Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

16.02.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Faiz Sucuoğlu, Polikliniklerde uygulanmakta olan sıra numarası kangrene dönüştü deniyor. Siz bir doktor olarak vücudu kurtarmak için kangrene dönüşen parmak ise parmağı, kol ise kolu, ayak ise ayağı kesmek gerektiğini iyi bilenlerdensiniz. Ya bu sıra numarası olarak nitelendirilen parmağı kesin yada kangren tüm vücudu sarıp sizi bitirecek. Sn. Bakan, bugün için menfaati bitenin yarın muhabbeti de biteceğini bilmem söylemekte yarar varmı?.

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Sn. İsmail Arter, Mağusa Hayvan Barınağı ile ilgili olarak hayvan severlerden şikâyetler var. Sokaklardaki köpeklerin, kısırlaştırılıp üremelerini önleme yerine, toplanıp barınak içerisine kapatılmasına ve sorunların örtülmesine tepki gösteriyor. Sn. Arter, sanırım yapmış olduğunuz hizmet sonrasında bu eleştiriler sizi mutsuz ediyor. Ancak hayatta hep mutlu olursan hayalini kuracak bir şey kalmaz başkan. Bu nedenle mutsuzluğu da yaşamak şart diye düşünenlerdenim.

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Sn. Ahmet Kaptan, Sn. Metin Atan, kamuda hükümet tarafından yeniden düzenlenen mesai saatlerine karşı eylem kararı almıştınız. Sizin restinizi göremeyen hükümet almış olduğu karar sonrasında bir adım geri atarak mesai saatleri düzenlemesini kaldırdı. Sevgili Kaptan ve Atan halk bu siyasileri sevdiği için koltuğa oturttu. Ama nedense oIan hep çok sevene oluyor. Sevilen ise egosunu tatmin ediyor. İyiki, bu sevilen egosunu yontacak sizin gibi başkanlar var.

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Sn. Sümer Şehitoğlu ülkemize hizmet istiyorsak sil baştan yeniden yapılanmak gerekir. En üstten en alta kadar yeniden yapılanmaya ihtiyaç vardır. Ya Başkanlık sistemi gelmeli ve Bakanlar Meclis dışından atanmalı diyorsun. Doğru söylüyorsun da bu yasaları geçirtecek olan muhteremler Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma Meclisi Mebusan’ın ceylan derili koltuklarından vazgeçebilecekler mi? Malum alışkanlık, kudurmuşluktan beterdir.

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Sn.Özdemir Berova, her ay pardon her saat başı değişen okul saatlerine bakmaktan başımız döndü. Döndürek gibi dönen saatten midemizi de bulanmaya başladı. Artık bir ileri bir geri giden şu okul saatlerine bir takoz koysanız diyorum. Sn. Bakan siyaset içerisine İngiliz Kazmiri gibi girdiniz. Ancak yaşananlar sizi defolu siyasetçi konumuna sokuyor. Aman dikkat derim.

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Sn. Kemal Gözay, çekirdeksiz limon toplamak için ağaçların üzerinde cirit atman çok tehlikeli. Maazallah o ağaçlardan düşen insan iflah olmaz. Sonra taksicilerin haklarını kim koruyacak. T izinleri veren makamı kim markaja alacak hiç düşündün mü? Sn. Gözay sen bunları engelleyim diyorsun ama bunlar doğuştan iş yapma engelli.

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Sn. Mehmet Hasdağ yazmış olduğun mesajda bence son 6 yıl içinde Maliye Bakanlığı yapmış tüm vekillerin hapsedilmesi lazım diyorsun. Da, bence yalnız onları değil, ham hum şorolop yapıp hesabını veremeyen, bakan, müsteşar, siyasetçi, vekil, müdür, kim varsa içeri tıkmalı. Ancak burada da bir sorun var. Hepsini içeri tıkmaya çalışsak, 3 cezaevine daha gereksinme duyacağız. Ne dersin?

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Sn. Ahmet Aşık Umutcan, buyurun kahvaltı sofrasına diyorsun. Maşallah masada bir orduyu doyuracak kadar yiyecek var. Masada kuş sütü eksik. Bak bu hükümet o kahvaltı sofrasını görürse, sana öyle bir vergi koyacak ki değme benim gamlı yaslı gönlüme şarkısını çağıracaksın. Bu ülkede yaptığımız bu kadar zamdan sonra, bir dilim ekmek ve bir soğana muhtaç bıraktığımız insanların sofrası böyle olamaz diyen hükümet yakana yapışacak bilesin.

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Sn. Asım Akansoy, bütün askeri kutlamalar kaldırılsın. Biz K. Türkleri ölmediğimiz için. Biz katliamlardan kurtulduğumuz için. Biz özgürlüğümüz için. Rum’un egemenliğine girmemek için. Ve Enosisi engellediğimiz için kutlama törenleri yapıyoruz. Bu nedenle askeri kutlamalar kaldırılsın dedin ama birilerinin de nasırına bastın. Nasırına bastıkların sana küfürlü hicaz ve santurlu küfür makamından beste ve güfte düzenleme yarışına girdi. Aman 6’ncı vitesten 4’ncü vitese geçiş yapsan diyorum.

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Sn. Murat Kanatlı, Bugün Lefkoşa Mahkemesinde olduğunu dile getirip, Mahkeme sürer diye 3 yıl seyahat özgürlüğünün engellendiği yere KKTC denir diyorsun. Doğru da, hanedanlığın hüküm sürdüğü. Bir siyasinin 30 yıl hiç birşey yapmamasına karşın koltukta kalabildiği, bunun yansıra ham hum şorolop’un hat safhada olmasına karşın hesap sorulmadığı yere ne denir? Lütfen onu da bir zahmet yazarmısın?

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Sn. Nazan Bıyıklı Anayasa’ya aykırı olmasına rağmen , emeklilerden kesilen paraların, geri ödenmemesi sonrasında inşallah yemesinler. Herkesin paralarını vermiyorlar. Bazı yaşlılar aldıkları maaşın yarısını ilaç, doktor, ve bakıcı parası olarak veriyor. Adalet, Hak, Hukuk varsa ama yoktur diyorsun. Doğru, Adalet abla öldü. Hakkı dayı hakkın rahmetine kavuştu. Adil amca yoğun bakımda gün sayıyor. Umut bisiklet ile kaza yaptı. Kırılmadık kemiği kalmadı. Başka ne diyebiliriz ki?