Taner ulutaş'tan Sahibine Bayramlık Mesajlar

Sahibine Bayramlık Mesajlar

Recep Tayyip Erdoğan Omzuna dokanıp yolcu ettiği Jhonsondan sonra M

Ersin Tatar Lafonten’den hikayeler kitabı

Ünal Üstel Ben nerde hata yaptım CD’si

Kemal Kılıçdaroğlu, Yolun açık olsun güle güle şarkısınn CD’si

Ekrem İmamoğlu CHP Başkanlığı

Mansur Yavaş TC Cumhurbaşkanlığı

Faiz Sucuoğlu, su koyvermeyecek lenger

Fuat Oktay, seçim sonrasında evde giymesi için bandofla

İzlem Gürçağ Başarı plaketi

Ömer Cihan, Kalkınma Bankasın danışmanlığına ilave Merkez Bankası danışmanlığı

Mevlut Çavuşoğlu seçimlerden sonra oynaması için Pirili:

Derviş Eroğlu, Sağlık

Kudret Özersay sırtından bıçak sokmayacak yol arkadaşları

Ayşegül Baybars yalaması için avuç içi

Tufan Erhürman, kelle kopartması için kılıç

Serdar Denktaş, Cumhurbaşkan adaylığı

Sunat Atun, Umrede şeytana atması için taş

Hasan Taçoy, halkın kolay yutması için sallamalı laflar

Zorlu Töre, iki eskort araba ve 10 koruma elemanı

Olgun Amcaoğlu, UBP Genel Sekreterliği

Ahmet Serdaroğlu Breav Hard plaketi

Tolga Atakan, illallah çektiği siyasete dönmemesi için androş

İzlem Gürçağ, UBP’nin yüz akı sertifikası

Ahmet Sönmez Mağusa Bölgesinde Muhtarlık

Mustafa Baturalp bütçe komisyonu danışmanlığı

Nevin Elyeli torun

Nazife Bozkurt Kamu okulunun birisine müdürlük

Lale Bicim hükümetin en korktuğu kadın sertifikası

Mehmet Ali Bozkurt Anadolu Sigorta Müdürlüğü

Özcan Boztuna Sezerel Mağusa Belediyesinde bölüm Müdürlüğü

Erdinç Sezerel çift motorlu balıkçı sandalı

Zeki Çeler, mor renk papyon kırmızı potin

Nazım Çavuşoğlu, Lafazanlıklardan sorumlu bakanlık

Ersan Saner, çekmesi için yeni bir el arabası

Kutlu Evren, Üst bir El için hançer

Erhan Arıklı, KTHY’den sonra Şov yapacağı yeni bir hayal

Oğuzhan Hasipoğlu, Ağlama değmez bu hayat CD’si

Bertan Zaroğlu Yeni bir parti

Asım Altıok, İzmir’e gidiş-dönüş bileti

Plümer Osman karikatür Özel ödülü

Şener İzmen kafasında şeytanlık olanlar için odun

Mehmet Kasapoğlu, federal çözüm komite başkanlığı

Hüseyin Ekmekçi cesur yürek plaketi

Ali Çomunoğlu, Kıbrıs Kıbrıslılarındır sözcülüğü

Niyazi Kızılyürek Kıbrıs Sözcülüğü Özel ödül

Hüseyin Özgürgün, davalardan aklanma

Cemal Özyiğit, Bir zamanlar kartaldım CD’si

Fazilet Özdenefe, ağzındaki kilit için anahtar

Ahmet Yönlüer, bol dua kitabı

Yasemin Öztürk, ara seçimde milletvekilliği

Erdoğan Sorakın, Adam gibi adam plaketi

Teberrüken Uluçay, CTP hükümetinde bakanlık

Kubilay Özkıraç, rakı ve mezelerle donatılmış masa

Osman Çağakan Müsteşarlık

Hasan Akyiğit, sabır taşı

Hüseyin Sönmezoğlu El-Sen genel sekreterliği

Ayşegül Özmen Garabli, sağlık

Güven Bengihan, Sendikacılık onur plaketi

Hasan Sadıkoğlu, beton ile dolduracağı sahil

İzzet Türkmen, Cezaevi müdürlüğü

Erkut Yılmabaşar, herhangi bir bakanlıkta basın danışmanlığı

Lale Bicim, Amazonlar kraliçesi ünvanı

Şener Elcil, Unutulmaz efsaneler kitabının ön sıralarında yer

Cenk Seren, Mehmetçik Belediye Başkanlığı

Sadık Gardiyanoğlu armut dersem çık elma dersem çık ses kayıdı

Özdemir Berova yeni hükümette bakanlık

Faiz Sucuoğlu ayağının altındaki yağdan kayıp düşmemek için baston

Fikri Ataoğlu, bol turist

Lica Şemmedi, Romanya’da villa

Bora Karaçam EMO’ya bol kazanç

Ali Pilli, yaralarını sarması için pansuman ilaçları

Turgay Hilmi, KKTC Almanya Kültür ataşeliği

Abdullah Azizoğlu, yapacağı vazolar için bol çamur

Cenk Ozdag kırbaçlama ve taşlama uzmanlığı

