Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

02.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Cemal Özyiğit, UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün erken seçim ile ilgili meydan okumasına anında cevap vermeniz ve hodri meydan demeniz, partinize ve siyasetinize olan güveni ortaya koydu. Sn. Başkan, sanırım nişanlıyken erkek konuşur kız dinler. Evlenince ikisi konuşur mahalle dinler sözünden hareket eden Başbakan, buralarda ben konuşurum muhalefet dinler diye düşünürken, hodri meydan demeniz sonrasında yiyeceği Osmanlı tokadının sesini ülke dinleyecek. Ne dersiniz?

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Sn. Serdar Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf R. Denktaş'ın değerli eşi, sizin de anneniz Aydın Denktaş'ın geçirdiği ciddi rahatsızlık sonucu hastanede yoğun bakıma alındığını öğrendik. Annenizin rahatsızlığı hepimizi derinden üzdü. Sn.Denktaş, sözler kalpten çıkarsa kalbe kadar ulaşır. Ağızdan çıkarsa kulaktan öteye gidemez. İnan bu ülkede yaşayan insanların anneniz için ettiği dua kalplerden çıkıyor.

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Sn. Erkut Şahali, meclis yine toplanamadı. Muhtemelen yine ‘Nisap yetersizliği’ Milletvekillerinin gelmemesi’ olarak medyaya yansıyacak. Ancak bu doğru değil. CTP ve TDP Meclisteydi. Mecliste UBP, DP ve ‘Sözde bağımsız Milletvekilleri yoktu diyorsun. Sn. Şahali, yalan labirent gibidir çıkışı var çıkabilirsen tabi. Arkadaşlarda bağımsızız diyerek o labirentte dolaşıp duruyorlar. Vallahi ne diyeyim? Gökten Hülya Avşar yağsa, biz garibanların başına bağımsız milletvekili düşüyor.

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Sn. Kemal Deniz Dana, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün erken seçim ile ilgili ‘Hodri Meydan’ çekmesinden sonra CTP ve TDP ayağa kalkarak hadde buyur dedi. Kaymakamlık, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı derken, galiba bukez Milletvekilliği siluetti ayan beyan görünmeye başladı. Sn. Dana, sanırım size bu konuda teklif gelecek. Yok demeden önce iyi düşünün. Çünkü hedefsiz bir yelkenliye hiçbir rüzgar yardım etmez...

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Sn. Hasan Taçoy, bu günlerde erken seçim tamtamları olanca hızıyla çalmaya başladı. Ancak tamtamlar çalarken senin de bay bay dediğin DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın geçtiğimiz gün kapısının önündeydin. Anıl Kaya ile birlikte kalabalık bir vatandaş topluluğu ile bekliyordunuz. Hayrola, UBP’den seçim ile ilgili yeşil ışık, kırmızıya mı dönüştü? Yoksa, yanan kırmızı ışık sonrasında yeşil ışığı DP’de fark ettiğin için tekrar geri dönüş güzergahına mı girdin?

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Sn. Bertan ZaroğluUBP’ye amma sert çıktınız. Vallahi helal olsun. Halep ordaysa arşın buradadır derken, üstü kapalı bir hodri meydan da siz çektiniz. Sevgili Bertan siyaset bir gül gibidir. Belki solmaz. Ama hergün bir yaprağı dökülür. Dökülen yaprağın yerine yenisi çıkmazsa görüntüsü ve al benisi de kaybolur. Bakıyorum yeni açılan gonca gülünüzün dökülen yapraklarının yerini hemen yenileri alıyor.

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Sn. Ödül Muhtaroğu Ocak ayı hayat pahalılığını DPÖ olarak %2.56 olarak açıkladınız. Bizim Neriman Teyze, açık pazara gittiğim zaman iki çeşit zerzavat alırım. Angoniciklere de bir okka elma, yarım okka da armut aldığım zaman neredeysa aylığın dörtte birini orada bırakırım diyor. Bizim İlhami dayı da DPÖ’ye yalancı demek istemiyorum. İlham geldi, yalancının mumu yatsıya kadar yanar demek istiyorum dedi. Bilmem anlamadım. Anlayan biri varsa bana lütfen açıklasın.

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Sn. Ulaş Gökçe, Ocak ayında 950, Şubat ayında 850 TL elektrik parası ödedim. Evimde kokain üretip satsaydım sorun olmazdı. Ama limoncello ve limonata üretip hediye ettiğim için cidden zorlanıyorum. Ah be Ulaşgardaş. Bu ülkede elektrik biliyorsun altından kıymetli. Döviz yükselir elektriğe zam. Petrol Brent Petrolde artış gösterir, elektriğe zam. Hükümet kırk yılın birinde bir artış verir, elektrik zammı götürür. Kıb-Tek yönetimindeki İnsanları tanımak, denizleri bardak bardak boşaltmaktan daha zordur. Onlar siyasetin göz bebekleridir. Teyzenin biricik oğludur.

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Sn. Turan Altayefsaneye hoş geldin sefalar getirdin. Ligde bayılan ancak ne gazoz nede limon ile ayıltılamayan efsaneyi yeniden ayıltmak için kolları sıvadın. Sana bu konuda dünyalar iyisi birisi olan Asım Vehbi sanırım açık çek verecek. Turan hoca yaptıkların yapacaklarının teminatıdır. Efsane senin ile kazanırken, sende eski başarılarının üzerine bir başarı daha koyacaksın. Hoca ideallere Ulaşmak İçin Fedakârlık şart. Sen de bu fedakarlığı rahatlıkla yaparsın.

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Sn. Derviş Çebiç, Cezaevinde 200 bin TL. Ayaklandı ve fondan birilerinin cebine aktı gitti. 200 TL. Birilerinin cebine hortumlanırken, keyifleri gıcır olanların sanırım Maliye Müfettişlerinin soruşturmasında şimdi benizleri atıp sararacak. Sn. Çebiç, 200 bin TL’nin bahara dönüşmesi sonrasında, bizim minik kuşlar, bu durumu ilgililere ve yetkililere sizin duyurduğunuzu ve soruşturma istediğinizi söylediler. İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır, su ve parayı görünce çamurlaşır. Parayı hortumlayanların çamurunu temizlemek biraz zahmetlidir Sn. Çebiç.

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Sn. Hasan Erçen, elektrik bizi tepe tepe anamıza of aman aman türküsünü, babamıza da yandım anam yandım şarkısını söyletiyor. Ali dayı bu elektrikten çektiğimi bizim Nazmiyeden çekmedim derken, İlhami dayı, ilham geldi, elektriğin gelmişine geçmişine küfürlü hicaz faslından beste ve güfte hazırlayacağım diyor. Nazmiye Teyzenin sizin için söylediklerini buraya yazamam. Yazarsam insanlara ayıp olacak okuyanların da yüzü kızaracak.

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Sn. Cemil Sarıçizmeli, bazı belediye başkanları sudan sebepler ile kalıcı iş yapmaktan yan çizerlerken, sen suyu köylere taşımaya devam ediyorsun. Pamuklu köyünden Aliye Nine, Allah razı olsun Cemil oğlumdan. Bizi susuzluktan kurtardı derken, Ali dayı, bizim Cemil oğlan su gibi aziz olsun diyor. Eskiden millet kırmızı mayolu ‘Prensleri’ bekleyip avuçlarını yalarken, şimdi Sarı çizme giyen başkanları beklerken hayır dua koyuyor.