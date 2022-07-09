Taner Ulutaş'tan Sahibine Bayramlık Mesajlar

Recep Tayyip Erdoğan Omzuna dokanıp yolcu ettiği Jhonsondan sonra M
Ersin Tatar Lafonten’den hikayeler kitabı
Ünal Üstel Ben nerde hata yaptım CD’si
Kemal Kılıçdaroğlu, Yolun açık olsun güle güle şarkısınn CD’si
Ekrem İmamoğlu CHP Başkanlığı
Mansur Yavaş TC Cumhurbaşkanlığı
Faiz Sucuoğlu, su koyvermeyecek lenger
Fuat Oktay, seçim sonrasında evde giymesi için bandofla
İzlem Gürçağ Başarı plaketi
Ömer Cihan, Kalkınma Bankasın danışmanlığına ilave Merkez Bankası danışmanlığı
Mevlut Çavuşoğlu seçimlerden sonra oynaması için Pirili:
Derviş Eroğlu, Sağlık
Kudret Özersay sırtından bıçak sokmayacak yol arkadaşları
Ayşegül Baybars yalaması için avuç içi
Tufan Erhürman, kelle kopartması için kılıç
Serdar Denktaş, Cumhurbaşkan adaylığı
Sunat Atun, Umrede şeytana atması için taş
Hasan Taçoy, halkın kolay yutması için sallamalı laflar
Zorlu Töre, iki eskort araba ve 10 koruma elemanı
Olgun Amcaoğlu, UBP Genel Sekreterliği
Ahmet Serdaroğlu Breav Hard plaketi
Tolga Atakan, illallah çektiği siyasete dönmemesi için androş
İzlem Gürçağ, UBP’nin yüz akı sertifikası
Ahmet Sönmez Mağusa Bölgesinde Muhtarlık
Mustafa Baturalp bütçe komisyonu danışmanlığı
Nevin Elyeli torun
Nazife Bozkurt Kamu okulunun birisine müdürlük
Lale Bicim hükümetin en korktuğu kadın sertifikası
Mehmet Ali Bozkurt Anadolu Sigorta Müdürlüğü
Özcan Boztuna Sezerel Mağusa Belediyesinde bölüm Müdürlüğü
Erdinç Sezerel çift motorlu balıkçı sandalı
Zeki Çeler, mor renk papyon kırmızı potin
Nazım Çavuşoğlu, Lafazanlıklardan sorumlu bakanlık
Ersan Saner, çekmesi için yeni bir el arabası
Kutlu Evren, Üst bir El için hançer
Erhan Arıklı, KTHY’den sonra Şov yapacağı yeni bir hayal
Oğuzhan Hasipoğlu, Ağlama değmez bu hayat CD’si
Bertan Zaroğlu Yeni bir parti
Asım Altıok, İzmir’e gidiş-dönüş bileti
Plümer Osman karikatür Özel ödülü
Şener İzmen kafasında şeytanlık olanlar için odun
Mehmet Kasapoğlu, federal çözüm komite başkanlığı
Hüseyin Ekmekçi cesur yürek plaketi
Ali Çomunoğlu, Kıbrıs Kıbrıslılarındır sözcülüğü
Niyazi Kızılyürek Kıbrıs Sözcülüğü Özel ödül
Hüseyin Özgürgün, davalardan aklanma
Cemal Özyiğit, Bir zamanlar kartaldım CD’si
Fazilet Özdenefe, ağzındaki kilit için anahtar
Erdoğan Sorakın, Adam gibi adam plaketi
Teberrüken Uluçay, CTP hükümetinde bakanlık
Kubilay Özkıraç, rakı ve mezelerle donatılmış masa
Osman Çağakan Müsteşarlık
Hasan Akyiğit, sabır taşı
Hüseyin Sönmezoğlu El-Sen genel sekreterliği
Ayşegül Özmen Garabli, sağlık
Güven Bengihan, Sendikacılık onur plaketi
Hasan Sadıkoğlu, beton ile dolduracağı sahil
İzzet Türkmen, Cezaevi müdürlüğü
Lale Bicim, Amazonlar kraliçesi ünvanı
Şener Elcil, Unutulmaz efsaneler kitabının ön sıralarında yer
Cenk Seren, Mehmetçik Belediye Başkanlığı
Sadık Gardiyanoğlu armut dersem çık elma dersem çık ses kayıdı
Özdemir Berova yeni hükümette bakanlık
Faiz Sucuoğlu ayağının altındaki yağdan kayıp düşmemek için baston
Fikri Ataoğlu, bol turist
Lica Şemmedi, Romanya’da villa
Bora Karaçam EMO’ya bol kazanç
Ali Pilli, yaralarını sarması için pansuman ilaçları
Turgay Hilmi, KKTC Almanya Kültür ataşeliği
Abdullah Azizoğlu, yapacağı vazolar için bol çamur
Cenk Ozdag kırbaçlama ve taşlama uzmanlığı
Hakkı Celal Önen, Federal Cumhuriyette hukuk danışmanlığı
