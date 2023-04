Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (10 Nisan Pazartesi)

Sahibine Mesajlar

Sn. Ünal Üstel şu Sertan Tıraş durup dururken tuz kavurmaya başladı. Neymiş efendim sizin 2 bin küsur oy alarak ilk sıralara yerleşenlerin ardından 500 küsur oy alarak 4’ncü sıraya yerleştiğiniz UBP’nin olağanüstü kurultayında adaylık başvurusuna yanıt verilmemişmiş. Bu yasal değilmiş. Mahkemeye başvurdu ve 8 Mayıs’ta konu görüşülmeye başlanacak. Mahkeme genel kurul iptal derse Başbakanlık gitmez ama parti başkanlığı sanırım bay bay der. Gemiler batınca acır mı denizin canı bilmiyorum ama ellerini avuşturup bunu bekleyenlerin ağızları kulaklarına kadar yayılacağı için yüz adaleleri sanırım ağrır. Sn. Başbakan, Tekneciğin jeneratörlerinin grangı bozulmuş. KKTC’nin makinesi mangos etmiş,.aksona gardası kopuyormuş. İlaç yokmuş. Sağlık tekliyormuş. Yollar delik deşikmiş. Tekleyen kamuda birçok kamu çalışanı Bedensel olarak işte, zihinsel olarak tatildeymiş. o kadarcık ayıp ‘Kadı kızında ‘da var. Ayşaba başbakan tembel yerine ‘hayatı ağırdan yaşamayı tercih ediyorsa’ ayıp değilki diyor

**

Sn. Zorlu Töre, o Rumcu, Milliyetcilikten nasibini almayan stenograflar meclisin çalışmasına androş koyuyor. Bunlar din düşmanı. Bunlar devlet düşmanı. Bunlar koskoca Meclisin tekerine androş koyan eylem sevici memurlar. KKTC çilehanesinde bunların nasıl doğduğunu bilmem. Ama bunlara haddini senin gibi milliyetçi, yüce bir başbuğ bildirir. Yüce başbuğum siz “Meclis başkanlığında oturan zat-ı muhterem olarak tabiki bu memurları meclis kürsüsünden tehdit etme hakkınız var. Zaten ülkede ihalesiz akaryakıt alan. Bizim bütçemizden dünyanın parasını ödeyerek Güney Kıbrıs’tan elektrik alan tırnak içince ‘Gavurcu’ pardon Rumcu olmayan hükümetin büyük ortağı bir partinin bir bireyisiniz. Sn. Töre, bencede sizde hiç kötü huy yok. Hiç bir ön yargı yok. Sadece aşırı milliyetçi olmayan bütün insanIardan nefret ediyorsunuz, o kadar.

**

Sn. Nazım Çavuşoğlu sanırım Şampiyon belli olurken, Türkiye’de yapılacak olan Yıldız Voleybol Yarı Final Birinciliği ile Voleybol Genç Yarı Final Birinciliği’ne takım göndermeye çalışmanız abesle iştigaldir. Tepki üzerine “Yanlış anlaşıldı” diyerek hatadan dönmenizde bir erdemdir. Bakın müsabakalardan tek bir şampiyon çıkar. Bu yılda Türkiye’den bir şampiyon çıktı. O şampiyonda ‘Şampiyon Melekler’ takımımızdır. Gerisi laf-ı güzaftır. Aman burada o kadar işsiz öğretmenlerimiz varken, Türkiye’den buralara öğretmen getirme aşkınız bunda da devşirmesin. Getirdiğiniz öğretmen sonrasında, koltuğu garantileme düşüncesi ile siz keyfiniz ve kahyanız muhteşemdi.Öğretmen yaptıkları ile keyfinize ekşi sıkınca ne keyfiniz nede kahyası kaldı. Aman bu defa dikkatli olun.

