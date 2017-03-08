Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

08.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sahibine Mesajlar

Sn. Yusuf Kısa, Hasan Taçoy’un iki yıl önce verdiği izni iptal etmesi ile GİFA Holding çağrı merkezinde çalışan çoğu kadın olan 300 kişi 8 Mart dünya emekçi kadınlar gününde işini kaybetti. Bunun hesabını halk ilk seçimde soracak açıklamanız, siyasetçilerimiz kadınlarımıza ve ülke insanına bakış açısına nasıl baktıklarının bir göstergesidir. Sn. Kısa, Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma Meclisi Mebusan’a veda edecek çok isim var. Bozulduğu için sarj olamayan bataryalar ile halkın kapsama alanı dışında kaldılar. Arandıkları zaman kapsama alanı dışındadırlar lütfen daha sonra arayın deniyor. Eh zamanı gelince ‘Pandora’nın kutusu açılmayıp içinde kalacaklar.

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Sn. Hüseyin Özgürgün, seni Meclis kürsüsünde muhalefete ince ve zarif çalımlar attığını görünce inan eski futbolculuk günlerin hatırıma geldi. Hodri Meydan dedikten sonra ya ondadır ya bundadır diyerek hem 2 Temmuzu hem de 15 Temmuzu kabul etmen, müthişti. Vallahi sen konuştukça ünlü düşünürlerin en anIamIı yemin söz vermektir. En büyük intikam affetmektir. En güzel cevap ise gülüp geçmektir sözü aklıma geldi. Ne diyeyim? Vallahi bende gülüp geçtim.

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Sn. Abdülkadir Kösedağ, batıkçı kendine bile faydası olmayan Mehmet Demirci’yi AK parti temsilci seçmiş. Ben bu farelerin yuvasını yıkacam. Dinimiz üzerinden siyaset ve ticaret yapamaz diyorsun. Abdülkadir gardaş, devir şimdi yağlama ve grasolama devri. Normal yağ yerine uçak grasosu kullanılıyor. Bunlar öldükleri zaman, Otopsi raporundaölüm sebebi, aşırı dozda graso ve yağ kullandıkları için aşırı yağlanmadan bay bay dediler yazacak.

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Sn. Murat Şenkul, Mağusa da 2.5 yaşındaki Doğa bebeği, yetersiz yollar ve denetimler yüzünden trafikte kaybedeli 1 yıl olmuş. Ne değişti ki? Yollar hala berbat. Kiralık arabaları kullanan öğrenciler hala dehşet saçıyor. Tek fark artık Doğa yok diyorsun. Doğru be Murat Doğa yok. Ama aslan gibi yollarımız kalitelidir diyen bakanlarımız var. Ah be Murat, Tavuk ve Penguen’in de kanatları var. Ama ikisi de uçamaz. Ancak birisi yüzerken tertemiz kutup sularında, diğeri eşelenir ….k çukurunda.

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Sn. Sezgin Ahmet, Sosyal Medya'da paylaştığın zeytinliler için sıcak sıcak şimdi çıkardım fırından diyorsun da bir paket yapıp neden bize göndermiyorsun. Vallahi canımızı çektirdin.Sezgin Hanım, Göğün her yerde olduğunuanlamak için dünyayı dolaşmak gerekmezse, sizin zeytinlilerin de müthiş lezzetli olduğunu anlamak için bir bakış yeter.

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Sn. Ali Kişmir bakıyorum bu aralık çok sinirlisin. Sosyal Medya'da paylaştığın Kusura bakmayınız ama resmen utanmayı atmış durumdayız. Oldu olacak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne kilit vurmalarını ve gelip tıpkı bizler gibi Ankara’nın yönetimi altına girmelerini de talep edelim diyorsun.Ali’ciğim, kızlar ‘Beyaz Yatlı Prenslerini’ beklerken, bizler de dikili taş altında dikkat tırnak kontrolü yapılacak denilince saf tutan ‘Emir Erlerinin’ olmadığı bir Meclisi Mebusanbekliyoruz.

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Sn. Sezai Bayraktar, Bülent Ornutalı ve Salih Kayali ile güçlü hissediyor. Hapishane kapısı emniyette diyorsunuz sosyal medyadaki mesajınızda. Vallahi ne diyeyim. Bir Polis birde Gardiyanlar. Gerisi lafı güzaf. sizlerolmasanız emniyet sağlanırmıydı? Sn. Bayraktar, yaptığınız işin önemini bilmeyenleri gördükçe eminim mutsuz olursunuz. Ancak, eğer ‘unutmak’ 7 harfi yanyana getirmek kadar olsaydı, sizde 5 harfi yanyana getirip ‘Mutlu’ oIurdunuz.

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Sn. Ahmet Benli,Gönyeli’li Mehmet Şah ’a “Şah Aşevi” için vermediğin izni, kokoreççi ile bet ofislerine verdiğin öne sürülüyor.Babası Taner Şah gibi bir keman ustası olan Mehmet Şah tüm izin makamlarının onayını aldığı halde, tabelasına ve içinin envanterine kadar hazırladığı "Şah Aşevi" için itirazınıza tosladığı belirtiliyor. Ve Benli çok değişti. Burnundan kıl aldırmıyor deniyor. Sn. Benli ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, mutlaka bir gün yaprakları yere düşer. Unutmayın.

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Sn. Hüseyin Ulusu, korsan taşımacılığında dünya genelinde bir numarayız. Ekmeğimizle oynuyorlar.Bazı otel, hastane ve alış veriş merkezlerinin ücretsiz yolcu taşımalarının işlerimize büyük darbe vuruyor diyorsun. Sevgili Hüseyin ülke idare etmek yetenek ister. Verilen sözlerin yerine getirilmesinin yanısıra ciddi icraat gerektirir. Fakiri fakir eden kuru inat, zengini fakir eden hayırsız evlat, memuru fakir eden süsIü avrat, bir ülkeyi geri götüren de yalancılardan oluşan surat’tır.

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Sn. Terin Mannaş ipini koparan geliyor. Geçenlerde 15 yaşında bir oğlan çocuğu eşime şah fırını nerede diye sordu. Eşimde neden ararsın dedi. Dayısının yanına gelmiş iş arıyormuş dedi. Daha sonra genç bir bayan kucağında 2 yaşlarında bir çocuk, birde 6-7 aylık hamile bana geldi. Eşi askermiş kendine yardım edeyim. Sonra karşı komşuma gitti onada eşim hapiste demiş. Sn. Mannas, kapısı gındırık. Penceresi sonuna kadar açık. 30 Yaşındaki prematüre bebeğin adı KKTCFor Ever. Ne diyelim?

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Sn. Evrim Eminağa, çok garip işler oluyor.. Dün gece Girne'deki evimizde ( tenha bir bölge) kapı çalıyor ve uzun boylu bir adam para dileniyor. Abi 3 gün önce geldim, bana para ver diyor. Girne Kapısına doğru arabada giderken, genç bir kadın, kucağında bir bebek ve genç bir adam durmam için işaret ediyor, duruyorum.Abla dün geldik, otel parası ver diyor diyorsun sosyal medyadaki mesajında. Sn. Eminağa, kaybedilen her bir öz. AğIamakIı her bir göz, bir kör düğüm oIdu.çözebilirsen hadi çöz diyeceğim. Ama zamanımızda bir Büyük İskender yok ki. Hele hele mecliste yeşil altlı bir mum ile arasan bile bulamazsın.