Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar 06.07.2018 Cuma

Sn. Dursun Oğuz, milletvekiliniz Hasan Taçoy’un, 24 Haziran Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinde partimizin, başarısızlığı ile sonuçlandığına ilişkin söylemlerini hayret ve üzüntü ile izlediğinize vurgu yaptınız. Meclis üyesi sayısını 102’den 121’e çıkarmış bir parti için bu şekilde değerlendirme yapmak iyi niyetten yoksundur de bu tür açıklamalar ne parti etiğine, ne parti disiplinine, ne de beş yıl önce yaşanmış kaosun ardından yaratılan birlik, beraberlik kavramına uygundur dediniz. Sn. Oğuz, 5 ay sonra başkanlık koltuğu için yarış var. Bu yarışta kaplumbağa hızından süpersonik uçak hızına çıkmak için uçak yakıtı kullanma durumu var. Haaa bu yakıt metal yorgunluk yaratacak ve hasar verecekmiş, benden sonra tufan mantalitesi geçerlidir.. Sn. Genel Sekreter, çok şükür sizin karakteriniz sağlam. Ama partinizin arkası değil. Şu insαnoğIu, önce kendini yargılαsα, ne bir savcı kalırdı ne bir yαsα.

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Sn. Fikri Ataoğlu,Yüksek uçak bilet fiyatlarının düşmesi için uğraş verdiğinizi ifade ederken bu konuda esas yapılması gerekenin ya yeni bir uçak firmasının Kuzey Kıbrıs’a gelmesi ya da kendi havayolumuzun kurulması olduğunu kaydettiniz. Çok haklısınız Sn. Bakan da ‘Ağa’ sizsiniz. Ağanın eli tutulmaz biliyorsunuz. Yeni Havayolumuzu kuracağız derken, bende ‘Astronot’ olduğumu yeri gelmişken söyleyivereyim. Sn. Ataoğlu, inanın ben Astronot olacağıma zaman zaman, keşke kaptan olsaydım diyorum. Ama sizlere baktıkça vazgeçiyorum. Çünkü dümen çevirme kabiliyetinde sizi geçemeyeceğimi anlıyorum. Böylelikle kaptanlık yerine astronotlukta harcanıyorum.

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Sn. Aslan Bıçaklı, açıklamanızda, özellikle son dönemde dövizin patlama yaptığı, akaryakıta ve gaza yapılan zamların ve bankalardaki faizlerin yükselmesi nedeniyle asgari ücretli yalnız simit yese bin 800 lira ister. Bu şartlarda dört kişilik bir ailenin 2 bin 50 TL ile yaşamını bu ülkede sürdürmesinin imkânsız olduğunu kaydettiniz. Hani bunun ev kirası, yiyeceği içeceği demeye getirdiniz. Sevgili Aslan, Fransa Kraliçesi Marie Antoinette, Fransız ihtilali öncesinde açlıktan kırılan halkına ‘Ekmek ‘ bulamazsanız ‘K2k’ yiyin sözünden hareketle, hükümet de asgari ücretliye ekmek bulamazlarsa ‘Kek’ yesinler diyebilir. Aslan başkan, bu halk, ülkeyi idare ettiğini sandıklarından çok darbeler yedi. Her sırtımı sıvazlayanı siyasiyi dostu zannetti de, meğer o dostlar aslında vuracağı darbenin yerini yokluyorlarmış.

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Sn. Hamit Manga 23 senelik geçmişimden hayatımdan Ailemden Çocuklarımdan Koparıldım. Evet süt beyaz değilim ama kimse de ak kaşık değil. Yanlışlarım hatalarım oldu fakat hak etmediğim bir şekilde 2 yıldır ailemden, çocuklarımdan ve sevdiklerimden kopartıldım. KKTC yeni 4’lü koalisyon hükümeti bizi kapsayacak olan yeni bir aile bağı yasası üzerinde çalışma başlatmış ama ne zaman yürürlüğe geçeceği belli değil. Bu belirsizlik ne kadar daha böyle sürecek? Kimin keyfi gelecek de biz ailemize çocuklarımıza sevdiklerimize kavuşacağız. Aile hâktır. Çocukların Baba ve Anneleriyle birlikte yaşamaları kadar haklı ne olabilir ki ? diye soruyorsun. Sn. Manga, bizim ülkede kaptan çok. Dolayısıyla dümen çevirme kabiliyetleri yüksektir. Çevir de gaz yanmasın modunda gidiyorlar.

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Sn. Ahmet Havutçu, öncelikle emeklilik yaşamınızın güzelliklerle geçmesini temenni ederim. 60 yaş haddi nedeniyle kamudaki görevinize veda ettiğinizi öğrendik. Kamuya veda ederken, çalıştığınız tüm bakanların yanısıra TC Büyükelçisi Derya Kanbay’ın da veda yemeğine katılarak büyük bir vefa örneği sergilemesi size ne kadar değer verildiğinin bir göstergesidir. Sn. Havutçu, siyaset arenasında, gönlünü defter eyleyenlerin sayfalarına gelişi güzel yazılar yazıp çizen çok olur. Tabi gelişi güzel yazılardan sonra o defteri yırtıp atan da çok olur. Sizin defter yırtıp, atılmadığına göre sayfalarına gelişi güzel yazılıp çizilmesine müdanada etmediniz demektir.

