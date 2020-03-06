Taner Ulutaş'tan mesajınız var 6 Mart 2020 Cuma

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Meclis kürsüsünde yaptığınız konuşmada, Türkiye Maarif Vakfının misyonunun, FETÖ’ya ait okulları alarak, bu okullarda eğitimi devam ettirmek ve bu ülkelerde, Türk dostu insanlar yetiştirmek ve Türkçeyi yaygınlaştırmak olduğunu belirttiniz. Maarif Vakfının burada okul kurmasının yasalarımıza göre mümkün olmadığını, Özellikle burada ayni isimde okullar varken ayni isimler altında okul açılmasının kesinlikle mümkün olmadığını dile getirdiniz. TC Maarif Vakfının, yabancı ülkelerde Türk kültürünü ve Türkçeyi yaygınlaştırmak için okul açabileceğini, ancak bizim ülkemizde Türkçeyi ve Türk kültürünü yaygınlaştıran bir eğitim bakanlığımızın olduğunu bu nedenle okul açmalarına gerek olmadığını söylediğinize vurgu yaptınız. Ancak illada açacaklarsa hukuken özel bir okul açmalarına engel olmadığını, ancak her ülkede bir okul açmalarını uygun bulmadığınızı söylediğinizi belirttiniz. KKTC’de okul açarak sanki buradaki eğitimin bir alternatifiymiş gibi bir ortam yaratılmasını da uygun bulmadığınız ifadesinde bulundunuz. Milli Eğitim Bakanlığının Atatürk inkilapları çerçevesinde bu işleri yapmakta olduğunu dile getirirken, kimsenin eğitime ayar vermesine asla müsaade etmeyeceğini söylediniz. Sn. Bakan, sizi dinlerken kulaklarıma inanamadım. İçimden konuşan Nazım Çavuşoğlu’mu diye kendi kendime soru sormadan edemedim. Belki inanmayacaksınız ama bu konuşmanızdan dolayı, sizi takdir ettim. Sn. Bakan, eskiden başını acemi berbere teslim edenin cebinden pamuğu eksik etmemesini söylerdim. Ama galiba berber, çıraklık dönemini bitirdi, kalfalık dönemini geçti, ustalık döneminden sonra ‘Masterlik’ dönemine başladı.

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Sn. Emine Dizdarlı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak, 1 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan 30. dönem raporunu, Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’a sunduğuzu gözlemledik. Meclis Şeref Salonunda gerçekleştirilen kabulde, halkın avukatlığını yaptığınızı ifade ettiğiniz dairenizin son 6 aylık raporun, incelendiğinde, idareye yönelik şikayetlerin hangi alanlarda yoğuşlaştığının görüleceğini söylediniz. Ayrıca, faaliyetlerin sadece daire içerisinde değil, daire dışında da devam ettiğini ifade ederek bu süreç içerisinde personelin eğitimi, uluslararası kuruluşlara üyelikler ve yapılan aktivitelerin rapora dahil edildiğini belirttiniz. Sn. Dizdarlı, gözleri ve elleri bağlanan, ayaklarına kelepçe vurulan adaletten görev beklenildiği gibi, yaptırım gücü, yapılan haksız eyleme karşı müeyyide uygulama yetkisi olmayan Ombudsman’dan da sadece rapor beklenilmesi devletin abesle iştigal etmesinden öte birşey ifade etmez. Teşbihte hata olmaz, bu elinde baston ile keklik avına çıkanlardan sanırım, keklik ve üveyik beklemek ile eş anlam taşır. Emine hanım, devlet idaresi yeteneğinden yoksun kişiler, hep güIün, dikenin himayesinde yaşadığını sanır. Halbuki dikenin itibarının, güI himayesinde olduğunu bilmezler.

