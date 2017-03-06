Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

06.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

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Sn. Katip Demir, Yeniboğaziçi bölgesi esnafına karınca kararınca alış veriş yaparak para akıtan. Doğa ile baş başa kalarak biraz kafa dinlemek isteyen. Çoğu emekli insanların oluşturduğu Karavan Alanının suyuna takoz koymuşsun diyor Adil amca. Hakkı dayı ise halka hizmet vermek için o koltuğa oturan ve Müslümanlıktan dem vuran Kâtip, Ramazan gününde bile insanların suyunu keserek oruçlarını bile açtırmıyor diyor. Adil ol başkan diyen Adil amcanın bu sözlerine inanmadık ve bak Adil Amca, hele hele, Ramazanda, Kâtip başkan böyle bir şey yapmaz dedik. Ama Nuh dedi peygamber demedi

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Sn. Afet Gürcafer, vallahi ne diyeyim. DP Genel Sekreteri olarak hiçbir siyasinin bugüne kadar Başbakan Özgürgün’e söyleyemediği bir sözü pat diye söyleyiverdin,Özgürgün’ü “Sorumsuzlukla” suçlarken, ‘Kral Çıplak’ dedin.Bizim komşu Adalet abla, aşk olsun Afet hanıma derken,hani elimi sallasam 50′si diye bir laf var ya, vallahi 50’si yerine 1 tane Afet hanım gibi olsun. 49′u onun dobra oluşuna kurban oksun dedi. Ne demek istedi anlamadım. Sen anladın mı Afet Hanım?

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Sn. Fikri Ataoğlu, büyük otellere gidip büyük paralar veremeyen ve karavanında biraz kafa dinlemek iseyen bizim Hakkı dayı, şu tayyareden inmeyen. Bir tayyareden diğer tayyareye merdiven ile geçtikten sonra başka bir ülkeye giden. Memlekete yolu düşmediği için suyuna androş (takoz) konulan karavan alanını göremeyen Turizm Bakanı, şayet bir gün memlekete gelirse gelsin buraları da bir görsün diyor.

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Sn. Tufan Erhürman, erken seçim için hükümete seçimin 2 Temmuz tarihinde yapılması için önerge götüreceğini açıkladın. Açıklamasına açıkladın da güzel güzel, kavgasız ve gürültüsüz giden iktidar partilerinin arasında nifah sokmak sana yakıştı mı Tufan gardaş? Bak senin önerinden sonra Afet Hanım bile Özgürgün’e sorumsuzluğu bastı. Bizim ‘Barış’ bile Tufan abi, İkisinin arasına kara kediyi soktu. Dikkat denildiği zaman tırnak kontrolü için birerli kolda saf tutanları bu hallere düşürmesi hiç hoş olmadı dedi.

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Sn. Özdemir Berova, bak bizim Zeki Erkut sosyal medyada sizin için yaşşa be hükümet! Havalar biraz yumuşadı, bahara göz kırpıyor, aldın eline makası koyun kırkar gibi çocukların burslarını kırptın. Hele sen o erken seçim imzasını at, gör bakalım bu çocuklar senin tüyünü mü yolar yoksa derini mi yüzer diyor. Bence vahşi batıdaki gibi katran ile bular üzerine tüy döker. Sonra münasip yerine messivari bir vole ile doğruca siyaset tarihinin çöplüğüne gönderir.

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Sn. Kemal Dürüst, emekliliğine 3 ay kala, Sayıştay Üyesi yapmak istenen kişinin ikramiyesini 200 Bin TL artırmaya evet diyen UBP’nin, konu öğrencilerin bursları olunca mali disiplinden bahsedip bursları azalttığınız dile getiriliyor. Bak Devrim Barçın, Kemal Dürüst'ün de dediği gibi " Herkes söyler UBP yapar " bu olsa gerek diyor. Bu sözün manasını anlamadım. Bir zahmet anlatırmısınız?

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Sn. Nafiya Horozoğlu Çağımızın en büyük hastalığı; bana dokunmayan yılan bin yaşasın sendromu diyorsun. Da bence bu konuda ikinci hastalığı sanırım es geçtin. İkinci hastalık gıccaccığım işe alınsın. Oğlancığımın sözleşmesi uzatılsın ve bir işim olursa filancanın yanına gideyim da halleder hastalığıdır. Bence bu hastalıkların panzehri de sen, seni seveni görmeyecek kadar körsen sevende seni sevmeyecek kadar onurIudur.

