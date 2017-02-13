Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

13.02.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Asım İdris, katıldığınız bir televizyon programında, son günlerde gündemin başköşesine oturan anket sonuçları ile ilgili olarak biz dördüncü sırayı kabul etmiyoruz. Biz daha yükseklerde bir yerdeyiz açıklamasında bulunduğunuzu öğrendik. Vallahi siyaset arenasının bir otomobil gibi olduğunu ve yedek parçalarının sürekli değiştiğini biliyoruz. Aksona gardası bozulan. Makinesi rayma isteyen ve rulemaları ses yapan tomofili tamir ederek direksiyonuna oturabilirsiniz.

**

Sn. Ferda Ekinci - Alihan Pehlivan, Kanal T ile Diyalog TV’de, son anketler ile hazırlayıp sunduğunuz programlar gündeme bomba gibi düştü. Siyaset dünyasının tam göbeğine düşen Hitrojen Bombası, tüm sıralamaları yerle bir etti. Memnun olanda var olmayanda. Memnun olmayanlar doğruluğun sonsuzluğun güneşi olduğunu ve nasıl olsa doğacağını bilmelidir.

**

Sn. Asım Vehbi, Efsane olarak nitelendirdiğimiz GAÜ-Çetinkaya’nın balosu muhteşem geçti. Ferhat Göçer’in muhteşem sesi ile sempatizanlarınız çok güzel bir gece geçirdi. Ancak gecenin en anlamlı yanı eski futbolcularınızı gösteren kısa metrajlı filmdi. Sn. Vehbi ünlü düşünürler, sokak Lambası gibi olma kime yandığın beIIi olsun der. Sen bir efsaneye lamba oldun ve ülke sporunu aydınlatıyorsun.

**

Sn. Cafer Gürcafer, bazı ihalelerden pis kokular yükseliyormuş. Bu kokular burun kemiğimizi bıraktık, tüm kemiklerimiz ağrı ve sızı içerisinde bıraktı. Son gülerde de bazı yolların tamamlanması için ihalenin Ankara’da çıkacağı duyumları var. Kısacası mazot teşviki, bilmem ne katkısı derken mamma oralarda birine kırıntılar da size bırakılacakmış. Bence artık Müteahhitler uyanmalı. Çünkü rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır

**

Sayın Osman Dağcı, TDP Topçuköy örgütünü oluşturarak örgüt başkanı olduğunuzu duyduk. Gelenekten geleceğe sloganı ile kolları sıvayarak yola çıktığınızı söylüyorlar. Sn Dağcı, artık sizin bölgedeki solan siyaset bahçelerinde ‘Baykuşlara’ yer yok. Baykuşları marul ekmek ve keçilere bakmak için bahçe dışına atıp, güzel güzel şakıması için bülbülleri ön bahçeye alacaklar.

**

Sn. Turgut Akçın, Su kuyuları kurudu. SOS veriyor. Ürünü zaten satamıyordunuz. Susuzluk sonrasında ağaçta kalan ürün tamamıyla bitecek. Suya boğulacaksınız diyenleri yeşil altlı mum arıyoruz ama bulamıyoruz. Sn. Akçın söz ağızdan çıkana kadar onun esirisiniz. Ağızdan çıktıktan sonra da siz onun esiri olursunuz. Şiimdi o sözleri söyleyenler o sözün esiridir. Ve esirlikten kurtulamayacaklar.

**

Sevgili Şükrü, Sevgili Ümit, İşin özünde genelde sporu, özelde basketbolu ileriye taşımaktır. Siz bunu zaten büyük fedakarlıklarla yapıyorsunuz. Sizleri alay edercesine eleştirenler, avuçları patlayıncaya kadar alkışlaması gerekirken eleştirmeleri başarılı olduğunuzun kanıtıdır. Büyük işlere imza atan spor adamlarının hataları güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür. Ancak meyve veren ağacı taşlarken dallarını kırmamasına dikkat etmeleri gerekir.

**

Sn. Teoman Turan yaz dostum, sorarlarsa neresinden vurulmuş diye, hayallerinden dersin sözlerin derin bir ahhh içeriyor. Bu sözlerden seni birilerinin üzdüğünü sanıyorum. Sevgili Teoman sana nasihat etmek haddim değil ama eşeğe değerinden fazla değer verirsen kendini yarış atı zanneder.

**

Sn. Cemil Sarıçizmeli, meyve veren ağaç taşlanır dedik. Taşlanırken dalların kırılmaması gerektiğini de söyledik. Ana birileri Nato kafa Nato Mermer, senin ile uğraşmaya devam ediyor. Başkan, siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanır, içmeyenin ağzı sulanır. Senin başarı yolunda yorgunluktan miden bulanırken, koltuğa bakanların ağzı sulanıyor. Koltuğa bakarak, istikballerini gökte arayanların, ozon tabakası delinince, yere doğru pike yaptıklarını yakında göreceksin.

**

Sn. Kaan Kaner, Kartalı eski günlere döndürdüğünüzü ve 6’ncı vites ile son sürat dünya güzeli şampiyon isimli ‘Güzellik Kraliçesi’ ile buluşmaya gittiğinizi görüyoruz. Eskiden, Kartaldı şimdi şerçe oldu denilerek tele alınan Kartal’ı yükseklerde uçuruyorsunuz. Bataryası zayıf hayaller ile kapsama alanı dışında kalan Yenicami’nin, şebeke hatalarını gidererek, full çeken hattınızla kapsama alanına soktunuz.

**

Sn. Armağan Karal Desem, Aha size söz. Yataktan kalkar kalkmaz uçağa binip insan olduğumdan emin olmak için başka bir ülkeye, gezmeğe gideceğim. İnsan olduğumuzu bile unutturdular açıklaman ülkede insanımızın geldiği noktayı gösteriyor. Anamızı ağlatırken, geride playback yapan siyasileri, FAGO ile bile göremeyip, mangal başında, gıccaccık ve oğlancıktan başka bir şey düşünmeyenler ile nereye gidilebilir ki?

**

Değirmenlik kalecisi Çayan, rakip takımlar senden son derece şikâyetçi oluyorlar be oğlum. Senin ‘DUR’ işaretinden başka bir işaret öğrenemediğini söylüyorlar. Seni Trafik Polisi yaptık. Ama sen geç işaretini bir türlü öğrenememişsin. Hep dur işareti verdiğin için taraftarını sevindirirken, Doğan Türk Birliğini de çok üzmüşsün be oğlum.