Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

15.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sahibine Mesajlar

Sn. Erkut Şahali, Diyanellos Fabrikasından bozma,Meclisi Mebusan’ın kürsüsünden Kıb-Tek’te neler oluyor diye sordun. Sayın vekil, oralarda bir şey olduğu yok. Büyütüldüğü kadar, abartıya varacak kadar bir olay olmadı. Bir otele 9 Milyon kadar bir indirim yapıldı. Onun zararı yapılacak zam ile halka ödetilecek. Bazı yönetim kurulu kararlarının aksine işler yapıldı ve birileri bundan faydalandı. Birde efendime söyleyeyim, elektrik kurumu dışından, elektrik işleri ile uğraşan birisinin, Başbakanın teyzesinin oğlu olan yönetim kurulu başkanını istediği gibi yönetiyormuş. Yani incir çekirdeğini doldurmayan işler. Kısacası Cereyan bizleri teperken, birilerini bahtiyar ediyor. Durum bundan ibaret.

Sn. Devrim Barçın, hükümet, eski yasadan ve göç yasasından çalışan doktorlara artış yaptığını ama bu sistemi doktorların tercihine bıraktığını açıklıyor. Siz hiç verilen bir maaş artışının tercihe bağlı olduğunu duydunuz mu ? Var bunun altında bir garavolli diyorsun. Sevgili Devrim, garavolli değil hin oğlu hin var. Bak, manevi paylaşımlardan uzak, sadece maddi menfaatler atmosferinde teneffüs edilen dostluklar bizde maksıldır. Eh durum böyle olunca onlar da mezat eşyaları gibidir. Kim fazla fiyat verirse onunla giderler. Göç yasasında çalışan doktorlar manevi paytlaşımı tercih edip, maddi menfaatler atmosferinde teneffüs edince OUT oldular. Yaaaaa!..

Sn. Kadri Fellahoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında, bugün Lefke 'de, oğlum Faik 'le bir Çınar'a ziyarete gittik. Yusuf Kubilay yaş 93 Lefke' de klasik bir market çalıştırıyor, Hala ülkesine dair çok umutlu, çok inançlı.Bize hayatından kesitler anlatırken çok heyecanlıydı. Örnek alınması gereken bir insanımız, kendisine Sağlık ve mutluluk dilerim diyorsun. Vallahi Yusuf amcamıza bravo. Yetenek düşmanlarının batırdığı, dikili taş altında satranç oynamasını beceremeyen ve tavla oynamakla yetinen bazı emir eri siyasilerimize karşın hala daha ‘Umut’ derse, ona umut bisikleti ile kamyonun altında kaldı. Kırılmadık kemiği kalmadı derim.

Sn. Erkut YilmabasarKuzey Kıbrıs'ta trafik sorunu 1. öncelikli çözülmesi gereken sorundur. Kapsamlı bir Master Planı yapılarak bir an önce uygulamaya konmalıdır. UBP-DP hükümetinde bu irade var mı? Olmadığını görüyoruz. Her gün trafikte canlar yitiriliyor. Tahammülümüz kalmadı diyorsun da, kapısı ve penceresi sonuna kadar açık, ‘Sorma gir hanının’ mafyanın merkezi olduğunu 2. Sorun olduğunu neden söylemiyorsun? Sevgili Erkut, halk olarak ensemizde boza pişirilirken,göz yaşlarımızı sileceğimize, bizleri ağlatanları silmeyi bir türlü öğrenemedik be gardaş.

Sn. Mustafa Serçelik, önemli olan övünürken mangalda kül, tespihte püskül edebiyatta fasikül bırakmama değildir. Akılla ve mantıkla gerçeklere göre hareket etmektir. Devletlerarası ilişkilerde belirleyici olan ekonomik güçtür.Bu ‘Kurtlar sofrası’nda 70 yıldır kaybeden taraftayız diyorsun. Bak Mustafa gardaş, belki ekonomik yönden kaybeden taraf biziz. Tamam da efelik ve kabadayılıkta kazanan biz değilmiyiz? AIbert Einstein mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. HayaI gücü ise her yere demişti. Eh efelenerek hayal gücü ile bunları evire çevire döven de biziz.

