Taner Ulutaş'tan mesajınız var.. 6 Aralık 2021 Pazartesi

Sahibine Mesajlar

Sn. Hamza Ersan Saner, 1711 Prut Savaşında, Osmanlı Ordusu, Rus ordusunu, Tuna nehri kıyısında sıkıştırmıştı. Rus Çarı Büyük Petro, karısı 1. Katerina’yı, Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa’ya gönderince, Baltacı’nın, baltasının yüzü suyu hürmetine kuşatma kaldırılmıştı. Ancak Baltacı’nın kellesi gitmiş, fazlalığı baltaya sap yapılmıştı. Sizin baltanız gitmedi ama koltuk ile değerli aileniz gitti. Ayşaba, Ersan ovlucuğumun tuttuğu Koltuk takımı, balta spora karşı 3-0 mağlup oldu dedi.

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Sn. Ersin Tünay, Müzik denince listenin başında yer alanlardansın. Bir müzik otoritesi olarak özelde engelliler, genelde diğer kuruluşlar için fren yerine gaz pedalı olup, konserler düzenliyorsun. Sistemsizliğe trafik ışıklarındaki kırmızı, Bol kepçe lokantasında çukur tabaklarını dolduranlara uyarı tabelası olup, sağlam iradenin nasıl olması gerektiğini göstertmek için HP’den milletvekili adayı oldun. Hayırlı olsun.

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Sn. Tekin Söylemez, Lefkoşa CTP Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptığınızı açıkladınız. Rusya – Ukrayna arasındaki kaosu ortadan kaldıracağız demediniz ama KKTC’deki kaosu ortadan kaldırmak, Barış ve Demokrasi için yola çıktık dediniz. Enver Öztürk’ün, ÖRP adına bakanlık yaptığı devirde, onun yakın çalışma arkadaşı olarak, başaramadıklarınızı, seçilirseniz inşallah başarırsınız.

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Sn. Emine Dizdarlı, Kamu Yüksek Denetçisinin, nasıl olması gerektiğini 6 yıllık görev süreniz içerisinde gözlerimizin içine soktunuz. Otobüste 19 – 20 yaşında ki kızlara “buyur otur abla” diyerek morallerini bozan 55’liklerin aksine, bazı emir erlerinin, bir ustanın elinden çıkan ve bir sanat eseri niteliğindeki kararlarınız ile morallerini bozdunuz. Gatriyaba, Emine hanım gibi insanları sebepsiz seversin, ama bazılarına bin sebep arar, yine sevemezsin dedi.

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Sn. Eralp Serifoğlu, Güneyliler mazotumuzu bitirdiler, kuzeydekiler de umutlarımızı diyerek, biz 100 TL benzin alırken, Yorgo sırıtarak 50 Euro, yani 700 TL’lik benzin ile depoyu dolduruyor ince esprini, bazılarının gözüne soktun. Da, Kuzey derken, kuzeyin daha kuzeyinden mi? Yoksa kuzeyin merkezinden mi bahsettiğin anlaşılmadı. Eralp Hocam, Ayşaba Hayat dediğin korkunun bittiği noktada başlar. Cesareti ile yaşamayan esareti ile ölür dedi. Acaba ne demek istedi. Anlamadım.

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Sn. Hasan Hüda Ecer, futbolda bir virtiöz. Basbetbol’da, federasyon başkanlığı ile Uluslar arası basketbol hakemliğinde müthiş başarı. Devlet Matbaası Müdürlüğünün yanı sıra, kızı Hazal ile oğlu Genco,’yu dallarında müthiş isimler yapan, motoru irade, inandıkları sigortası olan, CTP’ye çok şey katacağına inanılan bir efsane diyor Gatriyaba.

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Sn. Türel Özer Öksüzoğlu, İstatistik Kurumu Başkanı olarak, Başbakan ve Maliye Bakanı size saat kaç diye sorduğunda siz kaç derseniz odur. Peki, enflasyon ne kadar oldu dediklerinde de siz ne kadar önerirseniz dediniz. UBP’den Girne Milletvekili aday adaylığınız hayırlı olsun. İstatistik kurumundaki yıllarınız, seçilmeniz halinde mazi olacak. Kaybolan yıllarınız yerine bazılarının аrtist olduğu yerde size yönetmenlik düşecek. Aman yöneteceğiniz filmi korku ve dram filmi olarak piyasaya sürmeyin.

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Sn. Ferhat Erişir, Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı bir Prof. Olarak Girne’den UBP kontenjan adayı olarak seçime katılıyorsunuz. Hayırlısı olsun. Seçilirseniz elinize neşteri alın ve siyasetin görmeyen, duymayan ve konuşmayan 3 maymununu ameliyat edin. Belki işe yarar.

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Sn. Seran Aysal, Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Başkanı olarak çevreye olan duyarlılığınız nedeni ile ülkenize gösterttiğiniz hassasiyet dikkat çekti. CTP bu özelliğiniz nedeniyle sizi Mağusa Kontenjan adaylığına layık gördü. Sn. Seran Aysal, para bu çağın Tanrısıysa, sizin gibi duyarlı ülke insanları da baş tacısınız.

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Sn. Cansu Nazlı, iktidar karşısında 4 maymunu oynayan muhalefet partileri için bunlardan ne köy nede kasaba olur düşüncesi ile Bağımsızlık Yolunun, seçimlere katılacağını dile getirdiniz. Bir ilke imza atarak katılacağınız seçimde ateş böceği gibi ışığın etrafında dönen değil. Ana etrafında dönen ‘Ana Kuzuları’ gibi de değil. Gerçek muhalefet yapacağınızı bellirttiniz. Sn. Nazlı, zor bir yola girdiniz. Ancak hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Hayırlısı diyelim.

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Sn. Özlem Uzun Sefer, Babanın sanatı oğluna mirastır diyen Atalarımız, yaptıklarınız sonrasında kızına da diyecekler. BRT’deki başarınız sonrasında, yanlış yapılan işlere uyarı tabelası, haksızlıklara fren olmak, UBP’den aday adayı oldunuz. Sevgili Özlem, her şey nasip işidir. Bir çay söylersin nasibin varsa içersin. Ama başarı azim, bu çayı içeceğini gösteriyor.

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