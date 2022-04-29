Taner Ulutaş'tan Sahibine Bayramlık Mesajlar  

Sahibine Bayramlık Mesajlar
Recep Tayyip Erdoğan, yenilenmiş hukuk kitabı
Ersin Tatar, Egemen devlet tastiknamesi
Fuat Oktay, kulağını kopartacağı emir erleri
Faiz Sucuoğlu, bozup kuracağı 25. hükümet
Hasan Taçoy, Mutlu emeklilik günleri
Derviş Eroğlu, uzun sağlıklı ömür
Kudret Özersay koalisyon hükümetinde ortaklık
Tufan Erhürman, hükümet binası için detol
Fikri Ataoğlu, Bol turist
Serdar Denktaş, KKTC Cumhurbaşkanlığı
Sunat Atun, Kuru iftiralardan korunması için muska
Zorlu Töre, Bir yerine 3 tane daha eskort araba
Olgun Amcaoğlu, Para
Tahsin Ertuğruloğlu, Beşparmaklarda kullanması için Piyade
Tolga Atakan, Tewiter’de bol beğeni
Zeki Çeler, Girne Belediyesi Başkanlığı
Nazım Çavuşoğlu, mahalleye sadece gidiş bileti
Ersan Saner, yeni el arabası
Kutlu Evren, Ekonomi kitabı
Erhan Arıklı, tutabileceği sözler kitabı
Oğuzhan Hasipoğlu, sökülen karizma için iğne ve iplik
Özdil Nami, Görüşmecilik
Bertan Zaroğlu Kıb-Tek’te yönetim kurulu üyeliği
Hüseyin Özgürgün, İstanbul sokaklarında ağlar gezerim CD’si
Cemal Özyiğit, ben nerde hata yaptım CD’si
Fazilet Özdenefe, kısılan sesi için ilaç
Şener Levent, çekemeyenler için hazım ilacı
Ahmet Yönlüer, Selimiye Camii’nde imamlık
Yasemin Öztürk, Best Seller olan ‘unutuldum’ kitabı
Erdoğan Sorakın, adam gibi adam plaketi
Teberrüken Uluçay, Kuzuların sessizliği kitabı
Kubilay Özkıraç, rakılı ançüez ve rus salatalı masa
Çağlayan Cesurer El Sen başkanlığı
Hüseyin Sönmezoğlu Kıb-Tek bölüm amirliği
Ayşegül Özmen Garabli, sağlık
Metin Aşan, pinpon masası
Güven Bengihan, sendikacılık başarı plaketi
Ahmet Benli yeniden Gönyeli Belediye başkanlığı
Hasan Sadıkoğlu, beton dökeceği sahil şeridi
İzzet Türkmen, sağlık
Erkut Yılmabaşar, bol haber
Lale Bicim, Kurulacak kadın hakları bakanlığında bakan
Şener Elcil, KKTC Başbakanı
Cenk Seren, şampiyon yapacağı futbol takımı
Sadık Gardiyanoğlu Mandırada bir bakanlık
Özdemir Berova Hasta hükümet için neşter
Bora Karaçam EMO için kazanç
Ali Pilli, Bol ilaç
Turgay Hilmi, KKTC Kültür-Sanat Ateşeliği
Abdullah Azizoğlu, Mineriler için sağlam olta
Cenk Özdağ, dalgasını geçeceği sazanlar
Hakkı Celal Önen, hukuk danışmanlığı
Kemal Dana, Brutüslerden korunması için zırh
Ali Kişmir, TC’ye giriş vizesi
Ayşemden Akın, Yazılı gazete
İzlem Gürçağ Gözyaşları için mendil
Ayşe Öztabay, TDP Başkan Yardımcılığı
Mustafa Serçelik, vergi dairesinde koordinatörlük
Ömer Köse yenilemesi için eski sandık ve taş bina
Suphi Coşkun, Teselli ikramiyesi olarak belediye başkanlığı
Mehmet Harmancı, Günümüze uygun hayvan barınağı
Mehmet Hulusioğlu, başarı plaketi
Ahmet Latif, Meserya Birleşik Belediyeler Başkanığı