Hakkı Celal Önen, Federal Cumhuriyette hukuk danışmanlığı

Kemal Dana, Brütüslerden yediği hançerler için zırh

Ali Kişmir, Türkiye’ye giriş vizesi

Ayşemden Akın, daha çok ödül

Ahmet Gürtuğ çekmesi için bol düğün

Ayşe Öztabay, Başbakanlık Hukuk danışmanlığı

Aslan Bıçaklı dili ile bıçaklayacağı bol siyasetçi

Ömer Köse Kıbrıs kültürüne has bol malzeme

Suphi Coşkun, Karpaz Belediye başkanlığı

Mehmet Harmancı, Belediyeler Özel ödülü

Mehmet Hulusioğlu, başarı plaketi

Ahmet Benli, belediyecilik başarı özel ödülü

Ahmet Latif, Batı Mesarya Belediyeleri başkanlığı

İsmail Arter, şirkete bol taşeron işçi

Mahmut Özçınar, Festivaller İmparatoru brovyesi

Ali KAravezirler, Anayolları güzelleştirme plaketi

Nidai Güngördü, yeniden Girne Belediye başkanlığı

Aziz Kaya, Lefke’ye üstün hizmet ödülü

Yıltan Taşçı, bol NÜ fotoğrafları

Dursun Oğuz, hükümetin yüz akı plaketi

Önder Sennaroğlu Çavuşların hakkından gelecek güç

Ahmet Sennaroğlu, yeni bir market daha

Sıla Usar, İncirli, Meclisteki çürük incirleri ayıklayacak ilaç

Jale Refik Rogers Aşkı memnu değil affı memnu dizisi

Hasan Büyükoğlu Maraba’nın Ağa’ya nasıl bitap edilir kitabı

Doğuş Derya vatandaşı zefleyenlerin kafasında kıracağı odun

Erkut Şahali, Hatiplik özel ödülü

Asım Akansoy, Bavuri popoluları şutlaması için kuvvet

Fikri Toros, United Cyprus’ta Ticaret Bakanlığı

Armağan Candan, Brüksel’e gidiş dönüş 10 bilet

Biray Hamzaoğlu, Karpaz Valiliği

Hüseyin Angolemli kaliteli emeklilik günleri

Gülşah Sanver Manavoğlu, yazık oldulardan bir buket

Resmiye Canaltay, Meclis başkanlığı

Nermin Nalbant Tortuk sosyal medya kraliçeliği

Erhan Tünay Torun

Hüseyin Cumaoğlu Torunlar ile geçirmesi için daha çok zaman

Orhun Karagözlü TDP Lefke Bölgesi Sorumluluğu

Fikret Civisilli İskele belediye başkanlığı

Olgun Ayalı polis amirliği

Emin Akkor, ambargo koymaya çalışanların davetine gitmesi için özel araba

Güven Arıklı, Başbakanlık basın danışmanlığı

Alihan Pehlivan, birileri için kırbaç

Sibel Tatar, ailelere verdiği yardım desteği için özel plaket

Pınar Gözak, TV Programları başarı plaketi

Çiğdem Aydın, tacizcilerin fazlalıklarını kesmek için kerpeden

Kartal Harman, Recep Tayyip Erdoğan’a danışmanlık

Ali Baturay, başarı plaketi

Ertan Birinci En başarılı TV plaketi

Polat Alper, habercilik başarı ödülü

Mehmet Eş, Daha çok zaman

Mehmet Çakıcı, TKP-TDP başkanlığı

Mehmet Davulcu, ara seçimde Milletvekilliği

Kerem Can, Araştırmacı özel ödülü

Tonguç Kotak, spor programları

Cigdem Bumin, karizma prensesliği ünvanı

Ömer Meraklı, Değirmenlik belediye başkanlığı

Alkan Değirmencioğlu Spor Dairesi Müdürlüğü

Didem Gürses, basın danışmanlığı başarı plaketi

Erdoğan Seran Bekiroğlu, Müteahhitler Birliği Başkanlığı

Ercan Hoşkara, DAÜ Yönetim Kurulu üyeliği

Hava Elkovan ara seçimde HP Milletvekilliği

Songuç Kürşat, reyting

Hasan Hüda Ecer, arkadaşları ile geçireceği yemekli geceler

Ferdi Sabit Soyer, Nerde o eski günler kitabı

Tözün Tunalı, Ben nerde yanlış yaptım CD’si

Narin Şefik, en güvenilir kurum ödülü

Tacan Reynar Adam gibi adam plaketi

Ayhan Mahşeker barbunu bol ziyafet

Kemal Altuncu kredi vereceği yeni üyeler

Okan Dağlı, Türkiye’ye giriş vizesi

Mustafa Naimoğulları hükümetten destek

Ahmet Noyanlar, beton bina yapması için bol sahil

Emrah Yeşilırmak, Mecliste yumruklayacağı milletvekili

Fehmi Oktay, Hava raporları başarı plaketi

Ali Alioğlu, siyasiler için cop

Bulut Akacan, kayıp aranıyor ilanı

