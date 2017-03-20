Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

20.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sahibine Mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, Rum nihayet sizin yolunuza geliyor. Atalarımız dinsizin hakkından imansız gelir diyor. Ama ben bu söze hiç katılmıyorum. Çünkü bu defa dinsizin hakkından dik duran ve ne istediğini bilen ‘İmanlı’ birisi çıktı. Seçimlerde yaptıkları ile alkış toplamak isteyen Anastasiadis’e, alkış isteyen birisinin ıslığa da katlanacağını göstertmiş oldunuz.

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Sayın Cemal Özyiğit 41 yaş gününüz öncelikle hayırlı olsun. Kumarcılar hanında gerçekleştirdiğiniz resepsiyona, üyeleriniz ile parti sempatizanlarınızın gösterttiği ilgi büyük oldu. Kumarcılar Hanı avlusuna sığmayan insanların dışarı taştığını gözlemledik. Sizleri çantada keklik veya kovanda arı olarak görenlere, ağzında balı olan arının kuyruğunda iğnesi olduğunu göstertmiş oldunuz.

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Sn. Hakkı Celal Önen, Sosyal Medyada paylaştığın yazınızda Tüfekçi şirketine ait bir büyük iş kamyonu çift şeritli Mağusa Hastane yolunun ters şeridini kullanarak İşte bir pervasız şirket ve şoförü diyorsunuz. Bulaşıkçının kamyon şoförü, boş gezenin kalfasının TIR şoförü olduğu bir memlekette, kaldırım mühendisinin pilot olup kamyonu uçurmasına şaşmaman gerek. . Sn. Önen, bu ülkeyi bu hale getirmek için elinden geleni yapanların sanırım sıra ayağından geleni yapmaktır. Mesela gitmek gibi. O da, ya torunun yanına, yada siyasetin tarihi çöplüğüne olabilir.

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Sn. Dürdane Acı, Mağusa kaymakamlığında 42 yıllık özlemi sona erdirerek 5 katlı kaymakamlık binasının çalışmaz durumda olan asansörünü yardım alarak tamir ettiğinizi öğrendik. Günay Kibrit bu konuda siyasi rozet gözetmeden herkese yardımcı olan Sn. Kaymakamımız Dürdane Acıyı bu hizmetinden dolayı tebrik ederiz diyor. Sn. Acı, kar taneleri gibi insanların da birbirine zarar vermeden yol almalarının mümkün olduğunu göstermiş oldunuz.

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Sayın Barbaros Savaşcı, sanırım 1. Yardımcılık, sizin kompresörübüyüttü. Bazı bilgileri öğrenmek ve tek taraflı haber yapmamak için sizi aradığımız zaman sekreteriniz toplantıda dedi ve bize dönüleceğini söyledi. Bir hafta geçti ve beklemekten ağaç olduk. Ağaç yapraklarını dökmeye bile başladı. Müdürüm, ağaç ne kadar yüksek olursa olsun yaprakları bir gün yere düşer unutmayın.

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Sn. Servet Yamak Belediye Kooperatifi Müdürü olarak, ülkedeki bankacılık sistemini sert bir dille eleştirerek hükümet yetkililerini uyarmanız ve bankaları bankacılık yapmak yerine tefecilik yapmakta olduğunu dile getirmeniz takdir topladı. Kimin elinin kimin cebinde olduğu bu ülkede yasal soygunları göz ardı eden siyasilerin artık durumları da görmesi gerekiyor. Sn. Yamak, ne acıdır ki, ekmeğini çöpten çıkarana iğrenerek bakan halkımız, siyaseti para ve güç kazanmak için araç olarak kullanan kişilere ne yazık ki alkış tutuyor. Bu da sizce de çok garip değilmi?