**

Sn. El- Sen yönetim kurulu üyeleri, kendim için bir şey istiyorsam namerdin AIIah’ım. Aneme güzeI bir geIin nasip et Âmin diyen vatandaş gibi Aksa’da ‘Allah’ım banada Kıb-Tek’i nasip et Amin diyor. Hükümette, Kıb-Tek’i altın tepsi içinde sunmak için kolları sıvadı. Tepki gösterip eylem yapma konusunda yerden göğe kadar haklısınız. Ama haksız olduğunuz durumlarda var. Keşke ayni tepkiyi içinizdeki ihale severler cemiyetine mensuplarına da göstertseniz. İhalelerde birilerine EL verip PAS atan, , uzun zamandır Kıb-Tek’in yapması gereken işleri tek bir şirkete yes be annem diyerek kanalize edenlere, mors alfabesi ile konuşanlara ‘’Sorry be annem diyerek tepki koysaydınız. Bitmedi ben ve bazı gazetecilerin adamına adres ihaleleri iptal ettirdiği için intikam için elektriği aile efradının iş yerine, evine, bağlatmamak için çaba sarfeden, elektrik projelerini 8 ay sallatan, onları özel ile karşı karşıya bırakarak döviz bazındaki faturalar ile ezilmesine ve düt öpmelerine sebep olanlara da tepki gösterseniz. Bakın bu durumu görmezden gelmek; evin tozunu, kirini halının altına süpürüp evi temiz sanmak gibi bir şey. Haklıyken haksız olmaktır

**

Sn. Kasım Kuni, Polis Genel Müdürlüğünüz ülkeye hayırlı ve uğurlu olsun. Bir yıldızı omuzunuzdaki çelenkin üzerine koymaları biraz geç oldu ama kariyer ve güven yerlerde sürünmediği için sanırım güç olmadı. Ayşaba, Allah burnu koku alalım diye yaratmış. Başkalarının işine burnumuzu sokalım diye değil derken, ama Kasım ovlucuğum arsızın, hırsızın, uğursuzun, uyuşturucu tacirinin, işlerine burnunu soksun. Soksun ki, bu zat-ı muhteremler Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu görsün dedi. Sn. Kuni, ülkede Ozon tabakasının artık lafı olmaz. Çünkü delindi. Ama Güven tabakası sapasağlam duruyor. Aman dikkat edin. Size duyulan güveni yerlerde süründürmeyin

**

Sn. Ferdi Sabit Soyer, Ada TV’de Başbakanlık döneminizde, elektrik konusundai yaşananları dile getirdiniz. O zamanlar, Dikili Taş altında hizaya geç, kötürüm KKTC, Emredersiniz haşmetmaap, Koltukseverler filmleri unutulmayan filmler arasına henüz girmemişti. TC eski Enerji Bakanının, Aksa yönetim kurulu başkanı Kazancı’nın özel uçağı ile KKTC’ye geldiğini başbakanlıkta yapılan toplantıda, Tekneciğin Aksa’ya devredilmesinin istendiğini kabul etmeyince, kırk satırmı? Kırk katırmı diye sorulmadığını, ancak ince sazdan bestesi ve güftesi fırça olan eseri sunduklarını söylediniz. Sn. Soyer, o zaman pişirilen ve akıdelenmesi beklenen yemek şimdi tabaklara kurtarılmak isteniyor. Gatriyaba siyaset muz kabuğu gibi kaygandır ama dikkat etmezsen ayağın değiI, hayatın kayar.Ferdi ovlucuğumun da önce Türklüğünü ispat et denilerek kaydırılmak istendi. Ama Başaramadılar dedi.

**

Sn. Sadık Gardiyanoğlu Meclis heyeti olarak Adıyaman’a, İsias Otel enkazını ziyarete gittiğinizi ve oradaki enkazı değil, insan elbisesi giymiş para delisi yaratıkların yarattığı, cinayet alanını gördüğünüzü dile getirdiniz. Milletvekili olarak değil, 24 yıllık mimar ve müteahhit olarak binada ne demir nede beton donanımının tamam olmadığını belirtirken bina değil toprak yığını yapanların toprağının bile olmayacağını dile getirdin. Sevgili Sadık, Havayı geldiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da olduğu gibi kabul edin der ünlü düşünürler. Yoook yüreklerimizde rüzgar değil, fırtına estiren bu cinayeti kabul etmemiz mümkün değil. İnsan elbisesi giyen para delisi ‘Gumgumacıları’ unutmak ise hiç mümkün değil. Unutmadık, unutturmayacağız.

**

Sn. Mahmut Özçınar Güzelyurt Belediyesine ait elime iki fatura geçti. Yan yana iki işletmeye ait olan faturalardan birisinde henüz işletmeye açılmamış bir iş yerine hizmet bedeli, çöp su parası hatırı sayılır bir miktar olarak yazılırken, yıllardır işletmeye açık olana, çöp, hizmet bedeli şu bu hak getire olarak konmadı. Fatura ise çerez parası miktarında yazılmış. Su ücreti birisine az gelmesi için bilmem hangi kategoride konurken,, diğerine bu faturada Allah’a dua edin ki sizi korusun düşüncesi ile yazılmış. Faturalara bakan Hak ve hukuk timsali Hakkı dayı bile uuuu banayiyamu derken, vicdan abla Yok artık çığlığını basıverdi. Hoca, Ozon tabakasının artık lafı olmaz. Çünkü delindi. Ama Güven tabakası sapasağlam duruyor diyenlere de inanma. Çünkü oda yerlerde sürünüyor

