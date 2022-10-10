Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar... 10 Ekim 2022 Pazartesi

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar: kapalı Maraş’ın bir kısmının geziye açılmasının “yıldönümünde”, saat tam 12.00’de bölgeye giren ilk kişiye “hediye ” vereceğinizi söylediniz. Bizim Minik Kuşlar, hediyelerin, vatandaş değilse vatandaşlık, Türkiye kökenli ise ve vatandaşlık almışsa, 6 yıllığına seneliği 250 TL’ye 10 dönüm sahil kenarında arazi. Ve kumarhane izni olduğunu ve hediyelerin Cumhurbaşkanınız Erdoğan’ın da katılacağı ‘Egemen iki devlet ‘ konserinde, bağımsız devlet broşürü hediyesi ile birikte dağıtılacağını söylüyor.

**

Sn. Ömer Çelik, bizim Milletvekilimiz Doğuş Derya’nn kusuruna bakmayın. O kadar söyledik. O kadar nasihat ettik ben emir eri olmam diye tutturdu. Bir ayağının üstünde ben iki devlet masalına inanmam diyor. Koskoca kadın oldu. Üstüne üstlük milletvekili, tuttup kulağından emir olacaksın deyip dövemiyoruzda. Sn. Çelik, Ayşaba be gardaş ne zamandan beridir, ülkesi ile ilgili görüş belirtmek kabahat oldu? .Hacı amca ise darı unundan baklava, incir ağacından oklava, kibir ve padişahlık üretim merkezinden ‘Demokrasi’ olmaz dedi.

**

Sn. Olgun Amcaoğlu, hortumu patlak, çeşmeleri bozuk, 7 yerinden kaçağı bulunan Kıb-Tek’te 600 milyon Törkiş Liranın sıra kadem bastığını ve bu nedenle bulunamadığını açıkladın. 60 Milyoncuğun bulunması için sayıştay kolluk gücüne müracaatta bulunduğunu belirttin.Sevgili Olgun, derin yaralar alan insanın canını sıyrıklar acıtamadığı gibi, milyon dolarların raconuna uydurularak ham yapıldığı Kıb-Tek’i ve bakıpta görmeyenleri 600 Milyoncukta acıtmaz.

**

Sn. Turan Feyzioğlu yeni valimiz pardon dilim sürtçtü, Büyükelçimiz olarak hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Dün Barolar Birliği başkanı ve Erdoğan’ın en büyük muhalifi olarak, seçimde ona karşı cephe almıştınız. Sonrasında galiba hayatım boyunca yanlış melodiyle dans ettim düşüncesi ile hem dans pistini hemde partner değişikliğine girip kıvrak dans figürleri sundunuz. Kıvırmak kolayda bunu gelde kıvırmayanlara anlat. Sn. Feyzioğlu, Asiye Teyze, sesi değil sözü yükselt; çiçekleri büyüten gök gürültüleri değil yağmurlardır dedi. Ne demek istedi anlamadım.

**

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, BM’ye rest çekerek ‘Dışarı’ demeniz Gatriyaba’ya bile bakın ‘Analar ne evlatlar doğuruyor dedirtti. Mevlut Çavuşoğlu bile işte benim abim dedi. Kopenhag’da yatak altına, kapı arkasına saklandı. Tuvallete kilitlendi diyenleri bu restiniz ile utandırdınız. Hacı amca bile ‘Yörü be Tahsin’ kim tutar seni. BM’yi dışarı attıktan sonra geçiş kapılarını da kapat. Bir rest de Manchester ile oynadıkları maçta tribünde ‘Kıbrıs’ta barış engellenemez pankartı açan Omonya taraftarına çek. iflaslardan bir birimizi yersak o da ‘Türkün ‘ şanından olsun deriz. Çok kızarsak da ‘Piyadeyi’ kaptığımız gibi Tahsin ovlucuğum ile Beşparmak’lara çıkarız dedi.

**

Sn. Salahi Şahiner, devlet malı deniz yemeyen keriz, diyerek deveyi geçtim Fil’i kuyruğu ile götürenleri rahat bırakmıyorsun, Nasırlarına basıp bağırtıyorsun. Adamları ettin da ağızlarını bıçak açmıyor. Moralleri sıfır, Üzüntülerini dile getirirken abi, bizim makam sevdamız yok. Bizim sevdamız çukur tabaklarımızdır. Onları diringa doldurmaktır. Ama Salahi tabaklarımıza kan doğruyor. 3-5 milyon dolar ekstradan cugga yapmamızı engelliyor diyor. Ayşaba "Kadın derin. Ama adam yüzme bilmiyor." Cep derin ama bir türlü dolmak ve doymak bilmiyor dedi.

