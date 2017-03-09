Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

09.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Tuğrul Türkeş, incitmeden, kırıp dökmeden, KKTC basınına hafif eleştiri formatında ince ayar çekmekteki ustalığın sempatiye neden oldu. Anadolu’dan kestiğimiz vergilerden buralara gönderilen paralar rüşvet adı altında biryerlere hortumlanıyor imasında bulunmanız bizim siyasilere kapak oldu. İhaleler ile ilgili ne kadar ağlarsak ağlayalım elimizle yaktığımız ateşi gözyaşları ile söndüremeyeceğimizi de bu vesile öğrenmiş olduk.

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Sn. Bertan Zaroğlu, sığınma evi açmak yerine, kadına şiddet uygulayanları terbiye evi açmanın daha mantıklı olacağını belirtiyorsun. Ayrıca, kadın cinayetleri her geçen gün artarken, tecavüz haberleri de çoğalıyor diyorsun. Vallahi terbiye evi açma konusunda sana katılıyorum da şu tecavüz olaylarında ben o tecavüzcülerin fazlalıklarını bumburo kopartma taraftarıyım. Böylelikle fazlalıklar kesilince ne bal yiyecekleri merakından da kurtulmuş oluruz. Ne dersin?

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Sn. Muhtar Ömer Meraklı, Tarihi Kalavaç köyünden herkese tasasız. Dertsiz. Huzurlu akşamlar diyorsun. Da, Ömer Meraklı gibi bir muhtarları olan Kalavaç’ın, bence ne tasası nede derdi var. Birçok köy, keşke Ömer Meraklı gibi bir Muhtarımız olsun diyor. Muhtarım, kalp kırdıktan sonra gelen özür,yemeği yiyip doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir. Sen tuzu sofraya zamanında getirdiğin için kalpler sayende kırılmıyor.

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Sn. Hatice Haksever, Yeniboğaziçi Belediyesinin su konusunda size attığı çalım halktan tepki topladı. Bir dost, bu insanlar ömür boyu su parası ödemedi mi diye belediye ye ince yollu göndermede bulundu. Sevgili Hatice, verilen sözlere rağmen sözünde durmayanların Pinokyo gibi burnu uzuyor. Ancak doğru yolu bulan Pinokyo odundan insana dönüştü. Ama herkes Pinokyo gibi insana dönüşme şansını yakalayamıyor. İnsana dönüşemeyenler odun kalıyor.

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Sn. Nüvit Gazi Hacı, Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na atandığınızı büyük bir memnuniyet ile öğrenmiş olduk. Çok değerli babanız Önder Gazi’nin yolunda olduğunuzu ve onun bilgi ve becerilerinden esinlenerek hukukun üstünlüğü bayrağını ondan alarak daha yukarılara taşıyacağınızdan eminiz. Vallahi kıdemli yargıçken her gönülde bir çiçek olmayı becerdiniz. Kaza Mahkemesi yargıcı olarak birçok gönülde buket olmayı becereceğinizden de eminiz.

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Sn. Ayşe Toroslu, Sn. Gülay Süleymanoğlu, öncelikle birinizin Kıdemli yargıçlığa diğerinizin de yargıçlıya geçiş yapması hayırlı ve uğurlu olsun. Sn. Süleymanoğlu 8 aday arasından Yüksek Adliye Kurulu tarafından seçilmeniz sanırım büyük onur. Keza Kıdemli Yargıçlığa terfi eden Ayşe Toroslu için de ayni durum söz konusu. Sayın yargıçlarım, Adalet mülkü olanın değil, Adalet mülkün temelidir felsefesini hep kendinize şiar edindiniz. Bundan sonra da böyle olacağını bilenlerdeniz. Tebrikler.

