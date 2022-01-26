Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, Türkiye basınına yaptığınız açıklamada, partim UBP kazandı mutluyum dediniz. Şaşkınlıktan uuu banayiyamu (Aman Allahım) diyemedim. Çünkü Cumhuru halk, onun başındakini de başkanı biliriz. Yani şimdi UBP gerçek kardeş, halkın %61 Evrodo mu oluyor? Sn. Tatar, Toros dağları fotoğraflarınız ile bir kısım halkın kapsama alanına girdiniz. Ancak Evredo olarak gördüklerinizin, kapsama alanı dışında kalıyorsunuz. Bataryayı şarj edin.

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Sn. Mevlut Çavuşoğlu, Trabzonda yapılan gençler olimpiyatında, Mersin’de yapılan Akdeniz oyunlarında, Eskişehir ve Lefkoşa’da yapılan hentbol müsabakaları ile Fener ve Trabzon’un maç yaptığı Lefkoşa’daki GSP stadında, tanımadığınız Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağına selam durdunuz. Şimdi de Covid 19 testi pozitif çıkan bir sporcu için Larnaka’ya direk uçuş gerçekleştirdiniz. Uçuş, insani amaçlar için gerçekleşti. Tamam, da, ambargolar nedeniyle ayağında pranga vurulan, gözlerini pas bürüyen, tanıdığınız Kıbrıs Türkleri için ‘İnsani açıdan’ prangaları kırsanız, gözlerdeki pası silseniz diyoruz. Aman boş verin anamızı öpen kadı. Kadı’yı kime şikâyet edeceğiz dersiniz.

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Sn. Tufan Erhürman, CTP’nin inişini gördünüz. Şimdi benimle yükselişini görünüz diyerek, 6’sı kadın, 18 Milletvekili çıkarttığınız seçim zaferiniz sonrasında, sakal ve bıyık yok ama olsaydı ozon tabakasında gezinen keyfinizden dolayı, sakalınızı ustura, bıyığınızı da makas kesmeyecekti. Yılbaşı mesajında, size hediye ettiğim %32’lik oy için bazıları, be ama dalga mı geçersiniz? Nerde buldu o kadar oyu demişti. Tufan hocam, gidişat iyi. Halkın kapsama alanına girdiniz ve full çeken bataryanız ile bir kalpte bir çiçek yerine, birçok gönülde buket oldunuz. Hayırlısı.

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Sn. Hayrettin Yücel, TC Büyükelçilikteki görevinizin sona erdiğini ve Ankara’ya tayininizin çıktığını öğrendik. Karakteri menfaatlerine göre şekillenen insanların bolca olduğu dünyamızda, siz karakteriniz ile birçok insanın kalplerinin en müstesna yeri olan sevgi alanındaki kapsama alanından çıkmadınız. Sn. Yücel, çalışmalarınız ile kendinize mesken tuttuğunuz zirve, kendisine güvenen insanların durağıdır. Yeni göreviniz hayırlı olsun.

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Sn. Narin Ferdi Şefik, seçimin galibi UBP ve CTP olduğunu dile getiriyorlar. Aslında parti bazında, dile getirilenler doğru olabilir. Ama genel anlamda seçimin galibi, özellikle karmalarda çok bilinmeyenli, çözümü zor denkleme dönüşen bir seçimi, hata payını sıfıra indirgeyen sizin ile ekibinizdir. Narin hanım, dürüst ve sağlam bir karakter, insanın cebinde değil, içindedir. Buda zor zamanlarda ortaya çıkar

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Sn. Fuat Nalcıoğlu, Maşallah, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Komitesi üyesi olarak, açıklamanızdan, ekmeğini yediğiniz KKTC’nin yaşatılması yerine, Türkiye’ye ilhakı savunduğunuzu gözlemledik. İnanmadığınız bir devletin en yetkili organlarında görev yapmak belki sizin için zul olmaz, ancak sizin orada olmanız bizim için derttir. Sn. Nalcıoğlu, İncil’in ilk emri sev. Tevrat’ın yaşat. Müslüman’ın oku. KKTC’yi nedense sevmediniz. İlhak sevgisini içinizde yaşatırken onun sevgisini yaşatmadınız. Kıbrıslı Türk’ün verdiği mücadeleyi ise tarih kitaplarında okumadınız.

