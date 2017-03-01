Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

01.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sahibine Mesajlar

Sayın Kutlu Evren, İçişleri Bakanlığında bu aralık yoğunluk yaşandığını öğrendik. Anastasiadis’in ‘Azınlık’ sözüne gücendiğiniz için bak bakalım azınlık kimdir diyerek bol kepçe lokantasının dağıttığı yemek gibi sizde vatandaşlık dağıtıyormuşsun. Vallahi Anastasiadis’enispet yapacağız diye yarın Yunanistan’ın nüfusunu da sağlayıp geçersek hiç şaşmam. Sn. Evren, alt yapısı eksik ancak bumbara döndürülen bu ülkede sanırım ayakta öleceğiz. Ama olsun buda diz üstü yaşamaktan daha iyidir.

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Sn. Sibel Siber, başkanı olduğunuz Cumhuriyet Meclisi tam gaz çalışmaya devam ediyormuş. Öyle ki, gece gündüz çalışmalarından dolayı yorgun ve bitap düşmüşler. Fukaralar yorgunluktan yerlerinde uykuya daldıklarından toplantılara bile katılamıyormuş. Nisap mı? Nisan mı? İşte ne halt ise onu sağlayamadıklarından zavallıyı üzüyorlarmış. Sn. Siber, fukaralar için Yaradan’a sitem ettik günahkâr olduk. Meclisimizdir diye gönül verdik ancak gördüklerimiz sonunda isyankâr olduk

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Sn. Tufan Erhürman, ciddiyetsizliğin sınırı yok diyorsun. Doğru bir yaklaşım da, ciddiyet olsa Mecliste, Tantinin hamamı önündeki kavgaları andıran kavgalar olurmuydu? Bağışlanan, ham hum şorolop yapılan milyonların hesabı sorulmazmıydı? Dolarlar meclis salonunda sallanıp rüşvet aldım denirmiydi. Sevgili Tufan, Milletin, zamdan zumdan anası ağlarken bunlar Mecliste Play back yapıyor.

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Sn. Yurdagül Atun yıllarca Girne'nin silüetinin bozulmaması ve dere yataklarının doldurulmaması için mücadele verdim. Gözümün önünde doldurulan dere yatağını, 600 metrekarelik ev arsası olana kadar günbegün fotoğrafladım. Ancak sonuç sıfır oldu. Bugün yine dere doldurma operasyonu var ve yeni bir çevre felaketi yaşanabilir diyorsun. Ah Sn. Atun, atın ölümü arpadan olsun. Biz ne seller gördük de yılmadık. Dere mere bize vız gelir tırıs gider diyenleri bilmem duyuyor musun? Yetkililer miyop ve hipermetrop olduğu için görmüyor. Ayrıca kulakları da duyuyor da. Ne diyelim?

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Sn. Ali Riza Altay,Devlet Bahçelinin, Yunanistan’a bağlanmak isteyen Atina’ya gitsin açıklamasına bakıyorum çok kızdın. Mesajında atma recep kahramanlığın zamanı değil.Ne yapsan gündemi değiştiremezsin seninde pilin bitti.Sür eşeği Niğde'ye diyorsun. Da, eskiden ‘Gomonistler’ Moskova’ya derlerdi. Millet Moskova’ya gide gele bir hal olmuştu. Demekki şimdi Moda Yunanistan oldu. Sevgili Ali Riza, havalara giren birine hiç dokunma. Bırak ne kadar yükselirse yükselsin çünkü düşmesi o kadar sert olacak. İzle ve keyfini çıkart.

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Sn. Cansu Dereli, YDÜ’den onur belgesi almanız bakıyorum büyük bir memnuniyet Uyandırdı. Güzel Sanatlar ve Tasarım Bölümünden 4. Üzerinden 3.27 alarak Dekanlık onur listesine girmek her babayiğidin harcı değildir. Sevgili Cansu, yolun açık olsun abisinin birtanesi gurur kaynağım. Başarıların bir ömür daim olsun varlığınla birlikte mesajı da sanırım ödüllerin en güzeli oldu.