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Sn. Kenan Akın, Lefkoşa Türk Lisesinde bir öğretmenin, vereceği eğitim sonrasında, ülkeye faydalı bir birey olarak yetişecek olan öğrencisine cinsel istismarda bulunması, hele hele bunu videoya çekerek ortak kullanım arkadaşlarına göstermesi sizin de belirttiğiniz gibi kabul edilebilir bir durum değil. Sosyal medyadaki paylaşımınızda, Lisede öğrencine tecavüz eden şerefsiz öğretmenin ismi neden açıklanmıyor. 17 yaşındaki kız öğrencisine, okul tuvaletinde tecavüz eden bu sapık öğretmen sosyal medyada günün konusu olurken, bu tür olaylarda sapığın isminin baş harfleri olsun yazılırken bunun isminin baş harflerinin bile gizlenmesi doğru değil ve birisi açıklarsa seviniriz dediniz. Kenan bakanım, bu sapıkların isimlerinin açıklanması öncesinde, fazlalıklarının budanması ve hadım edilmesi gerekir. Fazlalıkları budanıp, ‘Nonoş’ yapılldıktan sonra hem hadım edildikleri hemde nonoş yapıldıkları isimleri ile açıklanırsa bence daha doğru olur. Daha önce, türlü türlü de olsa, bir ruh halimiz vardı. Bu sapıklar yüzünden bu aralar ne ruhumuz nede hali kaldı.

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Sn. İ.S. ceryan faturası sanırım sizi de tepe tepe deliye döndürdü. Ve sizi öyle bir ceryanı ödeme güçlüğü içerisine sokmuş olacak ki, Lefkoşa’daki ikametgahınıza, dinsizin hakkından imansız gelir düşüncesi ile hat düzenleyerek elektrik akımını beleşe getirmeye çalıştınız. Ancak işlerin yavere gitmediği anlaşılmış olacak ki, yapılan kontrolde, elektrik kablosu ile kurduğunuz düzenek tespit edildi ve 3 bin 846 TL tutarındaki elektriği Kıb-Tek’ten buharlaştırdığınız anlaşıldı. Sn. İ.S bu ülkede yaptırana değil hep yapana bakılıyor. Ne diyeyim Allah’a, don giydirdiği birçok fellaha demeyeceğim. Çünkü yaşadığı yeri cennet yapma yeteneğinden yoksun gelmiş geçmiş emir erlerinin gittikleri her yer arkalarından yapılan küfür nedeniyle cehennemi olacak.

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Sn. Alp Sarıtaş, büyüklerimiz kötü komşu insanı ev sahibi yapar veya ev satın alacağına komşu al derdi. Galiba senin komşu seni öyle bir kızdırdıki çukurda oturma eylemi yapmaya mecbur bıraktı. Gomşu Restoranın kapısı önüne açtığı kanalizasyon çukuru, evinizin garaj girişini kapatırken, arabanızı nereye park edeceğiniz sorunu ile sizi karşı karşıya bıraktı. Açılan çukur yetmezmiş gibi birde Restorana gelen araçların kapınızın önüne park etmesi, evinize girmeyi geçtik, dışarıda park ettiğiniz arabanıza, trafik polisleri tarafından kesilen cezalarda işin cabası oldu.Sn. Sarıtaş, siz sıkıntı çekerken Gomşu’nun andilla koyarak bakması belliki sizi sinirden çılldırtıyor. Bence hiçbir işe yaramayan ve klavyedeki boşluk tuşu gibi boş gözlerle bakan komşunuz için sizde boşluk tuşuna basarak onu yok sayın. Çünkü bakmakla öğrenilseydi köpek kasap, trene bakan inekte trenin makinisti olurdu.

