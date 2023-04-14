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Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar 14 Nisan Cuma

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Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar 14 Nisan Cuma
Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar 14 Nisan Cuma

Sahibine Mesajlar

Sn. Ünal Üstel, ülke ‘Özel Jet’ krizi ile değil. Jet eylem ve grevler ile çalkalanmaya başladı . Yahu bu El-Sen bazı şeyleri hiç anlamıyor. Anlamadıkları için jet eylem ve jet grevler ile sizi zora sokuyor. Siz dışarıda Aksa’ya Elektrik Dairesini, elektrik bizi tepmeden nasıl veririz gailesi yaşarken parti içinde daha dün seçildiği için vekilliği ‘Küçük’ kendini peygamberimizin torunu Hasan gibi ulvi gören birisi etrafındaki 5-10 kişi ile ellerinde ‘Guspo’ koltuğun altındaki gumriyi (Beton) habire kırmaya çalışıyor. Siyaset derin ama bunlar yüzme bilmiyorki. Öpücükle prens olan kurbağa görmedik ama  ittirme ve kaktırma ile  vekil prens olan öküz çok gördük. Sn. Üstel guspo ile koltuğunuzun altını kazanlar sanırım bilgisayarınızda hiç dinlemediğiniz şarkı gibidir. Ama silmeye de kıyamıyorsunuz. Bu silemediğiniz virüs yüklü şarkılar sanırım birgün sizi silecek

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Sn. Erhan Arıklı, biz bu Hükümeti kurarken, "Reform Hükümeti" olmak için yola çıktık. Ve güya ülkemizdeki sendikal sistemle ilgili bir dizi tedbir alacaktık. Ne yazık ki bu konuda herhangi bir adım atmadık  Sendikalar, her alanda siyasi irade ile bilek güreştirmeye, hükümete karşı güç gösterisinde bulunmaya devam ettiler” dediniz. Sn. Arıklı her kışın baharı var. Kış geçsin Allah Kerim. Biraz ağırlık kaldırın. Şınav çekin. Bileklerinizi güçlendirin. Haaa bu arada Allah Kerim derken az daha unutuyordum. Kerim’in kuyusu derin. İp kısa. Ayrıca bu tinyoz sendikalar hem kısa ipi hemde çürük olanı size vermiş. Kerim’in kuyusunda sabırla bekleye durun. Her sabrın sonu selamettir. Yalnız bekleyen derviş muradına ermiş sözü eskide kaldı. Şimdilerde bekleyen Derviş bekleye bekleye gebermiş diyorlar. Aman dikkatl olun.  

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Sn. Hasan Taçoy  Sn. Töre’nin ‘YÜCE’ dediği ancak nisap ve kavgalar nedeniyle ‘CÜCE’  görüntüsü yansıtan Meclis kürsüsünden yaptığınız konuşmada, ben, sen o değil hepsimiz suçluyuz dedin. Vallahi bu sözlerinize katılmamak mümkün değil. Da suç varsa ceza da olmalı.  Zam kazıklarını düthaneden sokup ağızhaneden çıkartanlara ses çıkartmayan. İş yapma özürlüleri 20 sene baş tacı yapan bu halk suçludur. Asgari ücretin nafaka verir gibi gıdım gıdım yukarı çıkartılmasına ‘Emrin olur Agam’ diyen işçi suçludur. Ensesine vurularak elinden ekmeği alınan, napalım efendiler öyle istediler öyle oldu deyip boyun büken esnaf suçludur. Delik deşik afedici olmayan ve arabaların anasını ağlatan yollara dünya kadar seyrüsefer parası ödeyen araba sahipleri seyrüsefer ücreti ödemedikleri için arabalarının bağlanmasına sessiz kaldıkları için suçludur. Suçlarının bedelini de ödüyorlar. Peki siz bu suçun cezasını sine-i millete dönerekmi ödeyeceksiniz

