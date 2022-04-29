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Taner Ulutaş'tan Sahibine Bayramlık Mesajlar  

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Taner Ulutaş'tan Sahibine Bayramlık Mesajlar  
Taner Ulutaş'tan Sahibine Bayramlık Mesajlar  

 

Sahibine Bayramlık Mesajlar  

Recep Tayyip Erdoğan, yenilenmiş hukuk kitabı

Ersin Tatar, Egemen devlet tastiknamesi

Fuat Oktay, kulağını kopartacağı emir erleri

Faiz Sucuoğlu, bozup kuracağı 25. hükümet

Hasan Taçoy, Mutlu emeklilik günleri

Derviş Eroğlu, uzun sağlıklı ömür

Kudret Özersay koalisyon hükümetinde ortaklık

Tufan Erhürman, hükümet binası için detol

Fikri Ataoğlu, Bol turist

Serdar Denktaş, KKTC Cumhurbaşkanlığı

Sunat Atun, Kuru iftiralardan korunması için muska

Zorlu Töre, Bir yerine 3 tane daha eskort araba

Olgun Amcaoğlu, Para

Tahsin Ertuğruloğlu, Beşparmaklarda kullanması için Piyade

Tolga Atakan, Tewiter’de bol beğeni

Zeki Çeler, Girne Belediyesi Başkanlığı

Nazım Çavuşoğlu, mahalleye sadece gidiş bileti

Ersan Saner, yeni el arabası

Kutlu Evren, Ekonomi kitabı

Erhan Arıklı, tutabileceği sözler kitabı

Oğuzhan Hasipoğlu, sökülen karizma için iğne ve iplik

Özdil Nami, Görüşmecilik

Bertan Zaroğlu Kıb-Tek’te yönetim kurulu üyeliği

Hüseyin Özgürgün, İstanbul sokaklarında ağlar gezerim CD’si

Cemal Özyiğit, ben nerde hata yaptım CD’si

Fazilet Özdenefe, kısılan sesi için ilaç

Şener Levent, çekemeyenler için hazım ilacı

Ahmet Yönlüer, Selimiye Camii’nde imamlık

Yasemin Öztürk, Best Seller olan  ‘unutuldum’ kitabı

Erdoğan Sorakın, adam gibi adam plaketi

Teberrüken Uluçay, Kuzuların sessizliği kitabı

Kubilay Özkıraç, rakılı ançüez ve rus salatalı masa

Çağlayan Cesurer El Sen başkanlığı

Hüseyin Sönmezoğlu Kıb-Tek bölüm amirliği

Ayşegül Özmen Garabli, sağlık

Metin Aşan, pinpon masası

Güven Bengihan, sendikacılık başarı plaketi

Ahmet Benli  yeniden Gönyeli Belediye başkanlığı

Hasan Sadıkoğlu, beton dökeceği sahil şeridi

İzzet Türkmen, sağlık

Erkut Yılmabaşar, bol haber

Lale Bicim, Kurulacak kadın hakları bakanlığında bakan

Şener Elcil, KKTC Başbakanı

Cenk Seren, şampiyon yapacağı futbol takımı

Sadık Gardiyanoğlu Mandırada bir bakanlık

Özdemir Berova Hasta hükümet için neşter

Bora Karaçam EMO için kazanç

Ali Pilli, Bol ilaç

Turgay Hilmi, KKTC Kültür-Sanat Ateşeliği

Abdullah Azizoğlu, Mineriler için sağlam olta

Cenk Özdağ, dalgasını geçeceği sazanlar

Hakkı Celal Önen, hukuk danışmanlığı

Kemal Dana, Brutüslerden korunması için zırh

Ali Kişmir, TC’ye giriş vizesi

Ayşemden Akın, Yazılı gazete

İzlem Gürçağ Gözyaşları için mendil

Ayşe Öztabay, TDP Başkan Yardımcılığı

Mustafa Serçelik, vergi dairesinde koordinatörlük

Ömer Köse yenilemesi için eski sandık ve taş bina

Suphi Coşkun, Teselli ikramiyesi olarak belediye başkanlığı