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Sn. Arif Çocuk Hamitköy’de TC Yardım Heyeti’nin katkısıyla köye su deposu yapıldığını su kuyusunun Dikmen’de olduğunu ve hükümetin değişmesinin ardından suyun verilmediğini söylediniz. Hem tarım bakanının hem de Dikmen belediye başkanının CTP’li olduğunu ifade ederek suyun bu yüzden kesildiğini savundunuz. Ayrıca, köye suyu şimdi Lefkoşa belediyesinin verdiğini dile getirdiniz. Sn. Çocuk, seçimlerde kapak resmini severek aldığımız kitap gibi görüntü yansıtanlar ne yazık ki sonrasında dışı güzel içi boş çıkıyor.

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Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu yapmış olduğunuz açıklamada, Türkiye ile AB arasında müzakerelerin başlatılabilmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile tam, geçerli ve ayrım yapmadan iş birliği şartını öne sürdünüz. Türkiye vatandaşlarının vizesiz seyahati için Kıbrıs Cumhuriyetini tanımasının şart olduğunu belirttiniz. Abdulmutallip amca sizin için sizi gidi zurnacılar ve davulcular takımı sizi diyor. Trabzon Gençler Olimpiyatlarında, Mersin’de düzenlenen Akdeniz Oyunlarında Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağına selam duran kimdi diye sorsam. Ayrıca, Fenerbahçe, Anortosis ile Trabzon-Apoel ile Pınar Euro Cup’ta babam ve anam ile mi maç yaptı desem gücünüze gitmez değil mi? Güney ile bollim mamba, gollim babba durmadan maç yapan Türkiye, Rum yönetimini tanısın diyorsunuz. Hadde oradan zurnanın zırt delikleri, söz verip tutmayan bezirganlar. Çamaşır makinesi bile çamaşırları sıkarken sizin kadar hızlı dönmüyor bilesiniz.

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Sn. Özdemir Kalkanlı ve Sn. Cengiz Çoli, öncelikle müsteşarlık görevleriniz hayırlı olsun. Ahmet Havutçu'nun emekli olmasından boşalan makama Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü olarak Özdemir Kalkanlı olarak sizin, Kudret Akay'dan boşalacak müsteşarlık görevine ise Bütçe Dairesi Müdürü Cengiz Çoli'nin atanması her atamada huysuzlaşan ‘Huysuz Virjin’i bile memnun etmiş. Maliye ve vergi konusunda bilirkişi olmanız, Hatçe Teyze!nin bile taşlar ‘Cuk’ diye yerine oturdu demesine neden oldu..Sn. Kalkanlı, Sn. Çoli, adamlıklarını ve yeteneklerini mikroskop ile dahi göremeyeceğimiz yetenek özürlü kişilerin oralarda ahkam kesmesini göreceğimize, işinin uzmanı kişileri orada görmeyi tercih ederiz.

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Sn. Lica Semmedi, sosyal medyadaki paylaşımında, çocuklarımızı kime emanet ettik diyor Inglitere de yaşayan bir amca KTÖS u kast ederek diyorsun ve be amca senin çocukların kraliçenin kucağında. karıştırdın galiba diye de ilave ediyorsun. Lica hanım, 50 sene önce Londra’ya gidip Fish and Chips, dükkâncığımı açtım. Störlincikleri desteliyorum. Ben 20 senedir Kıbrıs’a gitmedim deyip de hariçten gazel okuyanlar çok. Buralara gelip bizim ile mücadele etmek yerine Milliyetçilikte kimseye yol hakkı vermeyenler de bol. Vatan, Millet, Sakarya, Nurlu Ufuklar kitabı yazanlarda gıyamet. Bizler, sizler, beş paralık yüreklerde yaşatmadık ülke sevgisini. Paha biçilemez kılıflarda sakladık bu en değerli ülke sevgimizi. Bu tiplere Arif hocanın sözünü hatırlat yeter.

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Sn. Derviş Çebiç, bizim Minik Kuşlar, bir gardiyan çavuşunun sizin makam odasında size yönelik sözlü ve fiili saldıra bulunarak ağzına gelen küfürlü hicaz faslından nağmeleri beste ve güfte olarak sunduğunu söyledi. Hiyararşik düzenin bozulduğu öne sürülen Cezaevinde bir astın bir üste nasıl davranması gerektiğini birilerinin öğretmesi gerek. Ancak ne yazık ki, kömürün küllenmeye bırakıldığı söyleniyor. Sn. Çebiç, orası cezaevi ve küfürlerin zincire vurulduğu söyleniyor. Ancak bakıyoruz birileri o küfürlerin kiliti ile oymaya başladı. Kilit açılırsa zincirin ucunu sanırım imkansız olacak. Ve o zaman da değme benim gamlı yaslı gönlüme türküsü sürekli söylenmeye başlanacak.

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Sn. Sivil Toplum Örgütü mensupları, Derinya Sınır Kapısı’nın Güney Kıbrıs’taki tarafında, iki toplumun kullanımı için The Garage Space isimli mekanın hizmete gireceğini öğrendik. Lefkoşa'dan, Derinya’ya gidenler ile birlikte halkın katılımının teşvik edildiği bir süreç sonucunda yaratıcılık, yenilikçilik ve eğitim merkezine dönüşme aşamasında olduğunu ifade ettiniz. Hasibe Teyze, iki toplumun katılımı ile açılacak olan mekan ile ilgili olarak siz ne yapıyorsunuz be evlatlarım. Açılacak mekan ile Böyük, Böyük Milliyetçilerin nasırına bastınız. Yarın Zorlu Töre abiniz Mehter Takımı ile oralara gelirse ve Bayrak, kılıç, kalkan, derse ona ne diyeceksiniz diyor. Hasibe aba ise çocuklar, bizler kar tanelerinden bir birine zarar vermeden nasıl yol alınacağı örneğini henüz çözemedik. Vatan, Millet, Sakarya Nurlu Ufuklar kitap yazarlarını şimdilik kızdırmayın diyor.