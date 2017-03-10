Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

10.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Mustafa Akıncı, Sayın Yıldırım ile gerçekleştirdiğiniz ortak basın toplantısında, "Güçlü bir KKTC" ileönümüzde duran engelleri kaldıracağız diyorsun. Yani hala daha bezini annesinin değiştirdiği, 30 yaşındaki,prematüre bebeği sağlıklı bir gence dönüştüreceğiz mi demek istediniz? Kalk denince kalkan. Tırnak kontrolü denince, Venedik zamanında yapılan dikili taş altında saf tutup ‘YesSir’ diyenler ile mi bu mucizeyi gerçekleştireceksiniz? Vallahi bunu yapın kesin,Guinness Rekorlar kitabına girersiniz. Ölünün gözünden yaş akmayacağına göre bence çek fişi bitir işi bunlardan bil bal olmaz derim.

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Sn. Cemil Sarıçizmeli, bakıyorum bir kızdın ama pir kızdın. 6’ncı vitesi takarak bisiklet yolu, çocuk oyun parkı, bilmem ne asfaltı derken bölgenin vitrinini görsel açıdan ‘Al Benisi’ dorukta olan bir yere çevirdin. Başkan silgi kullanmadan resim çizme sanatına ‘hayat’ denirse, cep delik cepken delikken, müthiş işlere imza atmaya da sanırım ‘Sarıçizmeliprodüksiyon’ denir.

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Sn. Mehmet Özkardaş, yalakalık zor zanaattır. Onurlu insanlar yapamaz diyorsun. Doğru da onurlu insanlar, uçak grasosu ve halis Karpazzeytinyağını kullanıp cukkayı doldurabilirler mi? Başkan, cukkaları doldurmak bir sanat şaheseri ise demek ki, yalakaların bileklerinde altın bilezik var demektir. Her ne kadar bileklerinde altın bilezik olsa da, ayarı düşük olduktan sonra o altının neye yarayacağı da merak konusu olur değil mi?

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Sn. Vasıf Çağrıbey Şuanda Lefkoşa Trafiğini bilen varmı diye sordun. Hemen cevap vereyim. Kapalı bir hava ve az sonra dolu gibi yağacak arabalar yollarda. Tren yolu gibi uzayıp giden kuyruklar caddelerde. Radarları geçtikten sonra benzini kökleyen sürücüler ara sokaklarda cirit atıyor.

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Sn. Şener Elcil, Eğitim Bakanlığı, “plansız, öngörüsüz” çalışıp, okulları kaosa sürüklüyor. Ayrıca ödev, hak ve sorumluluklarını yerine getirmeyen, suç işleyen öğretmenler partizanca korunuyor diyorsunuz. Da, bunlara ceza verirsek, seçim zamanı yiro atıp kapı kapı gezerek, bize oy toplayacak insanları nerede bulacağız dersin? Şener hocam, doğru yolu göstertmek için elinizi uzattığınız bu öğretmenler okşayan elin kıymetini bilmedikleri için onlar tekmeleyen ayağı öpüyorlar. Ne diyelim?

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Sn. Ferda Ekinci, Sosyal Medyada paylaştığın yazında, bugün Gaziköylü çiftçi ve hayvancılar Kırklar Türbesi'nde kuraklık sıkıntısı yaşadıkları için yağmur duasına çıktılar diyorsun. Da, Çiftçi ve Hayvancılar yağmur duasına çıkarken, siyaset arenasında, bir şey kotarmak isteyen bazı insanlar ise yağacak yağmur sonrasında ‘Yıldırım ‘ görmek ve ışığından yararlanmak için Atatürk Spor Salonunda balık konserve moduna girdi. Sevgili Ferda, onurdan biraz olsun nasibini almayan insanlar perdesiz eve benzer. Perdesiz ev de ya satılıktır. Ya da kiralık.

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Sn. Murat Kanatlı,referandum propagandası için geldiysen, resmi ziyaret neden? Örneğin Amerikan başkanlık seçiminde, Clinton dışişleri bakanı da olarak Türkiye'ye gitse, hem resmi ziyaret yapsa, hem da Amerikan seçmenleri ile propaganda için buluşsa ne olurdu? Diye soruyorsun. Söyleyeyim, GohomeYankee olurdu. Sn. Kanatlı unutma, yanlış giden bir hayat asla doğru yaşanmaz. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Serkan Soyalan,Gönyeli'ye doğru gidiyorum.Rica ediyorum.Eskortlar ve ambulans eşliğinde yollarda trafiğin kesilmesini rica ediyorum. Kendi devletimden bunu isteyerek, çok mu oluyorum? Diyorsun. Bende olur Serkan, neden olmasın diyorum. Çıkmaz ayın, çıkmaz haftasının son Perşembe günü, sanırım 30 Şubat’a gelir. İşte o zaman kesinlikle bu isteğin yerine getirilecek.

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Sn. Ersin Orkez, Elektrik kurumu ile akraba olduk. Tam 7 saattir elektrik yok diyorsun. Elektrik Kurumu ile akraba olduğuna göre demek ki benim ile de akraba oldun. Sen elektriksizlikten bende her ay ödediğim hatırı sayılır cereyan parası nedeniyle iş yerine ortak, çat kapı olduğumuz için de akraba olduk. Sevgili Ersin, hayat tiyatro salonu gibidir. En kötü insanlar en iyi yerlerde otururlar.

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Sn. İlker Edip, Beyarmudu Belediye Başkanı olarak son zamanlarda sesiniz pek çıkmıyor. Bizim Türkmenköy’de sakin Ali gardaş, başkan bu sıralarda soğuk su içti sesi kısıldı ama en önemlisi gölgesini de görmez olduk. Başkan Beyarmudu’ndan başka yer göremiyor diyor. Başkan, Adile teyze, adil bir düzende,kar taneleri bir birine zarar vermeden yol almasını beceriyor ama nedense bizler kar taneleri kadar olmadık açıklamasında bulunuyor.Ne dersin?

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Sn Ahmet Kâşif, nihayet kabuğunu kırdın ve yüzünü gören cennetlik olur diyenlere ‘Merhaba’ dedin. Hakkı dayı, bizim Ahmet Kaşif, görünmez adam olurken, pandoranın seçim kutusunda da görülmeyeceği nedeniyle siyasi mevta olacaktı diyor. Vallahi ortaya çıkman iyi oldu. Anketlerde ismin kaybedecekler listesinde yer almaya başlarken, belki şok tedavi ile yeniden canlanabilirsin. Sn. Kâşif, kötü duygular ömür yıpratır. Güzel duygular sevgi yaratır. Kötü insanlar kapı kapatır. İyi insanlar her zaman kendini aratır. O zaman kendini unutturup arattırma.

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Sn. Yüksel Çelebi, Bulut İnşaatın aldığı ve sattıktan sonra halkı koçan derdine düşürdüğü apartman dairelerinden Girne yoluna çıkış olmadığı için sıkıntı yaşanıyor. Yolu geçmeye çalışan insanlar araba altında kalma tehlikesi ile burun buruna kalıyor. Bunu gözünde fago olan hükümet yetkilileri nedense bir türlü göremiyor. Belediye olarak bir çözüm yolu yokmu diyor Hakkı dayı.