Taner Ulutas'tan sahibine "Bayramlık" Mesajlar

Mustafa Akıncı, Saldırılara karşı zırh

Ersin Tatar, baktığı yeri göstermeyecek kara gözlük

Fuat Oktay, ağzını kapatacak zip

Mevlut Çavuşoğlu kurtardığı askerler için plaket

Derviş Eroğlu, sağlık

Kudret Özersay bozup, kuracağı bir koalisyon hükümeti

Tufan Erhürman, yalanlara karşı sabır taşı

Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı adaylığı

Sunat Atun, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

Hasan Taçoy, Başkanlığı kazanacağı genel kurul

Zorlu Töre, Okunmuş, tütsülenmiş Bayrak

Olgun Amcaoğlu, sinirleri sakinleştirici ilaç

Tolga Atakan, çekemeyenlere vermesi için müshil ilacı

Zeki Çeler, 4’lü koalisyonda bakanlık

Nazım Çavuşoğlu, okulları olmayan Maarif

Ersan Saner, Küçük yerine ‘Büyük’ kadın.

Kutlu Evren, bol turist

Erhan Arıklı, Çatı başkan adaylığı

Oğuzhan Hasipoğlu, halkı daha da sıkıntıya sokacak yasalar

Özdil Nami, ağzındaki kilidi açması için anahtar

Bertan Zaroğlu vatandaş yapması için İçişleri Bakanlığı

Niyazi Kızılyürek çözüm anahtarı

Hüseyin Özgürgün, KKTC için uçak bileti

Cemal Özyiğit, koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı

Fazilet Özdenefe, Bazı bakanların ağzına vurmak için papuç

Aysu Basri Akter BRT Müdürlüğü

Ahmet Yönlüer, okuması için kuranı kerim

Yasemin Öztürk, güney Kıbrıs’a gönderilmek için bol döviz

Erdoğan Sorakın, CTP Milletvekilliği

Teberrüken Uluçay, yakışıklılık plaketi

Kubilay Özkıraç, çift taraflı kesen bir kılıç

Ayşegül Özmen Garabli, Meclis-i Mebusanda bir sandalye

Metin Aşan, Sendika Başkanlığı yerine pinpon federasyonu başkanlığı

Ahmet Çaluda, Aranıyor ilanı

Kaan Mındıkoğlu, yeniden Sendika başkanlığı

Güven Bengihan, Cesur Yürek plaketi

Hasan Sadıkoğlu, kaldırması için bol karavan

İzzet Türkmen, Gardiyanlar Birliği başkanlığı

Erkut Yılmabaşar, gazetecilik başarı plaketi

Lale Bicim, Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü

Şener Elcil, çözüm için sihirli değnek

Cenk Seren, UBP Mehmetçik Belediye Başkanlığı

Merter Refkoğlu, Adil bir şekilde hazırlanmış İmar planı

Sadık Gardiyanoğlu adam gibi adam plaketi

Özdemir Berova koalisyon hükümetinde bakanlık

Faiz Sucuoğlu arkadan hançer yememek için sırtına takacağı zırh

Fikri Ataoğlu, koalisyon için ya şundadır yada bunda oyunu

Lica Şemmedi, Romanya uçak bileti

Bora Karaçam yeni bir parti

Tolga Kınacı UBP’de parti sözcülüğü

Ali Pilli, pozitifsiz günler

Turgay Hilmi, Kültür Bakanlığı

