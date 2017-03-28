Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

28.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sahibine Mesajlar

Sayın Serdar Denktaş, Kıb-Tek’teson çıkılan iki ihalede alangirli işler döndüğü gerekçesi ile Elsis’in mahkemeye yaptığı müracaat görüşülürken, yönetim kurulu toplanarak ihalenin başlama kararı almak için görüş alış verişinde bulundu. UBP yöneticileri yola devam derken, DP yöneticileri durun bir soluk alın böyle yola devam edilmez. Hele hele Mahkemenin koyduğu andorş oradayken yola devam hiç olmaz dedi. Hizmet için geldik diyenama kime hizmet ettikleri belli olan UBP yöneticilerine takoz koymaya çalışan DP üyeleri belki bunda Muaffak olamadı. Ama olsun, birşeyleri düzeltme adına, bir tohum verdin, çiçeğini alacaksın. Bir çekirdek verdin, ağacını alacaksın. Bir dal verdin, ormanını alacaksın. Ama tohumu kurutanların neyi alacağını söyleyemeyeceğim.

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Sn. Üç Silahşörler, Kıb-Tek’te size verilen isme layık oluyorsunuz. Kıb-Tek’e taktığınız oluk, birilerinin havuzuna akmaya devam ediyor. Havuz doldu doluyor. Bu arada başka havuza ihtiyaç var. Her ne kadar dolmayacak. Dolması mümkün değil denilen havuz üstün gayretleriniz ile dolmak üzereyse de, yeni havuzun yapımını lütfen tez başlatın. Çünkü oluktan akacakların dirheminin boşa gitmesini kabul etmeyenler var. Sn. üç silahşörler, balı olandan pekmezin esirgenmediğini biliyoruz. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Kudret Özersay, Halkın Partisinden önce disipline uymayanlar kapı önüne konmuştu. Sonrasında gerçekleşen genel kurulda alangirli işler yapanlar disiplin kuruluna verilmişti. Şimdi de istifalar başladı. Lefkoşa İlçe Başkanı Serhan Aktunç, istifa ettiğini açıkladı. Ancak bizim Minik Kuşlar, perde gerisinde Bulut Akacan ziyareti olduğunu ve sizin de istifasını istediğinizi söyledi. Sn. Özersay galiba İlçe Başkanının parti ile bir otobüs aşkıydı. Sizin yolunuz ‘son durak’ olurken onunkisi ‘müsait bir yerdi. Ve o müsait yerde indi.

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Sn. Savaş Bozat acilen 2.5 milyon TL değerinde rezidans daire aranmaktadır. İlgilenenler özelden mesaj gönderebilirler diyorsun sosyal Medyadaki paylaşımında. Ancak Rezidans satıcılar birliği başkanı olarak elimizde hiç rezidans kalmadığını, tümünü sattığımızı üzülerek belirtirim. Sevgili Savaş, babasının akçası,anasının bohçası devletin de parası bol olunca rezidans, mezidans kalmıyor. Haaa birde bal olan yerde sineğin de bol olduğunu aklından çıkartma.

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Sn. Bulut Akacan yağmur yerine tolu olup yağdın. Halkın Partisinin Lefkoşa’da bırak camlarını kiremitlerini kırdın. Dışarıda yağmur duruyor ama kırılan kiremitlerden dolayı yağmur içerde bir türlü durmuyor. Sevgili Bulut, seni ziyaret ettiler diye birilerinin istifaya zorlanmasına inanamadım. Nedenini niçinini debilmiyorum.Yalnız bu ülkede o kadar çok şeyi bilmiyoruz ki, bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe ererdi.

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Sn. Adnan Anık, Dünya Tiyatrolar gününde KKTC yine de dünyada örneği olmayan bir ülkeç Tiyatro Müdürü olan ama Tiyatro Binası olmayan başka bir ülke varmı diye soruyorsun. Sn. Anık, KKTC’nin tiyatro binası var. Okullar yolunda bütün ihtişamı ile duruyor. Ama yanık ve yıkık. Müdürü var ama oyun sergileyecek ekibi yok. Olsun bir Müdür ve yıllarca onarılmayı bekleyen bir binası varya sanırım bunlar yeter. Cevizi kırıp özüne inemeyen, hepsini kabuk zanneder. Ne diyelim?

