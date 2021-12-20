Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Derviş Eroğlu, UBP Mağusa seçim listesinde 4 ve 6 sıralar kontenjan adaylarına ayrılmıştı. Kızınız Resmiye Hanım 7. Sırada seçime girecekti. Sihirli parmak devreye girdi ve kontenjan 7. Sıraya aktarılınca kızınız 6. Sıraya geçerek tehlikeli bölgeden çıktı. Sn. Eroğlu, seçim ip atlamaya değil deveye hendek atlatmaya benzer. Kızanlar devenin ayağına çelmeyi atarsa soluğu hendekte alır. Aman.

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Sn. Olgun Amcaoğlu, zam kazıkları bizim, Namık Kemal lisesinde sınıf tavanı da öğrencilerin başına düşüyor. Öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırılırken, bizlerde zam kazıkları nedeniyle, ne iskemleye nede koltuğa oturabiliyoruz. Sevgili Olgun, zam kazıklarını hazırlayan efendilerin, aslında aklını alırdık ama ucuz mal bizlerde alerji yapıyor.

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Sn. Erhan Arıklı, adaylara gönlüm size toz kondurmuyor ama mantığım sizi istemiyor. Seçim ile ilgili, hayal gücünüz ise umurumda değil diyerek sıralama sisteminde değişiklik yaptınız. Siz sol gösterip sağ vurunca, partinin ağır toplarından 15 civarında aday istifa müessesini çalıştırdı. Erhan başkan, denize düşünce insan boğulmaz. Mücadeleden vazgeçince boğulur

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Sn. Arslan Bıçaklı, Dövizin fena hırpaladığı TL nedeniyle geçim sıkıntısı çeken ve duygusal olarak bittim. Zihinsel olarak çöktüm. Ruhsal olarak öldüm ama fiziksel olarak halen yarım tebessüm edebiliyorum diyen 8 bin insanımıza umut oldun. Sevgili Arslan bir insanın yatsıda ettiği duada yer almak, duaların en güzelinde yer almaktır.

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Sn. Fide Kürşat CTP siyasi figürlerin yer aldığı bir pencereyse, siz bu pencerenin birçok bölümünde yer aldınız. Ve partiniz sizi 1. sıradan İskele bölgesinden aday göstertti. Fide hanım, siyasi hayatın bazı püf noktaları vardır. Geçmişte seçime 1. Sıradan katılıp püf noktalarına dikkat etmedikleri için ‘Tüh’ noktalarında kaybedenler oldu. Aman dikkat diyelim

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Sn. Turan Büyükyılmaz, İçime attıklarım benden ağır gelirse, kör değilim ama canım istemezse burnumun ucundakini bile görmem diyerek, kardeşçe yola çıktım, ancak yolu arkadaşça tamamladım dediğiniz Erhan Arıklı’ya, kurucusu olduğunuz YDP’den seçime girmeyeceğinizi belirttiniz. Sn. Büyükyılmaz, gönül insanın kıblesidir. Onu kırmayın dedik. Dinletemedik. Gönül bin parça, YDP gönlünüzde milyon parça oldu.

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Sn. Ertan Birinci, eskiden bir bilmece var çocuklar. Çayda kahvaltıda yenir. Acaba nedir nedir diye bir reklam vardı. Çocuklar bir ağızdan Eti Eti derlerdi. O reklam Mürürü Zamana yani zaman aşımına uğradı. Günümüzde, bir bilmece var Millet, Akdeniz’de bir ‘İnci’ KKTC’de ‘Birinci’. Milleti koltuklara bağlıyor Genç diye geçiyor ismi. Acaba nedir nedir diye soruluyor. Sevgili Ertan, bilmeceye İskender gibi kılıcını vurursan çözülür. Bizde öğrenmiş oluruz.

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Sn. Şifa Çolakoğlu, Hatanın çok yapıldığı yerde silgi biter. Kaymakam olarak görev yaparken, maşallah silginiz olduğu gibi kaldı. Şifa hanım, Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr fayda etmez. CTP’nin, Mağusa adayı olarak Meclisi hedef aldığınızı gördük. Millete, Cılız seslere tahammülüm yok. Beni sevdiğinizi gök gürültüsü olarak işitmek istiyorum demişsiniz..

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Sn. Serhat Akpınar, makinesi mangos eden. Aksona gardası koptum kopuyorum diyen. Sparkları yağlandığı için tekleyen KKTC tomofilini yenilemek için kolları sıvadınız. Ve DP’den milletvekili adayı oldunuz. Serhat hocam, Aldanma diye birşey yoktur. Sadece biraz fazla güvenmek vardır. Ve insanı en çok güvendiği aldatır. Güvendiklerimiz tarafından sürekli aldatıldık.

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Sn. Erman Çitim, maksatı megapse olan devlete ait gizli bilgileri elde edip sakladığın. Bu gizli bilgiler polis tarafından tasarrufunda bulundu ve tutuklandın. Ancak hapishane yerine teminata bağlanarak dışarıda volta atmana müsaade ettiler. Tükürdüğü ağzı yalayanları geçtim sebastian. Ağzımıza S...nların ağzını öpenlere tahammül edemiyorum.

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Sn. İrem Uygun Soyşen UBP’de Ali Cengiz oyunları başladı. Önce 6’nci sıradan seçime katılacaksın dediler. Ancak torpil listeyi kesince bukez bir sıra geriye atıldın. Sevgili İrem, partimin aşkı önce gelir diyerek, itiraz merhemi en etkili merhem olsa da sürmem dedin. Meclis, bülbül gibi şakıyan, görsel ve vizyon açısından al benisini yukarıya taşıyacak Milletvekilini bekliyor.

Fıkra

Bir daha dene evladım

Kızının hamile olduğunu öğrenen anne can havliyle haykırır; -

Kimden peydahladın be o.... bu çocuğu söylee!

Kız birisine bir telefon açar, bir süre sonra evin kapısına bir Ferrari yanaşır,

İçinden yakışıklı uzun boylu bir delikanlı iner ve durumu

hem anneye hemde babaya anlatır -Efendim, ben konumum gereği

kızınızla evlenemem ama çocuk kız doğarsa, 1milyon dolarlık hesap ve

triblex villa, erkek doğarsa 10 milyon dolarlık hesap,

1 fabrika 1'de villa. Ama düşük yaparsa kusura bakmayın der.

Tam o sırada kızın babası lafa girer ve ‘Düşük yaparsa bi daha dene evladım..."