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Sn. İzlem Gürçağ, sağlık konusu gündeme geldimi her kafadan bir ses çıkar. Kimisi, ilaç yok. Bazı Hastaneler dökülüyor diyerek eleştiride bulunurken bazıları da sağlığın iyi taraflarını masaya yatırarak iyiki vardırlar diyor.  Bence bazı insanlar ağaç gibidir, uzaktan bakınca boylu poslu. Yanına gelince bildiğin odun gibidir. Siz boşboğazlar senfoni orkestrasına aldırmayın. Geçtiğimiz gün hanımköylü olduğum için Tepebaşına gittim. Hanımın tahlilleri vardı. Kan vermek için ‘Çamlıbel Sağlık Ocağına’ gittik. Lefkoşa Devlet hastanesinde suratları sirke satanlar olduğu gibi çok iyilerde var. Ama ilaç için Çamlıbel Sağlık Ocağı’nda suratı sirke satanı yeşil altlı mum ile aradım, bulamadım. Egolarını besleyerek; karakterlerini aç bırakan insanların aksine Çamlıbel Sağlık Ocağı çalışanları karakterlerini iyi beslemiş.

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Sn. Kasım Kuni, hoş geldin gumandan. Hoş geldin ama  boş gelmedin. Gelir gelmez çukurlarla dolu, araba sahiplerini her ay sonu ön düzen için makiniste gönderen yollar için seyrüsefer harçlarını ödemeyenlerin arabalarını bağlayın emri verdiniz. Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu gibi geceleri karanlık. Luggolar ile dolu, affedici olmayan ve bir hata sonrasında insanı pür nur o mevki denilen mezarlığa gönderen yollar için araba bağlamak dahiyane bir fikir. Hadde gene iyisiniz. Çünkü Kasım gumandan çok iyi bir insan diyenlere iyi niyetinizi gelir gelmez gösterttiniz.  Ekonomik kriz, sürekli yapılan zamlar sonrasında ay sonunu getirememe korkusu içindekileri, Polis evlerinden uzak bir yerde durdurdu ve arabayı bağladı diyelim. Çoluk çocuk o insanlar evlerine  güven içinde nasıl gidecek  ve güveniklerini nasıl sağlayacaksınız dersiniz?. Sn. Kuni, luggolar ile dolu, arabaların canına okuyan  yollara ödenen seyrüsefer ve bağlanacak arabalar için fon deep yapalım.

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Sn. Hüseyin Paşa KIB-TEK yönetim kurulu başkanı olarak başkanlık görevine atanman sonrasında Kıb-Tek’te güzel işlere imza atmaya başladın. 4 tekerinin 3’ü çamura saplanan Kıb-Tek arabasının yardımcı viteslerini de kullanarak arabayı bataklık gibi çamurdan çıkarttın. Tam herşey güzelleşti kasanın yüzü de gülmeye başladı derken, bu defa eylem ve grev başladı. Kıb-Tek çilehanesinde tam gemiyi yüzdürüp yol almaya başlamışken, yaptığın güzel işleri yaşanmakta olan anın rayında giden eylem ve grev  trenin altında bırakmaya çalışıyorlar. Fırına yemek salmadan önce 40 kere düşünüp 'ya elektrikler gidersa' gaylesi yaşarken, şimdi işleri düzene sokan insanların yaşananlar sonrasında başınızdan beytambal kalsın diyerek çekip gitmesinin gailesini yaşıyoruz.

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Sn. Tacan Reynar, sana döndüm Kıbrıs. Yurdumdayım artık dedin. Hoş geldin sefalar getirdin. Adam gibi adamlara ihtiyacımız vardı. İyide yaptın. Gölgelerine lafım Yok. Amaı adam sanıp peşinden gitmelerine uyuz oluyorum. Ve kavga yukselirken yoldaşlarımın  omuzlarında ben de mücadele icin artık aktif olarak siyasetteyim derken sanırım aydınlık günlere varmak  konusunda kavga için kolları sıvadınız. Sn. Reynar, bir ölümün bir de kaybolan güvenin telafisi yok bu dünyada. Ozon tabakası delindi güven sapasağlam diyenlere ağzım ile değil ama bir yerim ile katıla katıla gülüyorum. Neymiş güven sapasağlamış. Yahu siyasilere duyulan güven yerlerde sürünüyor. Siyasilerin çorba yapıp elimize çatalı tutuşturdukları, .sonra bizleri çıkmaz sokağın başında bıraktığı bu günlerde insan bizi o çıkmaz sokaktan çıkartacak insanları bekliyor. Hoş geldiniz

