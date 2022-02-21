Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, hani KKTC ayrı bir devletti diyorsunuz ve Güney’i kasttederek, iki ayrı eşit, egemen devlet diyorsunuz ya. İşte eşit devletin biri yani Güney, İstanbul’da, Gazanfer Bilge Spor Salonunda, 35 Ülkenin katıldığı, Europen Muaythai Championships 2022 Organizasyonunda boy gösteriyor. Eşit devlet Kuzeyin gençleri, sporun evrensel güzelliklerine tanıyoruz diyenler ile birlikte ‘Andilla’ koyarak uzaktan bakıyor.. Ankara’ya gittiniz. Oralarda bir ‘Şükran’ da bunun için çekseydiniz. Sevgili Keser, pek kıymetli sap ve aziz devran, keser döner, sap döner dediğiniz noktada, kesin bir planınız varsa, bize tarih verin. Hazırlığı ona göre yapalım.

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Sn. Faiz sucuoğlu, hükümeti kurmak için, yahudi bezirgan gibi pazarlık üstüne pazarlık yaptınız. Putin’in, salladığı tehditelerin benzerini, DP, YDP ve HP’ye göndererek ya teslim müzakeresi imzalar birdir bir oynarsınız, yada erken seçime giderim sıfır çekersiniz dediniz. Bir fırçada basına çekerek kabine listeleri dolaştırıyorsunuz. Ama benim bile kabine kafamda oluşmadı dediniz. Vallahi çok doğru söylediniz. Elçilik onayı olmadan. Kabinenin nasıl oluşacağını tabiki sizde bilmiyorsunuz. Saner ve Tatar hükümetlerinde olduğu gibi bazı isimlerinin altını çizildikten sonra, isimlerinin üzeri yine çizilirse, rezil olanlar kervanına katılırsınız. Sn. Sucuoğlu, o mübarek koltuğa oturanların, birden egoları yükselince, akvaryumu okyanus sanmalarına inanın kızmıyorum.. Beni asıl kendilerini köpek balığını kovalayan ‘Hamsi’ sanmaları güldürüyor.

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Sn. Ahmet Soyalan, Maşallah yollardaki çukurlar yüzme havuzuna dönüştü. Ama devlet bu çukurları tamir etmeyerek suç işliyor. Polisiniz Lefkoşa’nın göbeğinde ve en işlek yol olan Mağusa yolunda, özellikle dörtyol köyünde, Güzelyurt Trafik Polisinin yaptığı, gibi yasanın emrettiği belli mesafelere uyarı levhaları koymayarak, yol ortasında, araç durdurarak suç işliyor. Ancak çukurlar ile dolu, arabalarda ön düzen bırakmayan yollar için vatandaşa seyrüsef vergisi ödemediği için ceza kesiliyor. Sn. Soyalan, Adli suçlar ve uyuşturucu konularında polis büyük işlere imza atıyor. Ama köşelere saklanıp, çember üzerinde araba durduran trafik polisinize bu konuda küfürlü hicaz makamında güfte ve beste düzenleniyor. Aman karizma çizilmesin.

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Sn. Şener Elcil, KTÖS Genel Sekreteri olarak, KKTC olarak isimlendirdiğimiz coğrafyada, uyuşturucu, kara para ve insan kaçakçılığının yanı sıra, can çıkmayınca huy çıkmaycağını ima ederek, para karşılığında, bilimsel yayın ve akademik unvan dağıtıldığını öne sürdünüz. ‘Üniversiteler adası‘ olarak çıkılan yolda, ‘Yavrunun’ uyuşturucu, adli suç ve mafyanın cirit attığı kumar adasına dönüştüğüne ve bu yapının da, adadaki eğitim kalitesini, lastiği ekris yapan. Aksona gardası kopan ve makinesi mangos eden tomofile döndüğünü ima ettiniz. Şener hocam, yer gök UBP’li ama maşallah zamlar şehirli. Eğitim imam hatiplilerden kaçtı, ama deveyi avurdu ile götürenlere takıldı.