İsmail Arter, Grevler için sabır taşı
Mahmut Özçınar, Belediyelerden sorumlu bakanlık
Ali Vezirler, Çevreyi güzelleştirme özel Ödülü
Nidai Güngördü, Koltuğun kaymaması için Japon yapıştırıcı
Gürcan Erdoğan, çekemeyenlere vermesi için gargara ilacı
Yusuf Akındere saklanıp rapor edeceği köşe başları
Ahmet Soyalan, Polisin sahte para ve uyuşturucudaki başarısı için plaket
Hüseyin Sağıroğlu önce 1. Yardımcılık sonra Genel Müdürlük
Eybil Efendi, sağlık
Pervin Gürler, başarılı günleri için plaket
Ozan Özgür Polis çavuşluğu
Mehmet Sancar meslekteki başarısı için apolete yıldız
Ömer Karadağlı polis başarı plaketi
Mehmet Özatılgan, baş müfettişlik
Aziz Kaya, yeniden Lefke belediye başkanlığı
Dursun Oğuz, Çiftçi ve Hayvancılar için para
Ünal Üstel, su akıtan patlak solinalar için yapıştırıcı
Önder Sennaroğlu Çavuşları yola getirecek ders kitabı
Ahmet Sennaroğlu, yeni hayvan ve yeni marketler
Aytaç Çaluda Ağlama değmez bu hayat CD’si
Sıla Usar, insanlık özel ödülü
Jale Refik Rogers HP Genel Sekreterliği
Hasan Büyükoğlu kaybedenler kulüp üyeliği
Doğuş Derya bazılarının ağzına vurması için Bandofla
Erkut Şahali, hükümeti yola getirmesi için kırbaç
Asım Akansoy, birilerini yola getirmek için topuz
Fikri Toros, Birleşik Kıbrıs’ta Ticaret Bakanlığı
Armağan Candan, Meclis Başkanlığı
Biray Hamzaoğlu, Mecliste uyumaması için hap
Hüseyin Angolemli sağlıklı ve mutlu emeklilik günleri
Gülşah Sanver Manavoğlu, Aldırma gönül aldırma CD’si
Ayşegül Baybars, yeni İmar Planı
Resmiye Canaltay, Sinir ve öfke yatıştırıcı hap
Nermin Nalbant, satması için bol soğan
Erhan Tünay deniz kenarında villa
Hüseyin Cumaoğlu Çayırova köyü sorumluluğu
Orhun Karagözlü çukurlara düşüp ayağını kırmaması için gözlük
Fikret Civisilli İskele belediye başkanlığı
Olgun Ayalı Blak lable viski
Güven Arıklı, Başbakanlıkta koordinatörlük
Alihan Pehlivan, Başbakanlık basın danışmanlığı
Sibel Tatar, ihtiyaçlı insanlara dağıtması için giyecek desteği
Serdinç Maypa, yaptığı yardımlar için Cennette arsa
Pınar Gözek, TV programı başarı plaketi
Çiğdem Aydın, uyduda yayın yapan bir TV’de program
Polat Alper, başarı plaketi
Mehmet Eş, işlere yetişebilmesi için zaman
Mehmet Çakıcı, Sesini dinleyecek halk kitlesi
Ziya Emir, Londra’da yayınlanacak gazete
Kerem Can, Araştırmacı özel ödülü
Tonguç Kotak, basketbol sporu için yeni spor programlar
Hüseyin Ekmekçi, gazetecilik özel ödülü
Cigdem Bumin, Sosyal medyada bol beğeni
Ömer Meraklı, Muhtarlıktan sonra milletvekilliği
Alkan Değirmencioğlu Lefkoşa Kaymakamlığı
Didem Gürses, basın danışmanlığı
Erdoğan Seran Bekiroğlu, bol ihale
Ercan Hoşkara, DAÜ bölüm amirliği
Atfiye Soybir ses kısıklığını giderici ilaç
Songuç Kürşat, torunlara ayırmak için zaman
Hasan Hüda Ecer, önümüzdeki seçimlerde Milletvekilliği
Sanlı Çoban FB’ rozeti ile bayrağı