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Sayın Menteş Uyguner, bir zamanlar Yeşilköy kooperatifi lastiği patlak, aksona gardası kırık. Makinesi mangos etmiş ve rayma isteyen bir vaziyette gidiyordu. Sonra lastiğe ve makineye el atıldığını ve tomofilin biraz düzeldiğini duymuştuk. Ancak şimdilerde eksozemisyonunu yapmadığınız için Yeşilköy Koop. Tomofilinin gara gara duman çıkarttığı söyleniyor. Ne dersin?

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Sayın Ömer Tatlı,eskiden İskele bölgesinden tatlı tatlı esip şampiyonluklara ambargo koyuyordun. Sonra yaz akşamlarında tatlı tatlı esen Meltem gibi bizlere de selamını gönderiyordun. Sonra ne oldu da tatlı tatlı esen Meltem birden Lodosa, sonrasında da poyraza dönüştü. Sn. Tatlı, ağaç ne kadar yüksek olursa olsun yine de yaprakları yere düşer. Dostları unutmamak da Tatlı gibi arkadaşlara düşer.

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Sayın Cenk Seren, Mehmetçik Bölgesindeki şiddetli fırtına,dinmiş görünüyor. 8 buforun üzerinde esmeye başlayan rüzgar sanırım şimdi mutedil esiyor. Tabi fırtınanın dinmesi bir bakıma senin gibi bölgede ağırlığını hissettirmiş kişilerin sakin olun çağrısı ile de oldu. Sn. Seren, Mehmetçik, bir zamanlar plajlara kırmızı mayo serenattı yapanlardan, şimdi de siyasetten çekiyor. Ne dersin?

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Sayın Feyman Aytaç, senin mahallede araziye uygun olarak kamufle edilmiş baz istasyonu alıcısı ne oldu. Su deposu şeklinde kamufle edilen baz istasyonu hala daha sizinle saklambaç oynamaya devam ediyor mu? Ediyorsa ona icaa gördük demediniz mi?Biliyorum saklambaç oynayanları görmesi için siyasilere çok güvendiniz. Ancak Güven ruh gibidir, terk ettiği bedene asla geri dönmez sevgili Feyman.

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Sayın Hasan Uluel, bir ara sıklıkla söylediğin o güzelim şarkılardan eser kalmadı. Senin şarkı söyleme keyfin mi erozyona uğradı yoksa bizlerin kulakları mı ağırlaştı onu çözemedik. Çözmek için senin meşhur restoranına da bu sıralar uğrayamadık. Vallahi sizin İskele Bölgesinde, duman var. Denize akıtılan petrol var. Ama Kemal’ın yeri gibi muhteşem restoranlar da var değilmi?

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Sayın Ramadan Kamiloğlu, Kamiloğlu hastanenizin Sağlık Bakanlığının radarına yakalandığını ve ceza yazıldığı söyleniyor. Aman fazla sürat ve dikkatsizlik işte böyle radara yakalanmayı sonrasında da cezayı getirir. Eskiden koltuk cezaları önlerken kırılınca radarın kapsama alanı genişliyor ve sizlerde kapsama alanına giriveriyorsunuz.Sn. Kamiloğlu verdiğiniz hizmetler nedeniyle birilerine güvendiniz. Ancak hiç kimseye güvenmemeyi öğrenin. Çünkü BEYAZ bir gülün bile , SİYAH gölgesi vardır

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Sn. Ferda Ekinci Kıbrıs Rum toplumunda açıklanması güç bir güven bunalımı var. Bakınız 2010 yılında dönemin Başkanı Hristofyas'la ilgili yapılan ankette halkın liderleri dahil kimseye güvenmediklerini ortaya koymuştu. Benzer anket bu kez Rum lider Anastasiadis'e ilişkin yapılmış. Sonuç yine aynı diyorsun. Da, dikili taş altında tavla oynayan. Ve sadece attıkları zarın sayılarını düşünen, ancak yabancı siyasetçilerin satranç oynadığını ve 3-4 hamle sonrasını hesaplarını yaptıklarını bilmeyen bizim ‘Emir Erlerine’ güvenimiz varmı?

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