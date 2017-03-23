Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

23.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

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Sn. Mustafa Akıncı, bu defa suçüstü yakalandınız. Anastasiadis’in, New York Borsasının kapanış gongunda eline aldığı tokmağınkafasının kopmasına ve sapının elinde kalmasına, sizin neden olduğunuz öne sürülüyor. Akıncı tokmağın sapını gizlice inceltti ve kopmasına da neden oldu deniliyor. Akıncı'nın gizlice yaptığı bu işi EİDE basın toplantısı ile duyuracak ve Akıncı suçludur diyecekmiş.

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Sn. Serdar Denktaş, okul yönetimleri, veli, öğretmen ve yerel yönetimlere devredilmeli sözün birçok vatandaş tarafından devrim olarak nitelendirildi.Tamam da okullar olmayınca Maarif Nazırları ne halt edecek dersin? Nasrettin Hoca eskiyen ayları kırpıp yıldız yaparım derdi. Bizlerde eskiyen Nazırları kırptıktan sonra siyasetin tarihi çöplüğüne mi gönderelim dersin? Sn. Denktaş, Eğitim Bakanı olmak, gülü dikenle avuçlamak demektir. Bu müthiş önerin hayata geçerse bu efendiler de bu acıdan kurtulacak demektir.

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Sn Şener Elcildoktorlara yapılacak 2200 TL’lik artış ile uyuşturucu taciri, dağıtıcısı ve kullanıcısı bir Anaokul öğretmenin, görevden uzaklaştırılma yerine, bir üniversitede yüksek lisans için ödeneksiz izin verilmesi sizleri doğal olarak kızdırdı. Artış ile ilgili olarak ya herkese yada hiçbirine derken Güney’de de artışın olduğunu ancak alınan tedbirler ile sıkıntının giderildiğini belirttiniz. Sn. Elcil, adalet, dünyanın geneline yakınında, kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun etrafında döner. Bizde aksona gardası kırıldığı ve tekerlek ruleması değiştirilmediğinden hep yetenek düşmanlarının etrafında döner. Durum bu ahvalden ibarettir.

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Sayın Fuat Namsoy, Halk galeyana geldi. Lapta belediye başkanı,Gorno Tepesini birilerine peşkeş çekiyor ve tepenin doğal güzelliği peşkeş çekilen yatırımcı tarafından bozulacak deniyor. Kısacası, Ahali eylem hazırlığındaymış. Aman dikkat et.Seçimde ‘Sakkulli’de kalmak da var. Başkan, ensesi kalın ve gerdanı sarkıklar ile ilgilenirsen iki ay içinde birkaç dost kazanabilirsin. Ancak ahali seninle ilgilenmeye başlarsa bir yılda, tek dost ve oy kazanamazsın. Allah Kerim deme, çünkü Kerim’in kuyusu derin. İnersen de çıkamazsın.

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Sn. Turgay Hilmi, KKTC 61. Mutlu ülkeymiş. Çöplüğün içinde ve delik deşik yollarda, gırtlağa kadar borç sonrasında mahkemeler tıklım tıklım dolu. Yiyecekler hormonlu ve hırsızlık cinayet, para yıkama, peşkeş, pahalılık, kumar fuhuş ve gece kulübü enflasyonu var diyorsun. Da, sen tecavüze uğrayanın, tecavüzcüsüne aşık olabileceğini hiç düşünmedin mi? Turgay hocam, biz yağlama ve grasolamın ustası, bol kepçe lokantasından vaatler veren siyasilerimizin de hastasıyız. Mutluluğumuz bunlardan kaynaklanmaktadır.

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Sn. Eralp Şerifoğlu kötüler, kendilerine tahammül edildikçe, daha çok azarlar. Yani Tolstoy Abi demek istiyor ki, öyle efendiefendi oturma, başına çıkarlar sonra ağlama diyorsun. Hocam, halk olarak çıkılmadık yerimiz mi kaldı? Ahalinin zam zum ve idari yeteneksizlikten anası ağlarken, bunlar geride playback yapmıyor mu? Dünyada ahalinin başına Adriana Lima düşerken, bizim başımıza defolu, bazı yetenek düşmanları düşüyor.

