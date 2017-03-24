Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

24.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Londra’da parlamento önünde meydana gelen terör saldırısında annesi İspanyol, babası Kıbrıslı Türk, Ayşe isimli bir kardeşimiz de Teröre kurban gitmiş. Siz vatan, millet Sakarya, Nurlu Ufuklar Diyarı ile elde piyade Beşparmak Dağlarına tırmanma hesapları yaptığınızdan bu olayı galiba göremediniz. Sn. Ertuğruloğlu, kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz. Böylesi fırtınalı ve dalgalı havada kendini gösterir. Tabi piyade ile dağdan inerse.

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Sn. Ali Kişmir, Londra'daki terör saldırısında ölenlerden birisi Kıbrıslı Türk. Bizim Dışişleri Bakanı'nın tek görevi çözümü engellemek olduğu için bu haberi dış kaynaklardan öğreniyoruz diyorsun Sevgili Ali. Da çözümü engellemenin dışında şayet başaramaz ve çözüm olursa, Beşparmaklara çıkmak için piyade tüfeğini de yağlamak ile meşguldür. Sevgili Ali, temiz elleri olduğu sanılan insanların da kirli düşünceleri olduğunu sakın unutma.

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Sn. Mehmet ÖzkardaşTC 'yi milletmi kaldırdı resmi binalardan, ya andımızı? PKK'yı davul zurnayla Milletmi dağdan indirip şehirlere getirdi. Feto terör örgütünü milletmi yarattı? Barzani’yi Ankara'da ağırlayıppaçavrasını şanlı Türk Bayrağının yanına milletmi dikti? diye soruyorsun. Başkan, hıçkırarak milleti ağlayan bir siyasetçinin daha sonra akıtacağı gözyaşları, milleti ağlatan siyasetçinin başına geleceklerinin altına atılacak imzasıdır. Hele bu ‘Hayır’lara vesile olsun denirse.

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Sn. Hakkı Celal Önen, dün Mağusa'dan Lefkoşa'ya giderken Mesarya’daki ekinlerin çok büyük bir kısmının yağmursuzluktan sarardıklarını gördüm.Çok üzücü bir durum, ama birden hatırladım .... hani yakın bir geçmişte birileri Yağmur Duasına çıkmıştı ?Ne oldu? Duaları hiç kabul görmedi anlaşılan.Yine de keşke kabul görseydi diyorum diyorsun. Sn. Önen, lafla peynir gemisi yüzseydi, inanın okyanus kadar tereyağına ihtiyaç olacaktı. Kaliteli insan işiyle, boş insan kişiyle ve Allah’ın dua sonrasında bir şey vermesi ile uğraşır.

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Sayın Ayşe Öztabay, bizim memlekette hukuk ‘Guguk’ oldu diyorlar. Kıb-Tek ihalelerinde yaşananları bıraktım. Cratos Otele anlaşmalı olarak yapılan 9 Milyonluk indirimi es geçtim.Savcı istihdamını bile elimize yüzümüze bulaştırıp humus çorbası yapmamızı kulak arkası ettim. Ama yuta yuta torbaya döndük. Geçen defa da yazdım yine yazayım. Sevgili Ayşe buğday verimli olunca orak kıymetli olur. Ama bizde orak kültleşti. Buğday rekoltesi yüksek olsa da kütleşen orak ile hasat verimli olmaz be Ayşe.

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Sayın, Hatice Özler Şahin, bir aralık Sosyal Medya’nın yıldızı, evlerin sultanı olmuştun. Ama daha sonra kuyruk yıldızın kayıp gittiği gibi sosyal medyada kayıp gittin. Şimdilerde yine arasıra bir görünüp ‘Merhaba’ dedikten sonra ortadan kayboluyorsun. Hocanım, sosyal medyadaki arkadaşların özlemin azı çoğu olmaz, ağırdır diyor. Bilmem anlatabildim mi?

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Sayın Salih Hafız, Başbakanlık’tan, Ulaştırma Bakanlığına en sonda Sağlık Bakanlığına tayinin çıktığını gördük. Kısacası başarılı olduğun için Evliya Çelebi gibi seni diyar diyar değil ama bakanlık bakanlık gezdidriyorlar. Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı senin gibi kıymetli bir elemanını kaybetti. Ama galiba en şanslı olan Sağlık Bakanlığı oldu. Senin gibi bir elemanı kazandı. Salih, fırtınanın şiddeti ne olursa olsun, martı sevdiği denizden asla vazgeçmediği gibi bakanlıklarda senden vazgeçemiyor.

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Sayın Osman Erçiner,senin gerek Ombudsman’da gerekse İçişleri Bakanlığında yaptığın başarılı işleri fago ile göremeyenler senin gibi bir elemanı gözardı etmeye devam ediyor. Sen görevden el çektirildikten sonra gelen de ayni işleri yapar diye düşünenler galiba bu defa büyük oranda yanıldı. Sevgili Osman, ocak eğri olsa da dumanı doğru tüter diyenler herhalde odanın içini duman kapladığını ve boğulmak üzere olduğumuzu göremiyor. Hadde göremedi dumanın keskin kokusunu da mı duyamıyorlar.

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Sayın Deniz Kayabaşı,sendikacı olarak insanların haklarını kazanması için çok mücadele verdin. İnadım inat diyerek 21 kişinin maaşlarını yontanlara, ve insanları açlık sınırının altına çekenlere karşı hep savaştın. İnsanların emeklerini çalarak maaşlarına neşter çalanlara, boş çuval ayakta durmaz ve midesi guruldayan adamlar doğru dürüst iş üretemez diyerek hakları için mücadele verdin. Ama bakıyorum bu fedakârlıkların bugün bir kuruşa satılığa çıkartıldı. Bir kelime insanın kararını, bir duygu hayatını, bir insan sistemi değiştirebilir. Tabi o doğru insanı bir kenara atmamak kaydıyla.

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Sayın Eybil Tünay, Sosyal Medya’da geçtiğimiz gün yine büyük insan. Büyük Komutan Tünay Komutanın resimlerini gördük. Görmesine gördük ama keşke görmez olsaydık. İçimizi bir sızı, kalbimizi bir ağırlık sardı. Neden hep iyi insanlar tez gider diye düşündük. Ama nedenini de öğrendik. Meğer Tanrı çok sevdiği insanları yanına alıyormuş. Babanı da çok sevdiği için erken yanına almış. İşte bu nedenle acımız hafifledi be Eybil.

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Sayın İsmet Akim, bir televizyon programında Kıb-Tek’te yaşanan alengirli ihalelerden bahsediyorsunuz. Bizim Minik Kuşlar dün yapılan ihaleler ile ilgili olarak bizim yine midemiz bulandı. Ne aspirin, nede Aspro içtikse mideyi düzeltemedik. Balı parmağı uzun olan değil kısmeti olan yer diye düşünürken, birde baktık kısmet, İsmetolmuş. Ve balı da kısmeti olan değil ismet olan yiyor diyor.