Derviş Zorlu, kuranı kerim

Abdullah Azizoğlu, tutamadığı balıklar için ağlama duvarı

Cenk Özdağ, bazı yerleri kapatması için bol saç

Hakkı Celal Önen, hukuk danışmanlığı

Salih Hafız, Bir bakanlıkta genel koordinatörlük

Kemal Dana, Erken seçimde kontenjandan milletvekili adaylığı

Hüseyin Cahitoğlu küstüm küstüm şarkısının CD’si

Mehmet Özbilgehan sahalar için para

Ali Kişmir, Sendikal platform sözcülüğü

Ayşemden Akın, ekip biçmesi için arazi

İzlem Gürçağ Çalışma Bakanlığı

Ayşe Öztabay, Sağ parmağına takacağı yüzük

Aslan Bıçaklı sesinin daha gür çıkması için megafon

Mustafa Serçelik, yetkilerinin yolunmuş kuşa çevirmedikleri daire Müdürlüğü

Ömer Köse Kuzey-Güney koordinatörlüğü

Orkun Bozkurt tekerlekli basketbol federasyonunda tam yetki

Suphi Coşkun, Dipkarpaz WEB TV

Mehmet Harmancı, sağlık

Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy bölgesine bol otel

Ahmet Benli, üst geçitler başarı plaketi

Ahmet Latif, Beyarmudu, Vadili bölgelerini kapsayacak belediyenin başkanlığı

İsmail Arter, Aç kalan öğrencilere yaptığı yardım için insanlık onur plaketi

Mahmut Özçınar, yaşadığı müddet Güzelyurt belediye başkanlığı

Ali Vezirler, yollara ekmesi için bol çiçek

Nidai Güngördü, Çevre ve hayvansever büyük ödülü

Süleyman Manavoğlu, güzel emeklilik günleri

Aziz Kaya, Adam gibi adam plaketi

Yıltan Taşçı, Kıbrıs konuşmalarını sergileyeceği daha çok CD

Dursun Oğuz, Çiftçi ve Hayvancılar için para

Ünal Üstel, Brütüslerden korunma kitabı

Önder Sennaroğlu kayıp ilanı

Ahmet Sennaroğlu, tutuksuz geçireceği günler

Aytaç Çaluda yediği çelme sonrasında kanayan yerleri için tendürdüyot

Sıla Usar, İncirli, Sağlık Bakanlığı

Jale Refik Rogers, koronavirüs aşısını bulmak için laboratuvar

Koral Çağman Meclisin yolunu bulması için harita

Hasan Büyükoğlu Akçay’daki restoranı için bol müşteri

Doğuş Derya, Derya olup fırtınalar yaratacağı bir makam

Erkut Şahali, tokatlaması için daha çok iktidar milletvekili

Asım Akansoy, seçimde daha çok çağlayıp akmasını sağlayacağı enerji

Fikri Toros, bir bakana sattığı yer için aldığı milyon Stg.’yi sağlıkta kullanma duası

Armağan Candan, Güzelyurt’u kalkındırması için sihirli değnek

Biray Hamzaoğlu, savaşması için yel değirmenleri

Hüseyin Angolemli partiler üstü danışmanlık

Gülşah Sanver Manavoğlu, birilerini dövmesi için Guspo sapı, beysbol sopası ve kırbaç

Ayşegül Baybars, saldırılar için sabır taşı

Resmiye Canaltay, elini kolunu bağlayıp dövmesi için vereceğimiz Fazilet Özdenefe

