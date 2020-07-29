Taner Ulutas'tan sahibine "Bayramlık" Mesajlar

Mustafa Akıncı, Saldırılara karşı zırh
Ersin Tatar, baktığı yeri göstermeyecek kara gözlük
Fuat Oktay, ağzını kapatacak zip
Mevlut Çavuşoğlu kurtardığı askerler için plaket
Derviş Eroğlu, sağlık
Kudret Özersay bozup, kuracağı bir koalisyon hükümeti
Tufan Erhürman, yalanlara karşı sabır taşı
Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı adaylığı
Sunat Atun, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
Hasan Taçoy, Başkanlığı kazanacağı genel kurul
Zorlu Töre, Okunmuş, tütsülenmiş Bayrak
Olgun Amcaoğlu, sinirleri sakinleştirici ilaç
Tolga Atakan, çekemeyenlere vermesi için müshil ilacı
Zeki Çeler, 4’lü koalisyonda bakanlık
Nazım Çavuşoğlu, okulları olmayan Maarif
Ersan Saner, Küçük yerine ‘Büyük’ kadın.
Kutlu Evren, bol turist
Erhan Arıklı, Çatı başkan adaylığı
Oğuzhan Hasipoğlu, halkı daha da sıkıntıya sokacak yasalar
Özdil Nami, ağzındaki kilidi açması için anahtar
Bertan Zaroğlu vatandaş yapması için İçişleri Bakanlığı
Niyazi Kızılyürek çözüm anahtarı
Hüseyin Özgürgün, KKTC için uçak bileti
Cemal Özyiğit, koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı
Fazilet Özdenefe, Bazı bakanların ağzına vurmak için papuç
Aysu Basri Akter BRT Müdürlüğü
Ahmet Yönlüer, okuması için kuranı kerim
Yasemin Öztürk, güney Kıbrıs’a gönderilmek için bol döviz
Erdoğan Sorakın, CTP Milletvekilliği
Teberrüken Uluçay, yakışıklılık plaketi
Kubilay Özkıraç, çift taraflı kesen bir kılıç
Ayşegül Özmen Garabli, Meclis-i Mebusanda bir sandalye
Metin Aşan, Sendika Başkanlığı yerine pinpon federasyonu başkanlığı
Ahmet Çaluda, Aranıyor ilanı
Kaan Mındıkoğlu, yeniden Sendika başkanlığı
Güven Bengihan, Cesur Yürek plaketi
Hasan Sadıkoğlu, kaldırması için bol karavan
İzzet Türkmen, Gardiyanlar Birliği başkanlığı
Erkut Yılmabaşar, gazetecilik başarı plaketi
Lale Bicim, Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü
Şener Elcil, çözüm için sihirli değnek
Cenk Seren, UBP Mehmetçik Belediye Başkanlığı
Merter Refkoğlu, Adil bir şekilde hazırlanmış İmar planı
Sadık Gardiyanoğlu adam gibi adam plaketi
Özdemir Berova koalisyon hükümetinde bakanlık
Faiz Sucuoğlu arkadan hançer yememek için sırtına takacağı zırh
Fikri Ataoğlu, koalisyon için ya şundadır yada bunda oyunu
Lica Şemmedi, Romanya uçak bileti
Bora Karaçam yeni bir parti
Tolga Kınacı UBP’de parti sözcülüğü
Ali Pilli, pozitifsiz günler
Turgay Hilmi, Kültür Bakanlığı
Derviş Zorlu, kuranı kerim
Abdullah Azizoğlu, tutamadığı balıklar için ağlama duvarı
Cenk Özdağ, bazı yerleri kapatması için bol saç
Hakkı Celal Önen, hukuk danışmanlığı
Salih Hafız, Bir bakanlıkta genel koordinatörlük
Kemal Dana, Erken seçimde kontenjandan milletvekili adaylığı
Hüseyin Cahitoğlu küstüm küstüm şarkısının CD’si
Mehmet Özbilgehan sahalar için para
Ali Kişmir, Sendikal platform sözcülüğü
Ayşemden Akın, ekip biçmesi için arazi
İzlem Gürçağ Çalışma Bakanlığı
Ayşe Öztabay, Sağ parmağına takacağı yüzük
