Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

1303.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Hüseyin Özgürgün, ‘Elektrik Bol kepçe ‘ lokantası yöneticisi, sizin teyze oğlu, lokantanın karavanasından dağıtımı artık kepçe ile değil, 9 Milyonluk kürek ile yapmaya başlamış. Gönderilen makbuzlardan dolayı ‘Cereyan’ bizi fena teperken, birilerini de memnuniyetlerinden dolayı bayım bayım bayıltıyormuş. Ünlü düşünürler sevmek için “yürek” sürdürmek için “emek” gerek diyor. Sizin teyze oğlu bir usta bir memleket sürdürme içini severken, sizin desteğiniz ile de bunu devam ettirmek için emek sarf ediyor.

Sn. Hasan Erçen, bizim komşu Erdem dayı, sizin için hadde gene yırttı. Kovulmasına rağmen imza atmayan Nusret İltuğ’un yerine kavgalar döğüşler sonrasında imza atacak bir kişiyi bulmuşsun diyorlar. Vallahi galiba top ‘Barradan’ döndü. Tam boyuna geçirilecek ip sonrasında iskemleye tekme atılacağı saat ip koptu. Erdem dayı, bizim toruna ‘Erdem’ ismini koyacaktım. Ancak çamura bastı kirlendi bu nedenle vazgeçtik dedi. Anlamadım. Ama boş ver. Dolu gelsin.

Sn. Hasan Abakan üşüttüm galiba. Çünkü KaKaTc'nin her tarafı yağlandı. Nere baksam, yağdanlık ve yağ tenekesi görüyorum. İnsanın bu kadar yağlı şeylerden, doğal olarak midesi bulanır ve sonunda kusar. Soğukladım galiba diyorsun. Yok, be Hasan gardaş, grassonun kokusundandır. Millet pahalı olduğu için halis zeytinyağından vazgeçti. Grasso kullanmaya başladı. Her taraf vıcık vıcık oldu. Ondandır.

Sn. Mehmet Harmancı, Bu bakan arkadaşlara kızmayın, onlar bugüne kadar hep bu şekilde davrandı, parmaklarının arkasına da saklanmadılar.Dönem değişti onlar değişti. Dönem değişti konuşmaları değişti. Demokrasi dendi demokrasi dediler. Tanrı de dendi Tanrı dediler.Dua diyeceksin dediler onlar ikiletmedi dua dediler.Bu arkadaşlar bunları yapa yapa hep seçildi, şimdi kime kızıyoruz? Bunları yapanlara mı? Bunlara prim tanıyanlara mı? Diyorsun. Sn. Harmancı, nedense bizler yanlış bildiğimiz yolda, herkesle yürümek yerine, doğru bildiğin yolda tek başına yürümeyi öğrenemedik.

Sn. Umut Öksüzoğlu, El – Sen olarak, Kıb-Tek’te yaşananlar ile ilgili olarak bir ara, 8 bufor şiddetindeki rüzgârı önce fırtınaya, sonra Karayel’e döndürdün. Sayıştay, Başsavcılık derken birden Karayel, mutedil esen ‘Meltem’e döndüğünü müşahede ettik. Ünlü düşünürler, bir insana tamamen güvendiğinizde iki sonuçtan birini elde edeceğiniz kesindir. Ya yaşam boyu dost, ya hayat boyu bir ders der. Bizde El-Sen’in son durumuna baktığımız zaman müthiş bir ders çıkardığımızı gördük.

Sn. Fadıl Olguner, Adana Veteran Turnuvasında Halil Kırgın'ı 3-0 Hasan keskin'i 3-1 ve Osman Günal'ı 3-2 yenerek ilk 16 ya kaldım arkadaşlardedikten sonra Sadi Uluçay ‘a yenilerek beşinci oldum diyorsun mesajında. Sn. Olguner, vallahi beşincilikte çok iyi bir sonuçtur. Ne varsa eskilerde var sözü de sanırım boşuna söylenmedi.

Sn. Ayhan Arıklı, aşağıda kuruma ait bir hesap ekstresi 2001 den kalma. Bu borcu en az 10 kez ödedim. Ekstreye bakınca 445.61 kuruşuna kadar Ödenmiş. Girne mahkemesinde davayı geri çekiyorlar. Bu kurum tarafından hiç bir işimiz yapılmıyor. Elektrik sayaçlarımız sökülüyor veya panolara bilinçli zarar veriyorlar diyorsun. Sn. Arıklı, sen, ben ve bu halk bu hava paralarını ödemezsek, bu efendiler cevizcinin çuvalından nasıl oynayacaklar dersin?

Sn. Ferda Ekinci, Cemre bu sefer insanlığa düşsün. Ne toprağa, ne suya, ne de havaya,sadece insanlığa düşsün diyorsun. Sevgili Ferda, bu cemre aklını peynir ekmekle yemedi. Düşeceği yerde insan olduğunu görse kaça kaça bir olur. Benjamin Franklin “Para ve insan arasındaki karşılıklı ilişki şöyledir. İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın.” Der. Şimdi sahtelikten nefret eden Cemre, paranın sıklıkla, sahtesini yaptığı insana, hiç düşer mi?

Sn. Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü yöneticileri, öncelikle şampiyonluğunuzu kutlarız. Layık olduğunuz ve gerçekten geçmişte iyi izlenimler bıraktığınız Süper Lige hoş geldiniz diyoruz. Ayrı bir heyecan ve ayrı bir renk katacağınız Süper Ligde başarılı olacağınıza dair inancımız sonsuzdur.

Sn. Haşim Değer, esas katil ehliyeti olmayan bu şoföre kaya yüklü kamyonu veren şirket.Peki kim bu şirket ki adını sır gibi saklıyorsunuz. Kimden korkuyorsunuz.Kimi koruyorsunuz. Ne çıkarınız var ki yazamıyorsunuz. Yoksa bu şirket sahibi bir gariban değil mi?gazeteci arkadaşlarımı göreve davet ediyorum. Kusura bakma Aşan Nakliyat Kamyonculuk, DozercilikKoll. Şirketini bende yazamıyorum. Malum, üç beş kuruş reklam var. Ve sakın benden Aşan Nakliyatı yazmamı da bekleme.

Sn. Çağlayan Cesurer, yaşandığı iddia edilen cinsel taciz ile ilgili olarak sosyal medyada yaptığın açıklamada, bu iftiradır. Kesinlikle böyle bir olay yaşanmadı. Detayları açıklayacağım diyorsun. Tabi Çağlayan Cesurer ismini duyunca inan ki bunun mümkün olamayacağını bizler de düşündük. Çağlayan başkan, çamur at izi kaldın derler ya, inan çamur atan el de çamura bulanıp kirlenir. Bu nedenle çamur atılmışsa mutlaka çamurlanan elin kirliliği de görülecek.