**

Sn. Erhan Arıklı vallahi senin rest çekişlerine bayılıyorum. Benim koltuk dar oynamam diyorsun. Ertesi gün yeni koltuk geliyor. Bozarım ha diyorsun titretiyorsun. Şaka yaptık, bile demeden ‘yahu ağlayıp sızlanmayın’ vazgeçtim diyorsun heşalar alkışlarla manşetlerden inmeyip baş tacı yapılıyorsun. Bir gün 4.5-5 G ertes gün Mavi Girne havayolu bir başka gün uzayıp giden tren yolları gibi uzayan Ercan diyorsun, övgülerin en büyüğüne mazhar oluyorsun. Erhan başkan Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ama dikkat et Ana marka graso ve yağ reklamı yaparken yere dökülmesin. Ayağın kayıp düşersen yazık olur.

**

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, belediye seçimlerinin üzerine CTP mahkeme düğümü atarken, atılan düğümler İskender’in bile çözemeyeceği ‘Kördüğüme’ dönüştü. Lefkoşa yok oğlum sen Gönyeli’den aday olacaksın tartışmaları baktın çözülecek gibi değil, bir düğüm de sen attın. Sevgili Hüseyin, taş yerinde ağırdır. Sen Gönyeli adaylığı için ayak diretirken, ustaların Lefkoşa diyor. Katıldığın toplantıda netice alındımı bilmiyorum. Ama seçim sonrasında yanlış melodiyle dans ettim. Keşke tamam demeden önce senaryoyu bir okusaydım dememek için iyi düşün. .

**

Sn. Turgay Deniz, Ananın cüzdanını kesen, babanın maaşını doğrayan elektriğin hergün bizi çarpttığını söyledin. Son zamanlarda vatandaşı, esnafı, iş adamını fena tepen elektrik iş yerimize Mozart’ın ölüm marşı olarak da nitelendirilen 9’ncu senfonisini sunarken, Hoca’ya da, son duanı okurken, ev, fabrika ve iş yerlerini nasıl bilirdiniz ey ahali diye sor bakalım diyor. Turgay başkan, - Hz. Muhammed, "Yanlışı ya dille, ya da elle düzeltiniz." Demişti. Tüm çabamıza rağmen dil ile düzeltemedik. Sanırım sandığın kapaklarına kilit vurarak elle düzelteceğiz.

**

Sn. Serhat Akpınar, lastiği ekris yapan ve yampuri yampuri gitmeye başlayan 1950’lerden kalma Dodge için ‘Tumba’ oluyor denirken, siz ve Tosunoğlu ona can suyu oldunuz. Makinesi rayma istediği için sparklarını yağlayan ve bu nedenle tekleyerek giden DP tomofilinin Genel Sekreter olarak direksiyonuna geçmeniz ölecek denilen hastaya ilaç oldu. Formula 1. Yarışını usta pilotlar kazanır. Siyasetteki Formula 1 yarışını da filmin fragmanı veya film arası reklamlardan başka bir muk olmayanlar değil, partisine insan sevgisi açısından zenginlik katan, sizin gibi usta siyasi pilotlar kazandırır. Hayırlısı.

**

Sn. Alişan Şan MİK Başkanı Halis Üresin beyin düğününde, maşallah danstaki maharetlerinizi sergilediniz. Söz verdiğiniz ve sözünü yerine getirmek için piste çıkıp oynamanız, inanın hem düğün sahibini hemde biz burnu kıllı, egosu yükseklerde aşağıya bakan yerine halk ile iç içe, içten oyun oynayan bakan isteriz diyen insanları memnun etti..Sn. Şan, kibir bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne yüzülür nede yürünür. Kibir, taşlarını tuz buz ettiğiniz için size kırgın ve kızgın.

**

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Milli Havayolumuz olacak dedikleri Mavi Girne Havayolları ile ilgili ‘ben karanlığa kurşun sıkmam’.getirin tüzüğü göreyim tavrınız bazı kişileri kızdırdı. Karanlık yolda el yordamı ile giderken başımıza bir müsibet gelmesi yerine, gerekli tedbirleri almarak mesafe kat edelim düşünceniz birilerini rahatsız etti. Göz, gez arpacık diyerek sizi target yaptılar. Sn. Çavuşoğlu, kirli hesaplar içerisinde olup, yüreği temiz olmayanın, anlayışı da kıttır. Bunlara boş verin tırıs gitsinler

Fıkra

Kaşığı bardaktan çıkart

Temel gittiği göz doktoruna dert yanıyordu.

-- Ne zaman çay içsem

sağ gözüm ağrıyor doktor bey.

Doktor, Temel'ın gözlerini kontrol ettikten sonra

anlamlı anlamlı başını salladı

ve gülerek cevap verdí:

-- Hımmm. Durunı anlaşıldi.

Çay içmeden önce kaşığı bardaktan çikarın.

O zaman sağ gözünüz ağrımaz.