Aslan Bıçaklı sesinin daha gür çıkması için megafon
Mustafa Serçelik, yetkilerinin yolunmuş kuşa çevirmedikleri daire Müdürlüğü
Ömer Köse Kuzey-Güney koordinatörlüğü
Orkun Bozkurt tekerlekli basketbol federasyonunda tam yetki
Suphi Coşkun, Dipkarpaz WEB TV
Mehmet Harmancı, sağlık
Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy bölgesine bol otel
Ahmet Benli, üst geçitler başarı plaketi
Ahmet Latif, Beyarmudu, Vadili bölgelerini kapsayacak belediyenin başkanlığı
İsmail Arter, Aç kalan öğrencilere yaptığı yardım için insanlık onur plaketi
Mahmut Özçınar, yaşadığı müddet Güzelyurt belediye başkanlığı
Ali Vezirler, yollara ekmesi için bol çiçek
Nidai Güngördü, Çevre ve hayvansever büyük ödülü
Süleyman Manavoğlu, güzel emeklilik günleri
Aziz Kaya, Adam gibi adam plaketi
Yıltan Taşçı, Kıbrıs konuşmalarını sergileyeceği daha çok CD
Dursun Oğuz, Çiftçi ve Hayvancılar için para
Ünal Üstel, Brütüslerden korunma kitabı
Önder Sennaroğlu kayıp ilanı
Ahmet Sennaroğlu, tutuksuz geçireceği günler
Aytaç Çaluda yediği çelme sonrasında kanayan yerleri için tendürdüyot
Sıla Usar, İncirli, Sağlık Bakanlığı
Jale Refik Rogers, koronavirüs aşısını bulmak için laboratuvar
Koral Çağman Meclisin yolunu bulması için harita
Hasan Büyükoğlu Akçay’daki restoranı için bol müşteri
Doğuş Derya, Derya olup fırtınalar yaratacağı bir makam
Erkut Şahali, tokatlaması için daha çok iktidar milletvekili
Asım Akansoy, seçimde daha çok çağlayıp akmasını sağlayacağı enerji
Fikri Toros, bir bakana sattığı yer için aldığı milyon Stg.’yi sağlıkta kullanma duası
Armağan Candan, Güzelyurt’u kalkındırması için sihirli değnek
Biray Hamzaoğlu, savaşması için yel değirmenleri
Hüseyin Angolemli partiler üstü danışmanlık
Gülşah Sanver Manavoğlu, birilerini dövmesi için Guspo sapı, beysbol sopası ve kırbaç
Ayşegül Baybars, saldırılar için sabır taşı
Resmiye Canaltay, elini kolunu bağlayıp dövmesi için vereceğimiz Fazilet Özdenefe
Hasan Topal topallayamayacağı, bir meclis
Nermin Nalbant tatil için sakin bir tatil yeri
Erhan Tünay, kız veya erkek fark etmez bir torun
Hüseyin Cumaoğlu UBP İskele Bölgesi Milletvekilliği
Ozan Nasiboğlu, Kıb-Tek’te terfi
Orhun Karagözlü, fotoğraf çektirmesi için başbakan ve bakan
Fikret Civisilli İskele belediye başkanlığı
Olgun Ayalı, Viskili bol mezeli bir masa
Emin Akkor, yeni TV programları
Güven Arıklı, YDP Milletvekilliği
Alihan Pehlivan, Sarayönü’nden sonra Sarayüstü gazeteciliği
Sibel Tatar, First Lady ünvanı
Pınar Devişağa, Kanal T Genel Koordinatörlüğü
Çiğdem Aydın, sosyal medyada kullanacağı bol fotoğraf
Ali Baturay, başarı plaketi
Polat Alper, gazetecilik başarı plaketi
Yusuf Kısa, sıkıntılarını atlatmak için para
Cenk Mutluyakalı, seçim sonrasında mutlu olacağı Silihtarda bir saray
Oshan Sabırlı Macaristan’da vakit geçireceği yeni parklar
Mehmet Eş, gazetesi için bol satış
Mehmet Çakıcı, Barajın bendini yıkıp al aşağı edeceği oy seli
Mehmet Davulcu, TKP Milletvekilliği
Ziya Emir, Antarktika kıtası için yeni bir gazete
Kerem Can, sigorta eğitmeni diploması
Yeşim Tuncel yeni spor programı
