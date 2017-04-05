Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

05.04.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Serdar Denktaş, öncelikle 2011 yılında bize kaybettirdiğimiz eşeğimizi bize buldurduğunuz ve emeklilerden kesilen maaşlarını yeniden ödeyeceğiniz için teşekkürler. Bunun yanısıra Cratos Otele yapılan 9 Milyonluk indirimden sonra teşvik priminin de Maliye olarak sizin ödeyeceğinizden dem vuruluyor. Kısacası ekmek kadayıfının üstüne dondurma ve fıstık ezmesi koymanızı istiyorlar. Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke`de bulunurken galiba yolunacak kazın da KKTC bulunduğunu zannediyorlar.

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Sn. İsmet Akim, sizin oralarda asayiş berkemal mı? Bizim batı ceryan cephesinde asayiş berkemaldir. Siz gittikten sonra elektrik dairesinde herşey güllük gülistanlık oldu. Cratos Otel 9 Milyon indirim ile mutlu sona ulaştı. Birileri Messi vari çalımlar atarken off-side olmasa iki ihaleye ambargo koyacaktı. 8 ihalenin ihale yasasından önce çıkartılması sonrasında ceryan tam bizleri tepecekken, bazılarını fena tepti. Sn. Akim, alışkanlıklar çok kötüdür. Çünkü her alışkanlık elimizi daha becerikli, aklımızı ise daha beceriksiz hale sokar. Ama sanırım bu defa tam tersi oldu ve elimiz beceriksiz aklımız becerikli çıktı.

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Sn. İzzet Türkmen, binlerce hayat hikayesi var. Yok, olan aileler. Tükenen yaşamlar ve belki de bir daha hiç yaşanamayacak mutluluklar. Ve bu ortamda çalışan terfisini alamayan eşini çocuğunu evinde bırakıp gece gündüz demeden hizmet vermeye çalışanlar var diyorsun. Bir başka deyişle adalet, hak, hukuk arayanlar aradığını bir anlamda bulamıyor imasında bulunuyorsun. Sevgili İzzet, Adalet ablayı son yolculuğuna çoktan uğurlamıştık. Hakkı dayı dersen bir ayağı çukurda gün sayıyor. Adil bir düzen dersen, Adil amca da yoğun bakımda yolcudur Abbas bağlasan durmaz diyorlar. Bir Umut diyorsun da Umut bisikleti ile tomofilin altında kaldı ve kırılmadık kemiği kalmadı. Adalet ile zulümün bir yerde barınmadığını da unutma.

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Sn. Sanlı Çoban öncelikle eski bir dostuma geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Sevgili Sanlı, paylaşımında sabah doktorum aradı. Anjiyo CD’sini getir. İnceleyip ameliyat tarihini belirleyelim dedi. Sevinçten kaptım CD’yi gittim. Ancak doktor benden dertli çıktı ve oturduk RAKI içiyoruz dedin. Aman dikkat et. Kızlar beyaz yatlı prenslerini, sende sağlık meleğini beklerken, içilen rakı sonrasında anjiyo yerine dalak, böbrek ve aort damar operasyonu geçirdikten sonra elinde büyük saplı orağı ile ölüm meleği ile karşılaşmayasın.

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Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik'te önemli bir gün. AB fonları ile finanse edilen sofralık zeytin ve harup işleme tesisinin açılışını yaptık. Bölgemiz üretimine önemli bir tesisi kazandıran Tevfik Kırımlı 'ya ve Avrupa Birliği Destek Programı Ofisi'ne teşekkür ederiz diyorsun. Sn. Sarıçizmeli, sahi ama köylere su götürme. Yolları asfaltlama. Bölgeyi güzelleştirme derken bu enerjiyi elde etmek için ne kullanıyorsunuz? Sevgili başkan ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı ve insanın yaptığı hizmetler önemlidir.

