Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, siz bu halkın pahalılıktan şikâyet ettiğine bakmayın. Bu millet ekonomi kitabını yazmış olan sizden daha mı iyi bilecek. Siz Türkiye’nin ekonomi politikası KKTC’ye de olumlu yansıdı demişseniz öyledir. Şimdi bir iki som ağızlı çıkıp, Allah’ın salatalığı 25 TL. Yumurta 45 TL. Pirinç Jasmin 33.99, Fasulye 32 TL diyecek ve keyfimizin içine edecek. Yemesinler efendim. Süt bilmem ne kadar olmuş. İçmesinler monşer. Türkiye’nin ekonomi politikası bize olumlu yansıdı. Mutluluktan koltuğa oturamıyoruz Sir. Oturmasınlar efendim. Deyiverin.

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Sn. Faiz Sucuoğlu, Asgari ücretin artmasını, sıkıntıda olan emekçi için haklı buldunuz. İşvereni de döviz krizi nedeniyle ödeme güçlüğü içerisine girmesi nedeniyle haklı buldunuz. Herşeyin ateş pahası olması nedeniyle halkı da haklı buldunuz. Çözümü zor bu çok bilinmeyenli denklem içerisinde herkes haklı da, haksızı cımbız ile bulup çıkartamadım. Sn. Sucuoğlu, Aşk mesafe yüzünden ölmez, şüphe yüzünden ölür. Millet de boğazında düğümlenen hıçkırık gibi ne aksırsa, ne tıksırsa nede öksürse kurtulamadığı siyasiler yüzünden ölür. Bu açıklama sonrasında hem nal hemde mıh eğildi

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Sn. Fuat Oktay, Covid-19 testiniz pozitif çıkmış. Çok geçmiş olsun. Birçok Kıbrıslı Türk’e, Türkiye’nin kapılarını ‘Gındırık’ bile bırakmayarak kapattınız. Ne olur ne olmaz diyerek kapının arkasına mandal bile koydunuz. Da, yüzünüze dost görünüp melek olan, ancak arkanızdan çakallık yapan, Cavit amcaya (Covit 19) her önünüze gelen ile tokalaşıp kapıları açmayacaktınız.

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Sn.Tufan Erhürman, geleceğe yürüyoruz. Türkiye’nin politikası olumlu yansıdı diyenler herhalde dün Lefkoşa Açık Pazarına gidip durumu gözlemlemedi. Güney Hong Kong’dan gelen yatırım ile atmosferden, stratosfere geçerek uçarken, biz sürünüyoruz. Milli Yemeklerimiz fasulyenin yanından geçemezken, Magarına – Bulli’nin, makarnasını sade suda pişirirken, Bulli’ye andilla koyarak bakıyoruz. Euro ile ilgili sunduğunuz rahatlatıcı tavsiyelerinizi, efendiler, ben almayayım kalsın. Gaz yapıyor diye almıyor. Ört ki ölem modundayız.

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Sn. Plümer Osman, yükselişin ardından müthiş bir düşüş yaşayan döviz ile ilgili paylaşımınızda, adam yurt dışından gelmiş bin dolar bozdurmuş. 17 bin TL almış. Yemiş içmiş dört bin TL. Harcamış. Geriye kalan 13 bin TL’yi bankaya götürmüş 1000 doları geri almış derken gerçekleşen katakulliyi müthiş özetlediniz. Plümer gardaş, yaptıklarına şaşırdıktan sonra yüzlerine bakarak, sinirli bir şekilde güldüklerimiz, kendilerini değerli sanmasın. Bizler sadece orta oyunlarına gülmeyi seviyoruz

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Sn. Sıla Usar İncirli, babamınız rahmetli Naci Talat, ‘Kimdir be bunlar’ Hade be barra ‘ diye kükrediğinde ortalık toz duman olurdu. Ülkeye refah getireceğiz. Kaliteli yaşam merdivenlerini çıkacağız diyenler, Refah amcanın merdivenini kırdıklarını unuttular. Dernek başkanıyken uçan güvercin olmak yerine alçaktan uçan ‘Şahin’ olmayı tercih etmiş ve işte babasının kızı dedirtmiştiniz. Sevgili Sıla, denizi seviyorsak, dalgaları da sevmemiz gerekir. Biz denizi sevdik ama mücadeleci dalgaları korkaklığımız yüzünden sevemedik. Bu nedenle yalnızca hayatı seyrettik.

