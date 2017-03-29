Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

29.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Hüseyin Özgürgün, Ajda Pekkan’dan nazar boncuğunu aldınız. Herhalde bu nazar boncuğu yapılan zamlara nazar değmesin diye size takıldı. Öyleyse yeni zamlara hazır olalım. Önce Tüp Gaza mı? Yoksa Akaryakıta mı, zam gelecek? Haaa birde Acapulco’daki yemek nasıl geçti? İçişleri Bakanı ve elektrik işlerinden sorumlu iş adamı ile özel odada sanırım muhabbet koyulaştı. Sn. Özgürgün, bekârın parasını it yakasını bit, ünvanı büyük siyasetçinin başını da cebini düşünen iş adamları yer. Bu nedenle aman dikkat et diyelim.

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Sn. Kemal Dürüst, yıllanmış şarap Ajda Pekkan ile bir araya gelerek boy göstertmen sosyal medyada günün konusu oldu. Ajda’nın ziyareti esnasında ne bakanlık önündeki lukkolar, nede affedici olmayan ve vadiye dönen yolların hali hatırlandı. Sn. Dürüst, kötü duygular ömür yıpratır. Güzel duygular sevgi yaratır. Kötü insanlar kapı kapatır. Ajda gibi süper starlarda karizmaya cila yaptırır. Gerisini boş ver.

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Sn. Mehmet Ekin Vaiz, Halkın Partisi'nin "yeni" olabilmesi için sadece halka güzel vaatler vermesi değil, parti içi çatışmaları da doğru yönetmesi gerekiyor. Mesele sadece Lefkoşa İlçe Başkanının istifası değil, kelle alarak yenilenme çabalarıdır. Böyle yeni olunacaksa piyasada "Yeni" çok diyorsun. Olan Bulut’un yağdırdığı dolu nedeni ile İlçe Başkanına oldu. Sn. Vaiz İlçe Başkanının kelle bumburo gitti ama çivi çıkar ama yerinin kaldığı da unutulmamalı..

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Sn. Erkut Yılmabaşar Günaydın, İskele Boğazı'nda 1 Km’lik ana yolu yama asfalt bile yapmayan her gün binlerce araç sürücüsünü Azrail'e terk edenlere gün kara diyorsun. Da, dolgun maaşlara ek olarak makam arabalarının arka koltuklarını dolduranlara, Devlet bütçesi deniz yemeyen keriz misali bol kepçe lokantasında ziyafetler çekenlere gün ancak kapkara gözlük taktıkları zaman kara olur. Sevgili Erkut, halkın baş tacı ederek seçtikleri yani bir başka deyişle, okşayan elin kıymetini bilmeyenler, tekmeleyen ayağı öperler.

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Sn. Serap Turan Evran, İskele Belediyesi, karayolları dairesiyle birlikte 2 defa 'yama asfalt' yaptı. Ancak bu yamayla olacak iş değil. Altyapı ister. Altyapı da Ulaştırma Bakanlığı ister. Sayın Bakan, Ajda'dan nazarlığı kaptı belki yapar diyorsun. Sevgili Serap Karayolları zaten Ulaştırma Bakanlığına bağlıdır. Alt yapıyı da üst yapıyı da yan yapıyı da onlar yapar. Alt yapısını yaptıkları yollar affedici olmadığı için insanımızı kestirmeden ‘Tahtalıköye’ yolluyor. Sen onların yaptık ettik demelerine bakma. Çünkü nasıl ki çok mal haramsız olmazsa, çok söz de yalansız olmaz.

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Sn. Aral Moral Ne istenirse söylensin, ne savunulursa savunulsun... Kamu vicdanı artık verilen çoğu karardan farklı düşünüyor. Kürtaj olan kadına 9 ay hapis cezası vereceksiniz; sanki operasyonu kendi başına yapmış gibi. Ama yasa dışı kürtajı yapan hastane sahiplerini, doktorlarını; üstelik bu işten para alanları serbest bırakacaksınız diyorsun. Sevgili Aral, Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere ergeç varır diye biliyorduk. Ancak Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olanın artık suçlular olduğunu da öğrenmiş olduk.