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Sn. Paket Servis Elemanları, özellikle son zamanlardaki motosiklet kazalarında hayatını kaybeden paketçiler için çağrıda bulunarak trafikte bizi görmezdfen gelmeyin. Para kazanmak isterken, elinde telefon yazışma yapanlara, gözü dikiz aynasında kaş alanlara, karşı sürücülere saygısı olmayan sürat meraklılarının yapacağı kazalarda hayatımızı kaybetmek istemeyiz dediniz. Çok doğru. İnsan hayatı hiçbirşey ile ölçülemeyecek kadar kıymetlidir. Ancak sizde çok kıymetli hayatınızı korumak için arabaların arasından dikkatsizce sürüş yapmayın. Yiyeceği sıcak sıcak götürmenizi isteyen ustanız diye motosikletinizi arabların önüne süratlice sürmeyiniz. Ağalık vermekle, dayılık vurmakla, hayatınızı korumakta acelecilik ve sürat ile olmaz.

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Sn. Hasan Yıkıcı, Beşparmak dağlarının iki parmağını keserek, 3 parmak bırakan. Değirmenlik, Dikmen-Boğaz bölgesinde 7 şiddetinde deprem yaratan. Yeraltı kaynaklarının seyrini, patlatılan dinamitlerle değişmesine neden olan. Bölge evlerinde ne cam nede çatlamadık duvar bırakmayan ‘Taş Ocaklarının’ yarattığı tahribatı dile getirdiniz. Sn. Yıkıcı, sınırlı doğal kaynakları, sınırsız büyüme arzusu ve iştahı ile hızla tüketenlerin suçu yok. Gerekli yasal önlemlerle iştahı sınırsız olanlara ‘Dur’ diyemeyen siyasilerin de suçu yok. Mevsimin de suçu yok, suç, bunlara göz yuman, iki şükür bir tükür çekerek yolcu etmeyen bizlerin haklarımıza karşı olan soğukluluğumuzda.

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Sn. İzlem Gürçağ Alptuğra – Sn. Yasemin Öztürk, Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümeti kurmak için yüro yüro dönerek, 3 partinin kapısını aşındırdı. Mavi boncuğu birçok Milletvekilinin boynuna asarken, ne hikmetse daha önce sizlere söz verilmesine karşın, mavi boncuğu boynunuza asacağı yönünde hiçbir belirtiye raslamadık. Kadın hakları çalıştayında, kadınlara yönelik haklar sağlanacağı yönünde açıklamalar yapılırken, kulis haberlerinde, kabinede kadın ismine rastlanmaması hayret uyandırdı. Ayşaba, kadınlar diyorum beyler. Dikkat edin düştükleri yerden ayağa kalkarken, aldıkları bir avuç toprağa sizi gömerler. Bazıları incittikleri kadınların, kırdıkları gönüllerinin bedduasından korksun dedi.

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Sn. Ayşe Çağlar: göğsümüzü gere gere KKTC For Ever dediğimiz ‘Yavru’da, üç yıldır kanser hastası olduğunuzu belirtirken, Ocak ayından beridir kullandığınız ilacı hastanede bulamadığınıza vurgu yaptınız. Doktorunuz, 4 aylık ilaç yazarken, size ancak iki aylık ilaç verildiğini, bir süredir çalışmadığınızdan parasızlık nedeniyle ilacı dışarıdan alıp, alamayacağınızı ve zorlanacağınızı belirttiniz. Ben şimdilik alabilcem bile alamayacak olan hastalar var onlar ne yapacak diye soruyorsunuz. Sn. Çağlar, ülkeyi ileriye götüreceğiz diyerek gerk gerk gerinirken gözümüzde büyüttüklerimiz, meğer kıçımız ile güldüklerimiz ile eş değermiş. Ne diyelim?

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Sn. Yusuf Avcıoğlu, Kıb-tek eski Asbaşkanlarından birisi olarak, bakanlar kurulu, elektriğe yapılacak zam miktarını açıklamadan ‘Yumuşak geçiş’ yapılacağını açıklayarak ‘Altın Kobra ‘ yılanını yeni gelecek yeni yönetimin kucağına attığını belirttiniz. Yumuşak Kazıktan sonra ‘Sert kazığa’ geçilerek, bugün ödediğimiz bin TL’nin yerini 2 bin 700 TL’nin alarak kazığın uç kısmının ağzımızdan çıkacağını ima ettiniz. Tabi kendini akıllı sananların kazık operasyonu, bahar aylarına denk geldiği için önce dalak, mide ciğer derken ağız kısmına Sonbahar, kışaylarında geleceğine vurgu yaptınız. Sn. Avcıoğlu, Ayşaba, bu ülkeyi idare ettiğini sanan efendiler saçmalamasınlar. Aramızda bir kazığın ve onun delip geçeceği kalbin lafımı olur. Kıra, kıra s...nler anasını dedi.

