Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

17.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sahibine Mesajlar

Sn. Hüseyin Özgürgün, erken seçime hazırlık işlerini bıraktık. Bu konudaki liste çalışmalarını da es geçtik ama son günlerdeki kabine değişikliğine gideceğiniz şeklindeki duyumları es geçemedik. Vallahi sende haklısın. Ekim ayına kadar genel kurul yapılması gerekir. Senin koltuğu paylaşmak isteyenlerin elini kolunu budamak yetmez. Kafaları bumburo almak da gerekir. Sn. Özgürgün, bumerangı unutmayın geri gelir. Maazallah yakalayamazsanız bir yerinizi fena yaralar.

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Sn. Serdar Denktaş, Kıb-Tek yönetim kurulu tarafından Cratos Otele bağışlanan 9 Milyon Törkiş Liranın yanısıra Maliyenin ödemesini istedikleri miktar ile ilgili istinafa gideceğini açıklamıştın. Mahkeme sonrasında istinafa gitme süresi hafızam beni yanıltmıyorsa 72 veya 75 gündür. Bu süre geçtiğine göre istinaf da sanırım buhar oldu. Birde UBP’nin seçim hazırlığı yaptığına ve DP’ye bayda atmaya çalışmasına ne diyorsun. Sn. Denktaş,siyaset bazen yeni çıkan bir filmin fragmanı gibidir. Görebileceğin tüm güzellikler yalnızca tanıtımda verilir. Gerisi ise boş teneke gibidir

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Sn. LicaŞemmedi, adam doktor. 1994 den beri milletvekili. Sağlıkta ki sistemi,düzgün yasalar olmayışı ile eleştiriyor. Ne yapılması gerektiğini de söylüyor. Peki adama sen o mecliste bu kadar sene ne yaptın diye sormazlar mı? Ah Lica hanım, öncelikle hastane kapılarında sabahın köründe sürünen bu halk o siyasilere hesap sorması gerekmez mi? Yarısı doktor olan Meclisin, sağlıkta sınıfta neden kaldığının hesabı zamanı gelince verin denilmez mi?“Güven ruh gibidir, terkettiği bedene asla geri dönmez der ünlü düşünürler. Ancak herhalde ruh da bizim gibi hasta oldu ki, geri dönüp yine bizi buluyor.

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Sn. Şükrü Burahan, daldan dala gezerken ökseye yakalanmamaya özen gösteriyordun. Ancak bukez ökse herhalde çok gizli bir yere kondu ki fark etmeyerek fena tutuldun. Ama böylesi şirin ve cici bir kızın öksesine yakalanmak kötü değil be Şükrü. Allah ağız tadınızı bozmasın.

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Sn.TürkkanÖzdurakTrafikte sorumsuzca bizi geçmeye çalışırken önümüzü keserek bizi yoldan çıkaran kamyon şoförü aracım uzun ve çift dingil. Ben kısa kamyon olduğunu zannettim dediğini söylüyorsun. Sn. Özdurak, biliyorsun bulaşıkçı olarak gelen bir kişiyi kamyona bindirmişlerdi. Herhalde bu arkadaş da bulaşıkçının kalfasıdır ki karıştırıyor. Vallahi ne diyelim? Milletin başına Hülya Avşar düşerken bizim başımıza bulaşıkçı düşüyor.

Sn.TufanErhürman47/2010 sayılı Yasa çıkarıldığında amaç kamuda çalışmanın cazibesini düşürmekti. Teşhis, kamuda çalışmanın maaşların yüksekliği dolayısıyla cazip olduğuydu. Oysa teşhis yanlıştı. Kamuda çalışmanın esas cazibesi iş güvencesi ve çalışma koşullarıydı. Ve özel sektörde çalışmak cazip hale getirilmedikçe kamuda çalışmaya yönelik talep azalmayacaktı diyorsun da, Cazibe hanımı cazibeli bir hale getirmezsek onu kim alacaktı dersin. Cazibe hanımı alan birisi çıkmasaydı pandoranın kutusundan bu efendiler nasıl çıkacaklardı söylermisin? Sevgili Tufan, sen bana, içinde gıccaccığın işe alınmasını ve oğlancığın sözleşmesinin uzatılacağı vaadinin peşinde koşmayan bir umut taciri gösterebilirmisin?. Bunlar Umut’un bisikleti ile tomofilin altında kaldığını ve kırılmadık kemiği kalmadığından yoğun bakımda yatmakta olduğunu hala göremediler.

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Sn. Karayel Betül,8 aydır yoğun bakım da olan oğlunun uyanmasını "Sabırla" bekleyen anne baba bugün bitkisel hayata girdiğini öğrenmişler. Annesi, oğlum geç konuştu ben bekledim, oğlum geç yürüdü ben bekledim, oğlum sevdalandı eve gelmedi ben gene bekledim. Şimdi ben oğlumu ölüme terk edemem gene bekleyecem.. ANNE BABA hakkı ödenmez diyorsun. Sevgili Betül, insan yaşamı boyunca bir kişiyi sever. O da evlattır. Önceki ve sonrakiler, birer arayış, kaçış ya da aldanıştır.

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Sn.DevrimBarçın,sağlıkta yetkili sendikaların da yer aldığı teknik kurulu toplamadan, kamu sağlık çalışanı doktorlarımızın maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi öngören yasal düzenlemenin meclise sevk edilmesi yasalara aykırıdır. Bu yasal düzenleme derhal meclisten geri çekilmeli ve teknik kurul toplanmalıdır diyorsun da YİM kararlarını görmezden gelen. Anayasa bir defa delinmekle bir şey olmaz deyip Anayasa’yı, Babayasa’ya döndüren yasama ve yürütmeden sorumlu Meclisi Mebusan’ın iktidar olup da iktidarsızlık yaşayanlardan böyle ince şeyler beklemek abesle iştigaldir.

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Sn. Salih Mert Çakırlı, kulübümüzün maçı vesilesi ile Güzelyur’taki müsabakaya gittik ve iki ilçe arasındaki farkı canlı olarak tekrar yaşadık. Bir bu stada bakın birde iskele cumhuriyet stadına bakın . Maçı oynanma saatti dolayısı ile gece 21:00 gibi stattan ayrıldık.Sokaklar insan dolu. Restoran, market, cafe insan akışı bir hareketlilik esnafın yüzü gülüyor. Peki, İskele için ne yaptılar diyorsun. Sevgili Salih, bu siteminde son derece haklısın. Ama biz halk olarak yeteneksiz ve beceriksizlerin arkasından nokta koymadık ki, yeni gelecek olanın ismi büyük harfle başlasın.

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