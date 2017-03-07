Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

07.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sahibine Mesaj

Sn. Derya Kanbay, Lefkoşa Surlar İçinde yaşam süren,İlhami’ye Düzkonuşur, elçiliğe gittim. Her çocuk için 200 TL veriyorlar. 3 çocuk için 600 TL aldım. Keşke daha çok çocuğum olsaydıdiyor. Tabi Düzkonuşur’un patır kütür konuşmasına inanmadım. Bu 200 TL. Çocuk yardımlarının nedenini, niçinini de sormadım. Bünyesinde bankaları toplayan Vakıf bile olsa buna dayanamayacağına inandığımdan boş verdim. Sayın elçi bu konuda siz ne diyorsunuz?

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Sayın Hüseyin Özürgün, Osmanlı Şehzadesi Cem Sultan gibi, ‘Osmanlı’ tahtında hak iddia edip ‘Başbakanlık’ koltuğunda hak iddia eden belediye başkanları var. Buraların başbakanı benim diyerek ahalinin suyunu keserek ‘haraç ‘ istiyormuş. Deveye fazla yüz verince dokuz dükkânı yerle bir etmiş demekten başka ne diyebilirim ki.

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Sn. Serdar Denktaş, seçimi meçimi bıraktık. Ancak Yeniboğaziçi Karavan Bölgesindeki insanlar,kendini Pargalı İbrahim’in yerine koyarak, Veziriazam pardon ‘Başbakan’ olarak ilan eden bir belediye başkanı suyumuza androş (Takoz) koydu diyor. Hakkı dayı, Sn. Denktaş, tek bir sokağı aydınlatan sokak Lambası gibi olma. Ülkeyi aydınlatan cadde lambaları gibi ol ki kime yandığın beIIi olsun diyor. Türkçeden, Türkçeye tercüme edersek, suyu kesilen bizlere de bak deniyor.

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Sn. KKTC Meclis Üyeleri, çok çalıştığınızı, çok yorulduğunuzu bilenlerdeniz. Meclis oturumlarında nisabı bile sağlamak için odalarınızdan çağrılmanız sanırım bu durumun birer göstergesidir. KKTC’nin motoru konumundaki Meclisin makinesi rayma istiyor. Aksona gardası koptu kopacak. Patlayan lastiği nedeniyle yampuri yampuri gidiyor. Dikkat edin tumba olursa içinde sizde zarar görebilirsiniz.

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Sn. Ümit Bahşi,Askeri kantin ve gazinolara giriş kartlarını 30 TL'ye satılması gerekirken siviller 150 TL'ye satan gaziler Derneği genel başkanına ne denir diye soruyorsun. Tabi soru sonrasında da, a./Açıkgöz b/fırsatçı, c /dolandırıcı,3 şık veriyorsun. Sevgili Bahşi, unutma beyaz bir gülün bile siyah gölgesi vardır

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Sn. Armağan Karal Desem, birisi kitap okuyor. Otobüste ilk durakta vuracaklar onu diyorsunSosyal medyadaki mesajında.Yok, bence vurmazlar. Çünkü elindeki kitabın başlığında, ‘Evet’ nasıl denilir. Evet’e giden yol nasıl bulunur. Kömür, şeker, pirinç aldıktan sonra bu memnuniyetinizi nasıl ‘Evet’ diyerek dile getirirsiniz yazılıdır. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Erkan Eğmez16 nisan da Türkiye de yapılacak olan sistem değişikliği korkulacak bir dönüşüm değildir.Hatta daha da istikrarlı bir yapı oluşacaktır. Daha da güçlü bir Türkiye için sivil anayasaya ve başkanlık sistemine EVET diyebilmeli tüm Türkiye vatandaşları kimlik ayrımı yapmadan diyorsun. Doğru da Kanuni Sultan Süleyman’ın kemikleri mezardan çıkartıldı. Klonlama işlemine başlanacakmış. Sevgili Erkan sen cümbüşü işte o zaman seyredeceksin.

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Sn. Rıdvan Türkmen, Başbakan açık açık ''iki kaptan bir gemiyi batırır'' derken, şimdi iki kaptan kendileri değil mi? 16 Nisan gemisinin rotası belli diyorsun. Vallahi ben iki kaptanlı lüks yolcu gemisine baktım ve Mercan Kayalıklarına doğru sürüklenmekte olduğunu gördüm. Kaptan iki görünür ama dümende Kaptanı-Derya asıp kesiyor. Yani tek kaptan olunca, Mercan Kayalıklarına bindirmeyecek mi diye kendi kendime sormadan edemiyorum.

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Sn. Asım Akansoy,Başbakan Sayın Özgürgün sayesinde KKTC siyasi tarihinde "Hodri Meydan" yeni bir anlam kazandı: "Kısmetten ziyade olmaz..." Artık Hodri Meydan derken bu anlamını da düşünmek lazım diyorsun. Sn. Akansoy, Sayın Başbakanın, Hodri Meydan derken, Kemal Sunal gibi Mesela yani dediğini siz duymamış olacaksınız. Lütfen başbakanı zan altında bırakmayın derim.

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Sn. Asım İdris, bir taraftan hükümet içi sorunlardan dolayı nisap sağlamayıp meclisin çalışmasını sabote edeceksiniz.Diğer taraftan erken seçim diyerek hodrimeydan çekeceksin, sonra da erken seçim 15 Nisan 2018 diyerek toplumun karşısına çıkacaksınız diyorsun. Sevgili Asım, 4 kez nisap hâsıl olmadığı için toplanamayan Meclisin durumundan rahatsız olmayan. Halkın kapsama alanından çıkan ve arandıkları zaman kapsama alanı dışındadır lütfen yeniden deneyin sözcüklerinden usanmayan iktidar böyle basit şeylerden mi rahatsız olacak?