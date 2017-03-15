 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.137
  • Altın 144,248
  • Dolar 3,7411
  • Euro 3,9799
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKANevşehir'de balon kazası

Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

» »
Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!
15.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

 

Sahibine Mesajlar

Sn. Erkut Şahali, Diyanellos Fabrikasından bozma,Meclisi Mebusan’ın kürsüsünden Kıb-Tek’te neler oluyor diye sordun. Sayın vekil, oralarda bir şey olduğu yok. Büyütüldüğü kadar, abartıya varacak kadar bir olay olmadı. Bir otele 9 Milyon kadar bir indirim yapıldı. Onun zararı yapılacak zam ile halka ödetilecek. Bazı yönetim kurulu kararlarının aksine işler yapıldı ve birileri bundan faydalandı. Birde efendime söyleyeyim, elektrik kurumu dışından, elektrik işleri ile uğraşan birisinin, Başbakanın teyzesinin oğlu olan yönetim kurulu başkanını istediği gibi yönetiyormuş. Yani incir çekirdeğini doldurmayan işler. Kısacası Cereyan bizleri teperken, birilerini bahtiyar ediyor. Durum bundan ibaret. 

**

Sn. Devrim Barçın, hükümet, eski yasadan ve göç yasasından çalışan doktorlara artış yaptığını ama bu sistemi doktorların tercihine bıraktığını açıklıyor. Siz hiç verilen bir maaş artışının tercihe bağlı olduğunu duydunuz mu ? Var bunun altında bir garavolli diyorsun. Sevgili Devrim, garavolli değil hin oğlu hin var. Bak, manevi paylaşımlardan uzak, sadece maddi menfaatler atmosferinde teneffüs edilen dostluklar bizde maksıldır. Eh durum böyle olunca onlar da mezat eşyaları gibidir. Kim fazla fiyat verirse onunla giderler.  Göç yasasında çalışan doktorlar manevi paytlaşımı tercih edip, maddi menfaatler atmosferinde teneffüs edince OUT oldular. Yaaaaa!..

**

Sn. Kadri Fellahoğlu,  sosyal medyadaki paylaşımında, bugün Lefke 'de, oğlum Faik 'le bir Çınar'a ziyarete gittik. Yusuf Kubilay yaş 93 Lefke' de klasik bir market çalıştırıyor, Hala ülkesine dair çok umutlu, çok inançlı.Bize hayatından kesitler anlatırken çok heyecanlıydı. Örnek alınması gereken bir insanımız, kendisine Sağlık ve mutluluk dilerim diyorsun. Vallahi Yusuf amcamıza bravo. Yetenek düşmanlarının batırdığı, dikili taş altında satranç oynamasını beceremeyen ve tavla oynamakla yetinen bazı emir eri siyasilerimize karşın hala daha ‘Umut’ derse, ona umut bisikleti ile kamyonun altında kaldı. Kırılmadık kemiği kalmadı derim.

**

Sn. Erkut YilmabasarKuzey Kıbrıs'ta trafik sorunu 1. öncelikli çözülmesi gereken sorundur. Kapsamlı bir Master Planı yapılarak bir an önce uygulamaya konmalıdır. UBP-DP hükümetinde bu irade var mı? Olmadığını görüyoruz. Her gün trafikte canlar yitiriliyor. Tahammülümüz kalmadı diyorsun da, kapısı ve penceresi sonuna kadar açık, ‘Sorma gir hanının’ mafyanın merkezi olduğunu 2. Sorun olduğunu neden söylemiyorsun? Sevgili Erkut, halk olarak ensemizde boza pişirilirken,göz yaşlarımızı sileceğimize, bizleri ağlatanları silmeyi bir türlü öğrenemedik be gardaş.

**

Sn. Mustafa Serçelik, önemli olan övünürken mangalda kül, tespihte püskül edebiyatta fasikül bırakmama değildir. Akılla ve mantıkla gerçeklere göre hareket etmektir.  Devletlerarası ilişkilerde belirleyici olan ekonomik güçtür.Bu ‘Kurtlar sofrası’nda 70 yıldır kaybeden taraftayız diyorsun. Bak Mustafa gardaş, belki ekonomik yönden kaybeden taraf biziz. Tamam da  efelik ve kabadayılıkta kazanan biz değilmiyiz? AIbert Einstein mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. HayaI gücü ise her yere demişti.  Eh efelenerek hayal gücü ile bunları evire çevire döven de biziz.