Kemal Dana, Brütüslerden yediği hançerler için zırh
Ali Kişmir, Türkiye’ye giriş vizesi
Ayşemden Akın, daha çok ödül
Ahmet Gürtuğ çekmesi için bol düğün
Ayşe Öztabay, Başbakanlık Hukuk danışmanlığı
Aslan Bıçaklı dili ile bıçaklayacağı bol siyasetçi
Ömer Köse Kıbrıs kültürüne has bol malzeme
Suphi Coşkun, Karpaz Belediye başkanlığı
Mehmet Harmancı, Belediyeler Özel ödülü
Mehmet Hulusioğlu, başarı plaketi
Ahmet Benli, belediyecilik başarı özel ödülü
Ahmet Latif, Batı Mesarya Belediyeleri başkanlığı
İsmail Arter, şirkete bol taşeron işçi
Mahmut Özçınar, Festivaller İmparatoru brovyesi
Ali Karavezirler, Anayolları güzelleştirme plaketi
Nidai Güngördü, yeniden Girne Belediye başkanlığı
Aziz Kaya, Lefke’ye üstün hizmet ödülü
Yıltan Taşçı, bol NÜ fotoğrafları
Dursun Oğuz, hükümetin yüz akı plaketi
Önder Sennaroğlu Çavuşların hakkından gelecek güç
Ahmet Sennaroğlu, yeni bir market daha
Sıla Usar, İncirli, Meclisteki çürük incirleri ayıklayacak ilaç
Jale Refik Rogers Aşkı memnu değil affı memnu dizisi
Hasan Büyükoğlu Maraba’nın Ağa’ya nasıl bitap edilir kitabı
Doğuş Derya vatandaşı zefleyenlerin kafasında kıracağı odun
Erkut Şahali, Hatiplik özel ödülü
Asım Akansoy, Bavuri popoluları şutlaması için kuvvet
Fikri Toros, United Cyprus’ta Ticaret Bakanlığı
Armağan Candan, Brüksel’e gidiş dönüş 10 bilet
Biray Hamzaoğlu, Karpaz Valiliği
Hüseyin Angolemli kaliteli emeklilik günleri
Gülşah Sanver Manavoğlu, yazık oldulardan bir buket
Resmiye Canaltay, Meclis başkanlığı
Nermin Nalbant Tortuk sosyal medya kraliçeliği
Erhan Tünay Torun
Hüseyin Cumaoğlu Torunlar ile geçirmesi için daha çok zaman
Orhun Karagözlü TDP Lefke Bölgesi Sorumluluğu
Fikret Civisilli İskele belediye başkanlığı
Olgun Ayalı polis amirliği
Emin Akkor, ambargo koymaya çalışanların davetine gitmesi için özel araba
Güven Arıklı, Başbakanlık basın danışmanlığı
Alihan Pehlivan, birileri için kırbaç
Sibel Tatar, ailelere verdiği yardım desteği için özel plaket
Pınar Gözak, TV Programları başarı plaketi
Çiğdem Aydın, tacizcilerin fazlalıklarını kesmek için kerpeden
Kartal Harman, Recep Tayyip Erdoğan’a danışmanlık
Ali Baturay, başarı plaketi
Ertan Birinci En başarılı TV plaketi
Polat Alper, habercilik başarı ödülü
Mehmet Eş, Daha çok zaman
Mehmet Çakıcı, TKP-TDP başkanlığı
Mehmet Davulcu, ara seçimde Milletvekilliği
Kerem Can, Araştırmacı özel ödülü
Tonguç Kotak, spor programları
Cigdem Bumin, karizma prensesliği ünvanı
Ömer Meraklı, Değirmenlik belediye başkanlığı
Alkan Değirmencioğlu Spor Dairesi Müdürlüğü
Didem Gürses, basın danışmanlığı başarı plaketi
Erdoğan Seran Bekiroğlu, Müteahhitler Birliği Başkanlığı
Ercan Hoşkara, DAÜ Yönetim Kurulu üyeliği
Hava Elkovan ara seçimde HP Milletvekilliği
Songuç Kürşat, reyting
Hasan Hüda Ecer, arkadaşları ile geçireceği yemekli geceler
Ferdi Sabit Soyer, Nerde o eski günler kitabı
Tözün Tunalı, Ben nerde yanlış yaptım CD’si
Narin Şefik, en güvenilir kurum ödülü
Tacan Reynar Adam gibi adam plaketi
Ayhan Mahşeker barbunu bol ziyafet
Kemal Altuncu kredi vereceği yeni üyeler
Okan Dağlı, Türkiye’ye giriş vizesi
Mustafa Naimoğulları hükümetten destek
Ahmet Noyanlar, beton bina yapması için bol sahil
Emrah Yeşilırmak, Mecliste yumruklayacağı milletvekili
Fehmi Oktay, Hava raporları başarı plaketi
Ali Alioğlu, siyasiler için cop
Bulut Akacan, kayıp aranıyor ilanı
Ayşe Dilek Orhan, yeni TV Programları
Metin Bilmem, kaliteli emeklilik günleri