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Sn. Ömer Meraklı çok önemli bir noktaya temas ederek, KKTC Kıbrıs Türkünün seçimden anladığının, Angoniciğe, kıza, oğlana, damada HÖKÜMET Dairesinde iş bulma dedin. Ayrıca, düğünde, Mezarlıkta görünme ifadesinde bulundun. Muhtarım, kızı ve oğlanı hükümet dairesine sokmak. Damadın sözleşmesini uzatmak için efendilerinin kapısı önünde bekçi olmak kolay değil. Düğünde, filanca beni görsün düşüncesi ile kalabalığı yırtarcasına çabalamak hiç kolay değil. Hele hele Başınız sağ olsun. Anneniz ışıklar içerisinde uyusun dediğimiz kişinin, size dönerek, annem değil rahmetli olan babamdır demesi sonrasında yüzünüzün pancara dönmesi sanırım hiç ama hiç hoş değil. Bazılarının alışkanlık haline getirdiği ve halkın büyük bölümünü saran bu aymazlıklar, bizlerin dikiş tutmaz yaramız ve tövbe tutmaz günahımımızdır.

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Sn. Özcan Hüdaverdi, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde Dahiliye Uzmanı olarak görev yapmakta olan bir doktor olarak, yangında bir bölümü harap olan Lefkoşa Devlet Hastanesi için bu ay alacağınız memur maaşını, hastaneye bağışlayacağınızı açıkladınız. Yangından sonra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde oluşan hasar nedeniyle, bağışlayacağınızı belirttiğiniz maaşınız ile ilgili da "hastaneler hepimizindir. Sağlık için birlikte mücadele edelim" dediniz. Bu arada bunun iş adamlarına da örnek olmasını dilerken, bence bir dilekte siyasi makamları tepe tepe kullananlara da bulunmalıydınız. Onlara da çağrıda bulunarak, partilere verilen milyonlarca TL’nin bir bölümünü hastane masrafları için vermelerini, Pastırma kesmek için Kayseri’ye gitmemelerini söylemeliydiniz. Doktorum sizin yaptığınız çok güzel bir örnek. Ama bu güzelim örneği bizim siyasi arenada anlayanın pek çıkmayacağını tahmin ediyorum. Mevhibe Teyze, berberin solumazı, tellağın terlemezi, kahvecinin söylemezi, siyasetçinin de gözündeki FAGO’ya rağmen bu durumları görmeyeni inanın hiç çekilmez

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Sn. Soydan B. Borakan, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, hastane ile ilgili olarak, maaşlardan kesinti yapılsın önerisinde bulundum açıklamasına gönderdiğiniz mesajınızda, önce Bakan maaşlarından %20 kesintiye gitsinler. 3 ay sonra halktan para isterler. Öncülük edeceksin ki arkandan da destek bulasın. Yok öyle yama hep bana hep bana dediniz. Sn. Borakan, Bakan, bakmayanların, düğün, dernek, cenaze, kurum ve kuruluş ziyaretleri nedeniyle ceplerinde para kalmıyor. Sorulduğu zaman 20 bin TL kafi gelmiyor. Sürünüyoruz deniyor. Bence fakir fukara takımını bırakalım. Onlar için bence bir komite oluşturup, Selimiye Camii, Lala Mustafa Cami köşelerinde mendil açarak para toplayalım. Ve ülke için dirsek çürütürken ayaklarında pabuçları eskiten siyasilerimizi sürünme modundan kurtaralım. Fatime Teyze, ülkeyi idare ettiğini sanan eski – yeni bazı siyasilerimiz, fotoğraf gibidir. Ne kadar büyütürsen, kalitesi o kadar düşer dedi. Ne demek istedi anlamadım. Siz anladınız mı?

