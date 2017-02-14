Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

14.02.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Murat Bozoğlu ve Kemal Bozoğlu, Haber Türk’ün yapmış olduğu haberde, Vakıfbank’tan almış olduğunuz 29 Milyon 888 bin TL’lik kredi ile ilgili nitelikli dolandırıcılık suçu ile suçlandığınız bu nedenle de hapis cezasına çarptırıldığınız belirtiliyor. Bizim komşu Ali dayı, Türkiye’de işler, Elektrik Dairesinin kıyak indiriminin hesabı sorulmadığı gibi yürümüyor. Adamın anasından emdiği sütü burnundan damla damla getirirler diyor. Neyse geçmiş olsun dileklerimizi lütfen kabul buyurun.

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Sn. Hüseyin Özgürgün, Güney’de Enosis ile alındığını öne sürdüğünüz karar ile ilgili olarak Rum Ulusal Konseyi açıklama yaptı, Konsey, Kıbrıs Rum tarafının ‘Enosis’ politikasını geri getirdiğine yönelik Kıbrıs Türk toplumu içerisindeki bilinçli bir çarpıtma olduğunu belirtiliyor. Konsey öyle bir şeyin hiçbir zaman gündeme gelmediğini, gelmesinin söz konusu olmadığını açıkladı. Sn. Başbakan ya susmak, yada susmaktan daha kıymetli bir söz söylemek gerekir. Aksi olursa işte sır dökülür altındaki pas görünür.

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Sn. Suphi Coşkun, Dipkarpaz halkı sağlık konusunda büyük sıkıntı yaşadığını öğrendik. Doktor sabah sekizde gelip 12’de gidiyormuş. Peki 12’den sonra biri hastalanırsa veya hayati riske girerse ona kim müdahale edecek diye bizim hükümet yetkililerine sorsak ne cevap verirler dersin? Başkan ben bu siyasilere inan çok kızıyorum. Kızgınlığım bir süre sonra geçiyor. Ama Karpaz bölgesi insanına yaptıkları bu davranışlar sonrasındaki kırgınlığım inan geçmiyor.

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Sn. Nazım Çavuşoğlu, bir süre önce Türkiye’den gelen su ile üretim patlaması yapılacak. Suya boğulacağız. Mesarya göle dönüşecek diyordunuz. Haklı olduğunuz, Mesarya’da kayıklar ile gezmemizden görülüyor. Mesarya’da pirinç bile yetiştirmeye başladık. Maydanoz, Golyandro, Molehiya uçaklar dolusu İngiltere’ye gidiyor. Birde Güzelyurt Narenciye üreticisi yeraltı kaynaklarının dolup taşmasından dolayı göbek atıyor. Susuzluktan pirili kadar kalan portokal, suya boğulan Güzelyurt bölgesinde, Greyfurt kadar oldu. Atma ve sallamaya devam.

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Sn. Biray Hamzaoğulları, Karpaz Milletvekili olarak halkı isyan noktasına getiren sağlık sorunlarına sizin ve diğer vekillerin de eğilmesi beklenirdi. Ancak orada yaşayan bazı vatandaşlarımız, bölge milletvekilleri için dört tambura beş okka tabirini kullandılar. Ünlü düşünürler, bir insanın sizi ne kadar sevdiği gösterttiği ilgiden, girdiği riskten ve verdiği mücadeleden belli olur dedi. Bölge Milletvekilleri olarak sizin de Karpaz halkını ne kadar sevdiğiniz yaşanan durumlardan belli oluyor.

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Sn. Seyhan İbrahim Yıldırım, ne acıdır ülke politikasından Rum’u çıkartsalar bazıları tarumar olur. Söyleyecek laf bulamayacaklar. 200 Müşavir var. İstihdam yapmayın denildi dinlemediniz. 2 Milyon Güzelyurt ihalesinde gitti diyorsun. Sevgili Seyhan, istihdam ve ihale olmasa oy toplamak için mangır nasıl toplanacak söylermisin? Vatanı kurtaracak bu efendiler sonrasında vatanı nasıl kurtaracaklar.

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Sn. Ferda Ekinci, arabamın önündeki armayı söken şahıs, amacın kıçına 'tıpa' yapmak ise sana daha sıra dışı ve fantastik fikirler önerebilirdim diyorsun sosyal medyadaki açıklamanda. Vallahi bende 10’a 10 yarım inç kalınlığında bir ‘Solina’ (boru) var. Arzu edersen o şahsın kullanması için sana gönderebilirim.

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Sn. Kemal Atakan, Mağusa Limanında biz balıkçılara yaşam hakkı tanımıyorlar. Limanı bu nedenle kapatacağız diyorsun. Başkan bu siyasiler yalnız balıkçıları değil. KKTC’de yaşayan tüm insanları çıkmaz yola soktu. Vallahi dinsizin hakkından imansız gelir der atalarımız. Nasihat ile uslanmayanın hakkı kötektir sözünden hareketle çekin tekneleri, fora edin ağları bakalım görmeyen gözleri sizi nasıl hemen görecek. Başkan, her insan huzur verir. Kimisi gelince, kimisi de gidince. Belki gidinceler huzur buluruz. Ne dersin?

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Sn. Oktay Kayalp, Sosyal Medya’da payaştığın resimde, eskiden yüzünde biriken yorgunuk ve stresten eser kalmadı. Cilt maşallahlık. Yakışıklılık Allah vergisi. Bu belediye başkanlığı demekki insanı hayattan öyle bir bezdiriyor ki, hayattan illallah dedirtiyor. Her söz her sarf edilen kelime insanı bitirir. Başkan, dil yarası yılan zehirinden çok daha fazla öldürücüdür. Yılan zehri bir kere ancak dil yarası bin kez öldürür. Vallahi bin kez ölmekten kurtuldunuz.