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Sn. Cemal Özyiğit, büyük savaşlar, öncesinde kaybedilen savaşlarda elde edilen tecrübeler ile kazanılır. İstanbul, defalarca kaybedilen kuşatmalardan sonra, edinilen tecrübe sonrasında fetih edildi. Seçim meydan muharebesini kaybettiniz. Ama hemen istifa edip ben unumu eledim, eleğimi asıyorum dememelisiniz. Her başarısızlık sonrasında, toparlanıp nerde hata yaptım demeniz gerekir. Cemal hocam, her başarısızlık başarı için atılan adımdır.

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Sn. Bertan Zaroğlu, taş yerinde ağırdır. Çok gezenin ayağına belki muk bulaşmaz ama daldan dala gezenin dalı kırılırsa, düşeceği yükseklikten kırılmadık kemiği kalmaz. Renkten renge girerken, bir bakarsın güneş insanı kara kavurma etmiş. Ayşaba, bu etme bulma dünyasıdır. Yaptıkları illaki birgün karşısına çıkar. insana hayat veren su, bir bakarsın hayat verdiğini bir gün boğarak hayatına son verir.

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Sn. İsmail Saymaz, işkembe-i Kübradan desteksiz atarken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Maraş’ın nerede olduğunu bilmediğini öne sürüp, kendisinin bayram namazını, camisi olmayan Maraş’ta kıldım diyen, Akit gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın, yakışıksız yalanını Maraş’ta cami mi var diyerek ‘Gurgurasında’ (Boğaz) bıraktınız. Sn. Saymaz, Hacı efendi gibi birilerinin Gomması’ veya Simmetterosu olmaya çalışırken, graso yerine, Blue band margarin kullananların ensende işte böyle lingiri oynarlar, tepesinde döblek çalarlar.

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Sn. Mesut Genç, hizmetçisini öpen, bulaşığı kendisi yıkarmış. Güzelim, Partisinin üzerine ‘Kuma’ alan ise motoru stop edip no pata pat deyince, kendisini sokakta bulurmuş. ‘Kuma’nın kendisini kurtarmasını beklerken, dünyanın adaletine her ne kadar inanmasa da, gün gelir adalet ablanın o tokadı iner yüzüne.

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Sn. Hasan Büyükoğlu “Zorlu bir yarıştı” dediğiniz ve yeterince hazırlanamadık dediğiniz seçimde üzerine bindiğiniz beygir çatladı. Tomofil var dediniz. Ama Tomofilinizin aksona gardası koptu. Makinesi mangos etti. Tekerlek rulemaları yendiği için yampuri yampuri giderken ‘Tumba’ oldu. Kaporta darmadağın. Geçmiş olsun.

FIKRA

PAPAZIN KIZI

En önemli yerleşim birimlerinden birisindeki kilisenin Papazının çok güzel bir kızı varmış. Papazın kızını gören ona bakmaktan kendini alamıyormuş. Kızda gördüğü bu ilgiden oldukça memnun kırıttıkça kırıtıyor ve kalça sallayarak bel kıvırarak gezmekten de son derece keyif alıyormuş.

Bu durumu gören Papaz efendi kızını erkeklerden korumak için ona erkek düşmanlığı aşılayarak aman kızım erkekler şeytandır. Erkekler aklını çeldimi sana çok kötü şeyler yapar. Sakın onların süslü laflarına kanarak altına yatma sonra iş işten geçer diyormuş.

Papazın telkinleri ile erkek düşmanı olan Papazın kızı, birgün koşarak babasına gelmiş. Baba demiş müjdemi isterim diyerek avuç açmış. Papaz merakla ne oldu kızım diye sormuş. Papazın kızı büyük bir keyifle, baba demiş erkeklerden bugün intikamımızı aldım demiş. Papaz şaşkınlıkla o nasıl oldu kızım diye sormuş. Baba demiş bir erkeği sır üstü yatırdım. Bu defa ben üstüne çıktım. O alta ben üste o altta kaldığı için öyle bir intikam aldım ki baba sorma demiş. Papaz başını elleri arasına alırken kendisinin duyabileceği bir ses tonu ile ahhh kızım alt da bir üste de bir demiş.