Hasan Topal topallayamayacağı, bir meclis

Nermin Nalbant tatil için sakin bir tatil yeri

Erhan Tünay, kız veya erkek fark etmez bir torun

Hüseyin Cumaoğlu UBP İskele Bölgesi Milletvekilliği

Ozan Nasiboğlu, Kıb-Tek’te terfi

Orhun Karagözlü, fotoğraf çektirmesi için başbakan ve bakan

Fikret Civisilli İskele belediye başkanlığı

Olgun Ayalı, Viskili bol mezeli bir masa

Emin Akkor, yeni TV programları

Güven Arıklı, YDP Milletvekilliği

Alihan Pehlivan, Sarayönü’nden sonra Sarayüstü gazeteciliği

Sibel Tatar, First Lady ünvanı

Pınar Devişağa, Kanal T Genel Koordinatörlüğü

Çiğdem Aydın, sosyal medyada kullanacağı bol fotoğraf

Ali Baturay, başarı plaketi

Polat Alper, gazetecilik başarı plaketi

Yusuf Kısa, sıkıntılarını atlatmak için para

Cenk Mutluyakalı, seçim sonrasında mutlu olacağı Silihtarda bir saray

Oshan Sabırlı Macaristan’da vakit geçireceği yeni parklar

Mehmet Eş, gazetesi için bol satış

Mehmet Çakıcı, Barajın bendini yıkıp al aşağı edeceği oy seli

Mehmet Davulcu, TKP Milletvekilliği

Ziya Emir, Antarktika kıtası için yeni bir gazete

Kerem Can, sigorta eğitmeni diploması

Yeşim Tuncel yeni spor programı

Tonguç Kotak, federasyon başkanlığı

Ertan Namıkkemaloğlu, Elektrik Dairesinde yönetim kurulu üyeliği

Hüseyin Yeşildağlı, sağlıklı emeklilik günleri

Hüseyin Ekmekçi, WEB TV ve habercilik başarı plaketi

Cigdem Bumin, sosyal medya kraliçeliği

Ömer Meraklı, Değirmenlik belediye başkanlığı

Yusuf Karayusufoğlu, Nostalji yayıncılığı ile ilgili ödül

Alkan Değirmencioğlu Spor Bakanlığı

Didem Gürses, sesini daha gür duyuracağı haber programları

Deniz Kayabaşı avuç dolusu karadut

Erdoğan Seran Bekiroğlu, Müteahhitler Birliği başkanlığı

Ercan Hoşkara, ABD uçak bileti

Hava Elkovan HP Karpaz Milletvekilliği

Atfiye Soybir bir evlat daha

Songuç Kürşat, kuş sütünün bile eksik olmadığı bir masa

Hasan Hüda Ecer, spor gazeteciliği plaketi

Sanlı Çoban FB’ye başkanlık

Ferdi Sabit Soyer, CTP onursal başkanlığı

Tözün Tunalı, DP’den sonra gideceği yeni bir parti

Metin Gültekin, bakanlıklarda üst düzey bir görev

Mehmet Seyis, sağlık

Narin Şefik, mahkemeler için yeni bol yargıç istihdamı

Tacan Reynar mahkemede savunacağı bol müvekkil

Şener Levent Afrika sonra Avrupa gazetesinden sonra Çözüm gazetesi

Ayhan Mahşeker adam gibi adam plaketi

Kemal Altuncu dağıtması için Elçilikten para desteği

Savaş Bozat Sendika başkanlığı

Muhammed Aygün dayakçı ve voyvoda başkanların yerine geçeceği belediye Başkanlığı

Okan Dağlı, Maraş’ı açması için anahtar

Mustafa Naimoğulları daha çok bağırıp, çağırması için sinir ilacı

Ahmet Noyanlar, daha çok arazi daha çok inşaat

Fatma Kara, kayıp aranıyor ilanı

Saffet Barutçu, Kalkınma Bankasındaki kredilerin dağıtımı için daha çok torpil

Emrah Yeşilırmak, belediyenin para kazanması için daha çok karavan alanı

Fehmi Oktay, doğru tahminli hava raporları

Ali Alioğlu, Narenciyecilerin milletvekili adaylığı

Bulut Akacan, sabır taşı

Ayşe Dilek Orhan, ikinci bir işletmede daha bol kazanç

Metin Bilmem, mahkumların damdan kaçamayacağı yeni bir hapishane

Tigin Kişmir, sağlıklı müşavirlik günleri

Devrim Barçın bilimsel veriler ödülü

İrfan Günsel, Ordinaryüs Prof. ünvanı

Suat Günsel, İş adamları duayenliği

Çelebi Ilık DP’den Milletvekilliği

Asım İdris bol öğrenci

Kenan Akın, önce YDP MYK üyeliği sonra milletvekilliği adaylığı

Enver Öztürk, YDP’den milletvekili

Gönül Şekerci burçların kraliçeliği

Ergül Kızılokgül, bir savcı aranıyor ilanı

Selma Eylem, Kadın Savaşçılar Amazonların kraliçeliği

Djengiz Lionstone sosyal medyada haşlayacağı bol siyasetçi

Ünver Bedevi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk danışmanlığı

Hasan Yücelen, FETÖ’den suçlanan müvekkiliniz için beraat

Alp Aydınova, spor dairesinde danışmanlık

Arif Alasya, rakı, siyah havyar, cacık, peynir ve taratorlu masa

Mahmut Doğan, Seracılar Başkanı olarak hükümete kırmızı kart

Ediz Tuncel, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı

Kazım Ant adam gibi adam plaketi

Birol Şoför, şampiyonluk

Talip Atalay, Dinler arası koordinasyon başkanlığı

Mehmet Salih Breaw Hard ödülü

Cafer Gürcafer yolları kapaması için bol araç

Burçin Döveç, villa yapması için iskele bölgesinde sahil

Devamı yarın

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