Mehmet Harmancı, Günümüze uygun hayvan barınağı

Mehmet Hulusioğlu, başarı plaketi

Ahmet Latif, Meserya Birleşik Belediyeler Başkanığı

İsmail Arter, Grevler için sabır taşı

Mahmut Özçınar, Belediyelerden sorumlu bakanlık

Ali Vezirler, Çevreyi güzelleştirme özel Ödülü

Nidai Güngördü, Koltuğun kaymaması için Japon yapıştırıcı

Gürcan Erdoğan, çekemeyenlere vermesi için gargara ilacı

Yusuf Akındere saklanıp rapor edeceği köşe başları

Ahmet Soyalan,  Polisin sahte para ve uyuşturucudaki başarısı için plaket

Hüseyin Sağıroğlu önce 1. Yardımcılık sonra Genel Müdürlük

Eybil Efendi, sağlık

Pervin Gürler, başarılı günleri için plaket

Ozan Özgür Polis çavuşluğu

Mehmet Sancar meslekteki başarısı için apolete yıldız

Ömer Karadağlı polis başarı plaketi

Mehmet Özatılgan, baş müfettişlik

Aziz Kaya, yeniden Lefke belediye başkanlığı

Dursun Oğuz, Çiftçi ve Hayvancılar için para

Ünal Üstel, su akıtan patlak solinalar için yapıştırıcı

Önder Sennaroğlu Çavuşları yola getirecek ders kitabı

Ahmet Sennaroğlu, yeni hayvan ve yeni marketler

Aytaç Çaluda Ağlama değmez bu hayat CD’si

Sıla Usar, insanlık özel ödülü

Jale Refik Rogers HP Genel Sekreterliği

Hasan Büyükoğlu kaybedenler kulüp üyeliği

Doğuş Derya bazılarının ağzına vurması için Bandofla

Erkut Şahali, hükümeti yola getirmesi için kırbaç

Asım Akansoy, birilerini yola getirmek için topuz

Fikri Toros, Birleşik Kıbrıs’ta Ticaret Bakanlığı

Armağan Candan, Meclis Başkanlığı

Biray Hamzaoğlu, Mecliste uyumaması için hap

Hüseyin Angolemli sağlıklı ve mutlu emeklilik günleri

Gülşah Sanver Manavoğlu, Aldırma gönül aldırma CD’si

Ayşegül Baybars, yeni İmar Planı

Resmiye Canaltay, Sinir ve öfke yatıştırıcı hap

Nermin Nalbant, satması için bol soğan

Erhan Tünay deniz kenarında villa

Hüseyin Cumaoğlu Çayırova köyü sorumluluğu

Orhun Karagözlü çukurlara düşüp ayağını kırmaması için  gözlük

Fikret Civisilli İskele belediye başkanlığı

Olgun Ayalı Blak lable viski

Güven Arıklı,  Başbakanlıkta koordinatörlük

Alihan Pehlivan, Başbakanlık basın danışmanlığı

Sibel Tatar,  ihtiyaçlı insanlara dağıtması için giyecek desteği

Serdinç Maypa, yaptığı yardımlar için Cennette arsa

Pınar Gözek, TV programı başarı plaketi

Çiğdem Aydın, uyduda yayın yapan bir TV’de program

Polat Alper, başarı plaketi

Mehmet Eş, işlere yetişebilmesi için zaman

Mehmet Çakıcı, Sesini dinleyecek halk kitlesi

Ziya Emir, Londra’da yayınlanacak gazete

Kerem Can, Araştırmacı özel ödülü

Tonguç Kotak, basketbol sporu için yeni spor programlar

Hüseyin Ekmekçi, gazetecilik özel ödülü

Cigdem Bumin, Sosyal medyada bol beğeni

Ömer Meraklı, Muhtarlıktan sonra milletvekilliği

Alkan Değirmencioğlu  Lefkoşa Kaymakamlığı

Didem Gürses, basın danışmanlığı

Erdoğan Seran Bekiroğlu, bol ihale

Ercan Hoşkara, DAÜ bölüm amirliği

Atfiye Soybir ses kısıklığını giderici ilaç

Songuç Kürşat, torunlara ayırmak için zaman

