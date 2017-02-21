Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

21.02.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sahibine Mesajlar

Sn. Beran Bertuğ, KKTC siyaset tarihine ilk kadın Kaymakam olarak geçtikten sonra Mağusa Kaymakamı olarak evini yardım kuruluşlarına bağışlayacak olan Saliha Altıntaş’ın çağrısına ilgi göstertmeniz takdir topladı. Sn. Bertuğ bir kadının son sözü erkeğin yumruğundan daha serttir. Çünkü biri dişleri döker, diğeri düşleri. Siz Kaymakamım diyen erkeklerin cilasını da söktünüz. Altından çıkan pas, hiçte hoş olmayan bir görüntü yansıttı.

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Sn. Cemal Özyiğit, Kamuda yaşanan ham hum şoroloplar ile ihalelerde yaşanan cebime koyma yan cebimden içeri at durumları sonrasında yaptığın açıklamada yapılanlar vatana ihanettir. İşlem yapılsın. Görevden alınsındiyorsun da koltuğa oturanın gözü kördür. Yağdanlıkları da sağır. Bu nedenle birisi tökezleyerek yürür. Ötekisi ise uykusunda bile bağırır. Bu nedenle bir şey çıkmaz.

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Sn. Hasan Erçen, Kıb-Tek Yönetim Kurulunun elinden alınıp, Merkezi İhale Komisyonuna devredilen ihaleler ile ilgili olarak vatandaşın her biri bir şey söylüyor. 1 Ocak itibarı ile sizlerden alınan ihaleye çıkma yetkisi, sanırım prestiji yerle bir etti. Sn. Ercen, bizim adil düzende stres ve sinirden yoğun bakımda ömür törpüleyen Adil Amca, Pahalı parfümleri bir kenara bırakın. Çünkü insan güven kokmalı diyor. Sen ne dersin?

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Sn. Serdar Saydam,Detay’ın yayınladığı anket ile ilgili olarak bir öğretim görevlisi olarak yaptığınaçıklama bir incir çekirdeğini bırak doldurmayı, bizim süs köpeciğini bile güldürdü. Bizim komşu Rahmi dayı, bunların yetiştirdiği bazı gençleri gördükçe bunların verdiği eğitime ‘Rahmet ‘ okuyorum diyor. Sn. Saydam, düşünmeden konuşmanın cezası,konuştuktan sonra düşünmeye mahkûm olmaktır. Tabi o yetenek insanda varsa.

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Sn. Umut Öksüzoğlu, atalarımız ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Kıb-Tek’ten çıkan dumanların yoğunluğu sizi de son derece rahatsız etmiş olacak ki, Sayıştay, Başsavcılık lütfen yardıma koşun çağrısı yaptınız. Sn. Öksüzoğlu, biz ihaleleri tırnaklarımız ile kazarak bu duruma geldik diyenlere aldırmayın. Çünkü “tırnakla kazıdım” diyenlerin de tırnaklarında bir parça pislik vardır.

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Sn. Yıltan TaşçıDiyalog TV 'deki haberleri izliyorum. Serdar Denktaş'ın bugün mecliste yaptığı konuşmayı yayınlıyor. Serdar Denktaş, " İhalelerde dolaplar dönüyor." derken, haberin alt yazısında ise " İhalelerde dolarlar dönüyor" yazıyor mesajında bence bir anomali yok. Çünkü ihalelerde TL’de, Stg.’de dolar da dönüyor. Yoksa ihaleler başka şekilde yapılmazki. Yanlış anlayıp başka yerlere çekmeyin. Yani Para yoksa, ihale de yok. Para mafiş değilse, iş bitmiş demek istiyorum.

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Sn. Hakkı Celal Önen, hız tespit kameralarının kazaları önlediği kanaatinde değilim. Örneğin. Güney Kıbrıs. Bence trafik konusunda eğitim noksanlığımız var. Bütün yazışmalarımıza rağmen halâ trafikte mobil telefon kullanan çoğunlukta. Bence bu bile tek başına çok şey başarır kazaların önlenmesinde diyorsun da, o hız kameralarının devlet yerine birilerinin cebine hortum ile para akıttığını ve bu hortumun da değil nacak, odun kesme makinesi ile kesilemeyeceğini sanırım bilenlerdensiniz. Sn. Önen, umursamaz ve nemelazımcı siyasetçilerimiz var. Ve eğer siyaset hayatlarının nasıl biteceği bilinmeyen, yarım yamalak bir mühürse hayatlarındada, Uzatmaya gerek yok, noktayı koyup bitirmeliyiz diyorum aslında.

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Sn. Hüseyin CumaoğluSon günlerde sanal isimlerle açılan bazı sayfalardan, sözüm ona "yapmak için yazılan yazı ve resimlere "etiketlenmekteyim’ Cevap vermedim. Paylaşmadım ,bu anlamsız "HABER" diye nitelendirdikleri "BAYRAK" "BELEDİYECİLİK’ "KÖYLÜLÜK"tartışmalarına katılmayacağım. Sadece izliyorum diyorsun. Vallahi çokta iyi ediyorsun. Sevgili Hüseyin, iki kadın birleşince dedikodu yapar diyen erkek, başka bir erkekle kafa kafaya verince atom altı parçacıklarını mı tartışır? İstersen Hazreti GOGLE’a bir göz at. At ki, dudağın uçuklasın.

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Sn. Kemal Hıfzıoğlu bağımsızlar ile ilgili Savcılığın verdiği görüşte, bağımsız kalmaları gerekir haberinin altına yazdığın mesajında, fiili duruma yasallık kazandırmak için yakında yasayı da değiştirirler. Sıkıntı yok dedin. Kemal yalnız yasayımı değiştirirler? Alimallah Anayasayı bile Babayasa yaparlar.

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Sn. Songuç Kürşat, Canım ciğerim oğlum Orhan hiçbir suçu yokken eşi ile arastadaki bir mekândan çıkışında, 6 şehir eşkıyasınınvandallığına uğradı. Yüzünde şişe kırdılar.Yere düşünce başını tekmelediler ölümden döndü. Allah kimseye evladını bu halde görmeyi nasip etmesin canımı ciğerimi yakan bu vandalları önce adalete sonra Allah'a havale ediyorum canım yanıyor ciğerim yanıyor diyorsun. Da senin bu açıklamalarını başka taraflara çeken ve bu Vandalları kayırma yarışına girenler var. Sevgili Songuç, bugünümüz, yarından farksız olacak. Hayat mı bize küstü. Biz mi ona küstük. Bilmiyorum. Ama şu aralar kapı ve pencereleri hala daha gındırık bırakanlar ile fena dargınız.

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Sn. Tuğçe Kortan bizim mahallenin dobracı Hüsnü dayı, Tuğçe ne güzel yorum yaptı. Gülse Birsel'ciler buyursun lorlupirahuyeylim. Üstüne da galin rendeynan hellim peyniri rendeledim. Beğenmeyene makarna pulli da var hellim peynirli sözleri cuk diye yerine oturdu. Sn. Tuğçe, istersen Lefkoşe’de pullili makarnayı, Gazimagosa’da da lorlupirahu’ya kaşık atalım ne dersin?