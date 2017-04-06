Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

06.04.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Mehmet Eziç, batmayan uçak gemisi olarak nitelendirilen ancak halkın sağlığı düşünülmeden sırf daha fazla para kazanılmak amacı ile yapılan işler nedeni ile batmaya başlayan uçak gemisinde, doğru dürüst iş yapan müesseselerin ilk sıralarındasınız. Sebze ve meyvelere atılan ilaçlar ile anamız ağlatılırken, üretici adı altında iş yapmaya çalışan bazı şarlatanlar da geride play back yapıyor. Sn. Eziç, marulundan, enginarına kadar sebzenizi organik olarak sizin yetiştirdiğinizi gördük. Güven çok özel bir duygudur. Ve bu duyguyu her insan taşıyamaz. Güven ayna gibidir. Bir kere kırıldı mı, hep çizik gösterir. Pahalı parfümleri bir kenara bırakıp, insan güven kokmalı. Bu güveni sanırım fazlası ile sağladınız.

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Sn. Mehmet Özkardaş, Kıbrıs’ta yıllardır sürdürülen, ama bir türlü sonu gelmeyen ve tamda , " Bu defa olacak " diye umutlandığımızda Rum Kilisesi etkisiyle de direkten dönen siyasi oyunlardan artık usandık. Şimdilerde sonuç alıcı ve kalıcı bir çözüme ihtiyaç var diyorsunuz. Rum kesiminde elinde long rifle piyade tüfeği olan Başpapaz, bizim tarafta da dağa çıkıp savaşma hesapları yapanlar oldukça, dünya güzellik kraliçesi seçilen ‘Çözüm’ isimli kızla yakınlaşmamız sanırım pek mümkün olmayacak.

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Sn. Yüksel Öğmen, Mağusa Polis Müdürü olduktan sonra, başarılı işlere imza atma işini Ömer Tazeoğlu’nun bıraktığı yerden alarak devam ettiriyorsunuz. Uyuşturucu tacirinin, Hırsızın, uğursuzun, kapkaççısının, mafya bozuntularının uykusunu kaçırdınız. Öğmen soyadını duydukları zaman yüzleri limon sarısına dönüyor. Sn. Öğmen insan, alışkanlıklarının çocuğudur. Muhaceret Müdürlüğündeki başarı alışkanlıklarınızı bakıyorum Mağusa Polis Müdürlüğüne de taşıdınız. Müdürüm yola devam.

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Sn. Ömer Tatlı sosyal medyada paylaştığın fotoğrafta Evet ve Hayır yazıları taşıyan iki insanımızı birlikte göstertmen çok önemliydi. Bu referandum TC’yi ikiye bölmek için yapılmıyor. Siz, biz için de yapılmıyor. Herkes hür iradesi ile oyunu kullansın diyorsun. Çok da güzel diyorsun. Birbirimizi ötekileştirmek kadar yanlış bir adım atılmaması gerektiğine bende katılıyorum. Sn. Tatlı, kar taneleri bir birine zarar vermeden yol alınabildiğinin sanırım en güzel örneğini bizlere gösteriyor. Bizlerde kar tanelerini örnek alsak ve birbirimize zarar vermeden yol alabilsek sanırım her şey çok daha güzel olacak diye düşünenlerdenim.

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Sn. Taçam Gökbörü maalesef yine sağlığı için bisiklet antrenmanı yapan bir bisikletli arkadaşımıza çarptılar. Birkaç yara bere dışında arkadaşımız iyi. Kaza noktası Alayköy eski çemberi kaos noktası. Yeni çember yapıldı fakat eski yol yeni çembere bağlanmadı. Eski çemberde abuk bir şekilde 5 yol girişi var diyorsun. Öncelikle biri çember, diğeri dönel kavşak dediğimiz abuk subuk şeyler ile doldurulan yollarımızın affedici olmadığını söylemek isterim. Siyasilerimiz birde yollarımız kaliteli diyor. Sevgili Taçam, halk olarak bizler bizi yönetenlerin çoğunu adam yerine koyduk. Garibimler alışkın olmadıkları için yerlerini yadırgadılar.

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Sn. Ferda Ekinci, Kanal T haber muhabiri sokağa çıktı. Kürtaj konusunda toplum olarak bilinçli miyiz? diye sordu. Bir vatandaşın söylediği bana göre anlamlıydı. Dedi ki: "Kıbrıslı olarak zaten yeterince azalıyoruz. Neslimizin devam etmesi için ailelerin daha çok çocuk yapmaları teşvik edilmeli. Ülkemizde Kıbrıslı çocuk kalmadı açıklaman cuk diye yerine oturdu. Erdoğan 3 çocuk felsefesinden vaz geçti. Bu felsefeyi 5 çocuğa çıkarttı. Bizlere de isterseniz Londra’ya, Kanada’ya veya Avustralya’ya gidebilirsiniz dedi. Biz bu ülkelere gitmek için uğraşırken bu uğraş içerisinde çocuk yapmayı unuttuk. Sevgili Ferda, asıl mesele, bir şeye sahip olmak değil, sahip olduğuna layık olabilmektir. Biz halk olarak ülkemize layık olabildik mi?

