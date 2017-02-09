Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

09.02.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Mustafa Akıncı, siz çözüm için Osmanlı Sipahileri gibi elde yalın kılıç çözüm meydanında cenk ederken, birileri bundan son derece rahatsız oluyor. Karun kadar zengin denilerek, yaratılan ortam nedeniyle, edindikleri mallar sonrasında, zenginlik nişanesi olarak gösterilen ‘Karun’dan daha zengin duruma gelenlerin sana açtıkları cepheye aldırma. Fransızların ‘Majino’ Hattı da geçilmez denirdi ama yerle bir oldu. Yapılan anketlerde yüzde altmışın üzerinde oy potansiyeline sahip olduğunuz görülüyor. Cenk etmeye devam.

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Sn. Mehmet Harmancı, belediyeyi ilk aldığın günlerde dik yokuş çıkmaya çalıştığın LTB Tomofilinin, artık düz yola çıktığını, hatta hafif enişlerde free feel son sürat gittiğini görenler tekere androş (Takoz) koymaya çalışıyor. Sevgili Başkan nasıl bu su akar ve birileri öyle aplak aplak bakarsa, senin de başarılarına öyle bakmaya devam edecekler. Eğer birisinin kişiliğinde şeref yoksa, başını ne kadar dik tutarak, yürürse yürüsün, onun yüzüne, Gökyüzü dahi tükürür. Boş ver tırıs gitsin.

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Sn. Birikim Özgür, sosyal medyada yaptığın paylaşımda, son derece haklı olarak estin, gürledin ve yağdın. Dinçyürek’in “Birikim Özgür iradeden söz edebilecek son insandır” ifadesi sanırım sizi son derece kırdı ve kızdırdı. Sn. Özgür, büyüklerimiz dinime küfreden bari Müslüman olsa sözünü boşuna söylemediler. Meclisteki Vekillere eminim seçildikleri için değer veriyorsun. Ancak değer verdiğin insan, senin değerini bilmiyorsa bırak kendi değeri ile kalsın diyeceğim.

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Sn. Ömer Meraklı, Muhtarım, vay be ne çok düşmanı varmış bu Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin. Kimisi ilhak, kimisi yama kimisi de satma peşinde diyorsun. Ah be Muhtarım. Ganimet büyük olunca bazıları petekteki balı küçük kaşık ile yemeği bıraktı. Çorba kaşığı kafi gelmedi. Balı Kepçe ile götürmeye çalışıyor.

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Sn. Ahmet Said Sayın, Sosyal Medya’da yaptığın dağıtımda, Türkiye'nin 82. vilayeti değiliz. Ancak kabul etmeliyiz ki uygulamadaki Cumhurbaşkanımız Sn. Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sn. Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanımız Sn. Tayyip Erdoğan, görüşmecimiz Sn. Tayyip Erdoğan, bakanlarımız ayrı ayrı olmak üzere Sn. Tayyip Erdoğan, bizim mahallenin muhtarı Sn. Tayyip Erdoğan, hatta bizim evin reisi dahi Sn. Tayyip Erdoğan'dır. Adam gece rüyalarıma bile girmeye başladı diyorsun. Sn. Sayın, Referandumdan sonra iş yerlerimizin, gazete ve TV’lerimizin, dergilerimizin de kapılarında kilit olacak.

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Sn. Çiğdem Bumin, öncelikle hayırlı yaşlar dileklerimizi lütfen kabul et. Oğlun Cemal’in dünyada senden kıymetli kim var ki bir taneciğim çillim. Sen olmasan ben de olmazdım canım annem. Hayatımı, her şeyimi sana borçluyum. İyi ki doğdun herşey dilediğin gibi olsun güzeller güzeli annem. Allah’ım seni başımızdan eksik etmesin sözlerine ilave edecek kelime bulamadım. İyiki doğdun.

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Sn. Zeki Erkut bir yanda Trodos Vandalları, öbür yanda 82.Vilayet zihniyeti. Çoğu insanımız kime nasıl tepki vereceğini bilemez vaziyette. Eşi ile annesi arasında bocalayan şaşkın insanlara benzedik diyorsun. Bir tarafta beyin özürlü ELAM’lılar, bir diğer taraftan bazı ganimet haramileri olduğu müddet, daha çok böylesi vandallıkları göreceğiz. Sevgili Zeki, yanlış bir hayat asla doğru yaşanmaz.

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Sn. Yılmaz Hacıoğluları, Kıbrıs’ta kırmadık ceviz bırakmayan. Eli yalnız benim gibi dini bütün, harama el uzatmayana temas etmeyen Afrodit’in hamamlarını arşınladığın söyleniyor. Sevgili Yılmaz, Bulamadı kaltak yıkanacak yer. Giden giden bitmez diyorsun da senin yakışıklılığın karşısında yelkenleri indirmemek için saklandığını neden söylemiyorsun? Yenge yanında olduğu için görmezden gelmiş olabilirmisin?

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Sn. Mustafa Yalınkaya LTB meclis toplantısına arkadaşlarla katılma kararı aldım, ancak içimdeki bir his bu toplantıya katılmamamı söyledi. Çünkü sözkonusu toplantı gündemi çalışanı yakından ilgilendiren BÜTÇE Görüşmeleri idi. UBP’li Meclis üyeleri bütçeyi yeterince inceleyememiş inşallah öyledir diyorsun. Da, dilin kemiği yok ki. Bazıları bu nedenle sallayıp gidiyor.

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Sn. Sadık Gardiyanoğlu UBP Lefkoşa İlçesi olarak son bir ayda toplam 243 yeni gönüllü üye yapmanın Mutluluğu içindeyim. İstedikleri kadar bizleri karalasınlar. Bizler görevimizin başındayız diyorsun. Sn. Gardiyanoğlu, kan ve kemik tüm insanlarda bulunur. Mühim olan yürek ve niyettir. Sende çalışmak için yürek olduktan sonra kötü niyetlileri boş ver gitsin.

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Sn. Bertan Zaroğlu, seni seven bir abin olarak bakıyorum eski taşkınlıklardan arınmış tam bir siyaset adamı olma yolunda emin adımlar atmaya başlamışsın. Davranışların, açıklamaların belli bir olgunluğa eriştiğini gösteriyor. Sevgili Bertan, bu nedenle seni sevenler artıyor. Deniz kumsaldaki izleri, zaman geçmişteki anıları siler. Ama kalplerde sağladığın gerçek sevgiyi hiçbirşey silemez bunu unutma.

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Sn. Mert Özdağ, Elektrik Kurumu'na sıradayım. Karşımdaki yaşlı kadın telefonda eşini arıyor, gözleri dolu dolu, titreyen sesiyle. "400 ödedim kalan borcumuz 880 TL. Elektrikli sobayı eve gidince atacam çöpe. Pataniyayı çekecem üstüme ısınayım" açıklaman Ceryanın biz halkı fena teptiğini gösteriyor. Ancak ceryan bizleri teperken, tepilenlerden ses çıkmaması garip değil mi? Sevgili Mert, halkı koyun olan ülkelerin komşuları kasap olur. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Salih Sakallı BRT'de çalışma huzuru kalmadı ve yönetimi son kez uyarıyoruz açıklaman 5 şiddetindeki rüzgarın 8 bufora sonrasında da fırtınaya döneceğinin işaretidir. Vallahi fırtınanın karayele dönüşeceğini göremezlerse Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu sayenizde görecekler. Sevgili Salih ikaz ile akıllanmayanın hakkı kötektir ve onların müstahakkıdır.