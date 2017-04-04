Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

04.04.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Ersin Tatar, Sosyal Medya’da hergün vatandaşların hatırını sorarken Gün-Aydın diyorsun. Gönderdiğin paylaşım büyük beğeni toplarken, beğenenlerin çoğu Günün Aydın değil Günün Kapkara olmasını görüyor. Güneş her gün doğduktan sonra akşamüzeri batıyor. Ancak ertesi gün yeniden doğarken, eski parlaklığının olmadığı da fark ediliyor. Sn. Tatar, ihalelerdeki şaibeler. İçteki ego nedeniyle hazımsızlıklardan güneşin önünde kara bulutlar belirdi. Kara bulutların kaldırılması için bazı değişimler artık şart oldu. Ertelemek yaşamın mayasını kaçırır. Kızdıysan bağır, sevindiysen söyle, özlediysen arkasından koş. Ancak beceriksizleri de değiştir.

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Sayın Abbas Sınay, Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma Meclisi Mebusan’ın yolunu unuttuğun söyleniyor. Meclise gitmeyen bileşimlere katılmayan Milletvekilleri arasında rekor kırdığın söyleniyor. Böyle giderse bırak ‘Sakkulli’den çıkmayı aday adayları arasında bile ‘Gutsilli kadar yer bulamayacak diyorlar. İnsanlara güvenip yola çıkanlar yarı yolda kalırlar diyor ünlü bir düşünür. Galiba bizde sana güvendiğimiz için yolda kaldık.

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Sayın Osman Amca, yabancı ülkelerden taşaron getirilmesini kabul edemeyiz. Protesto ederiz sözlerini herhalde rafa kaldırdın. Osman gardaş, makinist ve kaportacıda Afrikalı. Ekmek fırınında Çinli veya Srilanka’lı. Matbaa ve inşaatlarda Pakistanlı. KKTC Uluslararası beynenminel ülke oldu daha ne istiyoruz ki?

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Sn. Behice Sönmez Biran, sevgili eşin G. Gücü eski kaptanı Tuncay Biran 'ı, G.Gücü Yönetimi kulübüne yaptığı hizmetleri için ona plaket vererek onu onore etti. G.Gücü yönetiminin, sahalarımızın efendi ve efsane futbolcularından bir tanesi olan Tuncay Kaptan’a plaket vermesi çok yerinde bir davranış oldu. Sevgili Behice, baba vergisi görümlük. Koca vergisi doyumluk. Ama kulüp plaketi onur ve onore ödülü olduğu için ömürlüktür.

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Sn. Alihan Pehlivan, bizim Doktor Ufuk Soğur ile yaptığın tavla maçını da kaybetmişsin. Gürkan Kara’dan sonra bu kaçıncı mağlubiyet inan artık hatırlamıyorum. Doktorun seni soğutarak buza dönüştürmesi ve maçı kazanması hafifletici neden olabilir. Sevgili Alihan kamu çalışma şekline, siyasiler de çalışma şevkine hasta. Ancak tavladaki rakiplerin de acemiliğine usta.

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Sn. Erkut Yılmabaşar Sosyal Medyadaki açıklamalarında yeni bir medya var diyorsun. Da bu yeni medyanın nasıl menem bir şey olduğunu söylemiyorsun. Yenir mi? İçilir mi? Yağı tamam mı? Tekerleğinin dönmesi için grassosu yeterli mi hiç bahsetmiyorsun. Sevgili Erkut, kabahat da gizli olmalı, ibadet de. Ancak paraya ibadet edenler herhalde bu sözü unutmuş olacaklar ki, hiçbirşeyi gizli bırakmadılar.

Sn. Turgay Hilmi, ülkeyi ziyarete gelmek isteyen görme engelli Alman arkadaşınız, restoranlarda görme engelliler için de menü varmı diye sorduğunu ve kilitlendiğinizi söylediniz. Maazallah var deseydiniz ve görme engelli olmasına rağmen burada yaşanan rezillikleri gömüş olsaydı haliniz nice olurdu hiç düşündünüz mü? Sn. Hilmi, bizde bazı siyasiler boş gezenin boş kalfası rampalarının ustası, havagazı basmanın da hastasıdır. Unutmanın

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Sn. Şener Elcil, uyuşturucu kullanma, bulundurma ve ticaretini yapma suçlamasıyla tutuklanan bir öğretmen hakkında yasaları uygulamadığı, çifte standart yarattığı ve partizanlık yaptığı gerekçesiyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ve bakanlık aleyhinde yargıya başvurmuşsunuz. Sn. Elcil, ata eyer, eyere er durum böyle olunca eğitime de doktor değil, o işin erbabı gerek.

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Sayın Erol Şeherlioğlu, Hipokrat yemini etmiş doktorların, bataryaları zayıflayan devletin kapsama alanından çıktığı için bir bir istifa ettiğine tanık oluyoruz. Değerli doktorlar OUT olurken, tedirginlik ve korku da IN oluyor. Sn. Şeherlioğlu, nasıl ki, atın bahtsızı arabaya düşerse doktorun şansızı da bizim kamu hastanelerine düşer.

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Sayın Kemal Gözay, senin de üyesi olduğun izin kurulu ile ilgili çeşitli şikâyetler dile getiriliyor. İki kişinin onayı ile ‘T’ ve ‘Z’ izinleri golifa gibi dağıtılıyormuş. Hadde onu bıraktık, kiralanması yasaklanan T izinleri bile markette satılır gibi satış reonlarında satışa arz ediliyormuş. Sn. Gözay birileri balın tadını bir kez aldı mı ne kadar uğraşırsa uğraşsın sonsuza dek bırakamaz.

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Sayın Mahmut Özçınar, Belediyeler Birliği Başkanı olarak, belediyelerin maddi bataklıkta sürünmesine ve bu bataklıktan çıkmaya çalışan belediyelere kimin nasıl el vereceğini bilmiyoruz. Mantık bizi A noktasından B noktasına götürür. HayaI gücü ise her yere. Ancak çok büyük işler yapacaklarını hayal ettiklerimiz bizi bir adım bile öteye taşıyamadılar. Şekerden evimiz, buzdan hayallerimiz vardı. Ne yazık ki yağmur yağdı. Ne şekerden evimiz nede buzdan hayallerimiz kaldı. Allah belediyelerin yardımcısı olsun.