**

Sn. Mehmet Özkardaş, TC ve KKTC çilehanesine atıfta bulunarak, Kuru soğanın kilosu 30 TL olmuş, millet etin tadını unutmuş, TL hızla değer kaybetmeye devam ediyor ve her eve yoksulluk girmiş diyorsun. Ve Türkiye Seçimlerine de atıfta bulunarak ve sanırım birilerine göndermede bulunarak, Et kaç Para, ekmek ne kadar oldu, Süt kaça haberi yok. Ama konuşur. Ve hala "bir fırsat daha verin" diyor. Artık yeter. Gideceksiniz dedin. Sn. Özkardaş, bizde geleceğe yürüyoruz” diyenler halkı mum ışığında battaniye ile oturmaya mahkûm etti. Türkiye’de de halkı tavukçu dükkanında pişen tavuklara bakarken elindeki ekmeği tavukçunun camına sürerek sanki tavuğun suyuna bandırırmış konumuna soktu. Ne diyelim Allah’a koltuk verdi neyse devamını getirmeyeyim.

**

Sn. E.B.K, Türkiye‘den Kıbrıs‘ın kuzeyine gelen Özel Eğitim Rehber öğretmeni olarak arabada giderken, pişmiş kelle gibi sırıtarak, sosyal medya hesabınızdan canlı yayın yaptınız. Yayında Türk erkekleri diyoruz ama kıbrıs erkekleri daha beter dediniz. Vallahi haklısınız. Öğünmek gibi olmasın o konularda işin ustası beterdirler. Denemediniz yazık.Türkiye’nin parasını çatır çatır yiyorlar diyorsun. Yalnız para yemezler. Göz kırpan, ulu orta laf atan ve ben burdayım diyen kadınları da çatır çatır yerler. Yalnız boya küpüne düşmüş, hanımdan bozma rehberden olma Kaportası çürük, makinesi çok kullanılmış, dış cephesi bittim bitiyorum diyen. Çok kullanılmaktan artık frenleri tutmayan, Gaşa hurdalık olmuş kadınlara bakmazlar.

**

Sn. Ruşen Karakaya- Sn. Enver Karakaya en değerli varlığınız Selin’inizin hasreti ile yanıp tutuşursunuz. Ruşen hanım İki gün ayrı kalsam özlediğim Selin'im.. İki ay geçmiş. Sensiz nasıl yaşarık annem biz, bu acıyla nasıl yaşanır dediniz, Enver gardaşım Selinsiz iki ay geçmedi, bu ömür hiç geçmez. Hesap kesilene kadar nefes almaya devam babam diyor. Bakın Tolga Atakan kağıt üzerinde 2 ay geçmiş olabilir. Bizler için zaman 6 Şubat tarihinde dondu. Ne saatler geçiyor ne de günler. Ne güneş doğuyor ne gece oluyor. Öylesine savruluyoruz esen rüzgarlarda. Tek beklentimiz adalet dedi. Sn. Karakaya’lar, Türkiye’de Adalet abla sürekli cinayete kurban gidiyor. Hak ve hukuk tümsali Hakkı dayı yapılanlardan kalp krizi geçirme noktasına taşınıyor. Adil amca adilsiz düzen nedeniyle sinir ve stresten kalp krizi geçirdi yoğun bakımda. Vicdan ablayı hiç sormayın. Onları yaşatmak için tetikte olacağız. Umut’un bisikleti ile otobüsün altında kalmaması için sürekli kontrol edeceğiz. Unutmayıp unutturmayacağız. Bu böyle biline

Fıkra

Bizim Köyde yassı tavuk yoktur

Karadeniz'de bir köyden geçen bir yabancı arabasıyla bir tavuk ezer.

Kaçacaktır ama korkar.

Dönüşte gene aynı köyden geçecektir.

En iyisi sahibini bulup parasını vermek.

Muhtarı bulur durumu anlatır.

Tavuğu verir. Ancak tavuk dümdüz olmuştur.

Muhtar köylüleri tek tek çağırır. Tavuğu gösterir.

Hiç kimse tavuğa sahip çıkmaz.

Muhtar sonucu yabancıya açıklar:

- Bizim köyde yamyassı tavuk yoktur.