Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

22.02.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sahibine Mesajlar

Sn. Faiz Sucuoğlu, Güzelyurt Hastanesinin yapımı ile ilgili olarak imzalar atıldı. Bir taraf üyelikten attık derken diğer taraftan mahkeme atamazsınız diyor. Tabi bu tartışmalar arasında olan Güzelyurtlu’ya oluyor. Vallahi ne diyelim. Birilerinin anası ağlarken diğerleri geride playback yapar. Bu çok bilinmeyenli denkleme dönüşen olayda size ancak kolay gelsin diyebiliriz.

**

Sn. Ahmet Latif,Mesarya Bölgesine ilk kez bu boyutta bir kaldırım yapıldığını öğrendik. Kaldırım güzel. Görüntüsü güzel. Ama fakir fukara belediyelere hükümetin yardım etmesi sonrasında bu tip güzel işler daha da güzel olacak kanaatindeyim. Sn. Başkan siyaset gülü dikeniyle avuçlamaya benzer. Ellerin kan içinde kalır ama dikenlerin hesabını gülden soramazsın. Bu nedenle kendi ciğerini kendi yağında kavurmaya bakarken kimseden medet umma.

**

Sn. Çelebi Ilık, Kıb-Tek'in ihaleleri ile ilgili ayyuka çıkan söylentiler ve El-Sen'in indirimler ile ilgili Sayıştay ve Başsavcılığı göreve çağırması herhalde birilerini rahatsız etmiş olacak ki. İhaleler bundan sonra Merkezi İhale komisyonu yapacak denildi. Vallahi ne diyeyim. Sn. Çelebi, güven ruh gibidir, terkettiği bedene asla geri dönmez. Birilerini terk edip, size geldiğine göre demek ki güven oralarda eksi, sizin tarafta artı boyuttadır.

**

Sn. Mustafa YalınkayaSosyal Medya’da göndermiş olduğun mesajında, Lefkoşa Belediyesi dışında bir belediyeye yapmış olduğun göndermede, sen toplu iş sözleşmesi imzalayacan. Attığın imzanın gereğini yerine getirmeyecen. Onunla da kalmayıp hem Sözleşmeye hem yasalara Aykırı barem artışı verip bazılarına rant sağladığını zannedecen. Sokakta ezilen emekçinin hakkını gasbedecen diyorsun. Ah be Mustafa, o birileri karşısındakini henüz tanımadı. Tanıyınca Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu anlayacak.

**

Sn. Raif İlker Buran, dün ile ilgili olarak bazı bölgelere sağanak halinde yağmur yağacak, açıklaman sonrasında şemsiyeler ile çıktığımız sokakta bukez yakıcı güneşten korunduk. Allah senden razı olsun yağmurdan kaçarken ‘Güneş’in yakıcı etkisinden korunduk. Burada Orhun Karagözlü mesajında, Şeyh Nazım Kıbrısiökünüzüngoca körü diyor. Ben ne demek istediğini anlamadım. Siz anladınız mı?

**

Sn. Pembe Cin, kabadayılık adam dövme suçtur. Nerde kaldı bunlar hala ayni kafa da devam ediyor. Kesinlikle sınır dışı edilmelidir. Yeteri kadar mafyamız var açıklaman cuk diye yerine oturdu. Ancak yalnız ufak mafyacıkları değil, bence büyük mafyaları da enselerinden tutup paket yaptıktan sonra şutlamalıdırlar. Çünkü bunlar kimse tavuklarına kışşş demediği için havalara girdi. Bence havalara giren bu efendilere şimdilik dokunmayın. Bırakın ne kadar yükselirse o kadar yükselsinler. Çünkü o yükseklikten düşüşleri çok daha sert olur. İzleyin ve keyfini çıkartın.

**

Sn. Sadık Bünyat, vandallık olarak nitelendirilen darp olayı sonrasında göndermiş olduğun mesajında, her yapanın yanına kalmamalı. Bu bir örnek olsun.Günümüz de bu yollarda hakaret edenlere örnek olsun diyorsun. Çok doğru. Peki gönderilsinler de 5 metre boyunda Majino Hattı gibi yükselen. Berlin Duvarı gibi insanı ürküten Elçilik Duvarı nasıl aşılacak dersin? Sn. Bünyat, Millet dayı olmuş, etrafı boş bıraktık çakal dolmuş. Yürüdüğümüz gayri meçhul yol olmuş. Harbiden halimiz Duman olmuş..

**

Sn. Ahmet Said Sayın yeni kurulacak tahsilat şirketimizde istihdam edilmek üzere silah ve tercihen makineli tabanca kullanabilen elemanlar aranmaktadır. Maaş tatminkâr olup iş başına düşen komisyon başvuranın sabıkasına göre belirlenecektir. Sn. Sayın, bir arkadaşım var 4 leşi. 24 bıçak 25 de tabanca ile yaralama işi var. 87 darp, 48 de tehdit olayına karışmışlığı var. Ücreti ne kadar olur dersiniz?

**

Sn. Ferda Ekinci, yazında TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, KKTC'nin Türkiye'ye ilhak edilir mi? Sorusuna verdiği yanıtta "Adalarda dedikodular çok olurmuş. bir gerçek var. Şu anda devam ettirdiğimiz süreç, son fırsattır. Bu fırsatı kaçırmamak lazım. Ha illa çözüm olmayacaksa, Rum tarafı yine masadan kalkarsa, ne yapacağımızı KKTC'ye ne yapacağımızı, kendimiz oturur karar veririz. Bu konuda kimseye de hesap vermeyiz. Çözüm olmazsa biz ne yapacağımızı iyi biliriz." Dediğini yazdın. Da, KKTC bağımsız, bağlantısız bir Cumhuriyet değil mi? Ne olacağına kendi siyasetçiler karar vermez mi? Vallahi bana çok bilinmeyenli denklem gibi geldi. Çözmeye çalışırım ama başka problem önüme çıkıyor.

**

Sn. Mehmet Özkardaş fikri olmadığı, veya yalakalığı meslek edindiği için , sizin ispatlanmış olaylara yaptığınız yorumlara dahi cevap veremeyip , abuk sabuk yorumlarda bulunanlara cevap vermemek , onlara en büyük cevaptır diyorsun. Sn. Özkardaş, bu tiplere artık bu bahçede kargalara yer yok. Kargaları ön bahçeye aldılar. Bu bahçede artık bülbüllere yer var. Hadde barra desen bence daha güzel bir cevap olmaz mı?

**

Sn. Erkut Şahali, Güzelyurt Hastanesinin ihale süreci ile ilgili olarak Mecliste yaptığın açıklamada bunun hesabını kim verecek diye sordun. Sn. Vekil, Ercan’daki 11 Milyonun. Cratos Otel’in 9 Milyonluk indirimin.Kıb-tek’teki, Manas elektrik sayaç rezaletinin. Kıyı şeritlerinin talan edilmesinin hesabını birileri verdi mi? Vermediyse sanırım bu konuda da eğil de gülle geçsin felsefesi uygulanacak. Bu hükümet ile ilgili şekerden evimiz,buzdan hayallerimiz vardı.Ne yazık ki yağmur yağdırıp ne evimizi neden hayallerimizi bıraktılar.