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Sn. Ahmet Senaroğlu, deve güreşleri ile ilgili anlaşmaya vardığını öğrendik. Ahali senin develeri güreştireceğini öğrenince sosyal medyada veryansın etti. Tamam, da hayvanları güreştirmek yasak değil mi diye soran çok. Deve getirme zahmetli iş diyen ve bunun yerine Alagadi sahilinde kaplumbağaları güreştirsek diyenlerin yanısırauzun eşek oynasak daha iyi olmaz mı diyenler de oldu. Sence uzun eşek mi oynayalım ? Yoksa kaplumbağalara güreş mi yaptırsak dersin?

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Sn. Veleddin TaşkentCaydırıcı trafik cezalarına karşı değilim.Ama biz araç başında telefonla ya da diğer sürücü hatalarını işlediğimizde kessinler cezayı da sizlerin yükümlülüklerinizi yerine getiremediğinizde size cezayı kim kesecek diye soruyorsun. Sn. Taşkent bence bu efendiler yükümlülüklerini tam olarak yerine getiriyor. Mesela kışta arabanızın yıkanması için yollara yüzme havuzu büyüklüğünde çukurlar açıldı. Lastikçiler de ekmek yesin diye asfaltı o biçim yaptı. Cratos biraz daha büyüsün diye 9 Milyon indirim yaptı. Yani bu adamlar bizim için daha ne yapsın Veleddingardaş?.

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Sn. Yaşar Ersoy, Namık Kemal, Tiyatro aşka benzer. İnsanı hazin hazin ağlatır. Ama verdiği acının gücünde bir başka tat bulunur. Tiyatro evrene benzer. İnsanı doya doya güldürür. Ama yansıttığı tuhaflıklar, gülerken ağlamak için istekler doğurur demişti. Da herhalde bu ülkeyi idare edenlerin kulakları duymuyor. Gözleri görmüyor. Tat duyuları bitmiş. Gülmeyi unuturken, gülerken ağlamayı beceremiyor. Kısacası Tiyatro denince karpuz sanıyor. Sn. Ersoy, ağaçtan düşen yaprak nasıl kurumaya mahkûmsa, gönülden düşen bu efendiler de günü gelince unutulmaya mahkumdur.

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Sayın Alev Şensoy, bir zamanlar FaceBook’ta şimdin'oldu bu meclise? Ne açtılar, ne kapadılar? Oraya gitmek için yaktıkları benzine değmez. Gitmişken iş yapsalardı bari demiştin. Sayın Şensoy, gecenin ne kadar uzun olduğunu hastaların bilmesi gibi bizde Diyanellos sigara Fabrikasındaki meclisin de sigara gibi yanıp bittiğini ve ‘Gutsilli’ kaldığını bilmiyormuyuz demiştim sana cevabı mesajımda. Köprünün altından çok sular akmasına karşın o Meclisi Mebusan’da ne değişti diye sorsam?

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Sayın Hüseyin Angolemli, Kıb-Tek İmparatorluğunda kimin eli kimin cebinde filmi full çekerek oynamaya devam ediyor. Biz uzaktan ‘Bakan’ takımı olarak vizyondaki filmi izlerken yakından ‘Bakan’lar bal yemeye devam ediyor. Da, bakıyorum muhalefetin dilini de galiba eşek arısı soktu. Dil şiştiği için konuşamıyor. Vede ses çıkartamıyor. Vallahi bizler için sorun yok. Çünkü Kesilmiş koyuna derisinin yüzülmesi ona elem vermez.Ama sandıktan çıkma umudu olanlara elem verir mi? Yoksa vermez mi? Bak onu henüz bilmem.