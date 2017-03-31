Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

31.03.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak, Erbil’e bir ziyarette bulunmuşsunuz. Saat 18.40 raddelerinde havaalanına inen uçağınızı Barzani karşılamış. Portekiz eski Başbakanı yeni BM Genel Sekreteri olarak BM’ye üye olmayan bir bölgeye madem ziyaret gerçekleştirdiniz, bir zahmet Lefkoşa’ya kadar uzanın. Dikili Taş’ın altında bir Türk Kahvesi içer, sonra Anibal’da bir şeftali kebabı yeriz. Haaa beğenmezseniz oradan Eziç’e geçeriz. Eziç’in nefis yemeklerine Allah’ına yumuluruz. Hadde bekliyoruz Mr. Guterres.

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Sn. Ahmet Benli ihale yasası sıkıntı yaratıyor. İhale yasası 15 Kasım’da hayata geçti ama bizim belediyeler olarak haberimiz 25 Kasım’da oldu diyorsun. Sn. Benli, ihale yasasını ne yapacaksınız? Bak, çıkılan bazı ihalelerde millet balı parmakları ile değil kepçe ile yiyor. Başkan, baba vergisi görümlüktür. Koca vergisi doyumluk. Devlet vergisi ise ömürlüktür unutma.

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Sn. Alpay Orhan Güvenlier, Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı olarak, kasaplara çağrıda bulunarak, müracaatı yanlış adrese yaptınız imasında bulundunuz. Kesimlik hayvan bulamıyorsanız gelin biz size taze oğlak ve kuzu verelim diyorsunuz. Vallahi çok da doğru söylediniz. Tarım Bakanın ismi değiştirilecek bakanlar arasında bulunuyor. Yani o da kurban. Ama eti Nuh zamanından kaldığı için pişmez. Sn. Güvenlier, insanlar ve siyasiler fotoğraf gibidir. Ne kadar büyütürsen kalitesi o kadar düşer. Biri yağlama ve grasolamaya, diğeri de yağlanıp grasolanmaya bayılır.

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Sn. Mehmet Özsezer, toplu taşıma ücretlerine yapılan zamların uzun süredir ciddi maddi zarar gören taşımacılara bir nebze olsun ayakta kalma şansı vereceğini belirttiniz. Dövizdeki artış sizi etkilemiş olabilir. Ama halkı da etkilediğini unutmayın. Sektörün ayakta kalması şart derken, emekleyerek hayatını idame etmeye çalışan halkın emeklemekten sürünme moduna geçmesi sonrasında sizler ayakta kalabilecekmisiniz diye sorsam. Vallahi ne diyeyim? Zamlar ile halkın anası ağlarken, jükümet, Kar-İş, bilmem ne iş zamlar geride play back yapıyor.

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Sn. Haldun Oktay, öncelikle Lefke’nin yeniden dümenine geçerek Teknik Direktörü olmanızı kutlarız. Lefke Futbol Takımının, turbolumuzun üstatlarından Mehmet Süt’ten sonra bir başka üstat olan Haldun Oktay’ın yönetimine geçmesi, onlar adına kazançtır. Kaptanın ustalığı fırtınalı havalarda belli olur. Ehh, Haldun Hoca’da usta bir kaptan olduğu için gemiyi mercan kayalıkları arasından geçirip salimen limana getirecektir.

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Sn. Umut Öksüzoğlu, nerelerdesiniz? Ses vermenizi özledik. Alooo dedik sesimizi duyuramadık. Heyyy dedik ses yankılanıp geri döndü. Başkan dedik, camlar çift olduğu için ses içeriye geçemedi. Yeşil altlı mum ile aradık mum bitti ama seni bulamadık. Nerelerdesin diye sorduk bize Sayıştay’ın koridorları arasında kayboldu dediler. Birileri deveyi avurdu ile götürmeye çalışırken korkmayın, Şeytanın vesvesesi varsa, Müslümanın Besmelesi var dedik. Ama galiba o da kar etmedi.

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Sn.Tamay Soysan öncelikle haklı mücadelenizde sizlere başarılar dilerim. Telefon Dairesinin birilerine peşkeş çekilmesi bizce de kabul edilir bir durum değil. Tel-Sen olarak eylem ve grevinizde haklılık payınız büyük. Ancak ufak tefek de olsa yapılan yanlışlıklar bu haklılık payını erozyona uğratıyor. Arızalara geç müdahale edilmesi, ödenmesine karşın günlerce ödenmemiş borcundan dolayı telefonunuz kesilmiştir sözcükleri ile karşılaşması insanları çileden çıkartıyor. Sn. Başkan ben pencereye baktığım zaman camdaki kirleri. Pencereden baktığım zaman bahçedeki ısırgan otlarını veya güzelim gülleri görürüm. Kirleri temizleseniz diyorum.

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Sn. Hüseyin Eminağa, Sosyal Medya’da yaptığınız paylaşımda, ‘Cingöz ' evet deyin TC de ne var ise Kıbrıs'a gelsin'. İnsanlar TC'de olandan memnun olsaydı niye memleketini terk edip Kıbrıs’a geldiler? Yoksa eksik midirler diyorsun. Hüseyin gardaş, vallahi Türkiye’de herşey var. Gazete var ama usulüne göre yazı yayınlayacak. Televizyon var ama usulüne göre yayın yapacak. Dergi de çok ama usulüne göre çıkartılacak. Usulden çıktılar mı? Onlar için pranga, kapıya asmak için kilit, şutlanmaları için tekmede var. Sn. Eminağa sorgulamayan toplumlar sorguya alındıkları zaman soru sorma hakkını da kaybederler

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Sn. Hüseyin Ulusu, yeni taksimetre ayar fiyatı 100 Tl. Kimse yaptırmasın. Yaptırmak isteyen Nazmiye Çelebi’den 100 TL. Alıp öyle yaptırsın. Eğer Taksiciler, Taksimetre kullanamıyorsa bunun suçlusu Nazmiye Çelebidir diyorsun da nedenini niçinini söylemiyorsun. Sevgili Hüseyin, beyaz gülün bile siyah gölgesinin olduğunu sakın unutma.

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Sayın Ertan Ersan, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı olarak son günlerde çok yoğun bir tempoda dur durak demeden çalışıyormuşsunuz. Plaket vermek ve almak için gitmediğiniz kapı, çalmadığınız pencere kalmamış diyorlar. Vallahi derneğe bakan şehitler, şehit olduklarına bin pişman. Gaziler ise milyon pişman. Eee ne diyelim babanızın adı Hıdır, elinizden gelen de budur. Ne diyebiliriz ki?

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Sayın Cratos Otel yöneticileri, 9 Milyon TL. İndirimden sonra rahatlamış olacaksınız ki, bu elektrik belasından kurtulalım diye düşünmüşsünüz. Bu nedenle yenilenebilir enerjiye dönmeye çalışıyormuşsunuz. Hayırlısı olsun diyelim. Haaaa bu arada güneş enerjisi panellerini takan şirketi de iyi seçtiniz. Vallahi bu seçimden sonra sırtınız artık yere gelmez. Kimse size bundan sonra yan bakamaz. Babanın sanatı oğluna mirastır unutmayın.