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Sn. İsmail Bozkurt, Üç romanınızSırpça ’ya çevrildi. Bu üç romandan “Bir Gecede,” Sırpçadan önce destanlaştırılarak Gagavuz Türkçesi ve Ukraynaca’da yayınlanmıştı. Bu durum ülkemiz için büyük gurur ve onurdur. Ancak bu onur ve gururu gözlerinde ‘FAGO’ olmasına karşın göremeyenler sanırım bu kültür plaketini de hak etmemiş olur. Sn. Bozkurt, sen gönüllerde güzel bir eş, bizler görme özürlülerin arkasında çilekeş. Başka ne diyebilirim ki?

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Sn. Zeki Akdeniz 22 Mart Dünya Su Günü. Gün dolayısı ile yarın yetkili makamlar her zaman yaptıkları gibi bir sürü demeç verecekler. Suya hasret bu ülkede bir zamanlar bir damla suyu denize akıtmayacağız diye ekranlarda boy gösterenler bugün Türkiye'den bin bir zorlukla getirilen suyun denize akıtılmasını seyrediyorlar, elimizden birşey gelmez diyorlar ve hala daha o koltuklarda rahatça oturmaya devam ediyorlar diyorsun. Sn. Akdeniz, suyu ülkeye dağıtma yeteneği olmayanların, suyu denize akıtmak için ellerinden geleni yaptıktan sonra, yapacakları tek şey sıra ayaklarına kadar geleni yapmaktır. Mesela ‘ Mahalleye gitmek gibi mesela’.

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Sayın Mahmut Özçınar, Güzelyurt’ta havalar nasıl gidiyor? Duyduğuma göre yeni yatırımlar sonrasında göç tersine dönmeye başlamış ve bu nedenle de keyfiniz gıcırmış. Vallahi yapmakta olduğunuz hizmetler sizi bir sıklet yükseltmiş. Dolayısıyla, hafif sıklet rakiplere gözdağı vermişsiniz. Allahınız var. Herkese ekmek yedirmeye çalışıyorsun. Başkan hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı, ölümünden sonra anılmaz bilirsin.

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Sayın Erdoğan Şanlıdağ, Lefke’de saygın ve etkili bir isim olduğunuz çok bilinmeyenli bir denklem değil. Sessizliğiniz ve şimdilik etliye ve sütlüye dokunmamanız birilerinin o ununu eledi eleğini astı. Evdeki halı kirlenmesin diye ‘Bandoflaları’ giydi ve ‘Angoniciklere’ bakıyor demelerine yol açtı. Ancak o birileri sakin ve sessiz atın çiftesinin pek olduğunu unutmuşa benziyor. Bir hatırlatalım dedik.

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Sn. Okyay Sadıkoğlu, sosyal medyada paylaştığın apartman daireleri ve villalar müthiş bir görüntü yansıttı. Sosyal Medyadan yansıyan görüntünün, vitrini oldukça güzel. Ve albenisi de yüksek. Sevgili Okyay, cahillerin kalbi dudaklarında, alimlerin dudakları kalplerindeyse, senin gibi ülkeye kalıcı eserler yapanların, Ramazanda fakir insanların aşını sağlayanların yeri de Allah’ın katındadır.

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Sn. Adnan Anık, üçlü kararname ile atamaları daraltacak yasayı bir türlü yasallaştırmayan ortaklar, yasayı genişletecek ek yasal düzenlemeyi jet hızı ile Cumhurbaşkanına gönderdiler. Bu ne hız beyler diyorsun.Adnan gardaş seçim yakındır. Ve kuş ellerinden uçmadan kafesin kapısına bu nedenle andorş koymak istiyorlar. Kuş, üçlü kararname öksesine konunca gerisi Pandoranın kutusundan çıkmak kalıyor. Sn. Anık, halkı enayi sanan birileri, ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi olduğunu sanırım unutuyor.