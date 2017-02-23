Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

23.02.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sahibine Mesajlar

Sn. Hüseyin Özgürgün, anketler ile ilgili yapmış olduğunuz açıklama sonrasında, bazı internet gazeteleri yaptığınız açıklamayı erken seçim var bir kısmı da yok olarak yorumladı. Kısacası ikide kaldık. Erken seçim varmı? Yok, mu tartışması başladı. Bu arada Ferari’nin 7’nci vitesi attığı gibi UBP son sürat giderken, Güneş de birilerini fena yakmaya başladı. Sn.Özgürgün sizin için ibre yukarı doğru yükselirken daha önce erken seçim diyerek başladığın cümleyi kendin bitiremezsen, ibre aşağı inerken noktayı başkası koyar bilmiş ol.

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Sn. Hamza Ersan Saner, sıklıkla yaşanmakta olan iş kazalarına dün bir yenisi daha eklendi. İş yerlerinde alınmayan tedbirler nedeniyle damdan, bacadan ve duvarlardan düşen insanlar yaşamlarını yitirme durumu ile karşı karşıya kalıyor. Biliyorum ölen ölür kalan sağlar bizimdir felsefesi ile hareket eden siyasilere artık bu durumlar güncel konu haline geldi. Sn. Saner, yüreği yakan felaketler varsa, yangını söndürecek mucizeler de vardır elbet. Tabi bu mucizeleri yapacak yeteneğin olması da gerek.

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Sn. Eniz Orakcıoğlu yapmış olduğun haberde Sosyal Sigortalar Kurumu’nun amatör yapısı ortaya çıktı. Yıllardır Genel Sağlık Sigortası üzerinde yapıldığı iddia edilen çalışmaların bir türlü meyvesini vermemesi vatandaşları da bu kurumun mevcut yapısını sorgulamasına neden oluyor dedin o güzelim haberinde. Ah be Eniz, demesine dedin de şekerden ev yapma hayali kurup, buzdan hayaller düşleyenlerin, ev ile hayallerine yağmur yağınca apışıp kaldı. Yaaaa.

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Sn. Salih Hafız, hastalık nedeniyle bir süredir yattığını öğrendik. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Ancak senin hastalığın sonrasında işlerin yavaşladığını ve Kemal Deniz Dana’nın biriken işler nedeni ile büyük sıkıntı yaşadığını öğrendik. Sevgili Salih, buğdaylar sevilir, çünkü onlar alçak gönüllüdür, büyüdükçe, olgunlaştıkça, içleri doldukça, ağırlaşırlar. Başlarını yere eğerler. Ve işlerine dört elle sarılarak zaman gözetmezler. Aynen senin gibi.

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Sn. Kemal Deniz Dana, bu kadar yoğun işinin arasına birde yanan laboratuvarın tamiri ile Güzelyurt Hastanesi çıktı. İptal edilsin yok edilmesin, tartışması yaşanırken, filler tepişirken çimenler arada ezilmeye başladı. Kamuda üst düzey görevlerde bulunman ve zor işlerin üstesinden gelmen Faiz Sucuoğlu’nun bence en büyük şansı. Yoksa bataklıkta gülistanlık olmaz diyenler o bataklıkta boğulan Sucuoğlu’nu göreceklerdi. Bataklıkta yarattığın gülistanlık bence Sucuoğlu’nun elini güçlendiriyor. Yola devam.

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Sn. Tuncer Tayançlı, sen yıllarca hakemlik yap. Hep üst düzey maçlarda düdük çal. Adın zor maçların adamı olarak anılsın ancak, MHK’dakilerfago güzlükleri ile seni görmesin. Bu ülkede nedense müzmin hastalık olan bir birini çekememe hastalığı oralara da sıçramış. .Sevgili Tuncer, şu an ve şimdi, gerçektir, canlıdır. Geçmiş canlılığını yitirirken, gelecek henüz can bulmayandır. Yani bugün var, yarın olmayabilir. Bu gelecekte sen olabilirsin ama bugün var olanlar olmayabilir.

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Sayın Mustafa Deveci, Gümrük Müdürü olarak, Mors Ltd’invergi borcunu ödememesi üzerine, Gelir ve Vergi Dairesi’ni bu konuda bilgilendirdiniz ve bu meblağın, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası uyarınca tahsil edilmesini istediniz. Tabi bu duyarlılığınız takdir toplarken, birileri bunun ne anlama geldiğini anlayamadı. Sn. Deveci, nice han nice sultan, tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti. Bu görüp de görmemezliğe gelen bey efendiler de koltukları bırakıp gidecek. O zaman hesap sorma vakti de gelecek.

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Sn. Gürkan Kara, Alihan’a tavlada yenilmeniz sonrasında üzüntüden dünya ile bağlarınızı kopardığınız söyleniyor. Ne cep telefonlarına nede hatırınızı sormak için arayan dostlarınıza eyvallahınız olmuyormuş. Hele hele Alihan’ın tavladaki galibiyeti sonrasında Rocks Otel’in denize uzanan ve denizi parselleyen platformunu bile göremiyormuşsunuz. Sn. Kara benden size tavsiye ya Alihan ile tavla oynamaktan vazgeçin yada satranç oynamaya başlayın.

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Sn. Murat Kanatlı, patron konuştu TC Başbakanı Binali Yıldırım, "Akıncı görüşmeye gitmeyecek" mesajın cuk diye yerine oturdu. Ancak sanırım patron yardımcısı Çavuşoğlu’nun fetvası gözünden kaçtı. Sn. Kanatlı, kanaya kanaya iyileşir bazı yaralar. Koltuk için anaya duyulan aşk gibi, toplumuna emir olarak ihanet gibi, halkın terk etmesinden sonra yalnızlık gibi, geç olur, güç olur amaolur.

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Sn. Mehmet Harmancı, özel sektör çalışanlarını kamuya nasıl düşman edersiniz?Kamudaki arkadaşlarımıza yazın öğlen saat 14:00'de iş bıraktırırsınız. Plajda selfie çeken arkadaşlarımızı gören vatanın vatansızlarına da cinnet geçirtiyorsunuz diyorsun mesajında. Sn. Harmancı, iktidar partilerinin, bakanlarının, bakmayanlarının, ilçe başkanlarının kayınço, baldız, kayınvalide ve partililerin işe alınarak bumbar yapıldığı kamu tabi ki ayrıcalıklı olacak. KKTC ForEver’da, katmerli kısım plajda selfi yaparken, katmersiz kısım da onların rahatlığı için çalışması gerek. Değilmi ama?