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Sn. Ahmet Serdaroğlu, Bir kişiye bir kere inanmak Güven. İki kere inanmak Risk. Üç kere inanmak ise ahmaklıktır demişti ünlü düşünürler. Biz iki defa inandık, üçüncü kez ahmak durumuna düşmemek için 3 sendika müşterek olarak greve gideceğinizi belirttiniz. Başkan, yaptıkları ile mutsuzluğu yaratanlara karşı, kısmen da olsa o mutluluğu sizde bulacak olanların kalplerinin kapsama alanından çıkmayarak onlar sizin, bu durumları yaratanlar ise misafiridir.

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Sn. Tunç Adanır, öncelikle Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanlığın hayırlı olsun. Biraz gerilere gittiğim zaman, müthiş bir filmin fragmanı belleğimde belirir. Ve elinden tuttuğum ve Yenicami forması ile sahaya birlikte çıktığım o güzel çocuğu yani seni görürüm. Sonrasında, babası gibi orta sahayı dantel gibi dokuyan müthiş bir futbolcu gözlerimin önünde canlanır. Fragman bitip film başladığında, mesleğinde müthiş başarılı olan ve şimdilerde odanın başkanlığını yapan başrol oyuncusu Tunç Adanır’ı görürüm.

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Sn. Ürün Solyalı, iyi bir ürün için bağın çapa, tarlanın sapan istediğini bildiğin için CTP’nin genç bir neferi olarak ülke için partinin her dalında görev yapan birisisin. Darı unundan baklava, incir ağacından oklava, 1956 model Dodge arabalara dönüşen ve zaman aşımına uğrayan eski siyasilerden de bir muk olmayacağını görenlerdeniz. Ayşaba, ne varsa bastığı yerden ses getiren gençlerde var. Dünyada genç siyasilerin hayatı sürprizlerle, bizimkilerin ise sinsilerle dolu dedi.

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Sn. Mahmut Anayasa, Türkiye’de yaşananların ağır ağır buralarda da gelmekte olduğuna bakarak, yarın “Milli güvenliğe aykırı” denilerek, ülkenin aydınlarını, muhaliflerini, ‘Kıbrıs’tan toplayın getirin lan” denirse, ‘Tak’ diye verilen emir ‘Şak ‘diye uygulanacağı için filmin fragmanı bitecek ve esas film başlayacak imasında bulundun. ‘ Ört ki ölem’ filminin yayınlanmasını hükümet, GKK’ya bağlı polis ve Toros Dağları senaryo yazarı Tatar önleyemeyecek iddiasında bulunurken, Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu öğreneceğiz diyorsun.

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Sn. Tülay Alper bir hukukçu, çevreci ve sonrasında da TDP İskele bölgesi milletvekili adayı. İskele Çevre ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi üyesi olarak İskele Beldesinin göz bebeği, plaj, yürüyüş yolu ve bisiklet yolu gibi rekreasyon alanlarının halkın kullanımda kalması için mücadele veren ve bu alanlara gölge düşmesin diyen çevre gönüllüsü. Sn. Alper, insan Yaşadığı yeri cennet yapmadığı müddetçe, kaçtığı her yer cehennemdir. Siz o cennet için uğraş vermeye devam edin.

Baban rahat vermiyor

Adamın biri önünde eğilen herkesin arkasına geçip işini bitiriyormuş.

Birgün yine aynı şeyi tekrarlamış melekler gök yüzünden yer yüzüne inip birdaha eğilen birisinin arkasına geçip işini halledersen seni cehenneme atarız demişler.

Adam bir hafta boyunca kimseye dokunmamış ama artık dayanamamış bir hafta sonra önünde eğilen bir hanımın hemen arkasına geçerek işini görmüş. Bunu melekler cehenneme atmışlar. İşini gördüğü bir kadından da çocugu olmuş .ocuk aynı babası gibi o da yolda gördüğü herkesin arkasına geçip iş görüyormuş. Bunada aynı şekilde melekler birdaha kimseye bunu yaparsan seni cehenneme atarız demişler ve buda babası gibi bir hafta dayanmış ve yolda gördüğü kişinin arkasına geçerek işini bitirmiş. ve tabiki melekler gelip onuda cehenneme götürmüşler. Çocuk cehennemin sıcak oldugunu bildiğinden meleklere neden burası bu kadar soğuk diye sormuş.

Melekler hemen cevap vererek a, oğlum baban rahat vermiyorki eğilip iki odun atalım demiş.