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Sayın Enver Karakaya, yeni ve büyük bir dergi projesi üzerinde çalışıyormuşsun. Hayırlı olsun. Vallahi başarı yetenek ister. O da sizde fazlası ile var. Ancak tereciye tere satmayım. Bağ çapa tarla sapan ister. Ve bu bağa çapa vurmazsanız dağ olur. Sn. Karakaya, açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez. Kanatların bir kısmını açmıştınız. Sanırım şimdi o kanatların büyüklüğü ortaya çıkacak. Kolay gelsin.

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Sayın Hamit Bakırcı, bakanlığınız esnasında, Marsilya, Taş Ocaklarının iyileştirilmesi derken, bakanlığa bay bay demiştiniz. Anketlere göre galiba bukez vekilliğe Adios deme durumu ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Sn. Bakırcı, bakanlıkta altın döğerken, altından, bakıra tenzili rütbe etmeniz ve şimdi bakıra da bay bay demekle karşı karşıyasınız. Siyaset, gülü dikenle avuçlamak demektir. Ve siyasetçi olarak ayakta ölmek sanırım dizüstü yaşamaktan daha iyidir diye düşünüyorum.

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Sn. Ahmet Sennaroğlu, tekrar teslim aldığınız sosyal tesislerinizde eğlence yelken açıp, ala pupa yelken son sürat gidiyormuş. Neşe gırla. Oyun sınırsız. Göbek dansından, çifte telliye kadar ne ararsan varmış. Vallahi bölgeye sınırsız eğlenceyi getirmenin mutluluğunun sınırında geziyormuşsun. Sn. Sennaroğlu, yetenek ve beceri kutup yıldızı gibi yerinde durur. Geri kalan herşey onun etrafında döner.

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Sn. Kudret Özersay, Türkiye’den gelen suyun Ziyamet’e ulaşmadığını ancak 5 TL olarak belirlenen su fiyatının vatandaşa yansıtıldığını, bunu fırsat bilip geçmişin yanlışlıklarının faturasını vatandaştan çıkarılmaya çalışıldığını dile getirdiniz. Sn. Özersay, burası Adalet ablanın ödüğü, Adil amcanın yoğun bakımda olduğu ve Hakkı dayının gün saydığı KKTC ForEver’dir. Ve sanırım adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olanın artık suçlular olduğunu da söylemeye gerek yoktur.

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Sayın Hüseyin Avkıran Alanlı,geçtiğimiz gün bir haber kanalında seni görünce gözlerime inanamadım. Maşallah TörkişKas’ı (Göbek) büyütmüşsünüz. Allah Allahderken, Sayın Alanlı siyasetteki oy potansiyelini erozyona uğratıp küçültürken, Törkiş Kası büyütüyor diye düşündüm. Sn. Alanlı, KKTC’de siyaset bir bataklık gibidir. Ve bataklıkta boğulanın ne yuttuğunu araştırmaya gerek yoktur sanırım. Eee hal böyle olunca da bu durum o siyasetçiyi siyasetin ‘Tahtalıköyüne’ gönderir.

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Sayın Kutlay Erk, sizin elinizi, eteğinizi siyaset arenasından çektiğinizi gören birçok CTP’li, zil çalıp oynuyormuş. Neden ve niçinini inanın öğrenemedim. Ne oldu diye sorduğum zaman sakın bunu bilgisayara sorma cevap vermek için 24 saat uğraşır sonra nedenini yazma uğraşı verirken yanar denildi. Anlamadım. Siz anladıysanız bir yol bana da anlatırmısınız?

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Sayın Rauf Ersenal, siyasetin temelinde olduğunuz zamanlar, yapılmaz yapılamaz dediğiniz Çıkartma Plajının devri ve Altınkaya restoran kanatlandı. Önce kanatlanan kuş seni parçaladı. Askerin göz, gez arpacık diyerek nişan aldığı kanatlanan kuşa atış yapılması önlendi. Vakıfların yöneticisi kalp krizi geçirdi. Yasa denildi. Birçok şehit orada yatıyor biraz ahlak denildi. Ah be Rauf gardaş, ahlakın olmadığı yerde kanunun birşeyyaptığı hiç görüldü mü?

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