Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

28.02.2017 tarihli mesajlar şöyle;

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Sn. Kemal Dürüst, bağımsız, bağlantısız ve For Ever dediğimiz KKTC’de yapılması düşünülen 17 Km. Değirmenlik – Girne yolunun ihalesi Ankara’da açılıyormuş. Bağımsız ve bağlantısız KKTC’nin sayenizde gemi urganı ile bağlı olmasına karşın, bağımsız ve bağlantısız olduğunu da bu vesile ile öğrenmiş olduk. Seyrüsefer affı da cümlemize hayırlı olmasını dilerken, yaşamın, Anasını düşünüp duygulananlar için bir trajedi, bizim gibiler düşünenler için bir komedidir.

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Sn. İzzet İzcan, Akıncı’ya gözlerini açarak, Pavarotti’nin bile çıkmakta zorlandığı 4 oktavın üzerinde bir ses ilemasaya dön diyorsun da azınlık diyen, Enosisplebisitini hayata geçirmeye çalışan Anastasiadis’e neden çağrı yapmadığını merak ediyorum. Akıncı’nın %65 halk desteği varken, yüzde %1.01 yüzdelik oranı olan İzcan’ın tek taraflı çağrısını görünce bu yüzdeliğin boyutunu daha iyi anlıyorum. Sn. İzcan, birini kötülemeye çalışırsan, asla amacına ulaşamazsın. Çünkü başkasına sürmek istediğin çamura önce kendin bulanırsın. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Erhan Arıklı, çok tehlikeli sularda yüzmeye başladın.Ötekileştirme operasyonu çalışmaların lastiği patlak tomofil gibi gidiyor. Küçük bir azınlık dışında, halk bu söylemlere itibar etmiyor. Kıbrıslı, Türkiyeli ötekileştirmesi belki sana biraz oy kazandırabilir. Ancak bu oy sığ su gibi çoğalmaz, o kadarda kalır.

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Sn.TufanErhürman, ekonomi politikalarını belirlemek için kolları sıvayarak yollara düşmen halk nezdinde sempati topluyor. Safa İçkileri Endüstri direktörü Gökhan Gazioğlu’nun Türkiye’de bira 8 bizde 3TL diyerek biranın sütten ucuz olduğunu dile getirmesini siyasilerin beceriksizliğine bağlıyorum.Sütler yollara dökülüp, süt dereleri oluştururken, bu kadar pahalı olması ya beceriksizlikten yada yeteneksizlikten kaynaklanır kanaatindeyim. Bizim Nazife teyze, nabza göre şerbet vermeni yadırgadı ve Tufan Erhürman’a yakışmadı diyor. Haberin olsun.

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Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, Çiftçiler Birliği Başkanlığının yanı sıra UBP Kurultay Delegesi olarak Tarım Bakanlığını basman halkta sempati toplamıştı. Ancak hemen sonrasında, bazı bakanlar ile birliktegece, yemeklerde boy göstertmen çok daha büyük boyutlarda sempati topladı. Sn. Kelle, bizim komşu Adil amca, benzetme yaparak, Necati Eliuzun ile Hüsamettin Geceuyumaz için gündüz birlikte yer içerler ama geceleyin hırsızlık yapmaya giderler derken, senin için de dostlar alış verişte görsün dedi. Anlamadım bir zahmet birileri bana anlatsa iyi olacak.

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Sn. LicaŞemmedi, kıytırık bir yazar diyor ki Anastasiadis megalomandır.Tabi yakınlarda bakarak bu kelimeyi kullanmaya korkuyor.