Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

30.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sayın Serdar Denktaş, Kıb-Tek’in iki ihalesi dün Mahkemede iptal edildi. Kıb-Tek tarafından ihaleye çıkılan bu iki ihaleye çamur ile muza bulaşmış diyorlar. Garbolit sabunu ile yıkanmasına rağmen muza bir türlü çıkmayınca DP grubu elimizi kirletmek istemeyiz. Bu nedenle imza mimza mafiş demiş. Hal böyle olunca inadım inat deyip tek ayak üstünde ısrar eden UBP’nin dörtlülerine Mahkeme olmaz gardaş deyivermiş. Vallahi sizinkiler verdikleri hayır kararı ile HAYIRLI bir iş yaparken, UBP’lilere hayırsız iş yapmak kaldı. Öyle olunca da top BARRA’dan döndü. Ne diyelim bu defa at binenin kılıç kuşananın olmadı. Kıb-Tek’te birileri başlarına Hülya Avşar’ın düşmesini beklerken, sizin hayırcılar düştü.

**

Sn. Yalçın Koçyiğit, Kıb-Tek yönetiminin aldığı ve birçokları tarafından şaibeli olduğu ileri sürülen iki ihale ile ilgili iptal kararı çıktığını öğrenmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu iptallerin yapılmasının yazık olduğunu düşünenlerdenim. Dere geliyor dere türküsünü söyleyen bazı arkadaşlar, derenin önüne androş (Takoz) konmasının dayanılmaz hafifliğini yaşamış. Bu arkadaşlar, parmağı bıraktık balı kepçe ile yemeye başladıktan sonra parmaktan da olması kabul edilebilir bir durum değil. Sn. Koçyiğit baba koruk yerken, oğlunun dişi kamaşır. Bizim de dişlerimiz kamaşa kamaşa bizi deli etti. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Mehmet Eziç, bazı arkadaşlarımın Lefkoşa’da Spor Yazarları Derneği yanındaki restoranınıza gittikten sonra övgü dolu methiyeler düzenlemesi sizin adınıza sanırım büyük gururdur. Bazı restoranlarda suratındaki baston ile sizi evire çevire döven çalışanlar yerine maşallah sizinkilerin yüzünde gül bahçesi eksik olmuyor. Kösele gibi sizi çeken ve sizin dişlerinizi o etin üstünde bırakmamak için uğraş verdiğiniz bazı restoranlardaki etlerin aksine, sizinkileri diş eksikliğinden mustarip vatandaşların bile yumulduğu etlere sahip olmanız sanırım restoranınıza ayrı bir değer katar. Kaliteli insan işiyle boş insan kişiyle uğraşır der atalarımız. Belli ki siz işinizle ölesiye uğraşıyorsunuz.

**

Sn. Mustafa Ersoy, direktörü olduğunuz Metropol Süpermarketi ülkenin güzide süpermarketleri arasına sokmaktaki başarınızı öncelikle kutlarız. Kuş sütünün eksik olduğu süpermarketinizde sanırım bir tek şey eksik kaldı. O da bazı kasa görevlilerinin güler yüzüdür sanırım. Bazı kasa görevlilerinin günaydın demekten aciz, suratı ile sizi evire çevire dövdüğü o güzelim süpermarkete bu suratların yakışmadığını düşünüyorum. Sn. Ersoy, bazı kasa görevlilerinin altın gibi kalbi olsa bile, yüzlerindeki gülücüklerin ayarı düşük olduktan sonra bu kalp neye yarar ki.

Sn. Arda Gündüz herkesin herşeyi çok iyi bildiği bir memlekette, sanırım susup seyretmeyi tercih etmek en akıllıcasıdır. Yıllardır aynı teranelerden, aynı siyasetlerden, aynı 3 günlük serzenişlerden ikrahlık geldi. Sonu belli olan bir kitabı okur gibiyiz diyorsun. Da, 30 yaşında prematüre bebeklikten hala daha kurtulamayan. Anasının bezini değiştirdiği ve çoğunlukta olan emir erleri ile idare edilen bir yerden sen ne beklerdin? Sevgili Arda, rakıyı gören suyu, kadını gören yatağı düşünür olan bir memlekette, ne içmesini ne sevmesini, nede ülkeyi Anasından emir almadan idare etmesini bilen var. Ne diyelim?

