biri savaşa katılırken, zincirde eksiklik olursa, zafiyet meydana gelir.

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Sn. Menteş Gündüz, UBP milletvekili aday adayları sıralamasında Gülzelyurt listesinin 3. Sırasında yer aldınız. Ancak 3 milletvekili çıkartacak olan Güzelyurt listesine girecek kontenjan adayı ile sıranız bir alta düşeceği için seçime Adios diyeceksiniz. Bu durumu görünce Allah Allah gündüz, gündüz hayalmi görüyoruz dedik. Ama gerçek ile yüzyüze kaldık. Sevgili Menteş, seni düşürdükleri kuyu, sandığım kadar dipsiz değildi. Aslında, tutunmak için asıldığın ipler çürük çıktı.

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Sn. Ahmet Ertaç, Federal Kıbrıs Hareketi aktivistleri olarak düzenlediğiniz basın toplantısında, küçük olsun benim olsun düşüncesindeki solun birleşmesi için çaba sarf ettiğinizi ancak, Nuh diyen ancak Peygamber dedirtemediğinizi belirttiniz. Sen ağa, o ağa, bu ineği sağ mı sağsın diye soralım dedik, beytambal galsın kim sağarsa sağsın dediler. Sn. Ertaç, Mesele federasyon ile AB’ye dahil olup, AB yasaları çerçevesinde insanca yaşam değil. Mesele Yunanistan’ın Akritas planı çerçevesinde, Enosis sonrasında Yunanistan’a, İlhak ile Türkiye’ye bağlanma meselesi de değil. Mesele ‘Emredersiniz’ kulübü mensuplarının, Kıbrıslı Türkleri inek konumuna sokup sağdırma meselesidir.

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Sn. Ongun Talat, baban Mehmet Ali Talat, bir zamanlar idolümdü. Ancak, Amerikan Asfaltı olan yoldan çıkıp monobadi’ye (Tarla yolu) saptığına tanık olduk. Ohtoya çarpıp arabayı tumba edersin dedik. Dinlemedi. Gördüğüm kadarı ile sen duruşundan taviz vermeden o Amerikan Asfaltı yolda uçarcasına gidiyorsun. Girne’de adaylar arasında İlk sırada yer bulman da bunu gösteriyor. Sevgili Ongun, mantık insanı A noktasından B noktasına götürür. HayaI gücü ise her yere. Yoldan çıkarsan o hayale bile pusu kurup kellesini bumburo götürürler. Acı çekerek olgunlaşırsın derler. Yalan. Önce kalbin kırılır. Ve acıdan içten içe çürümeye başlarsın. Akbabalarda çürümeni ve başına üşüşmeyi bekler. Yolundan sapma abim.

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Sn. Mehmet Çakıcı, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokolün yenilenmesine su koyverdiler. Seçimde TKP’ye finansmı sağlayalım düşüncesi ile Aplıç Barajını değil, protokol barajındaki suyu boca edince protokol kağıdı hamura dönüştü. Başbakanlık önünde bugün düzenleyeceğiniz kazıklı eylemde, kazık ikram edeceğiniz öne sürülüyor. Sn. Çakıcı Öğretmenden Tarım uzmanı, doktordan Bankacılık uzmanı, kimya Mühendisinden Ekonomi uzmanı yapılırsa memlekette böyle Hoptirinam olur.

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Sn. Derman Atik, ülkemizin tiyatro duayenlerinden birisi olarak, Avrasya Tiyatrolar Birliğinin ortak projesi olan ’Şerefine İnsanoğlu’ adlı oyunun, İstanbul Maltepe Belediye Tiyatrosu’nda yönetmenliğini, yaparak gururumuz oldun. Sokak Lambası gibi yalnız kendi evinin önünü aydınlatan, sanat ve kültürde markaları megapse olan sözde bazı idarecilerimizin aksine, ülkeyi aydınlatan projektör oldun. Sevgili Derman, sen para ile adam olmadın. Sanat için her parası olanı da adam yerine koymadın

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Sn. Berna Çelik Doğruyol, Gugukça kuşu boğazından geçeceğinden kuşku duyduğu lokmayı bir yerinde denedikten sonra yutar. Bizde bir yerlerde denemeden, sizin istifa ettim lokmasını yutmamıştık. Ve politik görüşün nedeniyle, o görevden zorla istifa ettirildiğinizi anlamıştık. Halkın Partisinden Milletvekili adaylığınız hayırlı olsun. Sn. Doğruyol, kar taneleri bir birine zarar vermeden yol almasını becerirken, siyasi hırs uğruna dolu olup yağanlar, çatıda ne kiremit nede pencerede cam bırakıyor. Ayşaba, balcının bal tası varsa, oduncunun da baltası olduğunu birileri yakında öğrenecek dedi.

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Ekipmana sahipsiniz

Bir çift , gol kıyısına tatile gider..

Golde bazı bolümlerde balık avlamak yasaktır.

Koca yasak olmayan bölümlerde avlanarak , kadın da kitap okuyarak günlerin geçirmektedirler. Derken bir gün adam balık avlamaktan gelir ve öğleden sonra kestirmek üzere odasina çekilir. Kadının canı sıkılır ve botla gölde bir gezinti yapmaya karar verir. Bu gezinti umduğu gibi gitmez ve botun hakimiyetini yitirir. Bot gol üzerinde serbsetçe dolasmaya başlar. Kadın da yapacak bir şey olmadigi icin cıkarıp kitabını okumaya başlar. Derken devriyeye çıkmış olan şerif kadını gorur ve yanına yanaşır..

"Hanfendi burada ne yapıyorsunuz?"

"Görmüyormusunuz kitap okuyorum."

"Ama bu bolgede balık avlamak yasaktır."

"Zaten ben de balık avlamıyorum"

"Ama gerekli bütün ekipmana sahipsiniz, sanırım sizi karakola götürüp ceza kesmem gerekiyor."

"Eger boyle bir şey yaparsanız ben de bana tecavüz ettiğinizi söylerim."

"Size dokunmadim bile..!!"

"Ama gerekli tum ekipmana sahipsiniz, degil mi?"