Hasan Hüda Ecer, önümüzdeki seçimlerde Milletvekilliği

Sanlı Çoban FB’ rozeti ile bayrağı

Ferdi Sabit Soyer, Hatiplik brövyesi

Tözün Tunalı, el arabası yerine kullanacağı son model araba

Narin Şefik, hukuka saygılı hükümet

Tacan Reynar demokrasi ve hukuk plaketi

Ayhan Mahşeker üzerinde adam yazan bir plaket

Kemal Altuncu esnafa sağladığı destek için plaket

Okan Dağlı, TC’ye giriş izni

Mustafa Naimoğulları hayvancılar için para

Ahmet Noyanlar, İskele sahil bölgesinde arazi

Fatma Getirmezbaysal, yeni seçimde YDP milletvekiliği

Ahmet  Çavuş Kamp Der Başkanlığından sonra Sakarya Bölgesi Muhtarlığı

Ahmet Soykurt bir numaralı operatör dr. belgesi

Şifa Çolakoğlu, Mağusa dışındaki ilçeleri gösteren kitap

Ahmet Tokatlıoğlu, kımıldaması için enerji hapı

Yasemin Çobanoğlu, Bazı çobanlar için topuz

Katip Demir seçimler için bol enerji

Senih Çavuşoğlu, ülkeyi temsil edeceği yeni uluslararası Jüri üyeliği

Ürün solyalı, ürün vereceği düzgün bir meclis

Ahmet Serdaroğlu Sendikacılık Başarı Ödülü

Mine Atlı, cesur yürek plaketi

Hasan Tosunoğlu, Kalkınma Bankası başkanlığı

Talip Atalay, Din işleri Bakanlığı

Serhat Akpınar Eğitim Bakanlığı

Efdal Soykurt  Posta Genel Koordinatörlüğü

Yüksel Adalıer yeni dağıtım şirketi için bol müşteri

Fezile Osum başarı plaketi

Emrah Yeşilırmak, Ah bir bakan olsam CD’si

Fehmi Oktay, Ay’ın hava raporu için ölçüm cihazı

Ali Alioğlu, dalında kalan portokal için işçi

Bulut Akacan, yeni kafalara yağması için bulutuna dolu

Metin Bilmem, sağlıklı emeklilik günleri

Devrim Barçın, hükümete söktürdüğü kökler için torba

İrfan Günsel, Günsel’den sonra İrfan araba serisi

Suat Günsel, 501’nci okul

Çelebi Ilık, Müsteşarlık

Enver Öztürk ÖRP gitti EÖP parti başkanlığı

Gönül Şekerci Burç Analiz kraliçesi ünvanı

Selma Eylem, KTOEÖS Başkanlığı

Ünver Bedevi, Barolar Birliği Başkanlığı

Arif Alasya, bol mezeli rakı masası

Ufuk Çağa, başarı plaketi

Ediz Tuncel, YDÜ’de bölüm başkanlığı

Kazım Ant  onur plaketi

Mehmet Salih federal kıbrıs sözcülüğü

Cemil Karzaoğlu 2 adet yangın söndürme helikopteri

Barış Can yeni 2 adet tır.

Kasım Uluçaylı Mağusa Belediye meclis üyeliği

Rashı Reşat, dost kazıklarından korunması için çelik koruyucu

Hüseyin Çavuş, hükümette bakanlık

Döveç Grup, kirlettiği yerleri temizlemek için 4 ekip daha

Asım Altıok İzmir’de tatil

Ümit Bahşi WEB TV programları başarı plaketi

Osman Belin Birleşik Kıbrıs Cumhuriyetinde görev

Meftun Orkun, Ceryan tepmesini önleyici indirimler

Turgay Avcı, Ankara’da eğilmekten doğrulmayan beli için korse

Mustafa Yalınkaya, Cesur Yürek madalyası

Mustafa Aktuğ, Akdeniz Belediyesi Başkanlığı

Kazım Denizci, Yenibakış’ta genel yayın yönetmenliği

Nazan Gözdağ, Ülkeye girmemesi için yasak

Hüseyin Vedat Ağlamaz, o güzelim programları için yeni TV kanalı

Arda Çileker, üniversitede akademisyenlik

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