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Sn. Ayşe Öztabay, hastaneye yardım ile ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Ahmet Vamık’a verdiğin cevabi mesajda, eleştiri veya sorgulama ne zamandan beridir kötü oldu? Eğrildi büküldü belimiz borçlardan, banka faizlerinden ev kiralarından işsizlikten. Yıllarca, ailem maaşlarından vergi verdi. Ama kalpten 8 damarı değişmesi gereken zavallı babam 2013’te aldı valizciğini, hemde tüm birikiminida gitti istanbul’da amelyat oldu dedin. Ayıldığı zaman bizlere, ben bu devlete canımı verdim. O bana en zor anımda arka çıkmadı. Buralarda yapılması imkansız olan bu operasyona tenezzül edip katkı da sağlamadı dediğini belirttin. Biz sahip çıkalım da bize kim sahip çıkacak? Allahımız’mı ifadesinde bulundun. Sevgili Ayşe, zor günlerin güzelliği, kişiyi seçkinci olmaya mecbur kılmasıdır. Ama galiba halk olarak bizler o seçkinliği bile seçme yeteneğine kavuşamadık. Kanat vardır, Doğanı padişaha götürür. Kanat vardır Kuzgunu Ieşe götürür. İnan bizim kanatların bizi nereye götürdüğünü, çözülmesi zor, çok bilinmeyenli denklem gibi bizi nereye götürdüğünü halen çözemedim.

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Sn. Turgay Sakiner öncelikle kızgın hissediyor başlıklı sosyal medya paylaşımınızda, ey sağlık bakanlığı niyetin nedir? Kronikleşmiş sigorta hastalarını öldürmekmi niyetin? E-Recete uygulamasına geçmeden, sigorta reçetesini piyasadan kaldırdın. Asgari ücretle maaş talimi yapan sigorta hastaları zannediyorsunki parası yetecek de ilaçlarını alabilecek. Ne biçim bir devlet anlayışı, alamayanlar ölüp gitsinmi? Beceriksizler dediniz. Sn. Sakiner, tekerlek ruleması yıpranan ve yampuri yamuri giden. Makinesi rayma isteyen. Aksona gardası koptum kopuyorum diyen tomofilin, direksiyon başındakilerde bu kadar olur. Turgay bey, bu arada, sizi başka bir kanalda olsa da programınızı izlemek istiyoruz. İnan halkımızın buna çok ihtiyacı var. sevgiler selamlar içerikli mesajınız için çok teşekkürler. Birileri korkunun ecele faydası olmayacağını yakında öğrenecek.

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Sn. Hasan Birtan, yapmış olduğunuz açıklamada hastane yangınında, “Mecbur olduğumuz için önce bazı hemşireleri çıkardık, daha sonra hastaları dediniz. Önceden tahliye ettiğimiz hemşireler çıkmak istemedi, hastaları içerde kaldı diye sinir krizi geçirenler oldu ifadesinde bulundunuz. Ben nöbetçiydim, sabaha yakın 6 buçuk sularında anjiyo bölümünden duman çıkmaya başladı. Teknik servisi bakması için çağırdık. Herhangi bir patlama sesi duymadık dediniz. Doktorum, hipokrat yemini etmiş doktorların yanısıra ‘Beyaz Melekler’ olarak isimlendirdiğimiz hemşireler, bu ülkenin olmazsa olmazlarıdır. Kendini bilmezler onlara saldırsada, küfür etsede, bu ülkenin vazgeçilmezleri olduklarını silemezler. Ben en yakınlarını kurtarmak, yeniden hayata kazandırmak için uğraş veren doktor ve hemşirelerimizin hayatına kast edenlere inanın ağzımla sövmüyorum. Ama bu beyin özürlülere küfür edercesine bir yerlerim ile gülüyorum.

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Sn. Hüseyin Cumaoğlu sosyal medyadaki paylaşımında, yazacaksın. Açık açık yazacaksın. Yüreğine korku girmeden yazacaksın. Göreceksin kulağınla duyacaksın. Ve yazacaksın. Klavuzun kargalar olmaycak ki, burnun temiz kalsın diyeceksin dedin. Da yazdıktan sonra kapının önüne konmaktan, yazdıkların veya söylediklerin için sana hadde be barra denilmesinden de çekinmeyeceksin. Artı voice master yani sahibinin sesi olmak yerine, halkın sesi olmayı misyon edineceksin. Hüseyin hocam, penguenin de tavuğun da kanatları vardır. Ama birisi yüzerken Kuzey Kutbunun tertemiz sularında, diğerinin burnu ile eşelenir hep muk çukurunda.