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Sn. Lica Şemmedi, öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi lütfen kabul et. Tiroid bezlerinin alınmasından sonra vücut biran dengesini kaybeder. Çarpıntılar başlar. Denge bozulur. Bu nedenle bir süre dinlenmeniz şart. Vallahi bu sürede sosyal medya kraliçesinden yoksun kalacak. Emir erleri kılıç gibi keskin sözlerden nasibini alamayacak. Suratlarında şamar gibi patlayan eleştirilerden kurtulacaklar. Ama olsun. Kanuni sultan Süleyman’ın söylediği olmaya cihanda bir nefes sağlık sözünü lütfen hatırından çıkartma. Çünkü sosyal medya sensiz olmuyor.

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Sn. Ahmet Tolgay AŞK OLSUN BE, AŞK OLSUN: Erdemli devlet adamı Mustafa Çağatay'ı sonsuzluğa göçünün 28'nci yıl dönümünde mütevazı mezarı başında bugün andık. Belirlenen protokol gereği anma töreninin 2 konuşmacısı vardı. Devlet adına Sayın Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı ve Çağatay Ailesi adına bendeniz, merhum Çağatay'ın maiyetinde 6 yıl çalışmış olan Ahmet Tolgay. Ne kadar ilginçtir ki, bazı TV kanalı bu töreni ve Sn. Cumhurbaşkanının konuşmasını geniş şekilde sunarken, bırakınız Ahmet Tolgay'ın konuşmasını, adını bile anmadılar. Akılları sıra sildiler diyorsun. Ah be Ahmet abi, adam adamdır, olmasa da pulu, eşek eşektir, olmasa da çulu desem birilerinin ağırına gidecek. Ne yazık ki kar taneleri kadar bile olamadık. Bak kar taneleri birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu bizlere çok güzel anlatıyor. Ama tabi anlayana

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Sn. Sami Özuslu Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı olarak yaptığınız açıklamada “ Manşetiniz namusunuzdur” dediniz. Eee vallahi doğru da söylediniz. Ancak namus ve erdem bir zamanlardı. Namusun başına kaya, erdemin başına da ‘Sipali’ düştü. Her ikisi de yerinan yeksan oldu. Sevgili Sami, insanlar bu kadar kirlenmeseydi inan yağmura da gerek kalmayacaktı.

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Sayın Özdemir Tokel, işler nasıl gidiyor. Son günlerde siyaset cadı kazanına döndü diyorlar. Siyaset kaynıyor ama sizde elinizde kepçe cadı kazanına bir el de ben atayım diyormuşsunuz. Güneş beni fazla ısıtamadı. Birde önünde kara bulutlar var. Birileri de balçık ile sıvamaya çalışıyor diyerek bende Halkçı birisi olarak Halkın Partisinden şansımı deneyim diyormuşsun. Vallahi böyle mutlu olacaksan durma diyorum. Çünkü mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer. Ve bilirsin, o nehir asla durmaz.

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Sn. Bünyamin Merhametsiz, İskele Kaymakamlığı görevi mutsuz bir NOS ile bittikten sonra sizi elinde fener ile dolaşan ünlü düşünür Diyojen bile bulamıyormuş. Yeni hükümeti kurulurken, eminim sizin de şekerden bir koltuğunuz ve bu koltuk üstünde gerine gerine mutlu olacağınız buzdan hayalleriniz vardı. Vallahi galiba iktidar tarafından suni olarak yağmur yağdırıldı. Ne şekerden koltuk nede buzdan hayallerinizi bıraktılar.

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Sn Gürkan Kara, bu günlerde işinizin çok zor olduğunu düşünüyorum. Bir tarafta Amerikan’ın dolar basma makinesinin 24 saat durmadan çalışması gibi sizin de vatandaşlık vermek için dur durak demeden çalıştığınızı öğrendik. Ancak bizim Minik Kuşlar işin bu kadarla da kalmayacağını söylüyor. emir demiri keser felsefesi ile hareket eden Erdoğan’ın verdiği emir ile demiri keserek 100 bin Suriyeliyi vatandaş yapmamız gerektiğini söylüyor. Sn. Kara aptalın düğünden, çocuğun oyundan usanmadığı gibi Sn. Erdoğan’da emir erlerine emir vermekten usanmaz. Hadde kolay gelsin diyelim..