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Sn. Okyay Sadıkoğlu, haklı olarak Hala Sultan Camii’nin adının Şeyh Nazım Kıbrısi olması gerektiğini söyledin. Sen söyledikten sonra Hala Sultan mı? Şeyh Nazım Kıbrısi mi? tartışması başladı. Tartışmalar arasında geldik kurtardık sözcüğünün yerini parasını biz verdik söylemleri aldı. Vay mavro beytambal galsın. Bu beytambal toprak hangi ülkenin toprağı üstündedir? Bu ülke neresidir? Ve Şeyh Nazım gibi büyük bir din adamı nerelidir? Hala Sultan Peygamberimizin halasıdır. Sevgimiz saygımız büyük. Ama artık geldik kurtardık. Parasını biz verdik ayakları bırakılsın. O ülkenin kültürüne de değerlerine de saygı gösterilsin. Sevgili Okyay, akıl gibi mal. İyi huy gibi dost. Edep gibi miras. Ve ilim gibi şeref ile ülkenin değerlerine sahip çıkmak gibi onur olmaz. Bunu birileri artık öğrensin.

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Sn. Emirali Tatlıdil, Kuzey Kıbrıs'ın Rum tarafına geçemiyorum. Bunu da duydum. Herşey tamamdır diyorsun mesajında. Sevgili Emirali tabi Kuzey’in, Kuzey tarafına rahat geçemezsin. Çünkü orası Luricina. Kimlik üzerinde olmazsa 'Yasah hemşerim' ile karşılaşırsın. Hele Londra’dan gelmişsen ve İngiliz pasaportu ile geçmeye çalışırsan, bak o hiç olmaz. Güney'e geçersin ama Luricina'ya asla geçemezsin. Başak nasıl ki büyüdükçe boyun eğerse, koltuk da büyüdükçe sahibinin boynu yere değer.

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Sn. Hüseyin Ekmekçi, Sosyal Medya’daki mesajında ANLATAMAZSINIZ diyorsun. Da neyi anlatamadıklarını anlayamadık. Acaba Kıb-Tek’te dönen dolapları ve 9 Milyonluk indirimi mi? Yoksa kürtaj ile çocuğu alan doktorun beraat ama annenin 9 ay hapislik cezasına çarptırıldığını mı? Yada ceryan bizi teperken, birilerini memnun ve mesut ettiğini mi? Veya yolların affedici olmaması nedeniyle ölümlü kazaların sıklıkla olduğu ülkede bakanların yollarımız Amerikan asfaltı olduğunu dile getirmelerini mi? Lütfen neyi anlatamadıklarını bir yol söylermisin?

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Sn. Tamay Soysan yaptığınız yazılı açıklamada, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün Telekomünikasyon Dairesiyle ilgili Bakanlar Kurulu’nda sunduğu önerge ve ardından yaptığı açıklamalarla, son günlerde yaptığı açıklamalar arasında dağlar kadar fark olduğunu” kaydettiğini dile getirerek sitemde bulundunuz. Ve önce siyah çelenk koyacağınızı Perşembe günü de grev yapacağınızı belirttiniz. Bence adres yanlıştır. Müracaat esas adrese yapılmalı diye düşünenlerdenim. Sn. Soysan halk olarak nemelazımcı olduk. Uyusun da büyüsün sözü gerçek olsaydı, şimdilerde dünyanın 3’ncü süper gücü KKTC olurdu.

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Sn.Tuğçe Kortan 8.5 Aylık bebek madem ki ölü doğduydu(!) neden mezarlıkta değil da ovada gömülüydü. Bebeğin otopsisinde nefes alıp almadığı belli olmamışmıydı? Temizlikçi bebeği ağlarken gördüğünü uydurdu mu? Hastane sahiplerinin haberleri olmasa dahi hastanede dönen filmlerden sorumluluğunun olduğunu bir tek facebook ahalisi mi biliyor diye soruyorsun. Da, senin yüksek müsaadelerine sığınarak susma hakkımı kullanmak istiyorum. Çünkü bayramlık ağzımı açarsam, içinden çok kötü şeyler dökülmesinden korkuyorum. Sn. Kortan, insanlar bu kadar kirli olmasaydı sanırım yağmura da gerek kalmazdı.