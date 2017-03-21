Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

21.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sahibine Mesajlar

Sn. Nazım Çavuşoğlu Karpaz orman dairesini kapattın. Kapattığın orman dairesi personelini Salamis bölgesine gönderdin. Buna paralel olarak da yangın söndürme araçlarını da buraya sevk ettin. Bölgede yangın çıkarsa ve canlar giderse, Allah verdi, Allah aldı der işin içinden çıkarız. Müdür olarak atadığın Hüseyin Cumaoğlu bakanlığı sana rağmen derleyip topluyor. Bir başka deyişle sen bozuyorsun o düzeltiyor. Denizleri mürekkep yapsalardı senin hatalarını yazmaya bile yetmezdi. Bakanlık idare etmede not ver deseler senin için sonsuza kadar sıfırlar ekleyebilirdim. Tabi, birden evvel.

**

Sayın Taner Derviş senin Vakıf malıdır diyerek bir yerlerini yırtıp başına şapka diye geçirmene rağmen Maraş öncelikle bay bay diyecek yerler arasında gösteriliyor. Sana gülümseyerek, selam veren ve ‘Nanik’ yapan Maraş, Osmanlı Paşalarına da selam gönderiyor. Sn. Derviş, aklın üç işareti vardır. İyi düşünmek. İyi söylemek. Ve iyi yapmak. Bizim ceylan derili koltukta oturan bakanlarımız iyi düşünmüş olabilir. Ağızları Maraş konusunda iyi laf yapmış da olabilir. Ancak düşündükleri ve iyi söyledikleri soyut söyleri, somuta döndürebildiler mi? Sen ona bak.

**

Sn. Ahmet Kaptan, KTAMS başkanı olarak TA K’ta, 2 yıldır çalışanların derece ve terfilerine onay verilmediğini söylediniz. Emeğinin karşılığını alamayan çalışanların huzursuz olduğunu da belirttiniz. Maliye’nin onay verdiği uygulamaya Başbakanlık’ta engel konulduğunu ileri sürdünüz. Ah be başkan, bizim Adil amca bile bizim prematüre bebekte yaşananlar için hukuk değil guguk diyor. Hakkı dayı da bal tutan artık balı parmak ile değil kepçe ile yalamaya başladığını söylüyor. Böyle olunca oy kovanında balı olmayanlar da balı değil avcunu yalıyor.

**

Sn. Kenan Akın, hükümet son demlerini yaşıyor. Kabine bozulacak ve yeniden düzenlenecek.Hatta UBP’den görevden alınacağı söylenen 3 bakan olduğu da ileri sürülüyor. Daha da ileri gideyim bir ‘Teknokrat Hükümet’ kurulması yönünde fikir alış verişinde bulunulduğu da belirtiliyor. Hükümet bozulacaksa ve yeniden düzenlenecekse,senin tırnakların ile gerçekten iyi yerlere getirdiğin ancak yetenek düşmanları elinde kör çar olan Tarım Bakanlığına getirilmengerekmez mi?Ünlü düşünürler, Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, araya gireni keserler der. Avni dayı ise Parti başkanları da sivrilen kalemlerin ucunu yontarak köreltmeye çalışırlar. Çünkü sivri uçlardan hep rahatsız olurlar der. Bende rahatsızlık yoksa gereğini yapsınlar derim.

**

Sayın Halil Orun, bizim Minik Kuşlar, senin önümüzdeki yıl İskele Belediyesi Başkanlığı için aday olacağını söylüyor. Bunun için ağır ağır kolları sıvadığını da dile getiriyor. Sayın Orun, sahi ama sen bizim Hasan Başkanın kalbini mi durduracaksın? Duyumlar başladığı andan itibaren nabız 180’e vurmaya başlamış diyorlar. Başkan, seçimi kaybettikten sonra acınmaktansa, tekrar seçime girip kazandıktan sonra kıskanılmak dana iyidir. Unutma.

**

Sayın Mehmet Harmancı, Lefkoşa Belediye Başkanı olarak insan sağlığı açısından, gıda satış yerlerini denetleme emri verdiğin ekiplerin bu işi müthiş beceriyor. Da, bizim konumuz o değil. Geçtiğimiz gece TDP Milletvekili Zeki Çeler ilginç şeyler söyledi. Sevgili Zeki, sen bize hep Mecliste ceylan derili koltukta oturuyoruz diyorsun. Ama bizler yarı kırık, sustaları çıkmış koltuklarda oturuyoruz. Esas ‘Timsah Derili’ koltukta oturan Harmancı’dır dedi. Ona, iş yapanın, kılıçta kuşanandır. Gökten Kuşum Aydın yağsa, Harmancı sayesinde bizim başımıza Hülya Avşar düşer dedim.

