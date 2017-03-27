Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

27.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Meclis Muhterem Vekilleri, sizler ceylan derili koltuklarda otururken, birileri deveyi avurdu ile götürmek ile meşgul. Özellikle Kıb-Tek’in çıktığı ihalelerin mahkemeye taşınmasının yanı sıra bahse konu ihaleler ile ilgili söylentiler ve tartışmalar bardağı bırak taşırmayı, su sel oldu sizin binaya doğru son sürat akarak geliyor. İhaleye fesat karıştırıldığı molozlarının altında kalabilirsiniz. Sn. vekiller ahalinin neden yorgunsun sorusuna, ihaleler ile ilgili neden suskun kaldığınıza cevap aramaktan dolayı, ve bunun nedenini tahmin ettiğim için düşünmekten yoruldum diyorum.

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Sn. Hüseyin Özgürgün, bazı ihalelerde dönen dolaplar yerine seçim arifesinde bazı bakanları görevden almak için kolları sıvadığınız söyleniyor. Teşbihte hata olmaz diyen bizim Minik Kuşlar, kazanana büyük ödül verilecek olan at yarışında, birinci gelmesi kesin olan atın dizginlerini sürekli kısarak yavaşlattığınızı, size ve partinize büyük prestij kazandıracak ihale yolsuzluklarının üstünü örtmeye çalışanlar yerine rakiplerini nock out etme uğraşı içine girdiğiniz bir görüntü yansıttığınızı söylüyor. Sn.Özgürgün Denizin dalgaları baktığınız zaman kayaya zarar vermediğini sanırsınız. Ama bir gün bir bakarsınız o kayanın altı oyulduğu için kaya yerle bir olmuş. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn.Hasan Ercen, yönetim kurulu başkanı olduğunuz Kıb-Tek’in ihaleleri yine Mahkeme koridorlarına taşındı. Gönyeli ile Kanak Lides ihaleleri ile ilgili birileri yandım anam diyerek başını İngiliz zamanından kalma sarı taştan mamul mahkeme duvarına vururken, bazıları da viskisini keyifle yudumlarken dere geliyor dere parayı döke döke şarkısını söylüyor. Vallahi Teyze oğlu olmak kolay değil. Keyfini çıkartmaya bakın ve size dostça bir tavsiye. Her gönülde bir çiçek olacağınıza birçok gönülde buket olmaya bakın…

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Sn. Kutlu Evren, Girne bölgesindeki bir restoranda, Başbakanın yanı sıra, ihalelerde ismi sürekli anılan bir iş adamı ve bazı siyasiler ile yemekte buluşmanız birçok yorumlara neden oldu. Bizim Minik Kuşlar, Başbakanın bakanlıktan alınacaklar listesine koyduğu Kutlu Evren’in görevde kalması için iş adamının aracı olduğunu öne sürüyor. Sn. Evren, bakanlık koltukları prestij açısından çok önemlidir tamam ama birilerinin sümüğünü çekerek orada oturmak da bence doğru değil. Altın prangalar çoğu zaman demir olanlardan çok daha kötüdür. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Armağan Candan, CTP’den seçim kazandığınız gün, birçok Güzelyurt’lu, genç, dinamik ve girişken bu genç Tanrı’nın bize Armağan’ıdır. Candan bir çocuk ve halkın sevgilisi olur denmişti. Ancak son zamanlarda dinamik ve girişken denilen çocuk için Tanrı’nın Armağan’ın içi boş, Candan sevgisinin de hava olduğunu söylüyor. Sn. Candan, full çeken bataryalar emir ve direktifler doğrultusunda herhalde boşalarak halkın kapsama alanından çıkmanıza neden oldu. Vallahi ne diyeyim? Siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanır. İçmeyenin ağzı sulanır. Mideniz için alka selzer tavsiye ederim.