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Sn. Emre Özkan, merak ettiğim bir husus var. CTP iktidarlarını erken seçime zorlayan maaş gecikmeleri gibi sorunlar neden bu iktidarlar döneminde çıkmıyor? Mesela TC'den gelen sular/milyonlar boşa akıtılıyor, ama TC'den gelen maaşlar gecikmiyor neden diye soruyorsun. Belki alakaya maydanoz olacak ama istersen ben cevap vereyim. Bizim evde bir süs köpeciği var. Önüne kemiciğini attığım zaman iki ayağının üstünde durur. Ayaklarıma sürünür. Bende ona kıyamam. Aman yanlış anlaşılmasın. Bunu bir yerlere çekmek istemedim.

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Sn. Tolga Atakan, Cumhuriyet Meclisi'nin içinde bulunduğumuz hafta itibariyle toplanamamış olması ciddiyetsizliktir, halkın geleceğinden çalmaktır, halkı yok saymaktır. Görevleri bu olan, bu iş için maaş alan vekillerin kendi kendilerine, keyfi bir şekilde meclisi çalıştırmamalarının açıklaması yoktur olamaz. Bu yapının bu hali ile sürdürülemeyeceği nettir. Daha fazla uzatmadan verilen erken seçim önergesinin işleme konulması kaçınılmaz olmuştur. Yeter diyorsun da, gelin de yerim dar. Yenim dar diyor. Gelinin yeri dar, yeni dar olunca oynamak için de gönülsüz olmasını siz neye bağlıyorsun?

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Sn. Tansel Çağış, Metin Özuğurlu ve Ersoy Güler, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde bulunan 700 bin TL.’nin buhar olması ile ilgili olarak ökseye siz yakalanmışsınız. Sahte evrak ve çekler havada uçuşurken, buhar olan 700 bin TL’de sizin cebe buhardan, maddeye dönüşerek girmiş diyorlar. Peki bugüne kadar gerek ihallerde, gerekse verilen rüşvetlerde cebe hortumlananların da ökseye yakalanması devam edecek mi? Yoksa Mida’yı yakaladık başka Mida’lara gerek yokmu denecek?Ah be efendiler hesabını veremeyeceğiniz işlere kalkışmayın. Çünkü öteki tarafta bulaşık yıkatmıyorlar.

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Sn. Hakan Atamtürk, YDÜ’nün Kadınlar Türkiye Kupasını kazanması bizleri son derece gururlandırdı. Bu başarının tesadüf olmadığını zaten oynamış olduğunuz oyun ile dosta düşmana göstermiş oldunuz. Sevgili Hakan, bugüne kadar ülke insanı olarak size bakarken durumumuz çevrimdışı, beynimiz bir şey olmaz ile meşgul. Ruhumuz dönel kavşak. Aklımız sürekli olarak darda. Ama başarı arttıkça sonuç için, elimiz sürekli telefonda. Ancak bu başarıdan sonra kalbimiz hep sizinle.

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Sn. LicaŞemmedi, Vay anasınıııı.Sen beğenmediğin herkesi içeri sok, gazetecileri sustur ama başkalarına gelince demokrasi talep et. Hadi Kongo"ya, İtibarın orda geçerlidir diyorsun. Da bu itibar veya itibarsızlık hangi ülkede yaşanıyor. Bizde ve Türkiye’de itibar çoook. İtibar denilince akmayan sular bile akmaya başlıyor. Mesela yani.

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Sn. Ahmet Tolgay,KIB - TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen "jeneratörlerinizi hazırlayın" uyarısında bulundu. Jeneratörü olmayan on binlerce vatandaş neyi hazırlasın? Diye soruyorsun. Memlekette mum eksikliği mi var Ahmet abiciğim. Mum yoksa nenelerimizden kalan gorolambiciklerimiz var. Hem Cratos, mratos, bilmem ne Ros’a, bağışlaya bağışlaya garibanların paracıkları da kalmadı. İktidarın partilerinin atadığı kişiler kime bağış yapacaklarını araştırıyormuş. Tabi bu arada bağış sonrasında da ‘Ceryan’a da ne kadar zam yapacaklarını dile getiriyorlarmış.