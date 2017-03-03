Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

03.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sahibine Mesajlar

Sn. Osman Işısal, Değirmenlik Belediye Başkanı olarak yaptığın başarılı hizmetler sanırım nihayet parti yetkilileri tarafından görüldü. Bizim Minik Kuşlar belediye başkanlığındaki başarıyı, Milletvekili olarak da göstereceğini düşünen parti yetkililerinin seni aday göstermeyi düşündükleri söyleniyor. Sn. Işısal, erken seçim kapının arkasında ve zor geçecek deniyor. Vezor yola kolay insanlarla çıkılmaz. Bu nedenle kapsama alanına girdiniz.

**

Sn. Zeki Çeler, İstanbul’un meşhur eski kabadayılarından ‘ Tuzsuz deli Bekir’ gibi yef çekerek hodri meydan diyenlere, halep ordaysa arşın buradadır dediniz. Temmuz’un ikinci günü kozlarımızı paylaşalım ve Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu görürsünüz diye ilave ettiniz. Sn. Çeler, birileri bunların akıllarını çelmezse, seçime girecekler. Bakın, hiç bir yaprak gözden düşen bir insan kadar yere hızlı düşmemiştir. Dolayısıyla Meclisin yarısından çoğu yere çok fena düşecek.

**

Sn. Muhtar Ömer Meraklı, Sosyal Medya’da yazmış olduğun mesajında, halk aş istiyor. Halk torunlarına gelecek istiyor. Temiz çevre ve sağlık ile eğitimde hizmet ve icraat istiyor. Halk seçtiği vekilleri mezarlıklarda, düğün ve derneklerde görmek istemiyor diyorsun. Ah be Muhtarım, ceryanın bizleri fena teptiği, Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Ada’da, emir eri de istemiyoruz. Büyüklerimiz içemeyeceğin rakıyı bardağına, yapamayacağın sözü diline, sevmediğin insanı gönlüne koymayacaksın der. Biz iş yapma özürlülerin çoğunu ceylan derili koltuklara oturttuk. Ne diyelim?

**

Sn. Ayniye Dalınçbu vekilleri halk seçti. Meclise girmiyorlar. Bunların aylıklarından para kesilmiyor. Bu vekilleri görün ve seçim zamanı cezalandırın. Hamhucular zam zumcular hükümeti diyorsun. Da, yarın gıccaccık ve oğlancığın işe girme ile sözleşmelerini uzatmanın yanısıra bir parça tarla verme vaadi ile bunları yine Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma Meclisi Mebusan’ın içinde görürsen sakın şaşırma.

**

Sn. Savaş BozatSayıştay üyeliği seçimi için Sibel Siber'in açıklamalarını hayretle karşıladım. Sayıştay başkanının kendisini Telefonla arayıp boş bulunan kadronun doldurulması için gereğinin yapılmasını resmi yazı ile değil de telefon ile talep ettiğini söylerken bu ciddiyetsizlik ve büyük bir fiyaskodur diyorsun. Sevgili Savaş, halk bunları seçerken, kızların beyaz yatlı prenslerini beklediği gibi gıccacık ve oğlancığa iş bekliyordu. Şekerden evleri ile buzdan hayalleri yağmur yağınca buhar oldu.

**

Sn. Fevzi Tanpınar, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve geldiğiniz zaman yerlerde sürünen şirketinize büyük mesafeler kat ettirdiğiniz söyleniyor.Sanki bir sihirli değnek değmişçesine, kendisine fark atan rakibini yakaladı. Şimdi 3.’ncü bir GSM operatörü daha geliyormuş diyorlar. Sn. Tanpınar, Allah Kerim demeyin. Çünkü Kerimin kuyusu derin ve inilirse çıkılmıyor. Bence siz kim korkar hain kurttan diyerek bildiğiniz yolda yürüyün. Çünkü sizdeki o bilek kolay bükülmeyen cinstendir.

**

Sayın Fırat Borak,Dipkarpaz bölgesinde havalar limoni diyorlar. Demir çiğneyenlerin devri geçti ama gözden uzak gönülden uzak devri başladı deniyor. ‘Fırtına’ gibi esen, Coşkunca kabaran belediyeye destek verilmemesini bir tarafa bıraktık, bizden olmayanlar safında olduğu için ‘Üvey evlat’ muamelesi bile yapılıyor. Sevgili Fırat öyle bir toplum oldu ki birbirimizi yargılamaktan, sevmeye zaman bulamıyoruz.