**

Sn.Tolga Atakan sizler görevlerinizi yapamadığınızda insanlar ölüyor. Sizler denetleyemediğinizde aileler yok oluyor. Sizlerin iş bilmezliği ocakları söndürüyor. Sizlerin beceriksizliklerinizin bedelini ödemekten yorulduk diyorsun. Da, Mehmetali Erbil’in ‘Değiştirin’ isimli bir televizyon programı vardı. Değiştir dedikçe yarışmacı şarkı ve türküyü değiştiriyordu. Biz değiştirin dedikçe değiştirme kelimesinin önemini bilmeyen halk değiştiremiyor. Değişmesi gerekenleri tamam, değişecek olanları ise çürük olarak görüyor.  Halbuki çürümüş olduklarını zannettikleri  meyvelerin  içlerindeki çekirdeklerden nice güzel bahçeler hasıl olacağını bilmiyorlar.

**

Sn. Hayriye Sporcuoğlu insanları yargılamayın. Olduğu gibi kabul etmelisiniz. Yargılamak zaman kaybıdır. Hatasız dost ararsanız dostsuz kalıverirsiniz diyorsunuz.Vallahi çok doğru söylüyorsunuz da dost görüp bizi idare etmeleri için baş tacı yaptıklarımızın durumunu da görüyorsunuz. Hayriye hanım, ağlamak ruhun kanama şeklîyse, dost bildiklerimiz, ruhumuzu kanata kanata, vücutta kan bırakmadı.

**

Sn. Zeki Erkut Yiğit biri, Almanya ve Hollanda'ya hodri meydan çekti ya, "cesaretiniz varsa Kıbrıs orada," deyiverdi. Ne alaka? Adanın koçanı elinde sanki. Bu ilk kez de olmuyor. Muhterem, ağzında üflemeli çalgı aleti varmış gibi ilgili ilgisiz her konuda Kıbrıs konusunu üfürüp duruyor. Olacak şey değil? Diyorsun da, bu yiğit adama birileri be gardaş üfürdüğün o menem şeyle detone oluyorsun. Si bemol yerine,Mi majörden dem vuruyorsun demiyor? Vallahi ne diyeyim? Deveye yüz vermişler 9 dükkanı yerle bir etmiş desem sayı az mı gelir yeğenim?

**

Sayın Arif Albayrak bir zamanlar eser, gürler ve yağardın. Mazot zammında, eşeğe biner Meclise giderdin. Millet ile dalganı geçerken ince espiri yeteneğin ile  düşündürürdün de. Ancak son zamanlarda sessiz kaldın. Neredeyse son zamanlarda sesin hiç çıkmıyor. Vallahi çok sessiz kalma, biliyorsun bizim millet balık hafızalıdır. Maazallah unutulursun ve ‘Sakulli’den çıkamayabilirsin.

**

Sayın Hasan Bozer, Meclis Başkanı olarak ülke insanının gönlünde ayrı bir yer etmiştiniz. Ancak nedeni ve niçini bilinmeyen bir sebepten seçimi kaybetmeniz gerçekten birçok vatandaşımızı üzdü. Ahali Sayın Bozer başkalarının kurbanı oldu yoksa halk tarafından sevilen, sayılan adam gibi adam bir başkan seçimi kaybetmezdi demişti. Kaybedilen seçimden sonra ortalıktan kayboldunuz. Bırakın cisminizi görmeyi, isminizi bile duymaz olduk. Sn. Bozer, bildiğim kadarıyla, siyaset dolmaya benzer,iyi sarılmazsa pişerken dağılabilir. Galiba seçimde bu dolmalar iyi sarılamadığı için dağılmıştı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Ankete katılanların yalnızca yüzde 32’si güven duyuyor”14 Mart 2017 Salı 16:35
  • Denktaş: “KIB-TEK’teki bağış konusu mahkemeye vereceğimiz itirazla ortaya çıkacak”14 Mart 2017 Salı 16:26
  • Akıncı: "Sağlık bizim ana meselemiz"14 Mart 2017 Salı 16:13
  • 8 saat elektrik enerjisi verilemeyecek!14 Mart 2017 Salı 15:48
  • KTÖS, Eğitim Bakanı Berova’yı partizanca davranmakla ve öğretmenler arasında ayrım yapmakla suçladı14 Mart 2017 Salı 15:36
  • Sonüstün: “trafik kazası değil, cinayet”14 Mart 2017 Salı 15:33
  • Ulaştırma Bakanı Dürüst, Yılmazköy’ü ziyaret etti14 Mart 2017 Salı 14:32
  • Sağlık ve turizmdeki sorunlar konuşuldu14 Mart 2017 Salı 14:05
  • “Önce insanı yaşatmanın formülleri bir an önce hayata geçirilmeli”14 Mart 2017 Salı 14:00
  • HAKSEN sağlıktaki sorunlara dikkat çekti14 Mart 2017 Salı 13:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti