Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

22.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Hüseyin Özgürgün, 2010 yılında UBP zamanında kestiğiniz emeklilerin parasını, Yüksek İdare Mahkemesi ödeyin diye emir verdi. 2011 yılını bıraktık. 2015’teki kararı da es geçti. Mavroyerimo kalsın 2017 yılına geldik. Hala daha yaprak kımıldamaz. Adaletin topal olduğunu ve ağır aksak gittiğini, adaletin önce devletten gelmesi gerektiğini bilenlerdeniz. Sn. Özgürgün, halk olarak, başını acemi berbere teslim edenin, cebinden pamuğunu eksik etmediğini de bizlere bu vesile ile öğretmiş oldunuz. Şimdi acemi berberleri de bilenlerdeniz.

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Sn. Kemal Dürüst, yasak olmasına karşın T izinlerinin kiralanma işlemi gırla gidiyor. Bu duruma müdahale etmesi gereken İzin Makamı da ‘Andilla’ koyarak bu işi seyrediyor. Üstüne üstlük poz pozda resim çekiyor. Taksiciler bu iş büyük boyutlara vardı denetleyecek bir makam yokmu diyor. Demesine diyor da sizin de bizim gibi uzaktan ‘Bakan’ konumunda olduğunu ayıp olur diye söylemiyor. Sn. Dürüst, birçok taksici adalet diyor. Ünlü düşünür Mirabeau, adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere ergeç varır demişti. Ancak, adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olanın artık suçlular olduğunu nedense ilave etmiyor.

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Sn. Derman Saraçoğlu, "Mutluyuz" diye haykırmak, önümüzden, salına ve sallana geçen Kralın çıplaklığını haykırmaktan daha bir cesaret ister bu günlerde aslında. Üzerimize biçip, dikip, giydirdikleri MUTLULUĞU, "sadece akıllılar görebilir ve hissedebilir" diyorsun sosyal medyadaki yazında. Sn. Saraçoğlu, mutluluğu bir makale zannedip, devamlı okuduk. Ancak birde baktık ki bu memlekette okuduğumuz makale bitmiş.

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Sn. Hasan Ercen, büyük bir başarıya imza atarak, halkı elektrik kurumundan ağır ağır soğutmaya becermeye başladınız. Gönderdiğiniz borç miktarı mesajından hemen bir gün sonra insanların borcunu ödemeye fırsat bulmadan elektriklerinin kellesini bumburo kopartmanız, hem size hemde elektrik kurumuna yönelik küfürlü hicaz faslından bestelerin giderek artmasına neden oluyor. Kıb-Tek verimli bir kovansa, bize de bal olan yerde sinekte olur demekten başka bir şey kalmıyor. Sn. Ercen babanın sanatı oğluna miras ise herhalde sende Teyze oğlu Başbakanın bize mirasısın. Ne diyelim?

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Sn. LicaŞemmedi, Kıbrıs’a, Konya’dan bir grup turist gelmiş. O gruptan bir adam yaklaşmış ve kusura bakmayın çok gezdirdiler bizi ama Kıbrıs kültürünü göremedik.Otelde görevli Adanalı, lokantaya gittik garson Diyarbakırlı. Yemekler bizim yemeklerimiz, nerde sizin kültürünü diye sormuş diyorsun mesajında. Lica hanım ne yaseminin güzel kokusu. Ne şeftali kebabı, nede gatmer ile komşuluk kültürü kaldı. Onların yerine bıçaklarım lan. A…..k ağızlı bak şişlerim kültürü ile çek bir Adana ve lahmacun kültürü geldi. Kültür zenginliği güzeldir ama kendi kültürün ile onu mozaik yaparsan güzeldir. Değil mi?

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Sn. Özgen Görgüner, babamı kaybettikten sonra anladım ki bu dünya, gerçekten fani. Tam 3 arşın kefen geriye kalan. Bu günden sonra bana mutsuzluk veren herseyi hayatımdan çıkaracağım. Bu 3 günlük dünya üzülmek ve mutsuz olmak için Çoook kısa diyorsun.Balsız kovanda arı durmadığı gibi Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Ada’da mutluluk durmaz sevgili Özgen.