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Sn. Hasan Nihat Erduran Sosyal Medyadaki yazında 800 TL. ve 30 puan. Araba sürerken konuşabilirsiniz diyorsun. Yani, artık araba sürmenin cezaı budur yerseniz demeye getiriyorsun. Da, Hakkı Celal Önen "Lamron na sas gapsi "ateşte yanasınız anlamındadır diyerek bu ülkeyi idare ettiğini sananlara mesajını gönderdi. Müdürüm, devlet herhalde Mart ayı maaşlarını ödeyemeyecek duruma geldi de yine cezalara mı sarıldı? Hal böyleyse ihalelerde hamma hummayı, düzenlenen partilerde viskileri ve şampanyaları asgariye indirsin. Sn. Erduran, kızlar ‘Beyaz Yatlı Prenslerini’ bizlerde halk olarak ülkeyi doğru dürüst yönetecek siyasi erki bekliyoruz.

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Sn. Şener Levent, bu hikâye hüzün, keder ve kahır dolu bir hikaye. Ve kahrın en doruk noktasına ulaştı dün gece. Meliz hapiste. Onun hapiste olmasına neden olan Tansel ise yeni nişanlısı ile yeni ufuklara yelken açtı. Meliz, her türden kader mahkumunun arasında, demir parmaklıklarda pişmanlığın ve kahrın en beterini yaşadı. Hapiste unutulan herkes gibi, yalnızlığın en acısını tattı diyorsun yazında. Bu ülkede at binenin kılıç kuşananındır. Söz, para okyanusunda yüzenlerinse, sus, mahpushane mahkumlarınındır. Sevgili Şener, adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır.

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Sn. Ayhan Arıklı, KKTC’de bazı gözü açık belediyeler suyun tonunu 7 TL’den satıyor. Kuyu suyunu arıtmadan veriyor. Dikmen Belediyesi gibi. Türkiye’den gelen su geçitköy barajını doldurdu. Fazlalık denize akıyor. Hala sulama ile ilgili bir çalışma yok diyorsun. Olsun be Ayhan gardaş. Nasıl kalan sağlar bizimse göl dibinde kalan su da bizimdir. Nasıl olsa Türkiye suyu verir. Fazla su, su enflasyonu demektir. Enflasyon da fiyat indirimi demektir. Az olsun parası çok olsun. Bak Aristo, Adalet önce devletten gelir diyor. Ama bir Fransız Atasözü de Adalet topaldır diyor. Eee hal böyle olunca ve devlet bir başka deyişle devleti idare eden hükümet topalsa, halk bunun çaresine bakması gerekmez mi?

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Sayın Beyazit Adalıer, duyduğumuza göre yaşım geçti ama işim henüz geçmedi. Bende daha çok ekmek var diyormuşsun. Vallahi seni ve senin zamanında yaşanan grev, eylem ve kırmızı mayo defilelerini inan çok özledik. Goethe’nin akılsızlar hırsızların en zararlısıdır; zamanınızı ve neşenizi çalarlar sözüne hiç inanmıyorum. Onlar sözleri, sebep olduğu grev ve eylemler ile bol malzemeye neden oluyor. Böylelikle neşemiz de full çekiyor.

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Sayın Cenk Seren, senin suçun büyük. Mehmetçik Bölgesi kazan sende kepçe dolaşıp dururken, kırmızı mayolu yaşlı pelikan kuşlarını ürkütmüşsün. Kırmızı mayolular bandoflalarını giydiği gibi toz olup sıra kadem basmışlar. Ancak bizim Minik Kuşlar, bu zatı muhteremlerin kırmızı mayocuklarını yeniden giyip ortalığa çıkacağını söylüyor. Sevgili Cenk bir ricada bulunsam, acaba bu zatı muhteremlere geçti borun pazarı sür eşeğini Niğde yerine bugün Pazar değil Pazartesidir desen. Ve toruncuklar seni bekliyor diye ilave etsen ricamı yerine getirirmisin?

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Sayın Mehmet Hulisioğlu, senin tarafta asayişin berkemal olmadığı dile getiriliyor. Özellikle Çatalköy Sanayi Bölgesi ile ilgili tepkiler Tsunamiye dönüşmek üzereymiş. Bazı vatandaşlar sanayi bölgesindeki bazı yerler ile ilgili size yönelik sitemlerini büyük harfler ile dile getiriyor. Sn. Hulusioğlu, Ünlü düşünür Demokritos aklın üç işareti vardır; İyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmak demişti. Vallahi sitemleri iyi düşün. Gereğini yap demekten başka ne diyebiliriz ki?.