Ferdi Sabit Soyer, Hatiplik brövyesi
Tözün Tunalı, el arabası yerine kullanacağı son model araba
Narin Şefik, hukuka saygılı hükümet
Tacan Reynar demokrasi ve hukuk plaketi
Ayhan Mahşeker üzerinde adam yazan bir plaket
Kemal Altuncu esnafa sağladığı destek için plaket
Okan Dağlı, TC’ye giriş izni
Mustafa Naimoğulları hayvancılar için para
Ahmet Noyanlar, İskele sahil bölgesinde arazi
Fatma Getirmezbaysal, yeni seçimde YDP milletvekiliği
Ahmet Çavuş Kamp Der Başkanlığından sonra Sakarya Bölgesi Muhtarlığı
Ahmet Soykurt bir numaralı operatör dr. belgesi
Şifa Çolakoğlu, Mağusa dışındaki ilçeleri gösteren kitap
Ahmet Tokatlıoğlu, kımıldaması için enerji hapı
Yasemin Çobanoğlu, Bazı çobanlar için topuz
Katip Demir seçimler için bol enerji
Senih Çavuşoğlu, ülkeyi temsil edeceği yeni uluslararası Jüri üyeliği
Ürün solyalı, ürün vereceği düzgün bir meclis
Ahmet Serdaroğlu Sendikacılık Başarı Ödülü
Mine Atlı, cesur yürek plaketi
Hasan Tosunoğlu, Kalkınma Bankası başkanlığı
Talip Atalay, Din işleri Bakanlığı
Serhat Akpınar Eğitim Bakanlığı
Efdal Soykurt Posta Genel Koordinatörlüğü
Yüksel Adalıer yeni dağıtım şirketi için bol müşteri
Fezile Osum başarı plaketi
Emrah Yeşilırmak, Ah bir bakan olsam CD’si
Fehmi Oktay, Ay’ın hava raporu için ölçüm cihazı
Ali Alioğlu, dalında kalan portokal için işçi
Bulut Akacan, yeni kafalara yağması için bulutuna dolu
Metin Bilmem, sağlıklı emeklilik günleri
Devrim Barçın, hükümete söktürdüğü kökler için torba
İrfan Günsel, Günsel’den sonra İrfan araba serisi
Suat Günsel, 501’nci okul
Çelebi Ilık, Müsteşarlık
Enver Öztürk ÖRP gitti EÖP parti başkanlığı
Gönül Şekerci Burç Analiz kraliçesi ünvanı
Selma Eylem, KTOEÖS Başkanlığı
Ünver Bedevi, Barolar Birliği Başkanlığı
Arif Alasya, bol mezeli rakı masası
Ufuk Çağa, başarı plaketi
Ediz Tuncel, YDÜ’de bölüm başkanlığı
Kazım Ant onur plaketi
Mehmet Salih federal kıbrıs sözcülüğü
Cemil Karzaoğlu 2 adet yangın söndürme helikopteri
Barış Can yeni 2 adet tır.
Kasım Uluçaylı Mağusa Belediye meclis üyeliği
Rashı Reşat, dost kazıklarından korunması için çelik koruyucu
Hüseyin Çavuş, hükümette bakanlık
Döveç Grup, kirlettiği yerleri temizlemek için 4 ekip daha
Asım Altıok İzmir’de tatil
Ümit Bahşi WEB TV programları başarı plaketi
Osman Belin Birleşik Kıbrıs Cumhuriyetinde görev
Meftun Orkun, Ceryan tepmesini önleyici indirimler
Turgay Avcı, Ankara’da eğilmekten doğrulmayan beli için korse
Mustafa Yalınkaya, Cesur Yürek madalyası
Mustafa Aktuğ, Akdeniz Belediyesi Başkanlığı
Kazım Denizci, Yenibakış’ta genel yayın yönetmenliği
Nazan Gözdağ, Ülkeye girmemesi için yasak
Hüseyin Vedat Ağlamaz, o güzelim programları için yeni TV kanalı
Arda Çileker, üniversitede akademisyenlik
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