**

Sayın Ayşe Öztabay, bizim memlekette hukuk ‘Guguk’ olurken siyasette humus çorbasına döndü. Alsancak’ta evi yanan aileye devlet el uzatacağına Ayşe Öztabay gibi insan sevgisi ile dolu insanlarımızın el uzatması bence daha başka bir anlam taşıyor. Daha önce de sana söylediğim gibi buğday verimli olunca orak kıymetli olur. Ama bizim ‘Emir Erlerinin’ orağı kültleşirken güneş de tutuldu be Ayşe. Buğday rekoltesi yüksek olmasına karşın bunlar kültleşen orakları ile bu buğdayı toplayamayacaklar sevgili Ayşe. Bizden söylemesi

**

Sayın, Hatice Özler Şahin, seçim yemeği az ateşte pişmeye bırakıldı. Ağır ateşte akıdelenmeye bırakılan seçim fasulyesinin yanına bir baş da soğan konuldu. Ancak yakan güneş akıdelenen fasulyenin sanırım bozulmasına neden oldu. Ayrıca dikkat edilmediğinden dibi de tuttu. Seçim yemeğini yeniden yapacak Hatice hocanım gibi aşçılara ihtiyaç varmış. Biz elçiyiz. Ve elçiye zeval olmasın.

**

Sayın Songuç Kürşat, senin Orhan’ı feci ve insanlığa sığmayacak bir şekilde darp edenler yargı önünde hesap vermeye başladılar. Dinsizlerin hakkından bukez imansız değil Adalet gelecek. Kabadayı erkeklerin, kaba gücünü, güçsüz insanlar üzerinde kullanmayacağını bukez Adalet abla değil yargı onlara öğretecek. Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğne olduğunu böylece öğrenmiş de olacaklar.

**

Sayın Dursun Oğuz, UBP Milletvekili ve Genel Sekreteri olarak bugüne kadar gerek sağlık sorunlarını gerekse, doktor milletvekillerinin çok olduğunu dobra dobra dile getirerek işaret ettiniz. Duruşunuz ve ölçülü konuşmalarınız ile bir vekile yakışan bir görüntü yansıttınız. Biz, yollar bozuktu, musluklar bozuktu, ziller bozuktu, paralar bozuktu sözcüklerini sürekli kullanırken, ama Dursun Oğuz gibi insanlarımız sağlamdı demekten de kendimizi doğrusu alamadık.

**

Sayın Ahmet Doğaner, Kalahari çölünde bir görünüp bir kaybolan vaha gibisin. Zaman zaman yazıların ile okuyucuların ağzına bir parmak bal çalarken sonra ortadan kaybolarak gözlerinin pas bağlamasına neden oluyorsun. Yazıların Nisan yağmuru gibi bir anda gümbür gümbür yağarken sonra birden şıp diye kesiliyor. Bu nedenle okuyucuların kapsama alanında çok fazla barınamıyorsun Ahmet gardaş.

**

Sayın Kadri FellahoğluDiyanellos Sigara Fabrikasından bozma Meclisi Mebusan’ın seni özlediği söyleniyor. Dost kazığı ve sonrasında da baydasını yemek insanı fena bozar. Ama Brütüs’lerin bıçağını yemene karşın çabuk toparlandın. Sayın Fellahoğlu, önemli olan bıçağı yedikten sonra yere düşmek değil. Her düştükten sonra daha sağlam olarak ayağa kalkmaktır. Bizim komşu Hasan dayı bir ekmeklik unun varsa erbabına yaptır diyor. Eeee bence ustanın yeri artık meclistir.

**

Sayın Oktay Kayalp, Erken seçim tamtamları sürekli çalarken sanırım hazırlıklara başladın. Mağusa bölgesinde karizmatik bir kişiliğe sahip olman seni çarşaf listede sanırım önlere çıkartır. CTP Mağusa İlçe Başkanı olarak meclis dışındaki siyasete duyduğun eğreti aşkınla gül gibi solacağına, meclise duyduğun gerçek aşk ile yeniden çiçek açarak yola devam etsen diyorum.