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SnNezihi Beyaz, mesajında, KKTC vatandaşları, ayrıca T.C. vatandaşı ise mutlaka T.C. kimliğini de yanında götürmeli. Dönüşte pasaport kontrolü öncesi, hem T.C. kimliğinin, hem de biniş kartının fotokopisini havaalanında çektirmek zorundasınız. Sonra "FETO" kontrolü sırasına girecek, daha sonra pasaport kontrolünden geçeceksiniz. Bu eziyeti çekmek istemiyorsanız; tek kurtuluşunuz, T.C. vatandaşlığından çıkmakdiyorsun. Sevgili Nezihi, Türkiye’de şu sıralar yaşam bir muz kabuğudur. Dikkat etmezsen ayağın değil, hayatın kayar. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. İsmail KaraböcekZitaLuricina Yolu, 15 Kilometre ve Askeri Barikattan sonra bir yol yapılacak. Yurt dışından gelecek köylülerimiz Kimlik göstermeden köyümüzü ziyaret etsinler. 2 Kahvehanemiz, iki bakanımız ve 250 nüfusumuz var. İnsan gibi yaşamayı özledik. UBP-CTP kim yapacaksa yapsın ve artık yolu bitirin diyorsun. Çokta iyi söylüyorsun. Luricina sanki ayrı bir cumhuriyetmiş gibi kimlikle giriş ve çıkış insanların canına tak etti. Bu çile nedeni ile Luricina’lıların anası ağlarken, siyasilerin geride playback yapması artık can sıkıyor.

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Sn. Ahmet Kaptan,Maliye Bakanlığı’ndan onay almasına karşın TAK Ajansının terfilerinin, Başbakanlık’ta bekletildiğini, bu durumun çalışanlar arasında huzursuzluk yarattığını ve verimliliği olumsuz etkilediğini söylediniz. Ayrıca “Hükümet hükümetçilik, Meclis ise Meclisçilik oynuyor” ifadelerini kullandınız. Vallahi bir sendika başkanı çıkıp ‘Kral Çıplak’ dedi. Sn. Kaptan, ahalinin bunlardan çektiğini, ABD Usame Bin Ladin'den vallahi de billahi de çekmedi.

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Sn. Menteş Gündüz, Güzelyurt’ta bulunan evinizin yandığını üzülerek öğrenmiş bulunduk. Akşamüzeri çıkan yangında bir kısım eşyaların yandığını, ancak evde birisinin olmaması nedeniyle herhangi birisinin yaralanmadığını öğrendik. Mal canın yongasıdır tamam ama cana zarar geleceğine mala gelsin deriz. Mal yongası ile tekrar elde edilir ama giden can bir daha geri gelmez. Hem yarın içine gireceğiniz sandıkta yangın olmasın. Sandıkta yangın çıkarsa maazallah içinde cayır cayır yanarsınız.

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Sn. İsmail Arter, Gazimağusa Belediye Başkanı olarak, ilk kadın besteci ve eczacılardan Kamran Aziz’in vefatı nedeniyle mesaj yayımladınız. Belki gözümden kaçtı. Siz ve Mehmet Harmancı dışında başka bir belediye başkanı daha mesaj yayınlamışsa özürlerden bir demeti onlara sunuyorum. Ama gördüğüm kadarı ile vefat ile ilgili mesajlar sizden geldi. Sn. Başkan, ağaçtan düşen yaprak nasıl ki kurumaya mahkûmsa, böylesi değerli sanatçıları unutanlar da gönülden düşerek unutulmaya mahkûmdur.

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Sn. Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) yöneticileri, YÖDAK’la ilgili değişiklik yasasının YÖDAK’ı özerk bir kurum olmaktan çıkartacağını ve siyasilerin yönettiği bir kurum haline dönüştüreceğini söylüyorsunuz. Doğru da zaten onların istediği de budur. Kıb-Tek’in ensesinde lingiri, Telefon Dairesinin ensesinde pirili oynarken, YÖDAK’ın ensesinde de birdir bir oyunu oynamak istiyorlar. Bunlara sandıkta bir oy ile birlikte bir tohum verdik, çiçeğini aldukar. Bir çekirdek verdik, ağacını aldılar. Bir dal verdik, ormanını aldılar. Kısacası kör kuyu gibi doyumsuzluğa alıştılar.