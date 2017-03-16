Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

16.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sahibine Mesajlar

Sn. Hüseyin Özgürgün, Anketlerde UBP'nin birinci parti çıktığını öğrendikten sonra seçime varız dedin. sonra ne hikmetse yok şaka yaptım bakalım dedin. Herkes tamam seçim bir başka bahara derken istenilen tarihte biz hazırız ama deyiverdin. Yerim dar yenim dar derken birden seçim hazırlıklarına başladığını, listelerin gizli gizli dağıtılmaya başlandığına tanık olduk. Vallahi kimse dudak büktüğüne bakmasın. Anketleri gördükten sonra senin ne hastanın sabahı, ne taze ölüyü mezarın, nede şeytanın, bir günahı, senin seçimi beklediğin kadar beklemediğini anladık.

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Sn. Sadık Aslan Hollanda Büyükelçisi olarak görev yaptığınız iddia edilen Hollanda'da olmadığınız tam aksine Beş Tepe Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayında Sayın Erdoğan'a danışmanlık yaptığınız söyleniyor. Hollanda'da olaylar yaşanırken, sizin Hollanda yerine Referandum için danışman olarak çalışma yaptığınıza da ayrıca vurgu yapılıyor. Vallahi iddia doğruysa Pinokyo'nun burnu, Toros dağları kadarsa, sanırım sizinkisi Himalaya dağları kadar oldu.

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Sn.NumanKutalmış, Hollanda'da yaşanan olaylar sonrasında elçimizi geri çekersek oradaki insanlarımızın hakkını kim koruyacak diyorsunuz açıklamanızda. Vallahi sizin elçi Beş Tepede hemde Cumhurun Sarayında danışmanlık yapıyormuş. Hollanda'da elçilik görevi yapıyor denirken, Türkiye’de danışmanlık yaparken, Euro ödenerek bu işi yapıyormuş. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu da bu yüzden Hollanda’da karşılamamış. Sn. Kutalmış, hak diyorsunuz da Hakkı dayı geçirdiği trafik kazası nedeniyle yoğun bakımda ve iç kanaması geçiriyor. Hak işini de Allah’a havale etti diyorlar.

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Sn. Hamza Ersan Saner, yaptığınız açıklamada bin on iki kadın şiddete maruz kalarak yardım talebinde bulundu diyorsun. Yani bir başka deyişle bize uzatılan her ele yardım etmeye hazırız demeye getiriyorsun. Sağ olun da Balıkesir’de 85 yaşında İbrahim Kalaycılar, garajdan bozma derme çatma bir yerde, soğukta donarak yaşamını sürdürüyor. Sosyal Hizmetlere bu konu haber verildi. Ancak lastikleri patlamış. Arabalarının aksona gardası kırılmış. Makine ahristo olduğu için yerlerinden kımıldayamamışlar. Eee hadde sizin yardım elini uzatıp 85 yaşındaki İbrahim Kalaycıları o garajdan bozma yerden çekip çıkartın. Sn. Bakan, sokak Lambası gibi olmayın. Olmayın ki kime yandığınız belli olsun.

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Sn. Aşan Nakliyat Yetkilileri, bulaşıkçıyı şoför yaptınız. Bulaşıkçınız da direksiyonu tabak yıkayacağı küvet sanıp, ovmaya kalkınca gidip normal yolunda seyreden vatandaşı kanı ile yıkayıverdi. Ama iş bununla da kalmadı. Kamyonun Şasi numarası da başka kamyonun şasi numarası çıktı. Sanırım makinesi de başka kamyonun makinesi çıkacak. Haaa sahi, bizim kazan temizleyicisi iş arıyor. Sizde TIR veya daha büyük bir araç varsa onu orada değerlendirebiliriz. Vallahi bir iki kazada birkaç kişiyi daha nüfustan düşürürse boş verin. Allah canı verdi ve tekrar aldı der yırtarız.

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Sn. Armağan Karal Desem, yemekleri Ankara pişirir, Lefkoşa yutturur, biz ayakta uyurken sindiririz. uyanana kadar. Uyanınca yaygaraya başlar, komik duruma düşeriz. Sonra acınası halimize başka birşey yapamadığımızdan, güleriz. Fark etmeyiz ama üstümüzden tır gibi geçer sanki asırlar diyorsun da. Hollanda Elçisi de Beş Tepe’de referandum yemeği pişirirmiş. Çavuşoğlu’nu bile Türkiye’de Saray’ı Hümayunda pişirdiği yemek akidelenmediği için karşılayamamış. Yeğenim dünya nüfusu arttıkça, galiba insan sayısı azalıyor. Ne dersin?

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Sayın Kutlu Evren, sizin İçişleri Bol Kepçe Lokantasında, bol bol vatandaşlık dağıtılıyormuş. Geçici olarak aldığınız 7 kişinin (ki bunların da vatandaş olmadığı söyleniyor,) vatandaşlık vermede anaları ağlarken babaları da geride playback yapıyormuş. Sayın Bakan, insanların Hakkıdır derseniz, Hakkı erkek adıdır ve kadına verilmez. Adil bir yaklaşım derseniz Adil amca hırsından yoğun bakıma kaldırıldı. Adalet dağıtırız deme çünkü adalet abla çoktan rahmetli oldu. Halk tepkili ve Adalet ablaya yaptığımız helvanın aynisini bu seçimde bazı siyasiler için de yapacağız diyor.

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Sn. Vasıf Çağrıbey secim, sandık, oy, miting gibi kelimeler hayatta midemi bulandıran başlıca kelimelerdir. Neden?çünkü bütün çirkinlikler yeniden hortlar diyorsun. Sevgili Vasıf, senin için çirkinlik olan şeyler başkaları için güzelliktir. Mesela, gıccaccığın sözleşmesini yenilemek isteyenler, oğlancığın işe girmesini talep edenler. Ön planda görünüp terficiği kapmak isteyenler hep bu günü bekliyor. Ah be Vasıf gardaş. Bazı insanlar bu kadar kirli olmasaydı, belki yağmura da gerek kalmazdı.

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Sn. Faik Sucuoğlu, sağlıkta sıkıntılar var bu doğru. Yeterli maaş alamayan doktorlar istifa ediyor ve doktor açığı ortaya çıkıyor. O da doğru. Ancak sağlık geri gidiyor. Çıkmaz yola girdi söylemleri bence yanlış. Dün hastanede tanık olduğum şeyler, sağlıkta çok şeyin değişmekte olduğunu bana göstertti. Kan tahlili 2-3 saat sonra hazır. Tahlili almak için gittiğiniz bölümde güler yüzle karşılanmanız süper. Randevu veren iki gencin insanlara yaklaşımı mükemmel. Diyaliz, Nükleer bölümleri doktorları ile harika. Birde sizi telefon ile arayıp haberiniz olmadan 50 yaşın üzerindekilerine kanser araştırması yapıyoruz diyerek sizi arayan erkan tanı bölümü süper. Vallahi eskiden, çekim gücünün azlığı nedeniyle vatandaşın kapsama alanından çıkan sağlık, şarj ettiğiniz ve full çeken bataryaları ile insanların yeniden kapsama alanına girdi.