Tigin Kişmir, piyangolar müdürlüğü
Devrim Barçın hükümeti döve döve yola getirmesi için odun
İrfan Günsel, Günsel arabaların bol satışı
Suat Günsel, deniz kenarında daha çok keyifli günler
Çelebi Ilık yeni bir parti
Enver Öztürk müsteşarlıktan sonra milletvekilliği
Gönül Şekerci Burç yorumları kraliçesi ünvanı
Selma Eylem, tekrar siyaset meydanına çıkış zemini
Ünver Bedevi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk danışmanlığı
Arif Alasya, yanlışları yapanlar için çirpi
Kazım Ant onur plaketi
Talip Atalay, parti başkanlığı
Ahmet Soykurt devlet hastanesi bölüm şefliği
Eftal Soykurt Posta Dairesi Müdürlüğü
Orman Berlin Kıbrıs severler derneği başkanlıkğı
Serdinç Maypa aldığı duaları sığdırabileceği büyük depo
Döveç Grup, rant sağlayacağı yeni yerler
Bülent Tümen Kıbrıs severler derneği özel ödülü
Artun Dağman Saray Soytarıları için kırbaç
Çetin Sadeli Saraya danışman
Ceynur Pehlivan köşe yazarlığı özel ödülü
Ahmet Varol, şeytanı taşlayarak öldürenler için dava
Çağan Balcan efsane TV programı için başarı plaketi
Cemal Tunceri Uluslararası temsiliyet
Senih Çavuşoğlu, Özel ödül
Okyay Sadıkoğlu belediye başkan adaylığı
Esengin Orkoz 600 TL’lik murtela yerine daha ucuzu
Kutlay Malek, Polis Müdürlüğü
Tunç Adanır başarı plaketi
Tahsin Ertuğruloğlu Güney için Sten tabancası
Ziya Öztürkler, vatandaş yapacağı bol turist
Emrullah Turanlı, avurdu ile götürmesi için iki büyük deve
Mehmet Özatılgan başarıları için Başmüfettişlik
Mehmet Özçelik Kıb-Tek genel müdürlüğü
Ceyhun Saygınel Kıb-Tek genel müdür mv.ği
Meryem Özkurt, Emirlere en iyi uyan müdür plaketi
Mustafa Soykurt FB veya GS’nin doktorluğu
Gizem Mulla, orman katillerini yola getirmesi için yetki
Halil Kartal, orman arazisine yapması için 3 ev izni daha
Cemil Karzaoğlu, yangın söndürme helikopteri ile uçak
Bülent Dizdarlı Sağlıktan sorumlu koordinasyon başkanlığı
Yılmaz Öztürk yetiştirdiği Hıyarları ile gerçek hıyarları karşılaştırma makinesi
Aydin Pekri Marasali iyi anne plaketi
Metin Marasali nasıl adam olunur dersi vereceği siyasiler
Ümit Bahşi, Sıvas için gidiş dönüş bileti
Zeki Elyeli Çözüm istemeyiz diyenlerin ağzına vurmak için bandofla
Nermin Nalbant Tortuk sosyal medya kraliçelik tacı
İbrahim Özsoy, duayen gazeteci plaketi
Yalçın Koçyiğit, Kıb-Tek Yönetim kurulu asbaşkanlığı
Ersan Karataş Suçlu benmiyim soruyorum Allahım CD’si
Cengiz Çoli kendi yerine birilerinin dövmesi için semer
Barış Can yeni tır
Esat Varoglu sahaya inmesi için çizme
Zeki Erkut yazması için 10. Kitap konusu
Ismail Araz karanlık geceler yerine aydınlık geceler
Emirali Tatlıdil, elektrik zam sonrasında batmaması için cankurtaran yeleği
Sevgül Uludağ insanlık onur plaketi
Özer Raif ABD’ye gidiş dönüş uçak bileti
Akif Uygur vücut geliştirme şampiyonluk belgesi
Mehmet Bicen Elye Cumhuriyeti başkanlığı
Fatma Kişmir TV programcılığı özel ödülü
Kemal Kafidir dağ yürüşleri için yeni patikalar
Mehmet Özkardaş Atatürk partisi başkanlığı
Mebrure Tahir Altuğ yeni tost makinesi
Fıkra
Ne kadar zaman istiyorsun
Küçük çocuk, kendinden daha büyük olana yan yan bakarak:
"Söylediğin sözü geri alman için sana beş dakika süre veriyorum!" dedi.
Öbürü kabararak:
"Bak hele sen. Peki beş dakika sonra sözümü
geri almazsam ne olacak?" diye diklendi.
Küçük çocuk biraz düşündükten sonra:
"Peki söyle ne kadar zaman istiyorsun?" dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.