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Sn. Ferda Ekinci, mutluluk raporunu hazırlayanlar, Kıbrıs'ın kuzeyini 155 ülkeden 61. sıraya yerleştirmiş. Güzel bir eve sahip olmak için yıllarca borca saplanmak. Köstebek yuvası gibi delik deşik olan yollarda pahalı arabaya binmek için tüm aylığımızı ona harcamak. Beş yıldızlı tatil yapmak için kredi kartlarımızdan taksit yaptırmak.Lüks markalardan giyinmek için üstümüzü başımızı paralamak 'mutluluk' ise istemem eksik olsun diyorsun. Da, bu mutluluk raporu Ferda ve Taner için hazırlanmadı. Ülkenin kaymağını yiyen 15 aile ile bazı üst düzey bürokrat ile siyasiler için hazırlandı. Atalarımız başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğunu eksik etmez derken, bu halka da bir gönderme yapmış olsa gerek.

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Sn. Sadık Gardiyanoğlu, UBP’ye özelde Lefkoşa’da, genelde de ülke çapında katkılarının büyük olduğunu kabul ediyoruz. Senin uğraşların sonrasında bir toparlanma söz konusu olduğu da doğrudur. Sosyal Medya’daki mesajında, sen,ben dönemi bitti, BİR olma dönemi başladı diyorsun. Haklısın, bazı bakanların kellesi gidince bir olacağız. Kıb-Tek’teki teyze oğlu, halkın anasınıceryan tepmesi ile ağlatırken, geride playback yaparken biz yine bir olacağız. T izinleri yasaya rağmen alaunaalatre kiralanıp, izin makamı andilla koyup bunları seyredince de bir olacağız. 9 Milyon Cratos indirimi zam olarak bize dönünce de bir olacağız. Sevgili Sadık, hadde bir olma şerefine fon deep yapalım.

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Sn. Salih Şoför oğlu, Babam gibi adam çıkmadı karşıma diyen kız, acaba sen annen kadar olabildin mi diyorsun mesajında. Peki seçim zamanları, verdiği vaatler ile Guiness rekorlar kitabına girmeye hak kazanan siyasetçimiz. Gıccaccık ile oğlancığın işe girmesinden başka bir şey düşünmeyen ve işe girsinler ondan sonrası tufan diye düşünen halkın büyük bölümü, kendi ülkelerinin sorunlarına karşı dürüst olabildi mi? Sevgili Salih, içimizdeki akıl, kiminle savaşması gerektiğini bir bilse, inan büyük bir kuvvet olurdu.

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Sn. Ertaç Hazer, sosyal medyadaki paylaşımında, sabahın köründe ezan sesi yedi mahalleyi ayağa kaldırır, medeniyetten mi saygıdan mı korkudan mı bilinmez ses çıkarılmaz. Köpek havladı diye sen hır çıkar laf söyle kavga et. Ne medeniyet ama anlayana diyorsun. Sevgili Ertaç, dinin arkasına saklanıp, birilerinin büyük dinci ayaklarında rant sağlamaya çalışması çok bilinmeyenli denklem olmaktan çıktı.Benjamin Franklin’in, insan paranın sahtesini yapar, para da insanın dediğini unutma. Tabi anlayana.

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Sn. Kemal Eşref Oktar, ‘Usta’ sağlık doktorların istifa furyasından sonra SOS veriyor. Usta, acil de tekliyor. Usta, hastane özel çalışanları ödenmedikleri için parasızlık denizinde boğuluyor. Ve ‘Usta’ mevtanın son duasında hoca rahmetliyi nasıl bilirdiniz sorusuna millet sanırım ‘Çok iyiydi’ Allah rahmet eylesin. El Fatiha diyecek.

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Sayın Fatma Solmaz, bir ara tası tarağı toplamış İstanbul’a AKP’yi ziyarete gitmiştiniz. Sonrasında, İstanbul AK Parti mitinginden de boy boy kare kare resimler göndermiştiniz. Tüm bunlardan sonra UAP yani Ulusal Adalet Partisini kurmuştunuz. Bugünlerde sizden pek ses seda çıkmıyor. Hayrola rahmetli mi oldu?Sn. Solmaz insanlara güvenip yola çıkanlar yarı yolda kalırlar. Ama partilere ve başkanlarına güvenenler yarı yolda değil yolun başında kala kalırlar. Unutmayın.