Ayşe Dilek Orhan, yeni TV Programları

Metin Bilmem, kaliteli emeklilik günleri

Tigin Kişmir, piyangolar müdürlüğü

Devrim Barçın hükümeti döve döve yola getirmesi için odun

İrfan Günsel, Günsel arabaların bol satışı

Suat Günsel, deniz kenarında daha çok keyifli günler

Çelebi Ilık yeni bir parti

Enver Öztürk müsteşarlıktan sonra milletvekilliği

Gönül Şekerci Burç yorumları kraliçesi ünvanı

Selma Eylem, tekrar siyaset meydanına çıkış zemini

Ünver Bedevi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk danışmanlığı

Arif Alasya, yanlışları yapanlar için çirpi

Kazım Ant onur plaketi

Talip Atalay, parti başkanlığı

Ahmet Soykurt devlet hastanesi bölüm şefliği

Eftal Soykurt Posta Dairesi Müdürlüğü

Orman Berlin Kıbrıs severler derneği başkanlıkğı

Serdinç Maypa aldığı duaları sığdırabileceği büyük depo

Döveç Grup, rant sağlayacağı yeni yerler

Bülent Tümen Kıbrıs severler derneği özel ödülü

Artun Dağman Saray Soytarıları için kırbaç

Çetin Sadeli Saraya danışman

Ceynur Pehlivan köşe yazarlığı özel ödülü

Ahmet Varol, şeytanı taşlayarak öldürenler için dava

Çağan Balcan efsane TV programı için başarı plaketi

Cemal Tunceri Uluslararası temsiliyet

Senih Çavuşoğlu, Özel ödül

Okyay Sadıkoğlu belediye başkan adaylığı

Esengin Orkoz 600 TL’lik murtela yerine daha ucuzu

Kutlay Malek, Polis Müdürlüğü

Tunç Adanır başarı plaketi

Tahsin Ertuğruloğlu Güney için Sten tabancası

Ziya Öztürkler, vatandaş yapacağı bol turist

. Emrullah Turanlı, avurdu ile götürmesi için iki büyük deve

Mehmet Özatılgan başarıları için Başmüfettişlik

Mehmet Özçelik Kıb-Tek genel müdürlüğü

Ceyhun Saygınel Kıb-Tek genel müdür mv.ği

Meryem Özkurt, Emirlere en iyi uyan müdür plaketi

Mustafa Soykurt FB veya GS’nin doktorluğu

Gizem Mulla, orman katillerini yola getirmesi için yetki

. Halil Kartal, orman arazisine yapması için 3 ev izni daha

Cemil Karzaoğlu, yangın söndürme helikopteri ile uçak

Bülent Dizdarlı Sağlıktan sorumlu koordinasyon başkanlığı

Yılmaz Öztürk yetiştirdiği Hıyarları ile gerçek hıyarları karşılaştırma makinesi

Aydin Pekri Marasali iyi anne plaketi

Metin Marasali nasıl adam olunur dersi vereceği siyasiler

Ümit Bahşi, Sıvas için gidiş dönüş bileti

Zeki Elyeli Çözüm istemeyiz diyenlerin ağzına vurmak için bandofla

Nermin Nalbant Tortuk sosyal medya kraliçelik tacı

İbrahim Özsoy, duayen gazeteci plaketi

Yalçın Koçyiğit, Kıb-Tek Yönetim kurulu asbaşkanlığı

Ersan Karataş Suçlu benmiyim soruyorum Allahım CD’si

Cengiz Çoli kendi yerine birilerinin dövmesi için semer

Barış Can yeni tır

Esat Varoglu sahaya inmesi için çizme

Zeki Erkut yazması için 10. Kitap konusu

Ismail Araz karanlık geceler yerine aydınlık geceler

Emirali Tatlıdil, elektrik zam sonrasında batmaması için cankurtaran yeleği

Sevgül Uludağ insanlık onur plaketi

Özer Raif ABD’ye gidiş dönüş uçak bileti

Akif Uygur vücut geliştirme şampiyonluk belgesi

Mehmet Bicen Elye Cumhuriyeti başkanlığı

Fatma Kişmir TV programcılığı özel ödülü

Kemal Kafidir dağ yürüşleri için yeni patikalar

Mehmet Özkardaş Atatürk partisi başkanlığı

Mebrure Tahir Altuğ yeni tost makinesi

Fıkra

Ne kadar zaman istiyorsun

Küçük çocuk, kendinden daha büyük olana yan yan bakarak:

"Söylediğin sözü geri alman için sana beş dakika süre veriyorum!" dedi.

Öbürü kabararak:

"Bak hele sen. Peki beş dakika sonra sözümü

geri almazsam ne olacak?" diye diklendi.

Küçük çocuk biraz düşündükten sonra:

"Peki söyle ne kadar zaman istiyorsun?" dedi.