**

Sn. Ejder Aslanbaba sevgili Bertan’ın, YDP’nin İskelede gerçekleştirdiği etkinlik ile ilgili paylaştığı resimlerde senin de baş masada oturduğunu gördük. Vallahi YDP seçime girer ve sende kazanırsan şu 100 bin lira alındıktan sonra buhar olan ‘’Dış Türkler Masasını ‘‘ lütfen yeniden hayata geçir. Ama bu defa 100 bin kâfi gelmez. O rakamı 3’e katla. Birde bizim Emir amca, Allah’ın emri üçtür. Aslanbaba kazanırsa,bukez Mecliste, dolar yerine sterlin sallasın. Rüşvet dedikten sonra şaka yaptım diyerek yine kelimeleri mecazi anlamda kullandım desin diyor. Ne dersin?

**

Sayın Ulus Ese, Güzelyurt bugüne kadar yeniden hareketlendi diyorlar. Verildi, verilecek denirken tası ve tarağı kapan kenti bırakıp terki diyar ettikten sonra pişmanlık limitinin son haddinde geri dönmeye başladılar diyorlar. Sevgili Ulus, geçmişte yalnız bırakıldığı hissi ile Güzelyurt halkının anası ağlarken siyasiler geride playback yapıyordu.Peki şimdi yatırımlar ve geri dönüşler başladığına göre, siyasilerimiz Mozart’ın ‘Ölüm Marşı’ olarak da nitelendirilen 9’ncu senfonisini mi çalacaklar dersin?

**

Sayın Ünver Bedevi, senin de geçmişte insanların mazbatadan hapse girmemesi ve onlara çalışarak borçlarını ödemesi için şans verilmesi yolunda çok çalışmaların olmuştu. O günden bugüne bir arpa boyu yol kat edilmediğini ve bankaların tefecilik yapmaya devam ettiğini, Belediye Koop. Bankası yöneticisi Servet Hanımgözümüzün ninnisine kadar soktu. Sayın Bedevi, Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık tefeciler ve onların yarattıkları mafya babalarıdır diyor ünlü düşünürler. Ne dersin?

**

Sayın İzzet İzcan, TDP ile kol kola girmeye çalışırken birden çark ederek başka ufuklara yelken açtın. Tamam, anlaştık diye ellerini ovuştururken, bu defa biz rotamızı başka denizlere çevirdik, TKP ile anlaşabiliriz türküsünü çığırmaya başladın. Ama günün sonunda ona da messivari çalımı bastın.Aman başkan,kaş yapayım derken gözünü çıkarmamaya dikkat et. Günün sonunda kekliği düz ovada vurdular türküsünü çığırmayasın. Veya daldan dala konarken bir parti başkanı çıkar ve adayımız İzzet İzcanDenktaş aday adayımızdır diyerek seni de çağırmasın.

**

Sn. Kaan Kaner, efsane Yenicami Futbol Takımını yeniden yarattın. Yarattığın takım sazı eline alarak her makamdan şarkı ve türküyü söylemeye başladı. Rakip yandım alan türküsünü söylerken, Yenicami’yi sevenler de beraber yürüdük bu yollarda beraber ıslandık yağan yağmurda şarkısını söylüyor. Dondurmalı kadayıf, gibi keyif veren futbol takımının dışında şampanya kadar asil, viski kadar ağır tesis yapımına ağırlık verdiğini gözlemledik. Kolay gelsin.

**

Sn. Bilbay Eminoğlu, Show ve Magazin dünyası denilince ilk akla gelen isimlerin başında bulunanlardansın. Sevgili Bilbay, bağ çapa,tarla sapan ister. Sizde Magazin bağını iyi çapalayıp sapan ile iyi sürüyorsun. İşte bu nedenle öyle senin magazin programların ‘Işıl’ ışıldır.

**

Sedat Avcan sosyal medyada paylaştığın ciğerler nefisti. Taze taze üzerinden duman tüten ciğer için davet bekledik ama ikinci geldik. Sevgili Sedat, akan suda nasıl tortu bulunmazsa, Sedat’ın ciğeri, tostu ve içeceklerinde de yanlış olmaz.