Sn.Tolga Atakan sizler görevlerinizi yapamadığınızda insanlar ölüyor. Sizler denetleyemediğinizde aileler yok oluyor. Sizlerin iş bilmezliği ocakları söndürüyor. Sizlerin beceriksizliklerinizin bedelini ödemekten yorulduk diyorsun. Da, Mehmetali Erbil’in ‘Değiştirin’ isimli bir televizyon programı vardı. Değiştir dedikçe yarışmacı şarkı ve türküyü değiştiriyordu. Biz değiştirin dedikçe değiştirme kelimesinin önemini bilmeyen halk değiştiremiyor. Değişmesi gerekenleri tamam, değişecek olanları ise çürük olarak görüyor. Halbuki çürümüş olduklarını zannettikleri meyvelerin içlerindeki çekirdeklerden nice güzel bahçeler hasıl olacağını bilmiyorlar.

Sn. Hayriye Sporcuoğlu insanları yargılamayın. Olduğu gibi kabul etmelisiniz. Yargılamak zaman kaybıdır. Hatasız dost ararsanız dostsuz kalıverirsiniz diyorsunuz.Vallahi çok doğru söylüyorsunuz da dost görüp bizi idare etmeleri için baş tacı yaptıklarımızın durumunu da görüyorsunuz. Hayriye hanım, ağlamak ruhun kanama şeklîyse, dost bildiklerimiz, ruhumuzu kanata kanata, vücutta kan bırakmadı.

Sn. Zeki Erkut Yiğit biri, Almanya ve Hollanda'ya hodri meydan çekti ya, "cesaretiniz varsa Kıbrıs orada," deyiverdi. Ne alaka? Adanın koçanı elinde sanki. Bu ilk kez de olmuyor. Muhterem, ağzında üflemeli çalgı aleti varmış gibi ilgili ilgisiz her konuda Kıbrıs konusunu üfürüp duruyor. Olacak şey değil? Diyorsun da, bu yiğit adama birileri be gardaş üfürdüğün o menem şeyle detone oluyorsun. Si bemol yerine,Mi majörden dem vuruyorsun demiyor? Vallahi ne diyeyim? Deveye yüz vermişler 9 dükkanı yerle bir etmiş desem sayı az mı gelir yeğenim?

Sayın Arif Albayrak bir zamanlar eser, gürler ve yağardın. Mazot zammında, eşeğe biner Meclise giderdin. Millet ile dalganı geçerken ince espiri yeteneğin ile düşündürürdün de. Ancak son zamanlarda sessiz kaldın. Neredeyse son zamanlarda sesin hiç çıkmıyor. Vallahi çok sessiz kalma, biliyorsun bizim millet balık hafızalıdır. Maazallah unutulursun ve ‘Sakulli’den çıkamayabilirsin.

Sayın Hasan Bozer, Meclis Başkanı olarak ülke insanının gönlünde ayrı bir yer etmiştiniz. Ancak nedeni ve niçini bilinmeyen bir sebepten seçimi kaybetmeniz gerçekten birçok vatandaşımızı üzdü. Ahali Sayın Bozer başkalarının kurbanı oldu yoksa halk tarafından sevilen, sayılan adam gibi adam bir başkan seçimi kaybetmezdi demişti. Kaybedilen seçimden sonra ortalıktan kayboldunuz. Bırakın cisminizi görmeyi, isminizi bile duymaz olduk. Sn. Bozer, bildiğim kadarıyla, siyaset dolmaya benzer,iyi sarılmazsa pişerken dağılabilir. Galiba seçimde bu dolmalar iyi sarılamadığı için dağılmıştı.