Tonguç Kotak, federasyon başkanlığı
Ertan Namıkkemaloğlu, Elektrik Dairesinde yönetim kurulu üyeliği
Hüseyin Yeşildağlı, sağlıklı emeklilik günleri
Hüseyin Ekmekçi, WEB TV ve habercilik başarı plaketi
Cigdem Bumin, sosyal medya kraliçeliği
Ömer Meraklı, Değirmenlik belediye başkanlığı
Yusuf Karayusufoğlu, Nostalji yayıncılığı ile ilgili ödül
Alkan Değirmencioğlu Spor Bakanlığı
Didem Gürses, sesini daha gür duyuracağı haber programları
Deniz Kayabaşı avuç dolusu karadut
Erdoğan Seran Bekiroğlu, Müteahhitler Birliği başkanlığı
Ercan Hoşkara, ABD uçak bileti
Hava Elkovan HP Karpaz Milletvekilliği
Atfiye Soybir bir evlat daha
Songuç Kürşat, kuş sütünün bile eksik olmadığı bir masa
Hasan Hüda Ecer, spor gazeteciliği plaketi
Sanlı Çoban FB’ye başkanlık
Ferdi Sabit Soyer, CTP onursal başkanlığı
Tözün Tunalı, DP’den sonra gideceği yeni bir parti
Metin Gültekin, bakanlıklarda üst düzey bir görev
Mehmet Seyis, sağlık
Narin Şefik, mahkemeler için yeni bol yargıç istihdamı
Tacan Reynar mahkemede savunacağı bol müvekkil
Şener Levent Afrika sonra Avrupa gazetesinden sonra Çözüm gazetesi
Ayhan Mahşeker adam gibi adam plaketi
Kemal Altuncu dağıtması için Elçilikten para desteği
Savaş Bozat Sendika başkanlığı
Muhammed Aygün dayakçı ve voyvoda başkanların yerine geçeceği belediye Başkanlığı
Okan Dağlı, Maraş’ı açması için anahtar
Mustafa Naimoğulları daha çok bağırıp, çağırması için sinir ilacı
Ahmet Noyanlar, daha çok arazi daha çok inşaat
Fatma Kara, kayıp aranıyor ilanı
Saffet Barutçu, Kalkınma Bankasındaki kredilerin dağıtımı için daha çok torpil
Emrah Yeşilırmak, belediyenin para kazanması için daha çok karavan alanı
Fehmi Oktay, doğru tahminli hava raporları
Ali Alioğlu, Narenciyecilerin milletvekili adaylığı
Bulut Akacan, sabır taşı
Ayşe Dilek Orhan, ikinci bir işletmede daha bol kazanç
Metin Bilmem, mahkumların damdan kaçamayacağı yeni bir hapishane
Tigin Kişmir, sağlıklı müşavirlik günleri
Devrim Barçın bilimsel veriler ödülü
İrfan Günsel, Ordinaryüs Prof. ünvanı
Suat Günsel, İş adamları duayenliği
Çelebi Ilık DP’den Milletvekilliği
Asım İdris bol öğrenci
Kenan Akın, önce YDP MYK üyeliği sonra milletvekilliği adaylığı
Enver Öztürk, YDP’den milletvekili
Gönül Şekerci burçların kraliçeliği
Ergül Kızılokgül, bir savcı aranıyor ilanı
Selma Eylem, Kadın Savaşçılar Amazonların kraliçeliği
Djengiz Lionstone sosyal medyada haşlayacağı bol siyasetçi
Ünver Bedevi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk danışmanlığı
Hasan Yücelen, FETÖ’den suçlanan müvekkiliniz için beraat
Alp Aydınova, spor dairesinde danışmanlık
Arif Alasya, rakı, siyah havyar, cacık, peynir ve taratorlu masa
Mahmut Doğan, Seracılar Başkanı olarak hükümete kırmızı kart
Ediz Tuncel, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı
Kazım Ant adam gibi adam plaketi
Birol Şoför, şampiyonluk
Talip Atalay, Dinler arası koordinasyon başkanlığı
Mehmet Salih Breaw Hard ödülü
Cafer Gürcafer yolları kapaması için bol araç
Burçin Döveç, villa yapması için iskele bölgesinde sahil
Devamı yarın
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