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Sn. Asım Akansoy azınlık hükümetinin Maliye Bakanı, 7.200 kişiye vatandaşlık verdik, gerekirse 27.000 kişiye veririz diyor. Verebilir mi? Verir. Alın teri ile bu ülkeye değer katan çalışma izinli kişilere insan muamelesi değil siyasi malzeme yapmak için verirler. Türkiye hükümetine iyi görünmek için verir. Kimilerinin bir dediklerini iki etmemek için verir. Hükümette kalmak için verir diyorsun. Da, Milletvekili olduğunuz CTP’nin de birçok konuda sabıkalı olduğunu söylememiz gerekir. ITEM yasası, Bileşik Faiz Yasası, KDV kimin iktidar olduğu zamanda çıktı diye sorsam. Sn. Akansoy, CTP felsefesi sol düşünce için çok önemliydi. Ancak bu felsefe birileri tarafından erozyona uğratıldı. Neşet Ertaş, yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen; hem yolunu kaybedersin, hem dostunu demişti. Ne demek istediğimi anlatabildim mi?

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Sn. Barış Mamalı, bu ülkede yüksek seçim kurulu tarafından ilan edilmediği takdirde bu topraklar üzerinde kimse ‘Seçim veya Referandum’ propagandası yapamaz. Eğer yaparsa suç işler. Ama ‘Evet’ TIR’ları geziyor. Mitingler yapılıyor ve kimse yerinden kalkıp müdahale etmiyor diyorsun. Sn. Mamalı, aksona gardası kırık. Makinesi rayma isteyen. Tekerlek Ruleması kırıldığı için yampuri yampuri giden tomofilin içinde anamızı öpen kadıysa, emir eri görevi yapanlar, kadıya hesap sorabilir mi? Sonra 30 yaşındaki prematüre bebeğin yanı sıra koltukta oturanların, birileri çeker fişlerini bitirir işlerini. Yaaa!..

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Sn. Ertuğrul Toroslu sosyal medyada yaptığın paylaşımda, daha 6 saat önce Suriye'de, İdlip kentinde kimyasal saldırı sonucu maalesef 60 çocuk öldü. İdlip nerde? Yanı başımızda, yaklaşık 200 km ilerimizde.Şöyle ki mesafe olarak bize Adana'dan daha yakın. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Ota, b.ka tepki koyanlar esas buna tepki gösterin diyorsun. Da, oğlancığın işe girmesi ve gıccaccığın sözleşmesinin uzatması yoksa, orada ölenler bize ne dersiniz? Arsa dağıtımı, terfi, koltuk paylaşımı günün sonunda olmayacaksa orada yaşananlar bizi neden alakadar etsin ki? Sn. Toroslu, Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. Bu işlerde bizim saadetimiz olmazsa Adalet niye yaşasın ki? Çek fişi bitir işi.

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Sayın Ali Karavezirler, koltuk altındaki karpuzları çoğalttıkça işler de yoğunlaşıyor. Futbol Federasyonu, kendiişleriniz derken sanırım 24 saat size yetmiyor. Tabi bu kadar işin içinde uğraş verirken karizmada yükseliyor. Karizma yükselirken, parti yetkililerinin de gözleri karizmaya çevriliyor. 2018 başında yapılması düşünülen Milletvekili seçimlerinde sanırım sizi de aday olarak görebiliriz. Sn. Karavezirler, Başkalarının yolunda yürüyenler, ayak izi bırakmazlar. Bu nedenle sen kendi yolunda yürümeye bak.

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Sayın Bilen Sayılı, CTP’nin doğu bölgesinde asayiş berkemal mi? Batı Bölgesinde Tufan Erhürman ile birlikte asayişin berkemal olduğunu görüyoruz. Sanırım 2018’in ilk aylarında Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma Meclisi Mebusan için vekil seçimleri olacak. Bölgede sevilen, birisi olarak Meclisi Mebusan’ın ceylan derili koltuklarından birisine oturmak için herhalde seçime katılacaksınız? Sn. Sayılı size daha öncede söyledim. Bir gönülde bir çiçek olacağınıza, Ada’da birçok gönülde buket olmak sanırım daha iyi olacak.