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Sn. Ürün Solyalı  AKSA’ya çok geniş imkan ve  rant sağlayacak olan yasadan   vazgeçilmesi gerektiğini söylerken, Yüce denilen ama işlevi bakımından ‘Cüce’ Meclisin kürsüsünden hükümet bireylerine  “Soğukkanlı katil gibi memleketi cinayetle öldürüyorsunuz.” dedin. Dinçyürek de yandan kaynak yaparak seni kınadı. Ürün vekilim, sayın Şehzademiz onları aradı. Onlarla konuştu. Morali çok bozuktu, be ama hala daha bizim Kazancının  dolmaya hazır kazanı bekliyor. Siz bir işi hala dah  halledemediniz mi deyip  üzüntülerini dile getirdi. Yani emir büyük yerden olunca KKTC çilehanesinde bu  efendiler ne yapacaktı? İnan bazılarının her gece resimlerine bakmadan yatamıyorum. Alışkanlık oldu. İlla tüküreceğim

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Sn. Ongun Talat, lastiği ekris yaptığı için yampuri giden. Makinesi mangos ettiği için tekleyen. Aksona gardası koptum kopuyorum diyen Meclis-i Mebusan’ın Yüce başkanına sen ‘Ceberrut’ nasıl dersin. Meclis iç tüzüğünden bahsettin. Koskoca ‘Başbuğ ‘ ne iç nede dış tüzüğü uygulamak zorunda değilki. Mikrofonu değil, ama siyaset anlayışı bozuk olabilir. Sen ve senin gibilerin ‘Kadı kızında’ bile olması muhtemel böyle küçük mini minnacık hataları koskoca başkanın gözünün içine, taaa ninisine kadar sokması doğrumu? Sevgili Ongun sizi kapsama alanı dışında bırakıp çekemeyene anten, politikanızı çözemeyene decoder, dengesizine terazi ve elektrik alamayana trafo temin edin olsun bitsin.

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Sn. Süleyman Uluçay, Maşallah, Mağusa’ya belediye başkanı seçilir seçilmez fırsatı kaçırmayarak Useyin Bold’un hız rekorunu kırdın. 100 metreyi 8.3 gibi hızla kırar gibi Yürürlüğe giren Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın “Suç ve Cezalar” başlığı altında yer alan maddeler ışığında ceza yaptırım ücretlerinde değişiklik yaparak rekor kırdın.  Emek sözcüğünü benimseyen bir partinin mensubu olarak emek vererek bu kriz döneminde milletin cebinden daha çok para çekme girişiminde bulundun. Sn. Uluçay, belediye başkanlığı seçimlerinde Mağusa’lının kalplerinin  kapsama alanından çıkmadın. Aradığın zaman hep kapsama alanında onlara ulaştın. Ancak Suç ve Cezalar başlıklı ‘Best Seller’ kitabını piyasaya sürdükten sonra sanırım bu defaki seçimde aradığın zaman kapsama alanı dışındadırlar. şuanda ulaşılamıyor. Tekrar deneyin cümlesi ile karşılaşabilirsiniz.

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Sn. Sıla Usar  ‘Yüce ‘ Meclisin geçen günkü  toplantısında, size “Geçmişinizden utanmayın” diyen Sadık Gardiyanoğlu’na ‘Size buradan ekmek çıkmaz’ dediniz. Hayrola maya mı kalmadı? Ekmekler ‘Güneş’te fazla kaldığı için küflendimi? Konu eski defterleri karıştırma olunca,  ciddiyet hep esas duruştadır.  KKTC çilehanesinde Vatan millet sakarya, nurlu ufuklar kitabı ‘Best Seller’dir. Ama KKTC’yi uçuracağız.İki devletin dönülmez ufkundayız kitabı onu geçti. Sevgili Sıla, bizimkisi bu ülkede belki bir otobüs aşkıydı. Bizimkisi yolun son durağı olan çözüm ve Federe Devlet, bazılarınki ise  müsait bir yer.

 

 

FIKRA

Yıl sonu tatili yaklaşmıştı.

Receb'in vaziyeti pek parlak değildi.

Eve gidip durumu babasına söylemeye korkuyordu.

Belki faydası olur diye telefonla annesini arayarak:

-- Anneciğim, tatil oldu geliyorum. Ama maalesef sınıfta kaldım.

Ne olursun, ben gelinceye kadar babamı hazırla! dedi.

Duruma canı sıkılan ve morali bozulan annesi,

oğluna şu cevabı verdi:

-- Baban hazır, asıl sen kendini hazırla!..

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