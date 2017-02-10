Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

10.02.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sayın Hüseyin Özgürgün, son günlerde yaptığınız erken seçim çağrısının nedenini bizim Minik Kuşlar, son zamanlarda yapılan anketlerde, UBP’nin açık ara önde olmasına bağlamıştı. Ancak daha sonra 180 derece dönüş yaparak erken seçime ‘Hayır’ demenizi de Kamudaki geçicileri daimi kadroya almanıza bağlıyor. Oy getirme operasyonun UBP MHK’sı tarafından da kabul gördüğüne göre bize No Comet demek düşüyor.

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Sayın Serdar Denktaş, Türkiye’ye diye ayrıldığınız KKTC’den Londra’ya gitmeniz hoş bir süpriz oldu. Neyse, birilerinin, sizin partiyi ısrarla barajın altında göstermesine anketörler avcunuzu yalayın, DP, ilk beşin içindedir ve baraj sorunu yoktur diyor. Vallahi ne diyeyim, bizim elimize ulaşan raporlar, DP’nin baraj sorunu yaşamayacağını söylüyor. Sn. Denktaş, aslında çirkin siyaset yoktur. O siyaseti böylesi iftiralar ile çirkinleştiren insanlar var. Boş verin tırıs gitsin.

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Sn. Cemal Özyiğit, bir süre önce meydana gelen %7.7 şiddetindeki depremi partinizin çok az hasar ile atlattığı görülüyor. Yapılan anket çalışmalarında anketörler, partinizin şuanda 4. Parti konumunda olduğunu ve oy trendinin de yukarılara doğru çıktığını söylüyor. Sn. Başkan sanırım sizin yükselen oy trendi, hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını ve kendini vazgeçilmez sanan biri kadar hiçbir kimsenin aptal olmadığını gözler önüne serdi.

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Sn. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, çarşaf bir seçimde, çarşaf kadar seçim pusulasının kabinlere sığmayacağını belirttiniz. Ayrıca 2000 yeni kabine ihtiyaç duyulduğunu bunun da büyük maliyet getireceğini hükümete bildirmeniz, sanırım hükümetin erken seçimi düşünmesine neden oldu. Kısacası eğri gemi doğru sefer oldu.

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Sn. Kudret Özersay, son zamanlarda yapılan bazı anketlerde oylarınızın yokuş aşağı free feel gittiğini gösteriyor. Sanırım, parti içindeki disiplinsizlikler. Egoları yüksek kişilerin ben merkezli girişimleri sizi aşağılara çekti. Aman dikkat edin, yokuş çıkmak zordur. Ama her yokuşun bir inişi olduğuna göre buna dikkat edilmesi gerekilir. İnişe bir girildi mi yandı gülüm keten helva. Baraj bile sizi durdurmaz.

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Sn. Kadri Fellahoğlu, CTP’de MYK ve PM partinin oluşturulan politikalarını, Hicaz faslından derleyip sunarken, Meclis Başkanı Sibel Siber, Acem aşiyan faslından bu politikaları sunmaya çalışıyor. Senin gibi beste ve güfteyi icra ederken, asla detone olmayanların bu duruma bakış açılarını merak ettim. Sen ve senin gibiler başlarını dik tuttukları için başlarındaki dürüstlük tacını düşürmezken, bazı prenseslere başını dik tut, yoksa tacın düşecek deme gereği duymaktan inanın sıkıldık

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Sn. Erhan Arıklı, kısa bir süre önce hayata geçirdiğiniz YDP bakıyorum birinci vitezden 6’ncı viteze geçmiş durumda. Anketörler yaptıkları araştırmada sizi ilk 6’nın içinde gösteriyor. Gerçi henüz sizi baraj sınırlarında gösteriyorlar ama %3’lük barajı aştığınız için devlet katkısını bugün itibarı ile garantilediğinizi de dile getiriyorlar.

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Sn. Ayşegül Özmen Garabli değerli eşiniz, Mithat Hoca’nın çok iyi olduğunu ve 5 damarı değiştikten sonra sıfır kilometre olduğunu dile getirdiniz. Hocanım, Tanrı her zaman çok değer verdiği ve sevdiği insanların yanındadır. Geçmiş olsun dileklerimizi lütfen kabul edin.

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Sn. Mehmet Saydam, dolar uzun süre düşme periyodunda olmalı ki, elektrik ve akaryakıtta indirim olsun diyorsun. Doğru bir tespit ama doların çıkışa geçtiği ilk gün akaryakıt Ferari’nin ilk çıkışındaki sürat gibi çıkıyor. İnerken neden 95’lik ihtiyarın yerinden kalkması gibi iniyor anlayamadım. Lütfen sizin gibi ekonomi uzmanı biri bu durumu benim gibi anlama özürlü birisine anlatırsa sevinirim.

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Sn. Tözün Tunalı, TKP/Yeni Güçler ile SDP birleşiyormuş. Hadde hayırlısı diyelim. Bizim komşu Adalet abla, geçen gün bana sıçanın sidiğinin denize faydası ne kadar olur diye sormuştu. Bilmem diye cevapladım. Ama Adalet ablanın sorusunu duyan Ali Dayı, iki fakirden bir zengin olmaz diye lafa karışınca bunun ne anlama geldiğini anlayamadım.

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Sn. Kemal Dürüst, Güzelyurt- Lefkoşa Çift şerit yolun 1’nci etabının tamamlandığını dile getirirken boynunuzdaki koruyucu dikkatimizi çekti. Hayrola, Mecliste çok çalışmadan mı? Yoksa bakanlığın ağır yükünden mi boyun fıtığı başlangıcı çekiyorsunuz. Bizim Minik Kuşlar, son zamanlarda yapılan anketlerde partinizin 1. Parti konumuna yükseldiğini, sizin de özellikle Güzelyurt Bölgesinde oy patlaması yaşayarak 1’nci sıradaki vekil olduğunuz için sevinçten tavana sıçradığınızı ve başınızı tavana çarptığınızı söyledi. Bu boyunduruk acaba o nedenle mi takıldı?

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Sn. Ahmet Benli, geçtiğimiz günlerde yaptığınız açıklamada, yeniden Gönyeli Belediyesi Başkan adayı olabileceğiniz imasında bulundunuz. Başkan olarak Gönyeli Bölgesine iyi işler yaptınız. Bu yönden takdir de topladınız. Ancak son dönemlerdeki, tavır ve ego yüksekliği bu sempatinin tepkiye dönüşmesine, bu da oy bazında ikilem yaşanmasına neden oluyor. Sn. Başkan insanın sevgi gibi, güven gibi, dostluk gibi hayatta tutunacak bir dalı olmalı. Üçün biri giderse işlem kopar.

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Sn. Afet Özcafer, öncelikle ara verdiğiniz politikaya yeniden dönüş yaptınız. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Cumhurbaşkanını ziyaret sonrasında yaptığınız açıklama bir siyasinin yapması gereken ağırlıktaydı. Gidişiniz, acılı Adana kebabı gibi yüzlerde acılı, dönüşünüz Gaziantep baklavası gibi yüzlerde mutluluk ifadesi yarattı. Ateşi hafifleyen ‘Meşale’ dönüşünüz ile yeniden gürül gürül yanmaya başladı.