**

Sn. Hasan Topaloğlu, bam bam bam. 25 yıl sonra İskele yarı finalde bekle final inandık geliyoruz diyorsun. Sevgili Hasan, senin Ortaköy’de kalecilik yaptığın yıllarda, senin antrenörün olarak inatçı, ısrarlı ve istediğini alan birisi olduğunu görmüştüm. Maşallah her aldığın takımı yukarılara taşımaktaki yeteneğin seni, takım çalıştırıcıları arasında çok ayrı bir yere oturttu. Seni alan takım bence çok şanslıdır. Hasan, önüne çıkana engel dersen, takılıp düşersin. Basamak dersen, bir basamak yükselirsin. Sen engelleri değil basamakları çıkıyorsun.

**

Sn. Ahmet Tolgay Sosyal Medyadaki paylaşımında, tam da yeni tur görüşmelerin başlamasına 5 kala Başpiskopos Hrisostomos "Kıbrıs Elenizmi tehdit altında" dedi... Kıbrıs Rum halkının bilinçaltını yöneten Ortodoks Kilisesi'nin vizyonu ve misyonu bu işte açıklaman, insanlara birlik ve beraberlik aşılaması beklenilen bir din adamının, ruh halini gösteriyor. Yakında o da piyade tüfeğini alarak Trodos dağlarına çıkarsa hiç şaşma. Sn. Tolgay, klavuzu Ortodoks Kilisesi ile Hrisostomos olanların burnu b… kalkmayacağını bilenlerdeniz. Deveye nasıl yüz verdikleri zaman 9 dükkanı yerle bir ederse bu da sanırım Güney’i yerle bir edecek.

**

Sayın Cemal Özyiğit, gazete ilanlarının yanısıra görsel basına da ilanlar vererek bir kayıp arandığını duyurduk. Hortumlardan cayır cayır akanları dile getirecek. PAvarotti gibi 4 oktavdan ses verip yiyorlar efendiler Aryasını söyleyecek o kişiyi maalesef bulamadık. Hortumdan akanlar havuzu doldurup etrafa saçılırken ortalıktan toz olanlar ve sesini 2 oktavdan yukarı bile çıkartamayanlar, sanırım yarın halkın kapsama alanından çıkmanın dayanılmaz hafifliğini de yaşayacak. Sn. Özyiğit bağ çapa tarla sapan ister. Bağı çapalayamaz ve sapanı zamanında kullanamazsanız vay halinize diyorum.

**

Sayın Mustafa Gülcan, vallahi bu Gençler Birliği’ni öyle bir yaptın ki, ne zaman ne yapacağını kestirmek güç. Ligde ayağı sakat gibi koşan ata benzeyen, Gençler, kupada, bir zamanların geçilmez atı ‘Vana’ gibi sahalarda fırtına gibi esiyor. Ne diyeyim sizlerdeki bu inanç ile yıllardan sonra bu kupa sizin müzeye gidecek gibi. Sevgili başkan, kupa maçlarında takımların sizin elinizden çektiğini inan ABD Usame Bin Ladinden çekmedi.

**

Sayın Sonay Adem, TKP Yeni Güçler ’de ilk günkü duruşundan uzak bir duruş sergilemeye başladığına tanık oldum. Sanki bir yerlere kırılmış gibi bir halin vardı. Sanırım geçtiğimiz gün sosyal medyadaki bir paylaşımda size yönelik ‘Bıyıklılar ‘ ifadesi ile niye partiye aldınız gibi ibarelere alındınız. Keşke Sonay Adem gibi masaya vurduğu zaman ses getiren insanları Allah her partiye nasip etsin diye düşünenlerdenim. Bir ağaçta gül de biter, diken de. Bu nedenle bu söylemlere boş verin. Sn. Adem siyaset dolmaya benzer, iyi sarılmazsa pişerken dağılabilir. Bu işin sırrını bilen senin gibiler gücendirilirse sanırım dolma pilava döner.