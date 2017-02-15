Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

15.02.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Mustafa Akıncı, aklın yolu birdir dedik ama galiba bu Rum'da hiç akıl kalmadı. Bu Enosis'i kafalarından silemedikten sonra bunlardan galiba bir bal olmayacak. Sizin dik duruşunuzu, Anastasiadis’in sergileyemediğini ve rüzgar estiği zaman eğilip büküldüğüne tanık oluyoruz. Sn. Akıncı, bazı insanlar alçak gönüllüdür. Elam gibileri de alçak olmaya gönüllüdür.

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Sayın Emine Dizdarlı, çok değerli bir hukukçu ve Ombudsman olarak, hükümete, emekliden kestiğiniz parayı geri ödemelisiniz diyorsunuz. Diyorsunuz da, kendi çıkardıkları yasalara uymayan, tek uydukları 'Analarından gelen emir' olan bu 'Emir Erlerinin' bu uyarıyı dikkate alacaklarını mı sanıyorsunuz? Hukuk diye diye GUGUK devletine çevirdikleri bu ülkede bu halk bunları tarihin siyasi çöplüğüne gömmezse daha ensemizde çok boza pişirecekleri de bilinmelidirler.

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Sn. Talip Atalay, bizim KKTC'de, FETÖ'cüler, Yobazlar, Din Bezirgânları cirit atıyor. El etek öp günahlardan arın diyorlar. Bunları göremiyorsanız gözünüzdeki FAGO'yu bir zahmet çıkartın. Yobazları göremeyen sizler sayesinde, gönlümüzü defter yaptık. Ama bakıyorum bu defteri gelip karalayan çok oluyor.

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Sn. Kemal Dürüst, sosyal medyada size küfürlü hicaz faslından beste ve güfte düzenleyenleri mahkemeye verdiğiniz söyleniyor. Küfür kabul edilmez tamam ama Bileşim Yasasını çıkartıyoruz dedikten sonra bir arpa boyu yol almamanız da kabul görmez. Bizim Melahat abla, çalışıyorlar da, bunları kimse görmüyor. Âlemin çalışkanı bunlar ama bir bal yapmayan Mirmiyona arılarına benziyorlar diyor.

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Sn. Zeki Çeler ahaliye cep telefonlarınızı Polise vermeyin. Böyle bir yasa yok. Siyasi ifade de vermeyin diyorsunuz da, Polisin, bizim Ali dayının eşeğini sudan gelinceye kadar birilerini ıslatması da yasada yok. Ama ahali ahmakıslatan yağmurun ıslattığı gibi ıslatılıyor. Afrodit'in kırmadık ceviz bırakmadığı bu Ada'da, altın gibi kalbin, ayarı düşük olursa, olsa ne olur olmasa ne olur?

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Sn. Fazilet Özdenefe, çoktandır sesinizi duyamaz olmuştuk. Nihayet sesinizi ve görüntünüzü Mecliste duyma şerefine nail olduk. Esnafın, iş adamının ve halkın sürünme modunda geçinmeye çalıştığı bu günler sanırım konuşma günüdür. Sn. Özdenefe, her insan bir yağmur tanesidir. Kimisi çamura, kimi gül yaprağına düşer. Siz gül yaprağına düştüğünüze göre gerekeni yapmanız bekleniyor.

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Sn. Cenk Diler, halkın sözcüsü konumunda kalan 2-3 programcıdan bir tanesisiniz. Halkın çektiği çileyi dile getirirken, kimseye eyvallah dememeniz de takdir topluyor. Ülkede yaşanan çirkinlikleri dile getirirken bunları korkusuzca masaya yatırmanız takdir topluyorsunuz. Sevgili Cenk, çirkin hayat yoktur. O hayatı çirkinleştiren insanlar vardır. Bu nedenle bunları deşifre etme görevine devam edin

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Sn. Abdullah Muhtaroğlu, şehitler diyarı Atlılar köyü susuzluktan kırılırken, FAGO ile bakan ilgililer, yetkililer ve siyasiler nedense bu durumu göremiyor. 15 gündür boş kalan depolarınız ile Tısssss sesinden başka ses vermeyen çeşmeleriniz sizi öfkelendiriyor. Öfke rüzgâr gibidir. Bir süre sonra diner ama dal kırılmıştır. Bence kırılan dal sizi göremeyen bazı siyasiler olmalı.

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Sn. Burhan Canbaz, sana iletilmeyen bir park cezası için Mahkemenin sana 200 TL ceza kestiğini ve helal etmiyorum dediğini okuduk. Ah be Burhan, anamızı sürekli olarak öpen bu kadıları kime şikayet edeceğimizi inan bilemiyoruz. İnsan adam olmayınca inan, Adamlık ona zor geliyor.

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Sn. Osman Dağcı, yeni kurulan TDP Topçuköy örgütü başkanlığına getirildiğinizi okuduk. Hayırlı ve uğurlu olsun. Örgüt yönetimine de, Ayşe Özben, Naile Osum, Mehmet Özben getirilmiş. Genel Başkan Cemal Özyiğit, İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı, milletvekilleri Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler ile bazı MYK üyelerinin katıldığı etkinlikte birlik ve beraberlik sergilemişsiniz. Sn. Dağcı, kalp dediğin zaten atıyor. Mühim olan ritmi değiştirmektir. Bakıyorum sizin kalplerinizin ritimleri de güzel atıyor.

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Sn. Cemil Garip, maçta golü atan oyuncu foto muhabirlerine koşmak yerine arkasını dönüp de başka tarafa koşmaya başlar ya, işte o vakit şeytan sadece poposunu çek diyor. Vallahi bence güzel bir düşünce. Sonra en güzel popo kimin diye görücüye sınar oylama yaparız. Bak o zaman birçok futbolcu nasıl popo resitali sunar.

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Sn. Cumhur Deliceırmak, tarihimde coşacak, üzülecek, sevinecek , utanacak günler varsa bütün bunları yok saydıramaz kimse. Kıbrıs Elenlerinin Enosis'i kutlama törenlerini anlayışla karşılıyorum ve anlaşarak ayrılmak olası tek anlaşma şeklidir diyorsun. Vallahi ittik gitmedi. Çektik gelmedi. Gapsalıverelim gitsin be gardaş.

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Sn. Tahsin Berk, evinize Asal Şubeden bir telefon geldiğini ve 18 yaşındaki kızınızın Asal Şubeye yoklama için gitmelerini istediklerini belirttiniz. Sizi arayan kadına, durumu anlatmaya çalışmanıza rağmen kaba bir ifade ile anlamamaya çalıştığını da dile getirdiniz. Sn. Berk, Erkin Koray'ın, 'Kızları da alın askere' şarkısını duyan bu zatı muhteremler, kızların da askere alınması için işkembe-i kübradan yasa çıkarıldığını sandı.

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Sn. Kuyumcu ve çiçekçiler, Kapitalist sistemin yarattığı bu günlerde ellerinizi ovuşturduğunuzu görüyoruz. Olsun, özellikle çiçekçilerin iş yapması için bu günleri beklediklerini de bilenlerdeniz. Bu nedenle 14 Şubat Milli bayramınız kutlu olsun.