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Sn. Salahi Şahiner CTP Milletvekili olarak, “Yeni Elektrik İnkişaf Nizamnamesi” ile planlanan nihai hedefin sol gösterip sağ vurmak olduğunu belirttiniz. Yeni Elektrik İnkişaf Nizamnamesi kararı sonrasında halkı mutlu edeceğiz diyerek, mutluluğu çorba yaptılar. Çoklu tarifenin kaldırılması ile elimize çatalı verdiler ve buyurun çorbanızı afiyet ile için dediler. ciddiyetsizliğini, plansızlığını ve Kıb-Tek için kötü niyetli olduklarından bizi çıkmaz sokağa bırakıp, yolunuz açık olsun, Dikomo’ya kadar yolunuz var buyurdular. Sevgili Salahi, bazıları ülkeyi aydınlatan cadde projektörü olmak yerine sadece ev lambası olup sadece o evin daimicilerini aydınlatmayı biliyor. Bunlara ağzım ile küfür etmiyorum ama bir yerlerim ile gülüyorum

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Sn. Resmiye Canaltay, düne kadar kulis haberlerinde belirtilen kabinede kadın milletvekillerinin adı bakan olarak geçmemişti. Üstelik Ulaştırma Bakanı olarak yürüttüğünüz görevin elinizden alındığı ve yeni bir bakanlık görevi verilmediğini de yine kulis bilgilerinde öne sürülmüştü. Ancak isminiz son dakika Sağlık Bakanı olarak açıklanmaması halinde Ünal Üstel ile birlikte, meclis başkanı adaları arasında yer alıyor. Ünal Üstel’in meclis başkanı olması halinde de Oğuzhan Hasipoğlu’ndan boşalacak olan UBP Genel Sekreterliğine aday olacağınız ileri sürülüyor. Sn. Canaltay, her kadının içinde bir bir cadı, bir aptal, bir melek ve bir prenses vardır. Artık neyi uyandırırlarsa, sanırım siz onlara onu vereceksiniz.

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Sn. Cenk Seren, UBP’nin haıtırı sayılır oy ile seçimden çıkması sonrasında Mehmetçik Belediye Başkanlığı için yeniden kolları sıvadığınızı öğrendik. Geçmiş belediye başkanlığını az bir farkla kaybetmiş olmanızdan ders çıkartığınız ve Haziran’da yapılacak olan seçime bunu göz önünde tutarak hazırlandığınız söyleniyor. Sevgili Cenk, geçen seçimde yarışı kaybettikten sonra AMK demenize de açıklık getirdiniz. Ve AMK bir küfür değil. Seçim bitti Artık Mazide Kaldı. Yeni seçime iyi hazırlanıp kazanmak gerekir demenin bir başka halidir demişsiniz.

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Sn. Turan Rahvancıoğlu, bir avukat ve hukukçu olmanızın yanısıra CTP eski gençlik örgütü başkanı olarak, Girne Belediye başkan adayı, olmadı Alsancak Belediye Başkan adayı olacağınız yönünde kulis haberleri var. Siyasetin içinden çıkan ve siyaseti iyice özümlenen biri olarak seçilmeniz halinde işi iyi kıvıracağınız ön görülüyor. Sn. Rahvancıoğlu, sanırım seçimlerin ustasıyım, bölgenin hastasıyım deme zamanı geldi ne dersiniz?

Dil Sü"r"çmesi

Temel askerdedir. İlk gün komutan gelir ve:

- Benim adım Ali Kırç. Unutmayın Kırç, arada 'r' var. Soyadımı yanlış söyleyen veya dalga geçen olursa yakarım.

Komutan ara sıra askerlere kendi soyadını sorar. En sonunda sıra Temel'e gelir.

- Temel söyle bakalım benim adım ne?

Temel düşünür ama bi türlü hatırlayamaz. O sırada arkadaşı kopya verir:

- Temel unutma arada 'r' var.

- Haa hatırladım komutanım. Ali Gört!!!